|
|
В Европе заметили охлаждение отношений между Макроном и Шольцем
Европейское издание Politico заявило об охлаждении отношений между президентом Франции Макроном и канцлером ФРГ Шольцем
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Встреча президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца в Париже завершилась без совместной итоговой пресс-конференции после переговоров, что говорит об охлаждении отношений между лидерами двух экономических держав Евросоюза, сообщает европейское издание Politico.
Как сообщает европейское издание Politico, отношения между Макроном и Шольцем, лидерами двух экономических держав ЕС, стали настолько ледяными, что они даже не осмеливаются показаться вместе перед прессой.
В статье говорится, что президент Франции и канцлер Германии в среду провели в Париже встречу с глазу на глаз, по итогам которой не было проведено совместной итоговой пресс-конференции перед камерами, которая обычно является самой сухой из рутинных дипломатических любезностей после двусторонних встреч на высшем уровне.
После встречи Берлин объявил, что совместное выступление для прессы будет проведено, но Елисейский дворец исключил такую возможность. Как отмечает издание, отказ в проведении пресс-конференции приехавшему в гости лидеру – это политическая тактика, которая обычно применяется для упрека, как это недавно сделал Шольц, когда премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Берлин. Издание пришло к выводу, что таким образом Макрон оскорбляет Шольца.
Напомним, в середине октября Шольц призвал реформировать и расширить ЕС, постепенно отменив принцип единогласия при принятии решений.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперт: Применение «грязной бомбы» на Украине ударит по репутации Киева
Политолог Дудаков: После звонков Шойгу провокация Киева с «грязной бомбой» маловероятна
|
|
В случае применения Украиной «грязной бомбы» страны Запада попытались бы обвинить в этом Россию. Но после серии телефонных разговоров министра обороны Сергея Шойгу странам Запада никто не поверит, а украинская провокация теперь маловероятна. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил политолог-американист Малек Дудаков.
«Очевидно, что патроны Украины – США и Британия – будут выгораживать Украину даже в ситуации, когда она готова применить оружие массового поражения (ОМП). Если эта провокация действительно будет исполнена киевским режимом, то впоследствии мы услышим заявления из Вашингтона и Лондона о том, что они якобы не знали о планах Киева», – отметил политолог-американист Малек Дудаков.
Он напомнил, что подобную реакцию Запада на «самодеятельность» Киева мы уже наблюдали в случаях с терактом в отношении Дарьи Дугиной и взрывом на Крымском мосту. «В нынешней ситуации все будет точно так же», – предрекает Дудаков. Но после того, как Сергей Шойгу позвонил своим коллегам, применение Украиной «грязной бомбы» скрыть будет невозможно.
«Реакция Запада будет предсказуемой: они будут обвинять Россию, вводить в отношении нас новые санкции. Но им не удастся добиться своей ключевой задачи – полной тотальной изоляции России от всего остального мира. На мой взгляд, ни Китай, ни Индия, ни страны Латинской Америки, ни Африки не поверят в то, что Россия, у которой есть тысячи ядерных боеголовок, будет собирать какую-то «грязную бомбу», чтобы применить ее на Украине. Это противоречит базовой военной логике», – подчеркнул собеседник.
Кроме того, на Западе понимают, что применение «грязной бомбы» в большей степени ударит по репутации Киева, добавил Дудаков. По его мнению, теперь подобная провокация киевского режима маловероятна.
Собеседник также скептически относится к заявлению Лондона о готовности содействовать урегулированию конфликта на Украине. «На текущий момент это пустые слова, – считает Дудаков. – Британия, с одной стороны, заявляет о желании помочь в разрешении конфликта. Но, с другой стороны, те условия, которые выдвигает Лондон – а именно тезисы о том, что Россия должна вернуться к границам до 23 февраля и оставить Крым – неприемлемы».
«Вероятно, Британия и США заговорили о деэскалации еще и потому, что Лондон и Вашингтон не хотят повышать ставки. Сейчас говорят о применении Киевом «грязной бомбы». А что дальше? Лондон и Вашингтон говорят базовые вещи, но дипломатический этикет не имеет под собой реального желания идти на серьезные переговоры с Россией», – констатировал политолог.
При этом тот факт, что даже в этой непростой ситуации контакты между министрами сохраняются, позитивен. «Мир и так стоит на грани большой войны. И конечно, телефонные переговоры позволяют минимизировать риски ядерного конфликта. Однако, как мы видим по ситуации на Украине, вероятность применения киевским режимом «грязной бомбы» сохраняется, хотя, на мой взгляд, она все-таки маловероятна», – заметил Дудаков.
Собеседник также не исключил, что сведения о подготовке Киевом провокации были получены нашей разведкой. «Слухи о том, что на Украине создается «грязная бомба», мы слышим уже какое-то время, – напомнил политолог. – Допускаю, что сейчас это уже не просто слухи, а достоверные данные, полученные нашими спецслужбами. Они, видимо, и стали основой для нашей позиции».
Накануне министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные разговоры с коллегами из Великобритании, Франции и Турции, заявив об обеспокоенности по поводу возможных провокаций Украины с применением «грязной бомбы».
Позже пресс-секретарь военного ведомства США, бригадный генерал ВВС Патрик Райдер сообщил, что в ходе переговоров шефа Пентагона Ллойда Остина и Шойгу в воскресенье Остин «отверг любые предлоги для российской эскалации», но отметил важность двусторонних контактов.
В понедельник Вашингтон, Лондон и Париж сообщили, что не считают обоснованными предупреждения российской стороны о возможности применения Киевом «грязной бомбы».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Шольца насмешили просьбы немецких избирателей к Путину
Шольца развеселили жалобы избирателей на стоимость жизни и просьбы решить этот вопрос с Путиным
В Сети появилось видео того, как избиратели в Мюнхене пожаловались канцлеру Германии Олафу Шольцу на дороговизну продуктов и призвали его попытаться решить этот вопрос через президента России Владимира Путина.
Видео публикует Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».
«Восемь евро за донер! Я плачу восемь евро за донер! Поговорите с Путиным, чтобы донер снова стоил четыре евро! Пожалуйста!» – выкрикнул один из избирателей.
В ответ на это канцлер только улыбнулся, сел в автомобиль и уехал.
Между тем в МВФ ранее предупредили, что в 2023 году Европа может вновь столкнуться с рекордными ценами на газ и электричество, даже если выдержит ближайшую зиму.
Германия и ЕК призвали к «плану Маршалла» для Украины
Шольц и фон дер Ляйен призвали разработать «план Маршалла» и платформу по координации помощи для Украины
Для Киева нужен «план Маршалла», также требуется разработать платформу для координации помощи в восстановлении Украины, заявили канцлер Германии Олаф Шольц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Во вторник в Берлине пройдет экспертная конференция по вопросам восстановления Украины. На ней Шольц и фон дер Ляйен намерены обсудить «наилучшие» варианты помощи Киеву со стороны «мирового сообщества». Указывается, что процесс восстановления Украины определит, какой страной она станет. «Даже если с историческими сравнениями всегда нужно быть осторожными, речь идет ни больше ни меньше, как о создании нового плана Маршалла XXI столетия», – приводит ТАСС текст совместной статьи Шольца и фон дер Ляйен для Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Шольц и фон дер Ляйен считают это «задачей поколений» и называют Украину кандидатом на вступление в ЕС, поэтому, по их словам, путь восстановления окажется и путем Украины в Евросоюз. Они заявили, что Киев «защищает в том числе основанный на правилах международный порядок, основы мирного сосуществования и процветания во всем мире». «Когда мы поддерживаем Украину, мы, таким образом, строим наше будущее и будущее нашей общей Европы», – говорится в статье.
Они призвали поддерживать Украину, отметив, что против России введены жесткие санкции, Киев получает оружие, «мировое сообщество» поддерживает экономику Украины. Кроме того, упрощается экспорт украинских товаров. Указывается, что Всемирный банк оценил ущерб от боевых действий в 350 млрд евро. В статье говорится, что ни сам Киев, ни его отдельные союзники не справятся с такими расходами в одиночку, поэтому проблему нужно решать совместно, привлекая также частных доноров и компании.
Канцлер Германии и председатель Еврокомиссии призвали к прозрачности расходования средств. Они призвали «создать основы для инклюзивной донорской платформы, которая бы координировала процесс немедленного восстановления разрушенной инфраструктуры, а также долгосрочного восстановления».
Напомним, планом Маршалла называют программу помощи Европе после Второй мировой войны, выдвинутую в 1947 году американским государственным секретарем Джорджем Маршаллом. Шольц заявил, что на восстановление Украины понадобятся миллиарды, эта задача окажется более масштабной, чем план Маршалла по восстановлению Европы после Второй мировой войны.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Главу ФРГ призвали после беседы с Зеленским встретиться с Путиным
Депутат бундестага Крупалла призвал президента Германии Штайнмайера после визита на Украину провести встречу с Путиным
Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время визита на Украину должен убедить руководителя страны Владимира Зеленского в необходимости заключения мира, а затем вылететь в Москву, заявил сопредседатель немецкой партии АдГ Тино Крупалла.
Федеральный президент Штайнмайер хочет увидеть разрушения в Киеве и послать знак солидарности с Украиной, отметил сопредседатель оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла. Но он отметил, что «эта цель является односторонней».
По его мнению, Штайнмайер «должен использовать авторитет и опыт, чтобы разъяснить коллеге (Зеленскому) необходимость скорейшего заключения мира».
«Для этого Зеленский должен, наконец, продемонстрировать готовность к переговорам с Россией», – приводит слова Крупаллы РИА «Новости».
Немецкий депутат подчеркнул, что после визита на Украину главе ФРГ нужно встретиться и с российской стороной. «Штайнмайер должен ... затем вылететь в Москву и провести переговоры с президентом Путиным», – отметил он.
И уже после завершения мирных переговоров, полагает он, можно будет говорить о восстановлении Украины.
Напомним, накануне Штайнмайер гарантировал Киеву политическую, экономическую и военную помощь.
Во вторник он прибыл на Украину с необъявленным визитом и вечером он час провел в бомбоубежище во время воздушной тревоги.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Макрон заявил о манипулировании «православной элитой» со стороны России
Макрон заявил, что российская власть якобы манипулирует «православной элитой» для оправдания политики
|
|
Президент Франции Эммануэль Макрон утверждает, что власти России якобы манипулируют «православной элитой», желая «оправдать» свою политику.
В Риме на встрече представителей мировых религий «Взывая о мире. Диалог религий и культур» Макрон заявил, что религиозные лидеры должны бороться с «безумием народов» и не оправдывать политические проекты, которые оказываются «ловушками, отрицающими достоинство человека».
Макрон утверждает, что Москва, якобы манипулируя «православной элитой», пытается «оправдать свою политику господства». Он заявил, что религии должны защищать достоинство и всеобщее уважение, передает РИА «Новости».
Комментируя ситуацию на Украине, он сказал, что было принято решение ввести санкции против России и помочь Киеву, «не участвуя в войне». Однако, по его словам, народ Украины «должен уметь выбрать мир и выберет момент и условия этого мира». Как заявил президент Франции, «перспектива мира существует и будет установлена при содействии другой стороны, которая сейчас является противником».
Напомним, патриарх Московский и всея Руси Кирилл в особой молитве попросил о победе Святой Руси и о Божией помощи ее людям. Он также заявил о необходимости «духовной мобилизации», которая могла бы помочь примирению России и Украины.
Глава Еврокомиссии назвала условия помощи в восстановлении Украины
Фон дер Ляйен: Украина получит финансирование на восстановление при условии реформ и равенства полов
Восстановление Украины будет профинансировано на условиях проведения демократических реформ, транспарентности, подотчетности, равенства полов и инклюзивности, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Берлине на международной донорской конференции по восстановлению страны.
По ее словам, Всемирный банк оценивает уровень ущерба экономики Украины в 350 млрд евро.
Глава ЕК заявила, что Еврокомиссия готова стать секретариатом для координационной платформы, которая будет управлять всеми международными средствами, выделяемыми на восстановление Украины, передает ТАСС.
Между тем советник украинского президента по вопросам экономики Александр Роднянский заявил, что Украине ежемесячно требуется 4–5 млрд долларов иностранной помощи, чтобы страна функционировала как государство и чтобы, в частности, выплачивались пенсии.
Подаренная Макроном папе Римскому книга могла быть украдена нацистами
Польский дипломат заявил, что книга, которую Макрон подарил папе Римскому, могла быть украдена нацистами во Львове
Штамп в книге, подаренной французским президентом папе Франциску, свидетельствует, что раньше она была собственностью библиотеки польского университета во Львове, скорее всего, книга была украдена фашистами, заявил бывший польский дипломат Роберт Пшчел.
В ходе встречи в понедельник Макрон подарил главе Римско-католической церкви редкое издание Иммануила Канта «К вечному миру». На первой странице этой книги имеется штамп «Академический читальный зал во Львове».
В интернете появились предположения, что книга могла быть украдена во время Второй мировой войны, когда тогда еще польский Львов находился под немецкой оккупацией.
Бывший польский дипломат Роберт Пшчел указал, что, судя по штампу, книга, подаренная французским президентом папе Франциску, раньше была собственностью (тогдашней) библиотеки польского университета во Львове. «Мягко говоря, неловко», – написал он в Twitter, передает РИА «Новости».
Руководитель Польского института международных отношений Славомир Дембский заявил, что «дело требует выяснения», поскольку книга могла быть обменена до Второй мировой войны на другую книгу из коллекций какой-то другой библиотеки.
«Однако немцы массово грабили польские библиотеки и архивы, так что это все еще наиболее вероятный источник ее происхождения», – предположил эксперты.
Между тем пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина, слова которого приводит агентство РАР, заявил, что вопрос о французском подарке изучается, но МИД не дает комментариев.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон попросил Папу Римского Франциска позвонить президенту России Владимиру Путину и патриарху Кириллу, чтобы приблизить урегулирование украинского кризиса. Во время встречи он подарил главе Римско-католической церкви редкое издание Иммануила Канта «К вечному миру».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Швейцарию попросили отказаться от нейтралитета ради Украины
Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт направила письмо швейцарской коллеге Виоле Амхерд с просьбой направить реэкспортом боеприпасы к поставленным ФРГ Киеву зенитным самоходным установкам Gepard, сообщает издание Spiegel.
В распоряжении Spiegel оказался документ, в котором Ламбрехт призвала Амхерд выдать соответствующую лицензию на реэкспорт соответствующих 35-миллиметровых боеприпасов, произведенных в Швейцарии, сообщает РИА «Новости».
Ранее правительство Швейцарии заявило о приверженности политике нейтралитета, которая была обоснована в предыдущем правительственном докладе на эту тему в 1993 году. В Берне подчеркивают важность того, чтобы швейцарский нейтралитет «был понят и признан в Европе и во всем мире», сообщает ТАСС. Ранее Швейцария отказала в просьбах о поставках касок и бронежилетов для ВСУ и не стала принимать на лечение раненых украинских военных.
Водителя в Германии оштрафовали на 4 тыс. евро за букву «Z» на машине
Водителя машины в Германии оштрафовали на 4 тыс. евро за символику поддержки российской армии на Украине
В Германии приговорили к крупному денежному штрафу мужчину за то, что он разместил на заднем стекле своего автомобиля букву «Z», которая считается символом поддержки спецоперации России на Украине.
Отмечается, что административный суд в Гамбурге 25 октября признал 62-летнего водителя виновным в одобрении преступных действий и назначил ему штраф в размере 4 тыс. евро, передает Deutche Welle (внесено в список иноагентов).
В пресс-службе суда добавили, что во время судебного разбирательства ответчик сообщил, что наклеил на автомобиль белый лист формата А4 с синей буквой Z еще в марте. Суд счел, что таким образом немец проявил солидарность с Россией и одобрил военные действия на Украине.
Напомним, Россия проводит военную операцию с целью демилитаризации и денацификации Украины. На технику, которая задействована в операции, нанесены символы Z, V и O.
Военный эксперт Сивков оценил возвращение Британии в европейскую «Военную мобильность»
|
|
Сейчас британские войска в Европе рассматриваются как иностранные, и это затрудняет логистические процессы при переброске войск. Поэтому Лондон намерен решить эту проблему, присоединившись к европейской программе «Военная мобильность». Об этом газете ВЗГЛЯД заявил доктор военных наук Константин Сивков.
«У Британии есть проблемы с логистикой после того, как страна вышла из Евросоюза. Дело в том, что с правовой точки зрения британские войска и техника, перемещаемые по территории европейских стран, считаются иностранными. Естественно, решение всех юридических процедур в разы затягивает процесс перемещения войск и техники, несмотря на то, что большинство этих стран вместе с Британией находятся в НАТО», – рассказал доктор военных наук Константин Сивков.
По его мнению, возвращение Британии в программу «Военная мобильность» продиктовано тем, что Лондон хочет устранить эти препятствия и исправить некоторые военные ошибки. «Европа располагает в целом достаточными коммуникационными, транспортными возможностями для переброски войск. В данном случае вопрос исключительно правовой, хотя развитие программы наверняка приведет к дополнительному расширению транспортной инфраструктуры в странах ЕС, включая государства Восточной Европы», – считает собеседник.
Очевидно и то, почему именно сейчас Британия озаботилась решением этого вопроса. «Европа де-факто находится в состоянии войны с Россией. Противостояние идет полным ходом. В этих условиях, по мнению британцев, им нужно устранить правовые препятствия для перемещения войск и техники по территории Европы на будущий театр военных действий», – пояснил Сивков.
России в этой связи необходимо также наращивать логистические возможности и продолжать мобилизацию экономики и ресурсов, привлекая к этим процессам современных специалистов с конструкторским мышлением. «Они должны мыслить категориями поиска и применения потребных для СВО ресурсов и учитывать баланс потребностей, который необходим для фронта и развития нашей экономики. Без этого выдержать военное противостояние с 30 странами Запада у нас не получится», – полагает Сивков.
Ранее газета The Times сообщила о том, что Британия и ЕС подпишут соглашение, которое позволит Лондону быстро перемещать войска по территории стран Евросоюза. По словам главы Минобороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен, итоговый план стороны намерены утвердить в ноябре. При этом новое соглашение связано с военными действиями на Украине.
«Я действительно рада, что Великобритания присоединится к соглашению, потому что прямо сейчас мы видим, как важно Соединенное Королевство, это важный партнер, когда речь идет о военном сотрудничестве в вопросе помощи Украине», – сказала она.
В частности, Британия намерена присоединиться к программе «Военная мобильность» (Military Mobility), из которой Лондон вышел после Brexit. На Западе эту программу нередко называют «военным безвизом», поскольку она призвана устранить бюрократические барьеры при переброске войск и бронетехники, а также направлена на улучшение транспортной и логистической инфраструктуры.
Одним из авторов этой идеи являлся Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Европе. В 2017 и 2018 годах многие военные чиновники из стран НАТО жаловались на то, что они не могут просто так перебрасывать технику из одной страны в другую без предварительных уведомлений и согласований, причем срок согласований мог длиться от нескольких суток до нескольких недель.
Также Ходжес отмечал, что на согласование документов о переброске войск, например, из Германии в Польшу, уходит неделя, и командующие НАТО хотели бы упростить процедуры для военных колонн, участвующих в маневрах. Таким образом, как считают эксперты, американцы и британцы хотели сократить затраты времени и ресурсов на перемещение войск поближе к границам России, либо для ротации в тех формированиях, которые уже и так размещены в странах Восточной Европы.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В России оценили запрос Латвийской православной церкви на автокефалию
Религиоведы: В Латвии может повториться украинский вариант раскола православной церкви
|
|
Латвийская православная церковь – слишком маленькая, чтобы стать автокефальной. Для этого ей необходимо иметь как минимум четыре архиерея, в ЛПЦ их только двое, поэтому она нежизнеспособна, заявил газете ВЗГЛЯД религиовед Роман Силантьев. Ранее ЛПЦ попросила патриарха Кирилла об автокефалии.
«Очевидно, что Латвийская православная церковь (ЛПЦ) действует под нажимом властей Латвии. А Рига, как мы видим, сегодня демонстрирует антироссийскую политику даже в большей степени, чем крупные европейские государства. С другой стороны, русофобия – характерная черта для стран Прибалтики», – отметил доктор церковной истории, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Владислав Петрушко.
Он напомнил, что ранее сейм Латвии признал «независимость» ЛПЦ от Московского патриархата. «Насколько я знаю – на днях это звучало из уст и отца Николая Балашова и митрополита Павла – пока в Московскую патриархию не поступало никаких документов с просьбой об автокефалии ЛПЦ. Поэтому пока рано судить, как будет развиваться ситуация, но думаю, что латвийские власти будут продолжать всячески давить на церковь и добиваться автокефального статуса», – считает собеседник.
В данной ситуации пытаются реализовать тот же сценарий, что и имел место на Украине, убежден Петрушко. «Напомню, что тогда пришлось организовывать так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ). Но в Латвии нет параллельной структуры, нет раскольничьей организации, которая могла бы претендовать на это. Поэтому, думаю, и вмешательства Константинополя здесь менее вероятно, хотя полностью исключать такой возможности не стоит», – добавил историк.
По словам собеседника, существует несколько причин, препятствующих получению автокефалии. «Во-первых, церковь не может исходить из политической конъюнктуры и вопрос о предоставлении автокефалии ЛПЦ должен решаться прежде всего исходя из соображений, насколько она будет полезна для православия в Латвии. Очевидно, получение автокефалии сразу поставит церковь в полную зависимость от местной власти», – указал собеседник.
«Во-вторых, автокефалию может предоставить только Поместный собор, – продолжил Петрушко. – Но сперва из-за коронавируса и локдауна, а потом и из-за осложнения политической ситуации как Поместный собор, так и Архиерейский собор не собирались несколько лет. И сейчас созвать Архиерейский собор будет затруднительно хотя бы в силу того, что архиереи зарубежных епархий вряд ли на него смогут прибыть».
Кроме того, ЛПЦ – слишком маленькая церковь, чтобы стать автокефальной, добавил в свою очередь директор Правозащитного центра Всемирного русского народного собора Роман Силантьев.
«Надо иметь как минимум четыре архиерея, в ЛПЦ их только двое. А для рукоположения нового архиерея требуется минимум трое живых архиереев. Церковь нежизнеспособна с меньшим количеством архиереев. И даже четыре человека – это предел. Если два архиерея скончаются – это конец», – отметил Силантьев. Он убежден, что никакой автокефалии ЛПЦ не будет.
В то же время Петрушку считает, что латвийское государство продолжит давление на церковь. «К сожалению, приходится констатировать, что руководство церкви по каким-то причинам оказалось очень подвержено этому влиянию. Мы не услышали возражений по поводу вмешательства государства в дела ЛПЦ. Понятно, что ситуация тяжелая, и им сложно противостоять этому давлению», – резюмировал Петрушко.
Ранее Латвийская православная церковь на Соборе приняла обращение к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой предоставить ей статус независимой церкви. Уточняется, что делегаты Собора подписали обращение к патриарху Кириллу в связи с внесением изменений в закон о Латвийской православной церкви, устанавливающих ее независимость, уточняет «Интерфакс».
В случае, если предстоятель РПЦ не удовлетворит просьбу, ЛПЦ может просить о решении этого вопроса в Константинопольском патриархате и через него получить автокефалию. Однако, как заметил научный ассистент факультета теологии Латвийского университета Никита Андреев, это станет разрывом отношений и даже конфликтом с Москвой. Отмечается, что если независимость ЛПЦ не будет признана ни Московским, ни Константинопольским патриархатом, она будет считаться раскольнической.
Ранее сообщалось, что президентом Латвии Эгилсом Левитсом в Сейм был внесен законопроект о полном отделении Латвийской православной церкви (ЛПЦ) от Московской патриархии. По словам главы Латвии, таким образом «Латвийское государство признает, что Латвийская православная церковь является полностью самостоятельной и независимой Церковью. Она не зависит от власти любой другой Церкви за пределами Латвии».
На фоне этого с обвинением в адрес Риги выступила Российская ассоциация защиты религиозной свободы (РАРС). «Вопрос поддержки православных общин в стране рассматривается исключительно как предмет политического торга, а тысячелетние канонические нормы Православия государство игнорирует», говорится в заявлении.
По мнению авторов обращения, принятие упомянутого закона очень напоминает недавние события на Украине, а именно инициативы прежнего главы государства Петра Порошенко, который «путем прямого давления и коррупционных механизмов пытался «даровать автокефалию» Украинской Православной Церкви, затем изменить ее название и так далее».
С критикой выступили и исламские организации. Так, в заявлении президиума Центрального духовного управления мусульман России сказано, что «подобные действия являются грубейшим вмешательством в духовную жизнь религиозных институтов, неуважением к правам и интересам верующих и их историческому выбору».
По мнению муфтиев, традиционные религии являются источником и основой сохранения в обществе морально-ценностных установок, оберегают человечество от падения в пропасть безумия и саморазрушения.
Координационный центр мусульман Северного Кавказа, в свою очередь, указал на то, что решение латвийского сейма предоставить ЛПЦ независимости от Русской православной церкви вступает в явное противоречие международным нормам о невмешательстве государства во внутреннее управление религиозной организации.
Кроме того, Патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид заявил, что власти Латвии используют Латвийскую православную церковь (ЛПЦ) против Московского патриархата и России, официальное же заявление ЛПЦ в ответ на объявление Сеймом Латвии независимости Латвийской православной церкви от РПЦ является «беззубым и инфантильным».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
МВФ предсказал Европе рекордные цены на газ и электричество в 2023 году
МВФ предупредил Европу о риске столкнуться с рекордными ценами на газ и электричество в 2023 году
В 2023 году Европа может вновь столкнуться с рекордными ценами на газ и электричество, даже если выдержит ближайшую зиму, говорится в докладе МВФ.
В базовом прогнозе рассматривают вариант достаточных запасов. Представлен и экстремальный сценарий, который подразумевает аномальные холода и прекращение поставок газа из России. В таком случае Европе придется сократить потребление топлива на 6% – наиболее уязвимые государства потеряют при этом около 3% ВВП к базовому прогнозу, передает РИА «Новости».
Однако, даже если предстоящую зиму Европа выдержит благодаря «накопленным резервам», весной предстоит восполнить запасы, а при «скромных или полностью отсутствующих» поставках из России это приведет к возвращению рынка «к рекордно высоким ценам», говорится в докладе. Отмечается, что к середине сентября поставки российского газа в Европу упали на 80% в годовом выражении, причем в Болгарию, Данию, Финляндию, Германию, Литву, Нидерланды и Польшу поставки остановлены полностью.
Подорожавшие энергоносители увеличат стоимость жизни в Европе в 2022 и 2023 годах на 7% и 9% соответственно. Рост цен на них – «значительный негативный шок для подавляющего большинства домохозяйств, даже в странах, которые в меньшей степени полагаются на нефтегазовый импорт», заявили в МВФ. Инфляция в развитых странах ЕС, по прогнозу МВФ, в 2022 году окажется на уровне 8,3%, в 2023 году – 6,2%. В Восточной Европе МВФ ожидает роста цен на 13,3% и 11,8% (этот прогноз не распространяется на участников конфликтов и Турцию).
Напомним, сейчас продолжаются поставки российского газа в Европу через Украину, хотя объемы снижены в два с половиной раза: вместо 109 млн кубометров в сутки, прописанных в контракте 2019 года, через украинскую ГТС проходит 42 млн кубометров. Также поставки идут через вторую нитку «Турецкого потока» в Грецию, Венгрию, Сербию и Румынию. Кроме того, Россия продолжает поставлять свой СПГ в Европу.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Латвийская православная церковь попросила патриарха Кирилла об автокефалии
Латвийская православная церковь решила обратиться к патриарху Кириллу, чтобы ей предоставили статус независимой церкви
|
|
Латвийская православная церковь на недавнем Соборе приняла обращение к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой предоставить ей статус независимой церкви, сообщают на Латвийском телевидении.
Уточняется, что делегаты Собора подписали обращение к патриарху Кириллу в связи с внесением изменений в закон о Латвийской православной церкви, устанавливающих ее независимость, передает «Интерфакс».
В случае, если предстоятель РПЦ не удовлетворит просьбу, ЛПЦ может просить о решении этого вопроса в Константинопольском патриархате и через него получить автокефалию.
Однако, как заметил научный ассистент факультета теологии Латвийского университета Никита Андреев, это станет разрывом отношений и даже конфликтом с Москвой.
Отмечается, что в случае, если независимость ЛПЦ не будет признана ни Московским, ни Константинопольским патриархатом, она будет считаться раскольнической.
Ранее сообщалось, что президентом Латвии Эгилсом Левитсом в Сейм (парламент страны) был внесен законопроект о полном отделении Латвийской православной церкви (ЛПЦ) от Московской патриархии.
По словам главы Латвии, таким образом «Латвийское государство признает, что Латвийская православная церковь является полностью самостоятельной и независимой (автокефальной) Церковью. Она не зависит от власти любой другой Церкви за пределами Латвии».
Ранее газета ВГЛЯД писала о том, чем можно ответить на русофобию в Прибалтике.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Европейских лидеров предостерегли от высокомерных рассуждений о православии
Постпред в Вене Ульянов посоветовал европейским лидерам воздержаться от замечаний о православии в России
Президент Франции Эммануэль Макрон позволил себе неуместное высказывание о Русской православной церкви, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Ульянов считает, что слова Макрона похожи на «советскую практику». Ульянов в Twitter (соцсеть заблокирована в России) посоветовал европейским лидерам не затрагивать данную «деликатную тему», если они не хотят выглядеть смешными и высокомерными, передает ТАСС.
Напомним, по версии Макрона, власти России якобы манипулируют «православной элитой», желая «оправдать» свою политику. Он призвал религии к защите достоинства и всеобщее уважения.
Президент Германии час провел в бомбоубежище на Украине во время воздушной тревоги
Президент Германии во время визита на Украину час провел в бомбоубежище во время воздушной тревоги
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер провел час в бомбоубежище украинского города Корюковка в Черниговской области из-за воздушной тревоги, сообщает журналист телерадиокомпании ARD Маттиас Дайс.
«Воздушная тревога! Всего через несколько минут после прибытия в Корюковку на севере Украины президент Штайнмайер должен отправиться в бомбоубежище», – сообщил журналист в своем Twitter (заблокирован в России) и опубликовал видео, на котором Штайнмайер отправляется в бомбоубежище, передает РИА «Новости».
В бомбоубежище президент Германии пообщался с жителями и мэром Корюковки. Также сообщалось, что Штайнмайер смог покинуть укрытие спустя час.
Ранее сообщалось, что впервые с начала специальной военной операции России на Украину прибыл президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.