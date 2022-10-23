Умер основатель Red Bull Дитрих Матешиц

Deutche Welle: Австрийский миллиардер Дитрих Матешиц скончался в возрасте 78 лет

Миллиардер, основатель австрийской компании-производителя энергетических напитков Red Bull Дитрих Матешиц скончался в возрасте 78 лет. Сообщение о смерти бизнесмена в субботуразослало сотрудникам компании ее руководство.

Как пишет Deutche Welle (внесено в список иноагентов), о причинах смерти не сообщается, ранее СМИ писали об обнаружении у бизнесмена онколонического заболевания.

Матешиц основал компанию Red Bull в 1984 году вместе с предпринимателем из Таиланда Чалео Йювидьей. Согласно рассказам Матешица, в 1982 году он был в командировке в Таиланде и попробовал местный энергетический напиток «Красный бык», для преодоления переутомления после перелета. Матешицу понравилось действие напитка и он предложил выйти с ним на международный рынок.

В 2008 году журнал Forbes оценивал состояние Матешица и Йювидьи в 4 млрд долларов. Одним из самых известных результатов вложений в различные виды спорта стало создание гоночной команды «Формулы-1» Red Bull Racing, за которую выступал четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель, а также команды Scuderia Toro Rosso, впоследствии преобразованной в Scuderia AlphaTauri, за которую гонялся россиянин Даниил Квят.

Кроме «Формулы-1» Матешиц инвестировал в развитие различных экстремальных видов спорта, горные лыжи и хоккей. Также в середине 2000-х он приобрел футбольный клуб «Аустрия Зальцбург», переименовав команду в Red Bull Salzburg, отказался от истории клуба и получил много негатива от болельщиков.

Также Матешиц активно инвестировал в строительство гоночных трасс и площадок, а в 2007 году выкупил находившийся на стадии банкротства австрийский кабельный телеканал ServusTV. О личной жизни Матешица известно только то, что он никогда не был официально женат, но в 1993 году у него родился сын Марк.

Напомним, в марте 2012 года Associated Press со ссылкой на местную прессу сообщило, что тайский миллиардер Чалео Йювидья, который создал энергетический напиток Red Bull, умер в Таиланде в возрасте 89 лет.