Мэр: Жильцы отсутствовали в доме, на который упал Су-30

Мэр Иркутска Болотов: В доме, на который упал Су-30, живут пять человек, их не было дома

Пять человек проживают в доме в Иркутской области, на который упал истребитель Су-30, сообщил мэр города Руслан Болотов, в момент ЧП их не было дома.

По его словам, в доме по адресу2-й Советский переулок, 4 проживают пять человек. В момент крушения Су-30 дома они отсутствовали. Болотов добавил, что жильцам предоставят временное размещение, передает ТАСС.

Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что истребитель Су-30 потерпел крушение в Иркутске, военный самолет упал после взлета на двухэтажный дом. В МЧС России сообщили, что оба пилота погибли, никто из мирных жителей не пострадал. СК возбудил уголовное дело. В ОАК заявили, что Су-30СМ упал во время приемо-сдаточного полета. В пресс-службе губернатора региона сообщили, что 150 домов в городе остаются без света, в 22.30 (17.30 МСК) электроснабжение должно быть восстановлено.