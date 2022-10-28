Глава Армении заявил о готовности урегулировать отношения с Азербайджаном на основе российских принципов

Армения согласна приступить к нормализации отношений с Азербайджаном по предложенной Москвой идеологии, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

В своем Twitter (запрещен в России) он написал, что его страна еще в сентябре объявила о готовности начать комплексную работу по налаживанию отношений с Азербайджаном. В данный момент Пашинян признал необходимость отталкиваться от базовых принципов, представленных Россией и заявил о готовности подтвердить это в Сочи, выразив также надежду, что Россия поддержит свои предложения.

В четверг президент Владимир Путин выступил на пленарной сессии ежегодного, 19-го по счету заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» с программной речью, четко обозначив новые геополитические приоритеты Москвы. В частности, российский лидер заявил, что Запад уже не в состоянии диктовать свою волю человечеству, но все еще пытается это делать. При этом Путин отметил, что большинство народов больше не хотят этого терпеть.

Вскоре в Никарагуа заявили, что увидели в речи Путина описание зарождающегося многополярного мира, в котором нам предстоит жить и продолжать идти вперед, понимая историю, память, развитие событий и борьбу народов за сохранение свободы, достоинства, культуры и суверенитета».

Позднее речью Путина восхитились британцы, отметив, что Россия положит конец мировому господству США.

Представители Арабо-мусульманского мира также выразили признательность Москве за принципиальную позицию и отпор военным вмешательствам западных стран, подчеркнув, что жители Ливии, Сирии, Ирака и многие другие уважают Россию и президента Путина за проявленную твердость и решимость во всем мире.