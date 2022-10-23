Саркози обвинил ЕК в действиях за пределами мандата организации

Экс-президент Франции Саркози: Мы танцуем на краю вулкана

Европейская комиссия (ЕК) действует за пределами своей компетенции в подходе к украинскому конфликту, заявил экс-президент Франции Николя Саркози.

Как заявил Саркози в интервью еженедельнику «Журналь дю диманш», ЕК является административной структурой и не понятно, на основании каких полномочий председатель комиссии Урсула фон дер Ляйен считает себя в праве высказываться о внешней политике и закупах вооружений, передает ТАСС.

По его словам, европейцы постоянно слышат о новых миллиардах на закупку оружия, которая несет все больше смертей. Саркози добавил, что позиция ЕС по Украине излишне зависит от раздраженности, экзальтации и поверхностной реакции.

«Мы танцуем на краю вулкана», – добавил он.

Ранее французский политический деятель Флориан Филиппо посчитал главу фон дер Ляйен сумасшедшей из-за ее заявлений по поводу необходимости регулярных дотаций Украине.

Напомним, в начале октября фон дер Ляйен в ходе конференции по итогам неформального саммита ЕС заявила, что в скором времени Киев получит помощь в размере 2 млрд евро.