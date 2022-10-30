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В Британии заподозрили Россию во взломе телефона Лиз Трасс
Daily Mail: Британия подозревает Россию во взломе телефона Лиз Трасс
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Телефон экс-премьера Лиз Трасс был взломан «агентами, предположительно, работающими на Россию», произошла утечка переписок, сообщили британские СМИ.
Как сообщили источники таблоида Daily Mail, о взломе стало известно летом во время предвыборной гонки на пост лидера Консервативной партии, когда Трасс еще занимала должность главы МИД Британии. Хакеры получили доступ к сообщениям с секретной информацией о поставках вооружения Украине и о переговорах Британии с союзниками.
Источники издания утверждают, что скрыть информацию об этом приказал исполнявший обязанности премьера Борис Джонсон. Была также похищена переписка с другом Лиз Трасс Квази Квартенгом, занявшим позже пост министра финансов. Косвенно информация подтверждается тем, что Трасс летом поменяла номер телефона, которым пользовалась больше 10 лет, передает «Коммерсант».
Правительство заявило, что не комментирует «меры по обеспечению безопасности отдельных лиц», отметив только, что у правительства есть «хорошо отлаженные системы защиты от киберугроз». Руководитель британского парламентского комитета по обороне Тобиас Эллвуд заявил Sky News, что «комитет парламента по разведке и безопасности должен провести дальнейшее расследование».
Ранее газета Daily Mail сообщила, что хакеры украли личные данные членов британского кабинета министров и выставили их на продажу в интернете: в частности, номер мобильного телефона премьер-министра Великобритании Лиз Трасс можно купить менее чем за 10 долларов.
Собчак признала, что она в большой беде
Уехавшая в Литву после дела о вымогательстве Ксения Собчак признала, что попала в беду
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Уехавшая в Литву после дела о вымогательстве журналистка Ксения Собчак впервые опубликовала пост, в котором призналась в переживаниях за родных и коллег, оставшихся в России.
По ее словам, все ее мысли связаны с близкими, от которых она отрезана, и, конечно, ее сотрудниками, отрезанными от мира и семей.
«У меня только один вопрос ко всем уважаемым и рукопожатным, кто с таким наслаждением сейчас участвует в травле меня и моей команды: «А чем вы, господа, отличаетесь от тех, кого ненавидите? Может быть, ничем?» Два молодых парня могут сесть до 15 лет. Нормально вам соревноваться на этом фоне в остроумии, предположениях, теориях заговора, откровенной лжи?», – написала в Telegram-канале Собчак.
Также Собчак прошлась по авторам передачи Breakfast show Александру Плющеву* (признан иностранным агентом) и Татьяне Фельгенгауэр* ( признана иностранным агентом). Ведущие обсуждали ситуацию, связанную с отъездом Ксении и медиа, которое она возглавляет.
По словам Плющева (признан иноагентом), репутация Ксении Собчак зачеркивает все, что делает ее новостное издание.
В ответ журналистка обвинила его в распространении фейков из ненастоящего Telegram-канала «Тушите свет».
«Господи, как же вы все ненавидите меня просто за то, что я ни в чьей тусовке. Как же вам нравится рвать меня на части. И как же я вас презираю за то, какие вы мелкие и мелочные. Да, я в беде. Видимо, в большой беде. Рада, если это подарило вам улыбку в этот сумрачный вечер», – написала Собчак.
Напомним, Собчак на этой неделе оказалась в центре скандала. В среду источник в правоохранительных органах сообщил о том, что телеведущая стала подозреваемой по делу о вымогательстве у госкорпорации «Ростех». После этого Собчак уехала из России через Белоруссию в Литву, использовав при въезде в республику израильский паспорт.
В пятницу стало известно, что следователь МВД отменил постановление о привлечении Собчак как подозреваемой по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова. По словам источника, в настоящее время телеведущая находится в статусе свидетеля по уголовному делу. При этом против Собчак могут начать дело из-за сокрытия второго гражданства.
У западных авиакомпаний начались проблемы из-за закрытого неба над Россией
Перелеты в Азию для авиаперевозчиков из Соединенных Штатов и ЕС стали значительно дороже, поскольку воздушное пространство России для них закрыто.
Самолеты Air France-KLM и других авиакомпаний при полетах в Японию обходят российскую территорию через Казахстан и Монголию, что повышает время полета на часы, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.
Маршрут из Парижа в Токио теперь длится 14 часов. Британский перевозчик Virgin Atlantic вынужден был приостановить рейсы в Гонконг.
Финский перевозчик Finnair испытывает трудности при полетах в Японию, Китай и Корею. Время полета в Токио с 9,5 часов выросло до 13,5 часов. Повышение расхода топлива сделало эти рейсы нерентабельными.
Основатель компании Martin Consulting Марк Мартин сказал, что большая часть перевозчиков вынуждены исследовать, какие маршруты прибыльны, и нужно ли менять им частоту, добавлять остановки и добавлять еще один этап в рейсах.
В Минобороны прокомментировали слухи о снятии с должности генерала Лапина
В Минобороны заявили, что командующий группировкой «Центр» в СВО на Украине Лапин взял отпуск
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Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин, возглавляющий группировку «Центр» в зоне спецоперации РФ на Украине, взял трехнедельный отпуск, он не уволен, заявили в Минобороны.
Ранее в Telegram-канале «Vоенкор Котенок Z» сообщалось, что командовавший группировкой российских войск «Центр» в СВО Александр Лапин снят с должности.
Источник в Минобороны сообщил Ura.Ru, что Лапин ушел в трехнедельный отпуск.
«Все нормально, просто ему дали время отдохнуть (генерал с первых дней спецоперации на передовой). В начале следующей недели он полетит в госпиталь, подлечится, потом еще неделю отдохнет и вернется в строй», – поделился собеседник из военного ведомства.
При этом второй источник на условиях анонимности рассказал, что Лапин все же написал рапорт, и к командованию «Центром» не вернется. Третий инсайдер заявил, что рапорт Лапин действительно написал, но на отпуск.
Напомним, 16 июля Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» Героя России генерал-полковнику Александру Лапину и генерал-майору Эседулле Абачеву.
В МИД пообещали ответ в связи с причастностью Британии к теракту в Черном море
Захарова заявила, что МИД прорабатывает практические шаги на причастность Лондона к теракту в Черном море
Министерство иностранных дел России прорабатывает практические шаги в связи с причастностью британских специалистов к подготовке террористического акта в Черном море, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Россия неоднократно выступала за проведение совместного расследования этих терактов. Соответствующие предложения были направлены правительствам Дании, Швеции и Германии. То, что западные страны отказались от этого предложения, подтверждает: им есть, что скрывать. Теперь мы понимаем, что именно они скрывают», – говорится в заявлении на сайте МИД России.
По словам Захаровой, МИД России совместно с российскими компетентными ведомствами прорабатывает практические шаги в связи с причастностью британских специалистов к подготовке теракта в Черном и обучению украинских военных, о чем заявило Минобороны России.
Ранее Захарова заявила, что российская сторона привлечет внимание мирового сообщества, включая СБ ООН, к серии терактов в отношении РФ в Черном и Балтийском морях из-за вовлеченности в них Великобритании.
Напомним, в Минобороны заявили, что Россия после теракта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов в Севастополе приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.
Утром в субботу корабли ЧФ отразили нападение беспилотных аппаратов воздушного и надводного типа в Севастопольской бухте. Украинские военные планировали уничтожить объекты ЧФ, атака продолжалась несколько часов.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как удалось отразить атаку украинских беспилотников, и о том, что в это время над Черным морем летал американский беспилотник-разведчик Global Hawk.
В МИД разъяснили остановку участия России в «продуктовой сделке»
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Российская сторона приостанавливает действие «продуктовой» («зерновой») сделки начиная с субботы и на неопределенный срок, заявило Министерство иностранных дел России.
ВСУ в субботу под прикрытием гуманитарного конвоя, созданного при заключении «зерновой сделки», нанесли массированный авиаудар и морской удар беспилотниками по кораблям Черноморского флота, говорится в сообщении на сайте МИД.
29 октября украинские вооруженные силы под прикрытием гуманитарного коридора, созданного в рамках реализации «черноморской инициативы» по вывозу украинской сельхозпродукции, нанесли массированный авиационный и морской удары с использованием беспилотных аппаратов по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота России на военно-морской базе в Севастополе.
«В связи с действиями украинских вооруженных сил, которыми руководили британские специалисты, направленными в том числе против российских судов, обеспечивающих функционирование указанного гуманитарного коридора (что нельзя квалифицировать иначе, нежели теракт), российская сторона не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, участвующих в «черноморской инициативе», и приостанавливает ее реализацию с сегодняшнего дня на неопределенный срок», – добавили в министерстве.
Соответствующие указания получили российские представители в Совместном координационном центре в Стамбуле, занимающимся контролем транспортировки украинского продовольствия.
Напомним, российская сторона решила обратиться в ООН из-за британского участия в терактах в Черном и Балтийском морях.
Утром в субботу корабли Черноморского флота России отбили атаку беспилотников в Севастопольской бухте. ВСУ планировали уничтожить объекты ЧФ, атака продолжалась несколько часов.
Минобороны заявило о причастности Британии к подрыву «Северных потоков»
Минобороны: Представители ВМС Британии участвовали в планировании и реализации подрыва «Северных потоков»
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Представители британских ВМС участвовали в планировании и реализации операции по подрыву «Северных потоков», а также подготовке террористической атаки на корабли Черноморского флота и гражданских судов в Севастополе, заявили в Минобороны.
В ведомстве рассказали подробности атаки на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся в Севастополе, с применением 16 беспилотников. Как утверждается, подготовкой теракта в Севастополе террористического акта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством находящихся в городе Очаков Николаевской области Украины британских специалистов, следует из данных Telegram-канала Минобороны.
«По имеющейся информации, представители данного подразделения ВМС Великобритании принимали участие в планировании, обеспечении и реализации террористического акта в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», – заявили в военном ведомстве.
Напомним, 26 сентября на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» произошли теракты. Позже немецкие следователи изучили фотографии с места ЧП и пришли к выводу, что взрывы стали причиной повреждений на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». Президент Владимир Путин сообщал, что одна ветка «Северного потока – 2» находится в рабочем состоянии, но вряд ли она будет запущена.
Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков поделился, что процесс расследования инцидента проходит без взаимодействия с российскими экспертами. Это, по его словам, дает возможность представителям европейских стран подгонять результаты расследований под удобную для Запада версию, основанную на вине России.
Заместитель главного редактора журнала «Воин России», военный эксперт, капитан I ранга Василий Дандыкин, комментируя кадры разрушенного участка «Северного потока» заявил газете ВЗГЛЯД, что, опираясь на видео, а также на те факты, которые были известны ранее, можно сказать, что «это дело подводных беспилотников либо высококлассных диверсантов».
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Рогов заявил о взрыве в лагере наемников в Запорожье
Рогов раскрыл детали взрыва на алюминиевом комбинате в Запорожье
Взрыв в контролируемом киевскими властями городе Запорожье произошел на алюминиевом комбинате, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Взрыв случился на Запорожском алюминиевом комбинате (ЗАлКе), там расположена база «Иностранного легиона», написал Рогов в своем Telegram-канале со ссылкой на источники в городе.
«И ранее на комбинате уже были откалиброваны около 150 иностранных боевиков, а также большое количество техники и боеприпасов», – добавил он.
Напомним, в субботу в Запорожье произошел взрыв, сообщение об этом подтвердила и украинская сторона. По ее данным, он случился на объекте критической инфраструктуры.
Турция начала переговоры с Россией после приостановки «зерновой сделки»
Турция начала контакты с России после решения Москвы о приостановке участия в «зерновой сделке», заседание Совбеза ООН может пройти в ближайшие дни.
По словам дипломатического источника в Анкаре, Турция начала контакты в координации с ООН, сложно говорить к какому итогу могут привести переговоры с России, передает РИА «Новости».
Также источник в ООН добавил, что следует ожидать заседания СБ ООН в ближайшие дни.
Ранее в МИД России и в Минобороны сообщили, что российская сторона приостанавливает действие «продуктовой» («зерновой») сделки начиная с субботы и на неопределенный срок в связи с тем, что ВСУ в субботу под прикрытием гуманитарного конвоя нанесли массированный авиаудар и морской удар беспилотниками по кораблям Черноморского флота.
До этого Россия решила обратиться в ООН в связи с участием Британии в терактах в Черном и Балтийском морях.
Утром в субботу корабли ЧФ отразили нападение беспилотных аппаратов воздушного и надводного типа в Севастопольской бухте. Украинские военные планировали уничтожить объекты ЧФ, атака продолжалась несколько часов.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как удалось отразить атаку украинских беспилотников, и о том, что в это время над Черным морем летал американский беспилотник-разведчик Global Hawk.
Мирошник: Польша с согласия Запада начала тихую аннексию Украины
Глава представительства ЛНР в Москве Мирошник: Польша по договоренности с Западом начала тихую аннексию Украины
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Польша по договоренности с Западом пытается «тихо аннексировать» западную часть Украины, выразил мнение глава представительства Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник.
Как считает Мирошник, Польша пытается тихо аннексировать западную часть Украины, о чем существует договоренность Варшавы с Западом. Он также выразил мнение, что в этом процессе принимает участие президент Украины Владимир Зеленский, передает ТАСС.
По его словам, за закрытыми дверьми уже согласовано, каким образом Польша будет интегрировать западную Украину, какие шаги будет предпринимать в этих целях и в какой последовательности, вплоть до разработки дорожной карты.
По словам Мирошника, с каждым днем ожидание того, что Украина останется единым самостоятельным государством, «становится все эфемерней и эфемерней». По мнению главы представительства ЛНР в Москве, остается очень призрачным шанс, что хоть в каком-то виде, в какой-то части украинское государство сохранится как отдельная, независимая, никому не принадлежащая, неконтролируемая территория.
В начале мая президент Польши Анджей Дуда пообещал убрать границу страны с Украиной. В конце апреля директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что США и Польша разрабатывают планы установления военно-политического контроля Варшавы над «историческими владениями» на Украине.
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Захарова указала на страшные методы Зеленского и Кулебы
Представитель МИД Захарова заявила, что Зеленский и Кулеба привлекают к себе внимание страшными методами
Киевскому режиму не нужна стабильность, иначе все забудут про президента Украины Владимира Зеленского и главу украинского МИД Дмитрия Кулебу, им нужно напоминать о себе терактами и ядерными шантажами, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал международное сообщество потребовать от России выполнять принятые на себя обязательства по обеспечению работы «зернового коридора». «Москва под надуманным предлогом блокирует зерновой коридор», – написал он в Twitter, передает «Газета.Ru».
Захарова ответила Кулебе в Telegram-канале, она написала, что киевскому режиму не нужна мировая стабильность и продовольственная безопасность, иначе все забудут о Зеленском и Кулебе.
«Поэтому они делают все, чтобы страшными методами напоминать о себе. Теракты, ядерный шантаж, убийства – лишь бы им шли деньги и оружие. Ну и снег тоже чтобы шел над Зеленским», – отметила официальный представитель МИД России.
Ранее Турция начала переговоры с Россией после приостановки «зерновой сделки».
Ранее в МИД России и в Минобороны сообщили, что российская сторона приостанавливает действие «продуктовой» («зерновой») сделки начиная с субботы и на неопределенный срок в связи с тем, что ВСУ в субботу под прикрытием гуманитарного конвоя нанесли массированный авиаудар и морской удар беспилотниками по кораблям Черноморского флота.
До этого Россия решила обратиться в ООН в связи с участием Британии в терактах в Черном и Балтийском морях.
Утром в субботу корабли ЧФ отразили нападение беспилотных аппаратов воздушного и надводного типа в Севастопольской бухте. Украинские военные планировали уничтожить объекты ЧФ, атака продолжалась несколько часов.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как удалось отразить атаку украинских беспилотников, и о том, что в это время над Черным морем летал американский беспилотник-разведчик Global Hawk.
Киев озадачился компонентом украинского производства в иранском дроне
На Украине озадачились компонентом своего производства в иранском дроне
Иранский беспилотник имеет компоненты, изготовленные на Украине, разведка страны намеревается выяснить, как он там оказался, сообщают украинские СМИ со ссылкой на представителя Главного управления разведки (ГУР) минобороны страны.
В дроне найден компонент, произведенный на Украине, аппарат состоит на три четверти из американских комплектующих, также там есть части из Японии, Китая, Швеции, Австрии, сказал представитель разведки украинским СМИ, передает РИА «Новости».
Теперь специалисты планируют разобраться, как они туда попали.
Напомним, Тегеран опровергал заявления о поставке Москве оружия для ведения боевых действий на Украине. Российский постпред при ООН Василий Небензя также называл фейком сообщения о поставках иранских беспилотников.
Пленный украинец рассказал об имитации атаки ВСУ на Херсонскую область
Пленный украинец рассказал о плохо подготовленных бойцах ВСУ у Херсонской области
Руководство ВСУ лишь имитирует наступление на Херсонскую область, в нем участвуют плохо обученные бойцы, заявил пленный украинский военнослужащий в ролике, опубликованном Минобороны.
«В Херсонской (области), понимаете, это я вообще не могу понять – для чего и почему. Потому что мы не наступательное подразделение. Мы сидели в глухой обороне. Мы не обучены на атаки, на штурмы», – признался украинский солдат. «Тоже глупость: экипажи выстраиваются, ходят по полю и имитируют наступление», –цитирует военнопленного РИА «Новости».
По его словам, руководство заявило, что расположенные перед подразделением лесопосадки пустые, туда необходимо зайти и продержаться.
«На примере этой атаки я понимаю, что да – вот нас просто было не жалко», – отметил он.
Через несколько часов после наступления руководство не прислало помощи, не было эвакуации, и подразделение попало в окружение. И по ним били и украинские и российские артиллерийские войска.
Россия решила обратиться в ООН в связи с участием Британии в терактах в Черном и Балтийском морях
МИД: Россия привлечет внимание мирового сообщества и ООН к терактам в Черном и Балтийском морях
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Россия обратится в Совбез ООН и привлечет внимание сообщества к участию Британии в терактах в Черном и Балтийском море, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова отметила, что Россия намерена привлечь внимание мирового сообщества, в том числе на площадке СБ ООН, к серии терактов, совершенных в отношении Российской Федерации в Черном и Балтийском морях, включая вовлеченность в них Британии, передает РИА «Новости».
Ранее Минобороны заявило о причастности ВМС Британии к подрыву «Северных потоков», а также подготовке террористической атаки на корабли Черноморского флота и гражданских судов в Севастополе.
Утром в субботу корабли ЧФ отразили нападение беспилотных аппаратов воздушного и надводного типа в Севастопольской бухте. Украинские военные планировали уничтожить объекты ЧФ, атака продолжалась несколько часов.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как удалось отразить атаку украинских беспилотников, и о том, что в это время над Черным морем летал американский беспилотник-разведчик Global Hawk.
Москва ответила на обвинения США по «зерновой сделке»
Посол России в США Антонов отверг обвинения Вашингтона в адрес Москвы в обострении мировой продовольственной проблемы
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Обвинения Вашингтона в адрес Москвы в обострении мировой продовольственной проблемы якобы из-за приостановки реализации зерновой сделки являются ложными, заявил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.
Российский дипломат, слова которого приводит в своем Telegram-канале пресс-служба посольства, выразил возмущение реакцией США на террористическую атаку на порт Севастополя, подчеркнув, что в Москве не увидели никакого осуждения безрассудных действий киевского режима, зато отметили полное игнорирование выявленных признаков причастности британских военных специалистов к организации массированного удара с применением беспилотников, передает ТАСС.
Антонов констатировал, что ситуация еще больше накалилась, но в Соединенные Штаты этого замечать не намерены и опять все свели к ложным обвинениям России в обострении мировой продовольственной проблемы. Он подчеркнул, что в условиях атак и провокаций в отношении российских военных и торговых судов, задействованных в «черноморской инициативе», Россия не может продолжать работу, не обращая внимания на вопросы безопасности. Как отметил дипломат, в приостановке реализации сделки несправедливо осуждать Россию, это произошло из-за безрассудных действий украинских властей.
Комментируя инсинуации со стороны США о «провоцировании» голода, дипломат напомнил о неоднократных призывах России направлять продуктовые грузы прежде всего нуждающимся странам. При этом он констатировал, что добрая половина всех сухогрузов в рамках зерновой схемы уходила в развитые государства, в то время как Сомали, Эфиопия, Йемен, Судан и Афганистан получали лишь около 3% агротоваров.
Антонов также обратил внимание на то, что российский сельскохозяйственный сектор продолжает сталкиваться с серьезнейшими проблемами на фоне односторонних западных рестрикций, несмотря на все декларации Вашингтона и Брюсселя о якобы отсутствии каких-либо ограничений.
Он подчеркнул, что Россия как один из ведущих мировых агропроизводителей остается надежным и ответственным поставщиком на глобальные рынки и доказала этот факт конкретными делами. Дипломат отметил, что здравомыслящим политикам, да и простым людям очевидно, что обострением проблемы голода занимаются как раз те страны, которые мешают российским поставкам продовольствия на мировые рынки.
Антонов также констатировал, что Вашингтон и его сателлиты своими шагами и риторикой поощряют киевский режим к дальнейшей военной эскалации, способствуют затягиванию конфликта на Украине, отдаляя возможность его урегулирования за столом переговоров.
Ранее руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности администрации США Эйдриенн Уотсон обвинил Россию в использовании продовольствия в качестве оружия. Между тем президент России Владимир Путин назвал ситуацию с вывозом зерна с Украины «сплошным надувательством».
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В США заговорили о пересмотре стратегии на Украине
Военный эксперт Касс призвал США значительно сократить поставки оружия Украине
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США должны пересмотреть стратегию по Украине, урезать финансовую и военную помощь Киеву и решить конфликт дипломатическим путем, поскольку Россия победит, заявил эксперт в сфере обороны Харрисон Касс.
В статье для 19Fortyfive Каас указал, что новый пакет помощи Киеву в размере 50 млрд долларов только затянет конфликт и Украина не одержит в нем победу, передает РИА «Новости».
Он считает, что США, решив поддерживать Украину на неопределенный срок, подпирают конфликт, в котором невозможно победить.
«Не разумнее ли вступить в дипломатический процесс и добиться мирного урегулирования? Какова альтернатива – уничтожение? И почему (территории к востоку от Украины) жизненно важны для интересов и гордости США?» – пишет автор.
По мнению Касса, демократам нужно пересмотреть общую стратегию и добиться прекращения огня. Он предложил в качестве альтернативы отправке неограниченной помощи ВСУ инициировать переговорный процесс.
Ранее стало известно, что Соединенные Штаты выдадут украинским властям новый пакет помощи на 275 млн долларов.
Обозреватель американского телеканала CNN Стивен Коллинсон заявил, что письмо конгрессменов-демократов президенту США Джо Байдену с призывом к дипломатии с Москвой для прекращения конфликта на Украине стало первым признаком ослабления позиции Вашингтона. По его мнению, произошедшее стало «политической катастрофой».
Между тем, американский морпех в отставке Дакота Вуд отметил, что поставки вооружения на Украину со стороны Вашингтона снизили обороноспособность Соединенных Штатов и истощили их военные запасы.