Новый посол Украины в Германии раскритиковал помощь Берлина Киеву

Посол Украины Макеев: Германия могла бы помогать Украине намного больше и намного быстрее

Новый посол Украины в Германии Алексей Макеев раскритиковал помощь Берлина, оказанную Киеву после начала специальной военной операции России, сообщили СМИ.

Макеев в интервью газете «Бильд ам зонтаг», которое было опубликовано в воскресенье, сравнил помощь Германии со спорткаром, который едет по дороге со скоростью 30 км/ч. По его словам, вместо отправки того, что нужно Украине для борьбы с Россией, ей неделями объясняют, почему это сделать нельзя, передает ТАСС. По его словам, помощь потом приходит, но тогда, когда это уже «почти поздно», как это было с артиллерией, гранатометами и БМП. По его словам, Германия могла бы помогать Украине «намного больше и намного быстрее».

Отвечая на вопрос, что конкретно хочет получить Киев, он сказал: «Боевые танки и дальнобойную артиллерию».

Напомним, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время визита в Киев 25 октября заверил Украину в дальнейшей поддержке со стороны Германии.

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