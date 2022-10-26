Эксперты обсудили подходы к преподаванию общественных наук в высшей школе

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26 октября, среда | Последнее обновление — 21:18 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Коммерческого директора Собчак подозревают в вымогательстве у главы Ростеха
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Риши Сунаку будет не до дальнейшей эскалации отношений с Россией. Не исключено даже, что он может их стабилизировать (перебросив вину за перегибы на Трасс и Джонсона). Речь, конечно, не о нормализации отношений, а, скорее, о переводе их в русло управляемой конфронтации.
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Мы сели играть с профессиональными шулерами, и мы знаем, что играем с шулерами – так какой смысл пытаться играть по правилам?
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Во время острого противостояния легко впасть в обобщения – нас все ненавидят, и нам стоит ненавидеть всех. Нет, не все, а ненависть вообще не делает вас сильнее и не помогает добиваться ваших целей.
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Во вторник днем жители России, а также Азии, Африки, Ближнего Востока наблюдали частное солнечное затмение – поверхность Солнца закрывалась не полностью, а примерно на 80%. На фото: затмение и кресты Благовещенского собора Казанского кремля
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На фото – один из вариантов внешнего облика перспективного российского скоростного поезда. Компания РЖД предложила всем желающим проголосовать за то, какой из этих вариантов выглядит лучше всего
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В Швеции обнародовали подводные снимки с места ЧП на «Северном потоке». На кадрах виден ровный край трубы и деформированные металлические участки разрушенного газопровода. По информации шведской прессы, трещины на трубе имеют общую протяженность более 50 метров. Специалисты провели съемку благодаря подводному беспилотнику, который погрузился дно Балтийского моря
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость
Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Эксперты обсудили подходы к преподаванию общественных наук в высшей школе
В ходе конференции «ДНК России» в Сочи обсудили подходы к преподаванию общественных наук в высшей школе
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Принципы формирования современного понятийного пространства общественных наук и новые подходы к их преподаванию стали темой обсуждения Всероссийской научно-просветительской конференции по проблемам мировоззрения и общественных наук «ДНК России».
Она проходит с 26 по 30 октября в Сочи. Площадка собрала около 200 специалистов со всей страны. Участники обсудили новый подход в преподавании блока гуманитарных и общественных дисциплин в высшей школе, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
К участникам обратился помощник президента России Владимир Мединский.
«Мне бы хотелось, чтобы мы как можно больше говорили о смыслах, содержании, о сути общественных наук, о тех вопросах бытия и жизни собственной страны, на которые общественные науки должны пытаться найти ответы», – подчеркнул он.
Первый зампред комитета Совфеда России по конституционному законодательству и государственному строительству Любовь Глебова отметила, что конференция имеет историческое значение для образовательной деятельности.
Гендиректор Российского общества «Знание» Максим Древаль указал на необходимость сохранить наследие страны и передать его молодежи. Программа первого дня началась с лекций, которые позволили участникам сформировать общее понимание ситуации.
По словам начальника управления президента России по обеспечению деятельности Государственного совета Александра Харичева, должны быть рамки национальных целей, исторического опыта и социологического запроса.
Если говорить о национальных целях, то для сохранения и развития России следует опираться на пять компонентов, которые тоже необходимо учитывать при разработке курса «Основы российской государственности», указал он. Харичев перечислил патриотизм, доверие граждан, согласие, солидарность и семью.
Историк, политолог, доктор исторических наук, профессор кафедры государственной политики факультета политологии МГУ имени М. В. Ломоносова Вардан Багдасарян прочитал лекцию о трансформации современного миропорядка. Он также указал, что сейчас нельзя избежать борьбы между множеством существующих систем мироустройства.
Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров посвятил свое выступление социальному дифференцированию российского общества и коллективному образу будущего.
«Мы действительно самые адаптивные, терпеливые, многое можем вынести, а также мы добрые, готовые к взаимопомощи. С экономической точки зрения текущая ситуация воспринимается россиянами как время возможностей, а не кризиса или деградации. Кроме того, люди считают, что у страны есть внутренние ресурсы развития, и их немало. Есть возможность для партнерств с другими странами, не западными, что мы сильны своим патриотизмом. И, конечно, у нас есть огромный позитивный опыт преодоления трудностей. У нас очень мудрый народ. Сторонники негативных сценариев тоже есть, но их гораздо меньше», – поделился генеральный директор ВЦИОМ.
Военкоры показали, что происходит в херсонских магазинах
Военные корреспонденты рассказали о реальной ситуации с «пустыми полками» в херсонских магазинах.
Так, военный корреспондент Издательского дома «Комсомольская правда» Александр Коц в своем Telegram-канале отметил, что новости про «пустые полки» не подтвердились, однако некоторые товары оказались в дефиците – мало молока, колбасных изделий.
Военный журналист Роман Сапоньков также заметил в своем Telegram-канале, что продукты есть, в том числе мясо и молочные продукты. При этом в магазинах нет крепкого алкоголя и вина, а также колбасных изделий.
«Я так понял, колбасы пропадают традиционно, еще по советской традиции. Перестал работать эквайринг, но он работал всего в одном магазине. Работают кафе и рестораны, причем за рубли», – поделился военкор.
Ранее замгубернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что украинские войска пытаются прорваться на территорию Херсонской области, но российские силы отражают все их атаки.
Экс-главред «Дождя» Зыгарь женился на актере Щербаке
Экс-главред «Дождя» (признан иноагентом) Михаил Зыгарь (внесен в реестр СМИ-иноагентов) женился на актере Щербаке
Бывший главный редактор телеканала «Дождь» (признан иноагентом) Михаил Зыгарь (внесен в реестр СМИ-иноагентов) сообщил, что женился на актере Жан-Мишеле Щербаке.
Брак заключен в Португалии, передает RT.
Напомним, в прошлую пятницу Минюст России включил Михаила Зыгаря в реестр физлиц-иноагентов. Зыгарь В декабре 2015 года Зыгарь (внесен в реестр СМИ-иноагентов) решил покинуть пост главного редактора телеканала «Дождь» (признан иноагентом).
Стало известно об отъезде Собчак из России
Стало известно об отъезде журналистки Ксении Собчак из России
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Телеведущая и журналистка Ксения Собчак на данный момент не находится на территории России, сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Телеведущая покинула Россию через Белоруссию, она уехала в Литву, сказал собеседник РИА «Новости». Он не уточнил, с чем связана поездка.
Напомним, в загородном доме Собчак в подмосковном коттеджном поселке «Горки-8» провели обыски по делу коммерческого директора журналистки Кирилла Суханова. Самого Суханова задержали во вторник.
Согласно данным источников в правоохранительных органах, Суханов является фигурантом дела о вымогательстве у чиновников и бизнесменов через Telegram-каналы.
Известно, что речь идет о Telegram-каналах «Закулисный шептун», «Сибирский говорун», «Как-то вот так», «Политбюро 3.0» и «Волга brief», передает РИА «Новости».
Уточняется также, что среди заявителей по делу и один из топ-менеджеров Ростеха.
Также по делу Суханова был задержан бывший главред журнала «Татлер» Ариан Романовский.
Сообщалось, что у самой Собчак нет никакого статуса по этому уголовному делу.
ВСУ перегруппировались для атаки на Запорожском направлении
Рогов: ВСУ концентрируются на Запорожском направлении для атаки Васильевки и Пологов
На Запорожском направлении идет перегруппировка большого количества украинских соединений с перспективой атаки населенных пунктов Васильевка и Пологи, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
В Васильевке находится КПП между Россией и Украиной.
По словам Рогова, в настоящий момент идут артиллерийские дуэли, ВСУ перебрасывают значительные силы в районы Гуляйполя и Орехова с целью нанести удары по Пологам и Васильевке. Именно эти населенные пункты являются самыми горячими на Запорожском направлении, передает РИА «Новости».
Ранее Рогов сообщил, что аэромобильные бригады ВСУ из Житомирской и Винницкой областей переброшены на Запорожское направление.
США призвали НАТО к поддержке Украины вопреки предупреждениям России
Госсекретарь США Блинкен призвал страны НАТО к поддержке Украины в свете предупреждений Москвы о «грязной бомбе» Киева
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Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом призвал к дальнейшему оказанию помощи Украине странами Североатлантического альянса в свете предупреждений Москвы о возможности применения Киевом «грязной бомбы», сообщили в Госдепе США.
По словам руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Неда Прайса, Блинкен призвал к дальнейшему единству союзников и поддержке Украины в свете проведения Россией специальной военной операции, а также предупреждений Москвы о возможности применения Киевом «грязной бомбы». В Госдепе США уточнили, что Соединенные Штаты считают заявления России якобы необоснованными, передает ТАСС.
Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что предоставляющие Украине финансовую и военную помощь страны Запада становятся, по сути, пособниками и спонсорами ядерного терроризма в условиях подготовки Киевом провокаций с «грязной бомбой» и ЧС на АЭС.
Накануне постпред России при ООН Василий Небензя предупредил СБ и генсека ООН о планах Украины устроить провокацию с применением «грязной бомбы». Он подчеркнул, что Москва будет рассматривать такой шаг Киева, как акт ядерного терроризма. Москва не исключила содействия некоторых стран Запада Украине в создании «грязной бомбы».
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Российские войска на Купянском направлении отбили крупную атаку ВСУ, уничтожили более 160 боевиков
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Противник в составе батальонной тактической группы и роты иностранных наемников численностью до 500 человек на Купянском направлении предпринял пять атак на позиции российских войск в направлении Куземовки Луганской народной республики (ЛНР). Атаки были отражены, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Ответным огнем артиллерии, ударами авиации и тяжелых огнеметных систем противник был отброшен. Ликвидировано более 160 боевиков, пять танков, девять бронемашин.
Активными действиями российских войск против украинских военнослужащих на Краснолиманском направлении уничтожено более 70 человек, два танка, пять машин пехоты, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Противник силами до двух батальонных групп на Николаево-Криворожском направлении предпринял безуспешные попытки атаковать возле пунктов Брускинское, Ищенка, Кошара и Пятихатки Херсонской области. В итоге уничтожено до 125 украинских военнослужащих, семь бронемашин, сообщил Конашенков.
Поражены два пункта управления ВСУ в районах Артемовска Донецкой народной республики (ДНР) и Константиновки Запорожской области ударами оперативно-тактической авиации. Кроме того, ликвидированы 59 артподразделений на огневых позициях, живая сила и техника в 177 районах, перечислили в Минобороны.
У населенного пункта Приколотное Харьковской области уничтожен украинский узел связи. Под Днепропетровском уничтожено нефтехранилище, осуществлявшее снабжение дизтопливом группировки войск в Донбассе, отчитались в Минобороны.
Средствами ПВО за последние сутки уничтожены 10 украинских беспилотников у населенных пунктов Зеленый Гай, Павловка, Егоровка Завитне Бажання, Никольское, Кирилловка ДНР, Полтава ЛНР, Новая Тарасовка Харьковской области и Новая Каменка Херсонской области.
В воздухе сбиты 13 снарядов американской системы залпового огня HIMARS в районах Бургунки, Ольговки, Николаевки, Новой Каховки, Понятовки Херсонской области и Новоникольского ЛНР, подытожили в оборонном ведомстве.
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Названы основные риски получения Украиной ЗРК NASAMS
Военный эксперт Бижев: Для защиты российской авиации от ЗРК NASAMS нужно применять РЭБ
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Американские NASAMS могут наносить удары по нашим самолетам на расстоянии до 180 километров. Но при помощи средств радиоэлектронной борьбы Россия в силах подавить такие атаки, рассказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Айтеч Бижев. Ранее в США заявили о передаче Украине двух зенитных ракетных комплексов NASAMS.
«На Украину уже поставлялись французские, немецкие и американские комплексы. То есть в распоряжении ВСУ есть ЗРК большой, малой и средней дальности. NASAMS может бить на расстояние до 180 километров. И это очень приличное расстояние. Они максимально близки к нашим комплексам С-300», – рассказал военный эксперт генерал-лейтенант Айтеч Бижев.
«Такие ЗРК в первую очередь усложнят жизнь для нашей авиации. В частности, они могут наблюдать самолеты еще на нашей территории и поражать их. Что касается беспилотников, то я не думаю, что против них будут применяться NASAMS. Каждая из ракет стоит в разы дороже имеющихся БПЛА. Это было бы слишком дорогое удовольствие», – замечает собеседник.
«Единственный недостаток этого вида вооружения в том, что его будет очень непросто интегрировать в единую систему противовоздушной обороны ВСУ. Немаловажно и то, что мы успели серьезно повредить украинскую инфраструктуру, и сейчас у них единого центра координации, по сути, нет. В противном случае командир расчета мог бы «видеть» обстановку не только в узком коридоре на 180 километров, но и вокруг себя, а также на большее расстояние», – продолжает он.
Эксперт также добавил, что противник может использовать установки для работы как на отдельных направлениях фронта, так и на объектах инфраструктуры. «Даже пара таких комплексов в состоянии оборонять небольшой город», – пояснил он.
«Обнаружить расположение этих комплексов – не проблема. ЗРК при активации выходит в эфир и светится за счет радиочастот, становясь видимым для средств РЭБ и спутников. Единственное, что в этой ситуации могли бы сделать украинцы – после каждого запуска менять дислокацию. В противном случае после первого же выстрела по самолету, второй истребитель зафиксирует его координаты», – уверен собеседник.
«Именно РЭБ поможет нам снизить эффективность работы NASAMS. То есть мы можем помехами прикрыть наши самолеты. Это приведет к тому, что наш самолет сможет подлетать ближе, его не получится устойчиво наблюдать, а ракеты будут уводиться в сторону», – объясняет эксперт.
«С учетом того, что комплекса пока всего два, сложно сказать, куда конкретно их перебросит Украина. Но очевидно, что это будут те участки фронта, где наша авиация работает наиболее активно», – заключил Бижев.
Ранее гендиректор американской компании Raytheon Technologies Грег Хейес в интервью телекомпании CNBC сообщил, что на Украине началось развертывание двух первых комплексов NASAMS, которые компания пару недель назад передала правительству США.
В августе Пентагон заключил контракт с американской компанией Raytheon Technologies на поставку зенитных ракетных комплексов NASAMS для Украины. Общая стоимость контракта составила чуть более 182 млн долларов. В военном ведомстве уточнили, что средства на заключение контракта были выделены за счет Инициативы содействия безопасности Украины. Предполагается, что всего Киеву передадут шесть установок NASAMS
Замглавы Пентагона Колин Каль заявлял при этом, что Украина получит NASAMS в следующие несколько месяцев.
NASAMS – передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах, система ПВО малого-среднего радиуса действия.
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Командующий авианосной ударной группы США заявил о готовности к войне с Россией
Командующий АУГ ВМС США Велес: Мы готовы ко всему
Командующий авианосной ударной группы ВМС США Деннис Велес заявил, что сейчас их основной миссией является сдерживание угрозы и предотвращение эскалации, но в случае необходимости они готовы и к войне с Россией.
Телеканал Sky News спросил у Велеса, готов ли он к войне с Россией в случае необходимости, на что тот ответил, что этот корабль (авианосец USS George H. W. Bush, который находится сейчас в европейских водах), эта ударная группа и союзники готовы ко всему, что ежедневно демонстрируют, передает РИА «Новости».
По данным сервиса marinevesseltraffic.com, авианосец кругами движется между Италией и Черногорией в Адриатическом море.
Напомним, в августе представительство США в НАТО сообщило, что перебросили в Европу в рамках усиления восточного фланга альянса военнослужащих элитной 101-й воздушно-десантной дивизии армии США, которая принимала участие во Второй мировой войне.
США передали Украине первые ЗРК NASAMS
Гендиректор американской компании Raytheon Technologies заявил о передаче Украине первых ЗРК NASAMS
Соединенные Штаты передали Украине два первых зенитных ракетных комплекса (ЗРК) NASAMS, сообщил генеральный директор американской компании Raytheon Technologies Грег Хейес в интервью телекомпании CNBC.
Как сообщил гендиректор Raytheon Technologies во вторник, на Украине началось развертывание двух первых комплексов NASAMS, которые компания пару недель назад передала правительству США, передает ТАСС.
В августе Пентагон заключил контракт с американской компанией Raytheon Technologies на поставку зенитных ракетных комплексов NASAMS для Украины. Замглавы Пентагона Колин Каль заявлял при этом, что Украина получит NASAMS в следующие несколько месяцев.
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Британская разведка отметила повышение тактической слаженности российских войск при генерале Суровикине
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После назначения генерала армии Сергея Суровикина командующим войсками в районе спецоперации на Украине у российских частей повысилась тактическая слаженность, рассказал американскому изданию Politico источник в британской военной разведке.
Спустя две недели после того, как Владимир Путин назначил генерала Сергея Суровикина командующим группировкой российских войск, участвующей в спецоперации на Украине, в действиях ВС РФ произошли заметные изменения. Западные аналитики отметили признаки большей тактической слаженности в российских войсках при Суровикине, нежели при его предшественнике Александре Дворникове. Стратегия Суровикина доказала свою эффективность в Сирии. «Как военный стратег, Суровикин известен своей эффективностью, какой бы жестокой она ни была», – заявил изданию Politico высокопоставленный офицер британской военной разведки.
Ранее командующий российскими войсками в зоне СВО Сергей Суровикин обозначил приоритеты российской армии в СВО.
Диверсанты напали на РОВД в Херсоне с гранатометом
Диверсанты попытались атаковать Днепровское РОВД в Херсоне, они намеревались захватить оружие, подозреваемые смогли выстрелить из гранатомета, сообщил представитель экстренных служб региона.
«Злоумышленники успели произвести один выстрел из РПГ. Проводятся мероприятия по блокированию и задержанию преступников», – сказал собеседник РИА «Новости».
Ранее в Херсонской области задержали 53-летнего жителя, который передавал ВСУ места дислокации российской военной техники и хранил дома оружие и патроны.
Рогозин объяснил, зачем ездил в Донбасс
Экс-глава Роскосмоса Рогозин заявил о гуманитарной миссии во время поездки в Донбасс
Бывший генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что находился в Донецкой народной республике в течение недели и посетил ряд добровольческих частей Донбасса.
По его словам, главной целью поездки было сопровождение груза помощи одному из батальонов защитников Донбасса, который обратился к экс-главе Роскосмоса напрямую, передает ТАСС.
Рогозин отметил, что эта помощь собрана за счет его личных средств и двух его друзей.
Также он добавил, что его группа специалистов посетила несколько добровольческих частей Донбасса, с командирами которых он сам давно знаком и дружит. По словам Рогозина, работа этих специалистов с подразделениями защитников Донбасса поставлена на системную и постоянную основу.
Ранее стало известно, что бывший гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин отправился в зону проведения специальной военной операции. Позднее Кремль спросили о назначении Рогозина на новую должность.
Названо число прибывших в Грузию россиян
С начала года в Грузию приехали около 113 тыс. россиян
В Грузии в настоящее время находится около 113 тыс. граждан России, которые прибыли в страну с начала этого года, сообщило МВД в среду, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В сообщении также указывается, что в Грузии находятся около 26 тыс. граждан Украины и более 13 тыс. граждан Белоруссии.
Граждане России могут оставаться в Грузии без визы в течение года.
Ранее сообщалось о том, что после начала частичной мобилизации в Грузию прибыло около 50 тыс. россиян, примерно половина из них являются этническими грузинами или выходцами из Грузии.
Путин провел тренировку по нанесению массированного ответного ядерного удара
Шойгу: Путин руководит тренировкой по нанесению ответного ядерного удара
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Президент России Владимир Путин руководит тренировкой по нанесению массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника, сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу.
«Товарищ верховный главнокомандующий, в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил Российской Федерации под вашим руководством проводится тренировка по управлению Вооруженными силами Российской Федерации, в ходе которой будут отработаны задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника», – доложил министр президенту, сообщает РИА «Новости».
На сайте Кремля сообщается, что под руководством президента России Владимира Путина прошла тренировка наземных, морских и авиационных стратегических сил сдерживания, в ходе которой состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет.
По полигону Кура на Камчатке произведены пуски МБР «Ярс» с космодрома Плесецк и баллистической ракеты «Синева» из акватории Баренцева моря.
Отмечается, что «задачи, предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, выполнены в полном объеме, все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики».
В ходе тренировки проведена проверка уровня подготовленности органов военного управления и навыков работы руководящего и оперативного состава.
Кроме того, к тренировки стратегических сил сдерживания привлекались самолеты Ту-95МС, выполнившие пуски крылатых ракет воздушного базирования.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что США показали готовность нанести ядерный удар по России.
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Главу ФРГ призвали после беседы с Зеленским встретиться с Путиным
Депутат бундестага Крупалла призвал президента Германии Штайнмайера после визита на Украину провести встречу с Путиным
Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время визита на Украину должен убедить руководителя страны Владимира Зеленского в необходимости заключения мира, а затем вылететь в Москву, заявил сопредседатель немецкой партии АдГ Тино Крупалла.
Федеральный президент Штайнмайер хочет увидеть разрушения в Киеве и послать знак солидарности с Украиной, отметил сопредседатель оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла. Но он отметил, что «эта цель является односторонней».
По его мнению, Штайнмайер «должен использовать авторитет и опыт, чтобы разъяснить коллеге (Зеленскому) необходимость скорейшего заключения мира».
«Для этого Зеленский должен, наконец, продемонстрировать готовность к переговорам с Россией», – приводит слова Крупаллы РИА «Новости».
Немецкий депутат подчеркнул, что после визита на Украину главе ФРГ нужно встретиться и с российской стороной. «Штайнмайер должен ... затем вылететь в Москву и провести переговоры с президентом Путиным», – отметил он.
И уже после завершения мирных переговоров, полагает он, можно будет говорить о восстановлении Украины.
Напомним, накануне Штайнмайер гарантировал Киеву политическую, экономическую и военную помощь.
Во вторник он прибыл на Украину с необъявленным визитом и вечером он час провел в бомбоубежище во время воздушной тревоги.
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