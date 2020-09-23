Белоусов поддержал идею создания единого органа по контролю за обращением табака

Первый вице-премьер Андрей Белоусов поддержал идею создания в России единого органа по контролю за обращением табака, что позволит навести порядок в этой сфере, заявил он на правительственном часе в Совете Федерации.

«Что касается создания специального органа – я за эту идею. Я могу сразу сказать: эта тема обсуждается, я за нее», – передает РИА «Новости» ответ Белоусова на вопрос сенатора о создании органа в табачной сфере по аналогии с Росалкогольрегулированием, которое сейчас контролирует оборот алкогольной продукции.

«Я считаю, что это позволит навести порядок, особенно когда мы ввели маркировку и нужен орган, который будет в целом отвечать за наведение порядка в этой области», – добавил Белоусов.

При этом он отметил, что введение маркировки табачной продукции в России уже дало свои результаты: собираемость акцизов после этого, по его словам, выросла в несколько раз.

«Есть действительно большие проблемы, связанные и с администрированием, и с открытостью границ, с проблемами во взаимоотношениях со странами-партнерами по единому таможенному пространству. Но эти вопросы постепенно решаются, я думаю, мы эти вопросы постепенно решим» – сказал первый вице-премьер.