Матыцин раскритиковал решение FIS об отстранении россиян

Министр спорта Матыцин: Решение FIS отстранить россиян лишает других спортсменов сильной конкуренции

Решение Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS) отстранить россиян от соревнований под своей эгидой до конца сезона-2022/23 лишает других спортсменов сильной конкуренции, а любителей спорта – зрелищной борьбы за медали, заявил министр спорта Олег Матыцин.

По его словам, решение FIS о недопуске российских спортсменов в сезоне-2022/23 лишает спортсменов серьезной конкуренции, поклонников лыж и сноуборда зрелищной борьбы за медали. По его словам, без российских лыжников, которые являются одними из сильнейших в мире, любые международные старты потеряют актуальность, а результаты будут ниже, чем до этого, передает РИА «Новости».

Матыцин уверен, что отстранение спортсменов из России скоро прикратится и мировой спорт вспомнит о главных принципах Олимпийского движения.

Напомним, в субботу FIS объявила о недопуске российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под эгидой организации в сезоне-2022/23.