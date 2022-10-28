СК установил личность приказывавшего убивать женщин и детей в Мариуполе генерала ВСУ

Российские следователи установили личность украинского генерала, отдававшего приказ о блокировке гуманитарных коридоров из Мариуполя и использовании жителей города в качестве живого щита, сообщили в СК России.

«Установлена личность командующего группировкой войск «Юг» и «Восток» генерал-лейтенанта Павлюка, которым отдавались приказы о блокировке гуманитарных коридоров в целях недопущения выхода из города мирного населения и использования жителей в качестве живого щита», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Павлюк поручал подчиненным уничтожать всех, кто перемещается по территории города, включая женщин и детей, не представлявших угрозы для ВСУ.

Павлюку присвоен статус обвиняемого, принимаются меры по его розыску и аресту.

В начале октября следователи нашли в бывшем мясоперерабатывающем цеху в ЛНР пыточную тюрьму украинского нацбатальона «Айдар», в ней содержалось не менее 30 человек.