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Ереван согласился наладить отношения с Баку по предложенной Москвой концепции
Глава Армении заявил о готовности урегулировать отношения с Азербайджаном на основе российских принципов
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Армения согласна приступить к нормализации отношений с Азербайджаном по предложенной Москвой идеологии, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.
В своем Twitter (запрещен в России) он написал, что его страна еще в сентябре объявила о готовности начать комплексную работу по налаживанию отношений с Азербайджаном. В данный момент Пашинян признал необходимость отталкиваться от базовых принципов, представленных Россией и заявил о готовности подтвердить это в Сочи, выразив также надежду, что Россия поддержит свои предложения.
В четверг президент Владимир Путин выступил на пленарной сессии ежегодного, 19-го по счету заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» с программной речью, четко обозначив новые геополитические приоритеты Москвы. В частности, российский лидер заявил, что Запад уже не в состоянии диктовать свою волю человечеству, но все еще пытается это делать. При этом Путин отметил, что большинство народов больше не хотят этого терпеть.
Вскоре в Никарагуа заявили, что увидели в речи Путина описание зарождающегося многополярного мира, в котором нам предстоит жить и продолжать идти вперед, понимая историю, память, развитие событий и борьбу народов за сохранение свободы, достоинства, культуры и суверенитета».
Позднее речью Путина восхитились британцы, отметив, что Россия положит конец мировому господству США.
Представители Арабо-мусульманского мира также выразили признательность Москве за принципиальную позицию и отпор военным вмешательствам западных стран, подчеркнув, что жители Ливии, Сирии, Ирака и многие другие уважают Россию и президента Путина за проявленную твердость и решимость во всем мире.
Песков заявил, что выступление Путина на «Валдае» будут читать и перечитывать
В Кремле заявили, что запланированную речь российского лидера на «Валдае» будут читать и перечитывать
Речь президента Владимира Путина, с которой он выступит в четверг на дискуссионном клубе «Валдай», еще несколько дней будут анализировать, читать и перечитывать, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что в четверг состоится главное событие дня, которое позже предстоит анализировать, а его содержание – изучать, читать и перечитывать, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что Путин примет участие в панельном обсуждении.
Международный дискуссионный клуб «Валдай» – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года.
Путин высказался о роли Одессы
Путин назвал Одессу и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов
Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Одесса действительно один из красивейших городов мира. Как известно, Одесса была основана Екатериной II, и даже крайние националисты не решаются снести памятник основательнице города. Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов, и символом нахождения какого-то решения всего, что сейчас происходит. Вопрос не в нас», – ответил Путин на вопрос о том, какую визу нужно оформлять для поездки в Одессу – украинскую или российскую, сообщает РИА «Новости».
Международный дискуссионный клуб «Валдай» – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года.
Путин заявил, что всегда предполагает подслушивание разговоров с Макроном
Путин заявил, что всегда предполагает прослушку при разговоре с политиками
Президент России Владимир Путин в клубе «Валдай» заявил, что в разговорах с французским коллегой Эммануэлем Макроном всегда исходит из того, что разговор могут слушать третьи лица.
«Я считаю, что существуют определенные форматы общения между главами государств и их надо соблюдать. Иначе пропадает доверие к тому, что делает партнер. В целом, здесь нет ничего предосудительного, если то, что мы говорим, о чем мы говорим, если наши оценки доходят до представителей средств массовой информации, но просто тогда об этом нужно предупреждать», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
В июле французские СМИ опубликовали полную расшифровку переговоров между Эммануэлем Макроном и Владимиром Путиным 20 февраля. Разговор записал французский журналист Ги Лагаш, который лично присутствовал при этом, снимая сюжет о президенте Франции.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что нарушение конфиденциальности переговоров президентов – пример того, как в Париже понимают слово «дипломатия».
Путин: Мир ожидает самое важное и опасное со времен Второй мировой войны десятилетие
Путин заявил, что мир ожидает самое важное и опасное со времен Второй мировой войны десятилетие
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На данный момент мир стоит на историческом рубеже, заявил президент России Владимир Путин, выступая в дискуссионном клубе «Валдай».
«С развалом Советского Союза разрушили и равновесие геополитических сил. Запад почувствовал себя победителем и провозгласил однополярное мироустройство, в котором только его воля, культура, интересы имели право на существование. Теперь этот исторический период безраздельного доминирования в мировых делах завершается. Уходит в прошлое однополярный мир», – приводит слова Путина РИА «Новости».
По его словам, сейчас мир стоит на историческом рубеже: «Впереди самое опасное, непредсказуемое и вместе с тем важное десятилетие со времен окончания Второй мировой войны. Запад не способен единолично управлять человечеством, но отчаянно пытается это делать. А большинство народов мира уже не хочет с этим мириться. Вот в этом есть главное противоречие новой эпохи. Говоря словами классика, ситуация, в известной степени, революционная – верхи не могут, а низы не хотят уже так жить».
«Очевидно, что снизить напряженность в мире, преодолеть угрозы и риски в военно-политической сфере, повысить уровень доверия между странами и обеспечить их устойчивое развитие можно только путем кардинального укрепления системы современного многополярного мира. Вновь повторю: эпоха однополярного миропорядка уходит в прошлое», – подчеркнул Путин.
«Будущее мировое устройство формируется на наших глазах, и в этом мировом устройстве мы должны выслушать всех, принять во внимание каждую точку зрения, каждый народ, общество, культуру, каждую систему мировоззрений, идей и религиозных представлений», – сказал глава государства.
По словам президента, такое положение вещей чревато глобальными конфликтами или целой цепью конфликтов, что представляет собой угрозу для человечества, в том числе и для самого Запада.«Конструктивно, созидательно разрешить такое противоречие – вот главная сегодняшняя историческая задача», – сказал Путин.
«Смена вех – процесс болезненный, но естественный и неизбежный. Будущее мировое устройство формируется на наших глазах. И в этом мировом устройстве мы должны выслушать всех, принять во внимание каждую точку зрения, каждый народ, общество, культуру, каждую систему мировоззрений, идей и религиозных представлений, не навязывая никому единой истины, и только на этом основании, понимая свою ответственность за судьбу – судьбу народов, планеты, строить симфонию человеческой цивилизации», – заключил глава государства.
В ходе своего выступления Путин заявлял, что предлагаемый Западом «порядок, основанный на правилах», призван дать ему возможность жить вообще без правил. Также он заявлял, что любая альтернативная точка зрения объявляется на Западе подрывной российской пропагандой. Также, по словам Путина, США и Запад дискредитировали доллар и другие резервные валюты, «прикарманив» российские резервы.
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Путин начал выступление на сессии клуба «Валдай»
Путин начал выступление в клубе «Валдай»
Президент России Владимир Путин в четверг начал выступление на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Надеюсь, вы не пожалели, что приехали в Россию, и что общаетесь друг с другом. На площадке Валдайского клуба мы не раз говорили о тех сдвигах, серьезных, больших сдвигах, которые уже произошли и происходят в мире», – обратился с приветственным словом президент к участникам заседания.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что речь Путина, с которой он выступит в четверг на дискуссионном клубе «Валдай», еще несколько дней будут анализировать, читать и перечитывать.
Путин назвал главную цель специальной военной операции
Президент России Владимир Путин заявил, что главная цель российской специальной военной операции – помощь населению Донбасса.
«План был и цель одна – помощь людям, которые проживают на Донбассе. Вот из этого мы исходим», – сказал Путин, выступая в четверг на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай», передает РИА «Новости».
О конкретных действиях Генерального штаба глава страны сообщать не стал, добавив, что об этом в деталях не говорят.
Путин рассказал об отношении к лозунгу «своих не бросаем»
Президент России Владимир Путин в ходе дискуссии клуба «Валдай» отметил, что лозунг «своих не бросаем» есть у каждого российского гражданина.
Этот лозунг сидит «глубоко внутри» у каждого россиянина, готовность бороться за своих людей ведет к сплоченности общества, сказал глава государства, передает РИА «Новости».
Путин назвал хамством признание Запада в финансировании переворота на Украине
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Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в ответ о признании Западом финансирования переворота на Украине в 2014 году заявил, что Запад «охамел».
«Если вы демократы, то, казалось бы, должны приветствовать естественное стремление к свободе миллиардов людей. Но нет! Запад называет это подрывом либерального порядка, основанного на правилах. Пускает в ход экономические и торговые войны, санкции, бойкоты, цветные революции, готовит и проводит разного рода перевороты. Один из них привел к трагическим последствиям на Украине в 2014 году. Поддержали же, даже сказали, сколько денег истратили на этот переворот. Вообще охамели просто, не стесняются ничего», – заявил глава государства.
«Взяли Сулеймани убили, иранского генерала. Можно было как угодно относиться к Сулеймани, но это официальное лицо другого государства. Убили на территории третьей страны и сказали: «Да, мы убили». Что это такое вообще? Мы где живем?» – сказал Путин.
Смысл нынешнего исторического момента заключен в том, что перед всеми странами открываются возможности для своего собственного, оригинального пути развития, считает президент.
Новый порядок в мире должен полагаться на закон и право, быть свободным и справедливым, также заявил он.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что речь президента Владимира Путина, с которой он выступит в четверг на дискуссионном клубе «Валдай», еще несколько дней будут анализировать, читать и перечитывать.
Международный дискуссионный клуб «Валдай» – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года.
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Путин сказал, каким должен быть новый мировой порядок
Новый порядок в мире должен полагаться на закон и право, заявил президент Владимир Путин, выступая в дискуссионном клубе «Валдай».
Новый порядок должен быть свободным и справедливым, заявил глава государства, передает РИА «Новости».
Смысл нынешнего исторического момента заключен в том, что перед всеми странами открываются возможности для своего собственного, оригинального пути развития, считает президент. Путин выразил уверенность, что расчеты в национальных валютах постепенно станут доминировать в мире.
Путин: Западный бизнес шепчет на ухо о возвращении в Россию в ближайшем времени
Президент России Владимир Путин заявил, что западные компании продают бизнес, планируя вернуться в страну.
«Оказалось, что по большинству направлений наш бизнес перехватывает всех тех, кто уходит. Они еще на ухо шепчут "мы ненадолго уходим, мы скоро вернемся", но, а как продают за один доллар там многомиллиардное имущество. Почему? Менеджменту продают, это что такое? Значит договоренность с менеджментом есть, что вернутся, но а как иначе, что подарки такие двум-трем конкретными физическим лицам что ли делают? Нет, конечно», - передает РИА «Новости» слова Путина, сказанные на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».
Путин назвал запредельным уничтожение европейских газопроводов
Уничтожение Западом общеевропейских газопроводов является запредельной вещью, заявил президент России Владимир Путин.
«Но, тем не менее, мы являемся свидетелями этих печальных событий», – передает РИА «Новости» со ссылкой на слова Путина, сказанные на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».
Ранее Путин заявил, что Запад претендует на все ресурсы человечества.
Путин рассказал о мыслях во время работы
Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что когда работает, никогда не думает об исторических свершениях, а делает то, без чего невозможно обойтись.
«Когда я работаю, я никогда не думаю о каких-то исторических свершениях. Я просто исхожу из того, что нужно делать и без чего невозможно обойтись. Это самое главное. В этом смысле, конечно, обстоятельства, страна, в которых она живет, формирует любого человека, в том числе и меня», – ответил Путин на вопрос о том, считает ли он, что создал новую Россию или, наоборот, российская судьба создала его, сообщает РИА «Новости».
Международный дискуссионный клуб «Валдай» – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года.
Песков: Речь Путина на «Валдае» войдет в золотую десятку его лучших речей
Песков: Речь Путина на «Валдае» войдет в золотую десятку его лучших речей
Речь президента России Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба «Валдай» не просто программная, но и философская и мировоззренческая, западные страны не признаются, что будут ее анализировать, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков отметил, что речь Путина не просто программная, но и мировоззренческая, очень глубокая и прикладная. Он также отметил, что выступление президента войдет в золотую десятку выступлений Путина за 22 года, передает РИА «Новости».
Пресс-секретарь президента считает, что на Западе не признаются, что анализируют речь, но то, что услышат, нет сомнений.
Заседание дискуссионного клуба «Валдай» с участием Путина под девизом «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех» состоялось в Новой Москве в четверг, продлилось больше 3,5 часов, передает ТАСС.
Затем президент России без малого три часа отвечал на вопросы членов дискуссионного клуба «Валдай». В ходе дискуссии было поднято около сорока тем. Путин не отказывал себе в удовольствии много шутить и даже порадовал аудиторию свежим политическим анекдотом о санкциях Запада.
В завершение пленарной сессии президент поблагодарил всех участников, особенно зарубежных, за интерес к России.
«Я хочу выразить слова благодарности нашему модератору, ведущему. И, конечно, вас всех поблагодарить за интерес <…> к отношениям с Россией. Конечно, я имею в виду, прежде всего, наших иностранных гостей. А всем экспертам Валдайского клуба хочу сказать слова благодарности за то, что вы работаете на этой площадке и, безусловно, вносите очень заметный, существенный вклад в те мозговые штурмы, которые так нужны, в том числе для принятия решений на практическом уровне», – отметил Путин.
Международный дискуссионный клуб «Валдай» – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года.
Путин подтвердил свою позицию, что русские и украинцы – один народ
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Русские и украинцы являются одним народом, это исторический факт, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы в дискуссионном клубе «Валдай».
Русские и украинцы – это один народ, это исторический факт, заявил президент, передает РИА «Новости».
По словам главы государства, общая государственность русских и украинцев зародилась в IX веке, а на едином языке они разговаривали еще несколько столетий. «Изменения в языке начали возникать в XIV-XV веках под влиянием Польши», – сказал президент.
«С развитием того или иного этноса возникают разные процессы. Если какая-то часть этого единого этноса в какой-то момент решила, что они достигли такого уровня, что они считают себя отдельным народом, относиться к этому можно только с уважением», – сказал Путин.
Он пояснил, что таковой процесс происходил не сам по себе.
«Он происходил, во-первых, как я уже сказал, потому что часть древнерусских западных земель оказалась в составе других государств по целому ряду причин. Эти государства стали продвигать там свои интересы», – уточнил глава государства.
Президент также согласился с утверждением, что специальная военная операция отчасти является «гражданской войной», но подчеркнул, что государства разные.
Происходящее на Украине он назвал частью «тектонических изменений» в миропорядке. В то же время президент подчеркнул, что изменения в миропорядке начались не после начала специальной военной операции России на Украине, а шли на протяжении многих лет.
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Путин: Запад и США дискредитировали доллар
США и Запад дискредитировали доллар и другие резервные валюты, «прикарманив» российские резервы, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Используя доллар как оружие, Соединенные Штаты, да и Запад в целом, дискредитировали институт международных финансовых резервов, сначала их обесценили за счет инфляции в зоне доллара и евро, а потом и вовсе – цап-царап – прикарманили наши золотовалютные резервы», – передает его слова РИА «Новости».
Международный дискуссионный клуб «Валдай» – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года.