Власти Херсонской области предупредили о подготовке ВСУ к наступлению

Замглавы администрации Херсонской области: Украинские войска скоро могут предпринять попытку масштабного наступления

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут в ближайшее время предпринять попытку широкомасштабного наступления на Херсонскую область, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

Стремоусов предупредил, что вооруженные формирования Украины могут предпринять попытку широкомасштабного наступления уже в ближайшее время, ими стягиваются войска, в числе которых много наемников, передает РИА «Новости».

Вместе с тем, по его словам, на данный момент ситуация на линии фронта находится под контролем, выстроено несколько линий обороны, российская армия стягивает силы.

Накануне российские войска отразили атаку ВСУ в районе села Брускинское Херсонской области. В среду врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что российские военные готовятся дать отпор ВСУ под Херсоном, на место прибывает все больше мобилизованных, люди вступают в добровольческие отряды.

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