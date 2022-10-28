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СК установил личность приказывавшего убивать женщин и детей в Мариуполе генерала ВСУ
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Российские следователи установили личность украинского генерала, отдававшего приказ о блокировке гуманитарных коридоров из Мариуполя и использовании жителей города в качестве живого щита, сообщили в СК России.
«Установлена личность командующего группировкой войск «Юг» и «Восток» генерал-лейтенанта Павлюка, которым отдавались приказы о блокировке гуманитарных коридоров в целях недопущения выхода из города мирного населения и использования жителей в качестве живого щита», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Павлюк поручал подчиненным уничтожать всех, кто перемещается по территории города, включая женщин и детей, не представлявших угрозы для ВСУ.
Павлюку присвоен статус обвиняемого, принимаются меры по его розыску и аресту.
В начале октября следователи нашли в бывшем мясоперерабатывающем цеху в ЛНР пыточную тюрьму украинского нацбатальона «Айдар», в ней содержалось не менее 30 человек.
Кадыров сообщил о гибели 23 чеченских бойцов во время артобстрела в Херсонской области
Глава Чечни Кадыров заявил о гибели 23 чеченских бойцов и 58 раненых во время артобстрела в Херсонской области
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Во время артобстрела в Херсонской области погибли 24 чеченских бойца, 58 раненых, у четырех человек тяжелые травмы, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале, что во время обстрела в Херсонской области в начале недели погибли 23 чеченских бойца, 58 военнослужащих были ранены, из них четверо получили тяжелые травмы, но их жизни ничего не угрожает. Также он добавил, что все спасательные работы на месте завершены.
«Тезет (похоронный обряд. – прим.ВЗГЛЯД.) в эти дни не только в ваших домах, он по всей Чеченской Республике. Мы все глубоко скорбим вместе с вами», – написал он, обратившись к родственникам погибших.
Кадыров сообщил, что в тот день потери были большие, он также пообещал, что власти окажут помощь семьям погибших.
Ранее Кадыров заявил, что Россия слабо отвечает на обстрелы своей территории. Он считает, что в ответ нужно «стирать с лица земли города», чтобы «понимали, что нельзя даже подумать стрелять в нашу сторону».
YASNO: В Киеве без света остались 1 млн человек
Энергокомпания YASNO: Около 1 млн жителей Киева остались без электроэнергии
Около 1 млн жителей Киева остались без электроэнергии, отключено 320 тыс.квартир, заявил глава украинской энергопоставляющей компании YASNO Сергей Коваленко.
По словам Коваленко, в Киеве отключено от электроэнергии 159 тыс.квартир, а за день более 320 тыс. квартир, примерно миллион киевлян, «которые не могут нормально планировать свой день, нормально работать», «Это тысячи предприятий, которые теряют возможность работать на нашу экономику», – приводит РИА «Новости» сообщение Коваленко.
Он добавил, что статистика по Киевской области еще хуже: почти 260 тыс.потребителей в четверг вечером оставались без света и более 500 тыс. абонентов лишались электроснабжения днем того же дня.
Ранее замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко заявил, что был поражен значимый энергетический объект. Удар привел к дефициту электричества в центральной Украине.
В Киеве и области вводятся более длительные экстренные отключения света из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры в центральной части Украины.
Американским «Кричащим орлам» в случае захода на Украину предсказали уничтожение
Экс-сотрудник Белого дома Робертс спрогнозировал уничтожение элитной десантной дивизии США в случае захода на Украину
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Если американская 101-я дивизия воздушно-десантных войск «Кричащие орлы» появится на украинской территории, российские Вооруженные силы «порвут ее в клочья», заявил бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.
В статье, которую Робертс опубликовал на своем сайте, говорится, что Вашингтон, столкнувшись с поражением ВСУ от Вооруженных сил России, может попытаться отправить на поле боя недавно размещенное в Румынии подразделение.
«Что произойдет, если они это сделают?» – задался вопросом автор публикации. Обычно воздушно-десантным войскам не хватает тяжелого вооружения пехоты, отметил Робертс.
Легковооруженная воздушно-десантная дивизия, возможно, будет разорвана в клочья тяжелым вооружением российской пехоты, пишет бывший сотрудник Белого дома.
Он предположил, что Белому дому придется поднимать ставки в ответ на уничтожение своих десантников.
«Как Вашингтон отреагирует на поражение и потерю такой престижной дивизии, как «Кричащие орлы»?» – передает РИА «Новости» размышления бывшего американского чиновника. Он выразил уверенность, что результатом станет эскалация ситуации со стороны США.
Напомним, телеканал CBS ранее сообщал, что США разместили в Румынии 101-ю дивизию воздушно-десантных войск «Кричащие орлы» для участия в военных учениях. Заместитель командира подразделения бригадный генерал Джон Любас заявил в интервью телеканалу, что бойцы «готовы пересечь границу и зайти на территорию Украины».
Газета ВЗГЛЯД писала, насколько реальна угроза прямого участия США в конфликте и что станет поводом для эскалации.
Европейские страны заблокировали российские удобрения для беднейших стран
МИД: В ЕС заблокированы 80% удобрений, которые Россия готова передать беднейшим странам
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Европейские страны заблокировали большую часть – 80% удобрений, которые Россия готова безвозмездно передать беднейшим странам, сообщили в Министерстве иностранных дел.
В заявлении на сайте МИД России говорится, что Россия, «в отличие от Украины, является одним из ведущих мировых экспортеров удобрений, без которых под угрозой голода окажутся не только страны – потребители продовольствия, но и страны-производители».
Однако российские компании, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, до сих пор не могут не только осуществить коммерческие поставки удобрений, но даже передать около 300 тыс. тонн продукции беднейшим странам. И сделать это безвозмездно, подчеркивает МИД РФ.
Данные удобрения остаются заблокированными преимущественно на складах Латвии (80%), а также Эстонии, Бельгии и Нидерландов, руководство которых не разрешает их отправку по линии ВПП ООН, говорится в сообщении.
МИД объясняет, что главная причина подобной ситуации – односторонние западные санкции, негативный эффект которых должен был быть нейтрализован в рамках усилий по выполнению второго Стамбульского документа – российско-ооновского Меморандума по нормализации отечественного сельхозэкспорта. Несмотря на сделанные в Вашингтоне и Брюсселе декларации об изъятии продовольствия и удобрений из-под ограничений, российские поставщики и производители продолжают сталкиваться с проблемами при проведении банковских платежей и оформлении страховок, фрахте судов и получении доступа в порты, сообщили в ведомстве. На деле заявленные изъятия до сих пор не работают, констатирует МИД.
Американцы и европейцы, по сути, наказывают страны Африки, Азии и Латинской Америки, препятствуя доступу российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, подчеркивает российское внешнеполитическое ведомство.
Кроме того, МИД призывает учитывать, что доля российской сельхозпродукции в структуре мировых рынков ничуть не меньше, чем украинская. «До конца года готовы поставить на экспорт около 30 млн тонн зерновых, включая прежде всего пшеницу, и довести этот показатель до 50 млн тонн с учетом урожая. Порядка 10,5 млн тонн зерновых (77% пшеница) были уже отправлены в страны Азии (62%) и Африки (33%). Контраст, что называется, налицо – пока украинские грузы идут по гуманитарному коридору в Европу и развитые страны, российские поставки направляются нуждающимся в Африке и Азии», – говорится в заявлении.
Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, на каких условиях России будет выгодно продление зерновой сделки.
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Электросети нарушены в Днепропетровской области Украины
Вследствие ударов зафиксировано разрушение электросети в Днепропетровской области Украины
В Днепропетровской области Украины после ракетных ударов частично парализована работа электросетей Никополя и Красногригорьевской общины, семьи остались без электричества, сообщил глава Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко.
В своем Telegram-канале он отметил, что под удары попали Никопольская, Марганецкая и Красногригорьевская общины. Так, в Никополе в данный момент оборваны линии электропередач, а в Красногригорьевской изуродованы электросети. При этом специалисты начали восстановительные работы.
Ранее в «Укрэнерго» сообщили о повреждении оборудования магистральной сети энергосистемы в центральных областях Украины.
На фоне чего в Киеве и области вводятся более длительные экстренные отключения света.
The Hill: Запад имеет слабое представление о происходящем на Украине
The Hill: Киеву удается создавать ложную картину о происходящем для Запада
Западные страны не имею представления, как в реальности идут боевые действия на Украине, настоящие потери и истинные цели утаиваются, украинским властям удается скрывать правду, написал глава Центра разведки и глобальных отношений им. Майка Роджерса Джошуа Хумински в статье для The Hill.
По мнению Хумински, Запад имеет очень скромное представление о целях и намерениях Украины, а также о потерях ее войск и ходе боевых действий. Западные страны узнают информацию из сообщений соцсетей и СМИ», пишет глава Центра разведки в статье для The Hill.
По мнению Хумински, украинским властям удается контролировать информационное пространство. Это позволяет создать ложную картину происходящего для зарубежных союзников, передает ФАН.
Политолог убежден, что США целенаправленно замалчивают вопрос о том, чем должен завершиться украинский конфликт, чтобы не вызвать споров среди партнеров. Хумински считает, что разница во взглядах США, Британии, Германии, Франции, Польши, Эстонии может стать причиной раскола Запада.
Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что итог промежуточных выборов в Конгресс не повлияет на поставки оружия на Украину.
Задержанные за подготовку теракта на Ставрополье оказались сторонниками «Азова»
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За подготовку террористического акта в Ставропольском крае задержаны сторонники признанного в России террористической организацией националистического полка «Азов», они намеревались совершить диверсии, сообщил один из четырех задержанных.
Видео допроса и кадры задержания распространила ФСБ России.
Задержанный заявил, что у него и других участников группировки были «намерение и средства для совершения противоправных акций и диверсий». Он признался, что они«разделяли идеологию полка «Азов», действовавшего в Мариуполе, восхищались его действиями, брали пример».
По его словам, участники группы также «унаследовали призывы к убийствам русскоговорящего населения на территории Украины, силовиков, военных, действующей власти РФ». «В случае беспорядков мы примем участие непосредственно на стороне Вооруженных сил Украины, поддержим беспорядки, так как у нас есть вооружение и организованная группа», – передает ТАСС заявление задержанного.
Ранее в пятницу в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили о предотвращении теракта в Ставропольском крае, который готовили сторонники украинских националистов. Арестованы четыре человека.
Путин подтвердил свою позицию, что русские и украинцы – один народ
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Русские и украинцы являются одним народом, это исторический факт, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы в дискуссионном клубе «Валдай».
Русские и украинцы – это один народ, это исторический факт, заявил президент, передает РИА «Новости».
По словам главы государства, общая государственность русских и украинцев зародилась в IX веке, а на едином языке они разговаривали еще несколько столетий. «Изменения в языке начали возникать в XIV-XV веках под влиянием Польши», – сказал президент.
«С развитием того или иного этноса возникают разные процессы. Если какая-то часть этого единого этноса в какой-то момент решила, что они достигли такого уровня, что они считают себя отдельным народом, относиться к этому можно только с уважением», – сказал Путин.
Он пояснил, что таковой процесс происходил не сам по себе.
«Он происходил, во-первых, как я уже сказал, потому что часть древнерусских западных земель оказалась в составе других государств по целому ряду причин. Эти государства стали продвигать там свои интересы», – уточнил глава государства.
Президент также согласился с утверждением, что специальная военная операция отчасти является «гражданской войной», но подчеркнул, что государства разные.
Происходящее на Украине он назвал частью «тектонических изменений» в миропорядке. В то же время президент подчеркнул, что изменения в миропорядке начались не после начала специальной военной операции России на Украине, а шли на протяжении многих лет.
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Россия потребовала международного расследования по биолабораториям США на Украине
Россия пожаловалась в Совбез ООН, чтобы инициировать международное расследование по биолабораториям США
Россия обратилась с жалобой к председателю Совбеза ООН для запуска международного расследования военно-биологической деятельности США на Украине, заявили в МИД России.
В МИД отметили, что пришлось прибегнуть к задействованию альтернативных возможностей для стимулирования США и Украины к исправлению положения дел.
«Согласно статье VI КБТО (Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия – прим. ВЗГЛЯД) и в отсутствие конструктивной реакции США и Украины на наши претензии Российской Федерации не оставили иного выбора, кроме как обратиться с жалобой к председателю СБ ООН для запуска международного расследования. Наш демарш был препровожден соответствующим проектом резолюции Совета [Безопасности ООН]», – говорится в сообщении на сайте МИД России.
Между тем, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что достаточно скоро вынесет свой проект резолюции по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине на голосование в Совбезе организации.
«Сначала мы должны провести консультации. Мы не выносим на голосование вещи, пока не проведем консультации, в отличие от наших партнеров», – приводит ТАСС слова Небензи.
Ранее во вторник Россия созвала заседание СБ ООН по биолабораториям на Украине. В сентябре начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Соединенные Штаты признали факт вывоза образцов патогенных штаммов и биоматериалов граждан с Украины.
В мае Следственный комитет России решил расследовать роль США в бесчеловечных экспериментах, проводившихся представителями Соединенных Штатов в биолабораториях на Украине.
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В Грузии заговорили о возможных санкциях против официальных лиц Украины
В грузинском обществе заговорили о возможном введении санкций против украинских официальных лиц, которые регулярно оскорбляют Грузию из-за ее нежелания открывать против России «второй фронт», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Аналитик Заал Анджапаридзе считает, что «в самой Украине гражданский сектор мог бы спросить у властей, насколько серьезными фактами та обладает, вводя санкции против граждан государства, которое считает стратегическим партнером», как это было сделано недавно против родственников бывшего премьер-министра Грузии, мецената Бидзины Иванишвили.
По его словам, после того, как Украина предприняла этот шаг, «в Грузии появилось мнение, не ввести ли ответные санкции против конкретных граждан Украины, которые отличаются антигрузинской риторикой».
Заал Анджапаридзе отметил, что согласен с послом США в Грузии Келли Дегнан, которая говорит о том, что противоречия между Тбилиси и Киевом на руку только Москве.
«По идее, Киев это должен понимать», – сказал аналитик.
Другой грузинский эксперт Эдишер Гвенетадзе сравнил с «современными инквизиторами» советников офиса президента Украины Алексея Арестовича, Михаила Подоляка, секретаря украинского Совбеза Алексея Данилова и депутата Алексея Гончаренко, которые регулярно критикуют Грузию и ее руководителей, и также предложил ввести против них санкции.
Поэт Давид Маградзе, автор текста гимна Грузии, сказал, что «ситуация может дойти до театра абсурда».
«Возьмет в ответ Грузия и тоже введет санкции, например, против Арестовича. Этот Арестович так вошел во вкус, что может объявить себя Иисусом Христом или антихристом. Оба этих направления одинаково приемлемы для него», – сказал Давид Маградзе.
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В Херсоне рассказали об укреплении города на случай прорыва ВСУ
Власти Херсонской области заявили, что Херсон укрепляют на случай прорыва украинских войск
Херсон и подступы к нему укрепляют на случай прорыва украинских войск, чтобы защититься и отбить атаки в черте города, заявила заместитель главы администрации Херсонской области Екатерина Губарева.
По ее словам, повсеместно идет усиление первых этажей зданий, создаются укрепления из мешков с песком, а укрепление защиты города – это превентивная мера, а снижение числа жителей в нем позволяет тщательнее проводить проверки по выявлению диверсионно-разведывательных групп или сторонников украинских войск, передает РИА «Новости».
Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что ситуация на Херсонском направлении меняется в неприятную для вооруженных сил Украины сторону. По словам украинского чиновника, на этот участок фронта дополнительно переброшено около шести батальонно-тактических групп ВС России. По имеющимся у него данным, всего их там уже под 30 или за 30. Он отметил, что это огромная военная сила, которую будет очень-очень тяжело «смолоть».
До этого замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Вооруженные силы России отразили все попытки ВСУ прорвать линию обороны у села Давыдов Брод, в результате украинским войскам пришлось откатиться на прежние рубежи с большими потерями в личном составе и в бронетехнике.
Воздушную тревогу объявили в пяти областях Украины
Власти Киева и еще четырех областей Украины сообщили о воздушной тревоге
Воздушную тревогу объявили в Киеве, Киевской, Николаевской, Полтавской и Черкасской областях Украины, сообщили местные власти.
В сообщении в Telegram-канале горадминистрации Киева, власти призывают проследовать горожан в укрытия, поскольку была объявлена воздушная тревога, передает ТАСС.
Также сообщения о воздушной тревоге опубликованы в каналах главы Полтавской областной военной администрации Дмитрия Лунина, Черкасской областной военной администрации Игоря Табурца, а также военной администрации Киевской области.
Ранее воздушная тревога была объявлена в Николаевской и Кировоградской областях Украины, жителей просят оставаться в укрытиях.
Столтенберг дал прогноз о политике США по Украине при республиканцах
Столтенберг: США даже в случае победы республиканцев на выборах продолжат помогать Украине
Даже в случае победы Республиканской партии США на промежуточных выборах в ноябре Вашингтон продолжит поддерживать Украину, считает генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Столтенберг в интервью европейскому изданию Politico выразил уверенность, что в Палате представителей и в Сенате даже после выборов «сохранится явное большинство за продолжение масштабной поддержки Украины».
Кроме того, Столтенберг ожидает, что участники альянса в 2023 году возьмут на себя четкие обязательства по увеличению оборонных расходов. Он отметил при этом, что пока еще слишком рано говорить, на какие именно формулировки согласятся страны альянса, передает РИА «Новости».
Ранее государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявлял, что итог промежуточных выборов в Конгресс не повлияет на поставки оружия на Украину.
Российские войска при отражении атак ВСУ на четырех направлениях уничтожили более 410 украинских военных
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Противник силами усиленного батальона на Купянском направлении атаковал позиции российских войск у населенного пункта Берестовое Харьковской области. Однако все атаки отражены и в результате уничтожены более 150 украинских военнослужащих, танк, пять машин пехоты, четыре бронетранспортера, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Две батальонные тактические группы ВСУ на Краснолиманском направлении пытались вести наступление в направлении населенного пункта Червонопоповка Луганской народной республики (ЛНР). Но активными действиями российских войск противник был остановлен. Огнем артиллерии ликвидированы более 50 украинских военнослужащих, два танка, три бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Ротная тактическая группа ВСУ на Южно-Донецком направлении атаковала позиции у населенного пункта Времевка Донецкой народной республики (ДНР). Ответными действиями российских подразделений противник был отброшен на исходные позиции. Уничтожены более 30 украинских военнослужащих, танк, две бронемашины, перечислили в Минобороны.
На протяжении последних суток на Николаево-Криворожском направлении сосредоточенным огнем российской артиллерии наносилось поражение выдвинувшимся резервам украинских войск и диверсионным группам у линии боевого соприкосновения. Ликвидированы более 180 украинских военнослужащих и восемь бронемашин, сообщил Конашенков.
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации были поражены шесть пунктов управления ВСУ возле населенных пунктов Невское ЛНР, Купянск Харьковской области, Северск, Звановка Торское ДНР и города Николаева.
Уничтожены пять складов боеприпасов ВСУ возле населенных пунктов Веселое ДНР, Новая Каменка, Давыдов Брод, Херсонской области и города Николаева, подытожили в оборонном ведомстве.
Украина запросила у США системы ПВО ближней дальности Avenger
Украинская сторона выступила с призывом к США о передаче систем ПВО ближней дальности Avenger, сообщают американские СМИ со ссылкой на членов американского Конгресса и чиновника с Украины.
«Украина также выступает за то, чтобы США отправили систему ПВО Avenger», – сообщило издание Foreign Policy, передает РИА «Новости».
При этом помощники конгрессменов полагают, что количество комплексов ограничено, это может помешать предоставить их Киеву.
Также Украина запрашивает шведскую артиллерийскую систему Archer.
Напомним, гендиректор американской Raytheon Technologies Грег Хейес заявлял, что на Украине начали развертывать первые два комплекса NASAMS.