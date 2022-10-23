Жителей обстрелянного ВСУ Шебекина перевезли в Старый Оскол

Губернатор Белгородской области Гладков: Часть жителей Шебекина отселили на одну из баз отдыха

Власти Белгородской области временно отселили на одну из баз отдыха жителей потенциально опасных зон города Шебекина в Белгородской области, который в субботу подвергся обстрелу со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Как сообщил Гладков на своей официальной странице в сети «ВКонтакте», власти региона обошли все дома на потенциально опасных территориях и временно отселили согласившихся переехать жителей на одну из баз отдыха в Старом Осколе, передает ТАСС.

По его словам, в Шебекине в воскресенье не будут работать рынок и несколько магазинов, чтобы уменьшить концентрацию людей, находящихся в одном месте, также во время обстрелов будет перекрываться въезд в город.

«Все, что в наших силах, все, что в силах правоохранительных органов, мы все постараемся сделать для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье людей», – написал Гладков.

Напомним, в субботу Гладков сообщил, что двое мирных жителей погибли при обстреле со стороны Украины города Шебекино Белгородской области, 15 тыс. человек остались без электричества.