Глава Минфина сообщил о непрозрачных зонах табачного рынка в России

Глава Минфина Силуанов указал на непрозрачные зоны российского табачного рынка

Рынок табака в России до сих пор является сферой, где существует много непрозрачных зон, заявил глава Минфина России Антон Силуанов в интервью РБК.

Силуанов отметил, что оборот табака – сфера, где еще много непрозрачных зон, включая серый импорт из соседних стран. По его словам, акцизов на табак в России собирается в разы больше, чем акцизов на алкоголь, а возможностей контроля меньше, передает ТАСС.

Министр отметил, что Минфин, «как никто другой, заинтересован в наведении порядка» на табачном рынке, поскольку «это деньги для бюджета». Он подчеркнул, что контроль за производством и перемещением продукции и ответственность за нарушения для табачной продукции должны быть такие же, как для спиртных напитков, где прослеживаемость обеспечивает Единая государственная автоматизированная информационная система учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС). «В табаке все по-другому. Да и должной ответственности за нарушения нет. Марка есть, а толку нет», – заметил Силуанов.

Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов поддержал идею создания в России единого органа по контролю за обращением табака, что позволит навести порядок в этой сфере.