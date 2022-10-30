Полиция Финляндии: Поставляемое Украине оружие попадает к преступникам

Центральная криминальная полиция Финляндии сообщила о том, что оружие, поставляемое Киеву, попало в руки преступникам в Финляндии, передает общественная телерадиовещательная корпорация YLE со ссылкой на слова инспектора полиции Кристера Альгрена.

У правоохранителей есть данные о том, что это оружие уже находится в Финляндии, а также в Швеции, Дании и Нидерландах, передает РИА «Новости».

Представитель полиции сообщил, что данные касаются, в частности, штурмовых винтовок. Более детальной информации нет в связи с продолжающимся расследованием.

«У нас есть много разведданных о том, что преступные организации очень заинтересованы в оружии, поставленном Украине», – сказал Альгрен.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с главами делегаций Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ заявил, что преступники могут получить доступ к поставляемому Киеву оружию и к черному рынку оружия, они могут завладеть в том числе мощными средствами поражения.

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