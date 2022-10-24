Омбудсмен опровергла сообщения о насильственном вывозе детей Донбасса

Детский омбудсмен Мария Львова-Белова рассказала представителю Верховного комиссара ООН о ситуации с сиротами Донбасса

Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова обсудила с главой представительства управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в РФ Каримом Атасси положение детей-сирот Донбасса в России, опровергнув сообщения об их насильном вывозе.

Мария Львова-Белова заверила господина Атасси, что никаких насильственных перемещений не происходит, «все действия производятся исключительно в интересах детей и с учетом их мнения, всем детям оказывается всесторонняя поддержка», говорится в сообщении на сайте уполномоченного по правам ребенка.

Она заявила, что с весны Россия в сотрудничестве с властями ДНР и ЛНР проводила эвакуацию детей из опасных районов Донбасса, в пунктах временного размещения для беженцев находились 1,5-2,5 тыс. детей, в основном, в пунктах временного размещения (ПВР) для беженцев. Часть из них вернулась в родные места, некоторые по решению властей республик продолжили жить в ПВР или были направлены в социальные учреждения страны (пансионаты, семейные центры), другие, в том числе после летних каникул во временных семьях, были устроены под постоянную опеку. Также Львова-Белова отметила, что многие дети обращались к детскому омбудсмену с просьбой не возвращать их на родину, пока не закончится специальная военная операция.

По ее словам, на сегодня более 300 детей, которые жили в интернатных учреждениях обстреливаемых районов ДНР и ЛНР, а также были найдены беспризорными в подвалах жилых домов Мариуполя, проживают под опекой в российских семьях.

По каждому ребенку устанавливался круг родственников, выяснялась их готовность принять детей; только в случае невозможности определения в кровную семью и по решению властей ДНР и ЛНР дети устраивались под опеку в российские приемные семьи или на временное проживание в пансионаты и семейные центры, пояснила Мария Львова-Белова.

Но большинство детей долгие годы не могли найти приемных родителей на территории республик (например, это дети из больших семейных групп – до девяти братьев и сестер, с инвалидностью, подростки) или их опекуны эвакуировались из опасных районов, оставив детей.

Детский омбудсмен подчеркнула, что в российских регионах для детей созданы все условия для полноценной жизни: они учатся, занимаются хобби, общаются с друзьями и родственниками, им доступны лечение и реабилитация. С получением российского гражданства дети имеют права на все социальные гарантии, предусмотренные федеральным и региональным законодательством, при этом им сохранено гражданство Украины.

Львова-Белова подчеркнула, что ребята на постоянной связи с близкими и друзьями. Некоторые уже воссоединились со своими родственниками при непосредственном участии аппарата детского омбудсмена.

Мария Львова-Белова и Карим Атасси обсудили, что к поиску родственников детей могут быть подключены международные организации, а представители ООН в скором времени смогут лично пообщаться с детьми и их приемными родителями.

Напомним, 16 сентября Львова-Белова привезла 125 детей-сирот из ДНР для устройства в российские семьи. Детей принимают семьи из 13 регионов: Астраханской, Воронежской, Курской, Московской, Мурманской, Нижегородской, Омской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Челябинской областей и Москвы.

Работа по устройству детей-сирот из республик Донбасса началась весной этого года по инициативе Уполномоченного по правам ребенка. На данный момент уже около 300 детей-сирот из ДНР находятся под опекой в российских семьях, еще на 104 ребенка из ЛНР готовятся документы.