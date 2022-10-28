Пушилин сообщил об успехах по всей линии соприкосновения

Командир отряда «Шторм» рассказал о подготовке новобранцев на полигоне в ДНР

Командир отряда спецназначения «Шторм» рассказал о подготовке новобранцев на полигоне в ДНР

Обучение бойцов на полигоне в Донецкой народной республике идет с расчетом на подготовку специалистов, рассказал командир отряда специального назначения «Шторм» народной милиции ДНР. Время необученной пехоты ушло еще в Великую Отечественную, подчеркнул он.

Командир отряда рассказал РИА «Новости», что инструкторы готовят поступившее пополнение – «новички, новобранцы, ополченцы». По его словам, идет общая подготовка по всем необходимым направлениям: это минно-взрывное, тактика малых групп, передвижение на поле боя, это штурмовка укрепрайонов, зданий и так далее.

Время необученной пехоты ушло еще в Великую Отечественную, подчеркнул он. Сейчас на поле боя должны работать специалисты, сказал командир отряда с позывным «Батя Харьковский».

Обучающиеся хорошо экипированы. Процесс подготовки идет интенсивно, во время заданий инструкторы осуществляют рядом с бойцами внезапные взрывы и выстрелы.

Командир отметил, что времени на подготовку очень мало, времени на «рассусоливания» нет. Поэтому весь наш боевой опыт сконцентрирован, сжат, лишнее отброшено, объяснил он. «Мы не пишем планы конспектов, мы не делаем фотоотчеты, как это было принято раньше – мы действительно готовим людей. Да, жестко», – добавил командир.

На обучение личного состава выделяют как минимум месяц: за это время боец должен научиться владеть оружием, оказывать первую помощь, правильно передвигаться на поле боя и многое другое.

«Основной момент – это передвижение в лесополосах, передвижение по окопам, зачистка окопов, штурм помещений, зданий, окопов, блиндажей. То есть все то, что нас ждет впереди», – отметил один из инструкторов отряда с позывным «Джинн».

Ранее в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин продолжает держать в поле внимания ситуацию с подготовкой мобилизованных.