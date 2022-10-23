СБУ подтвердила задержание главы «Мотор Сич»

В СБУ подтвердили данные о задержании главы «Мотор Сич» по подозрению в работе на РФ

Директора украинского завода «Мотор Сич», а также начальника департамента внешнеэкономической деятельности предприятия задержали на Украине, их подозревают в работе на Россию, заявили в Службе безопасности Украины.

Фамилии в СБУ не называют. Директором «Мотор Сич» является Вячеслав Богуслаев. Он Герой Украины, бывший депутат Верховной рады, передает РИА «Новости».

В сообщении говорится, что СБУ задержала президента промышленного гиганта «Мотор Сич» по подозрению в работе на РФ. Отмечается, что задержание произошло в рамках уголовного производства относительно незаконной поставки со стороны «Мотор Сич» товаров военного назначения для российской штурмовой авиации.

По информации ведомства, также задержан начальник департамента внешнеэкономической деятельности предприятия. В СБУ утверждают, что задержанные «наладили транснациональные каналы незаконной поставки оптовых партий украинских авиадвигателей» в другую страну.

В ведомстве также полагают, что чиновники «действовали в сговоре» с представителями российского Ростеха.

«Им объявили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: коллаборационная деятельность, пособничество государству-агрессору», – добавили в СБУ.

Санкция статей предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Накануне председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что правоохранительные органы Украины задержали в городе Запорожье главу предприятия «Мотор сич» Вячеслава Богуслаева.