Французская журналистка назвала украинского президента Зеленского «чемоданом без ручки»

Президент Украины Владимир Зеленский стал бременем для США, так как его становится все сложнее контролировать, пишет обозреватель французского издания VA Кэролайн Галактерос.

По мнению автора статьи, игра на Украине делается слишком опасной даже касательно планов Вашингтона, который стремится выйти из нее как можно скорее. Однако Зеленский слишком «заигрался» в войну, которая «приносит ему неплохие дивиденды» – он может «стучаться ногами в двери НАТО» и «врать о том, что его армия якобы побеждает», все это может в итоге стоить ему жизни, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание VA.

Журналистка отметила, что даже для антироссийских политиков США в данный момент фигура «героического президента» Зеленского стала чем-то обременяющим, вроде чемодана без ручки.

Галактерос рассуждает, что киевский режим уже отыграл свою роль – отделил Россию от Европы, то есть Зеленским «можно будет пожертвовать», когда стороны начнут двигаться к реальному глобальному компромиссу. «Он столько врал и наобещал своему бедному народу, что теперь речь идет не только о его политическом, но и физическом выживании», – подчеркнула публицист.

По ее мнению, единственным выходом из сложившейся ситуации могут стать переговоры между Москвой и Вашингтоном. «Владимира Путина сейчас интересует только прямой диалог с Вашингтоном, поскольку он знает, что Европа находится под каблуком», – резюмировала автор статьи.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассуждала, что президент Украины на мероприятии в формате так называемой Крымской платформы в очередной раз дал понять миру, насколько опасен его режим, предложив коллективный раздел территорий России и напомнив этим, что для Украины этот раздел не подчиняется правилам, даже правилам США.