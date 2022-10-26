Эксперты обсудили подходы к преподаванию общественных наук в высшей школе

В ходе конференции «ДНК России» в Сочи обсудили подходы к преподаванию общественных наук в высшей школе

Принципы формирования современного понятийного пространства общественных наук и новые подходы к их преподаванию стали темой обсуждения Всероссийской научно-просветительской конференции по проблемам мировоззрения и общественных наук «ДНК России».

Она проходит с 26 по 30 октября в Сочи. Площадка собрала около 200 специалистов со всей страны. Участники обсудили новый подход в преподавании блока гуманитарных и общественных дисциплин в высшей школе, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

К участникам обратился помощник президента России Владимир Мединский.

«Мне бы хотелось, чтобы мы как можно больше говорили о смыслах, содержании, о сути общественных наук, о тех вопросах бытия и жизни собственной страны, на которые общественные науки должны пытаться найти ответы», – подчеркнул он.

Первый зампред комитета Совфеда России по конституционному законодательству и государственному строительству Любовь Глебова отметила, что конференция имеет историческое значение для образовательной деятельности.

Гендиректор Российского общества «Знание» Максим Древаль указал на необходимость сохранить наследие страны и передать его молодежи. Программа первого дня началась с лекций, которые позволили участникам сформировать общее понимание ситуации.

По словам начальника управления президента России по обеспечению деятельности Государственного совета Александра Харичева, должны быть рамки национальных целей, исторического опыта и социологического запроса.

Если говорить о национальных целях, то для сохранения и развития России следует опираться на пять компонентов, которые тоже необходимо учитывать при разработке курса «Основы российской государственности», указал он. Харичев перечислил патриотизм, доверие граждан, согласие, солидарность и семью.

Историк, политолог, доктор исторических наук, профессор кафедры государственной политики факультета политологии МГУ имени М. В. Ломоносова Вардан Багдасарян прочитал лекцию о трансформации современного миропорядка. Он также указал, что сейчас нельзя избежать борьбы между множеством существующих систем мироустройства.

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров посвятил свое выступление социальному дифференцированию российского общества и коллективному образу будущего.

«Мы действительно самые адаптивные, терпеливые, многое можем вынести, а также мы добрые, готовые к взаимопомощи. С экономической точки зрения текущая ситуация воспринимается россиянами как время возможностей, а не кризиса или деградации. Кроме того, люди считают, что у страны есть внутренние ресурсы развития, и их немало. Есть возможность для партнерств с другими странами, не западными, что мы сильны своим патриотизмом. И, конечно, у нас есть огромный позитивный опыт преодоления трудностей. У нас очень мудрый народ. Сторонники негативных сценариев тоже есть, но их гораздо меньше», – поделился генеральный директор ВЦИОМ.