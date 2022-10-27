Дума приняла закон об альтернативной службе в период мобилизации

Госдума на заседании в четверг приняла в третьем чтении законопроект, устанавливающий порядок прохождения альтернативной гражданской службы в период мобилизации.

Закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» дополняется статьей 17.1 «Прохождение альтернативной гражданской службы в период мобилизации». Согласно новой статье, лица, проходящие альтернативную гражданскую службу в организациях Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов в качестве гражданского персонала, при объявлении мобилизации продолжают проходить такую службу в указанных организациях, передает ТАСС.

При этом граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу в организациях, подведомственных органам исполнительной власти или органам местного самоуправления, в период мобилизации могут быть направлены для прохождения альтернативной гражданской службы на должностях гражданского персонала ВС РФ, других войск, воинских формирований, органов и специальных формирований.

Закон вступит силу по истечении 10 календарных дней с момента его опубликования.

Также Госдума на заседании приняла в третьем, заключительном чтении законопроект о статусе добровольческих формирований и добровольцев, содействующих Вооруженным силам (ВС) РФ.

В законодательство вводится норма, согласно которой для выполнения отдельных задач в области обороны привлекаются добровольческие формирования, содействующие ВС РФ, в период мобилизации, действия военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций, а также при использовании вооруженных сил за пределами территории РФ.

«Закон урегулирует вопросы материального и технического обеспечения добровольческих формирований и определит перечень социальных гарантий добровольцам и членам их семей. По своему статусу добровольцы будут приравнены к военнослужащим по контракту, это справедливо – они защищают нашу страну», – подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Добровольческие формирования будут создаваться Министерством обороны (МО) РФ по решению президента России. Численность, организация, районы действий, стоящие задачи, порядок управления и срок использования таких формирований будут определяться МО РФ. Порядок обеспечения добровольческих формирований вооружением, военной техникой, материально-техническими средствами, а также порядок оказания медицинской помощи, выплат денежного содержания, других выплат будут также определены МО РФ. В состав добровольческих формирований смогут войти граждане РФ, заключившие контракт о пребывании в таком формировании, а также военнослужащие, направленные от МО РФ.

Гражданин может быть исключен из добровольческого формирования в связи с истечением срока контракта, несоответствием требованиям к состоянию его здоровья, вступлением в законную силу приговора суда о назначении наказания в виде лишения свободы или после поступления на военную службу. Также доброволец может быть исключен из формирования в случае невыполнения им условий контракта. Кроме того, доброволец сможет выйти из формирования по собственному желанию «в порядке и на условиях, которые предусмотрены контрактом о пребывании».

Для добровольцев и их семей вводятся социальные гарантии и компенсации, предусмотренные законом «О статусе военнослужащих». Размеры денежного содержания добровольцев будут устанавливаться МО РФ не ниже размеров зарплат военнослужащих-контрактников. При этом наряду с денежным содержанием гражданам, пребывающим в добровольческих формированиях, МО РФ сможет устанавливать и другие денежные выплаты.

Кроме того, добровольцы будут подлежать обязательному государственному личному страхованию за счет средств федерального бюджета. Они также получают право на бесплатный проезд железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным (за исключением такси) транспортом.

В случае гибели добровольца члены его семьи получают право на денежное содержание и другие выплаты, положенные добровольцу и не полученные им до дня гибели, полностью за весь месяц, в котором он погиб. Кроме того, членам семьи в равных долях будет выплачено единовременное пособие в размере 3 млн рублей.

При прекращении контракта в связи с признанием добровольца не годным к пребыванию в добровольческом формировании из-за увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в связи с исполнением обязанностей по контракту, будет выплачено единовременное пособие в размере 2 млн рублей.

Также принятый закон наделяет президента РФ полномочиями принимать решение об участии ВС РФ в военных учениях, состязаниях и парадах, проводимых совместно с вооруженными силами иностранных государств, определять условия участия в таких мероприятиях, проводимых за пределами территории РФ. Глава государства также наделяется правом принимать решение об участии в таких мероприятиях других воинских формирований и органов с использованием вооружения, военной техники, боеприпасов и другого военного имущества.

Кроме того, документ наделяет президента РФ правом определять условия участия вооруженных сил иностранных государств с использованием вооружения, военной техники, боеприпасов и другого военного имущества в военных учениях, соревнованиях и парадах, проводимых на территории РФ.

Закон вступит в силу с момента опубликования и распространится на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.