В ОП назвали «страшным высказыванием» слова Красовского об украинских детях

В Общественной палате прокомментировали слова Красовского об украинских детях

«Страшно представить, что происходит в голове у человека, который мог вообще это произнести», – сказала газете ВЗГЛЯД директор Института изучения детства, семьи и воспитания, член Общественной палаты Наталья Агре, комментируя слова журналиста Антона Красовского о том, что украинских детей, негативно настроенных по отношению к России, следовало «топить».

Журналист Антон Красовский в своем Telegram-канале попросил прощения за сказанные в эфире телеканала RT слова в адрес украинских детей «у всех, кто обалдел от этого» и лично у главного редактора RT Маргариты Симоньян. Он уточнил, что так бывает, когда «сидишь в эфире, тебя несет, и ты не можешь остановиться».

«В первую очередь я бы хотела обратить внимание на воспитание журналистов. Ведь речь идет не столько о страшном высказывании господина Красовского, сколько вообще о том, каким образом на сегодняшний день средства массовой информации, к сожалению, некорректно и некультурно формулируют свои мысли. Но то, что мы увидели сейчас, это, наверное, край, за который человек зашел», – говорит Агре.

По ее словам, журналисты должны тщательно выбирать выражения, даже когда речь идет о происходящем в недружественных нам странах. «Если мы в образовательных учреждениях будем говорить о культуре, воспитании, любви к ближнему, взаимоуважении, трудолюбии, а в информационном пространстве останутся подобные высказывания, то ни к чему хорошему это не приведет», – считает собеседница.

При этом эксперт полагает, что агрессию, которую воспитывали у украинских детей по отношению к россиянам, можно преодолеть. «Я надеюсь, что тех детишек, которых мы уже приняли на территории России, мы адаптируем к жизни. Нам предстоит терпеливое, настойчивое лечение, мы должны открыть им глаза на историческую правду. Далее пойдет постепенное формирование тех ценностей, которые мы пытаемся сформировать у российских детей. А Антон, конечно... Страшно представить, что происходит в голове у человека, который мог вообще это произнести», – заключила Агре.

Радикальные высказывания Красовского прозвучали в эфире телеканала RT во время того, как он брал интервью у писателя Сергея Лукьяненко. Журналист сказал, что украинских детей, которые считают, что «Украина оккупирована москалями», следовало «топить в трясине». Однако собеседник не разделил такую точку зрения, подчеркнув, что «это не наш метод», и назвал подобные предложения экстремизмом, который «мы не поддержим».

После данного инцидента Симонян заявила, что телеканал приостанавливает сотрудничество с Красовским, поскольку не хочет, чтобы «мелькнула даже мысль о том, что кто-то» из сотрудников канала «способен разделять подобную дичь». Высказывание журналиста она назвала «диким и омерзительным» и предположила, что эти слова были вызваны «каким-то помешательством».

Журналист и блогер Максим Кононенко в беседе с Газетой ВЗГЛЯД отметил, что Красовскому не помешало бы обратиться к психиатру. Также он подчеркнул, что такие истории с журналистом «уже не в первый раз происходят».