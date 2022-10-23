Жителей обстрелянного ВСУ Шебекина перевезли в Старый Оскол

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23 октября, воскресенье | Последнее обновление — 09:14 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: ВСУ обстреляли Донецк и поселок Минеральное в ДНР из РСЗО «Град»
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Деятельность Лизаветы, Анналены, Урсулы, Борреля etc., несомненно, является порнографией, последствия которой будущим ремонтникам европейского дома придется очень долго расхлебывать.
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Для противостояния крайне изощренной форме неоколониализма – монополии мировой финансовой системы и эмиссии сверхвалюты в виде доллара США – требуется деколонизация на принципиально иной, опережающей технологии.
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Как бы странно это ни звучало, но каждый, например, российский гражданин, выезжающий на любую несуверенную территорию: в Евросоюз, или Грузию, или Таиланд, или еще в какую-нибудь американскую криптоколонию, может быть схвачен американскими спецслужбами.
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На фото – один из вариантов внешнего облика перспективного российского скоростного поезда. Компания РЖД предложила всем желающим проголосовать за то, какой из этих вариантов выглядит лучше всего
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В Швеции обнародовали подводные снимки с места ЧП на «Северном потоке». На кадрах виден ровный край трубы и деформированные металлические участки разрушенного газопровода. По информации шведской прессы, трещины на трубе имеют общую протяженность более 50 метров. Специалисты провели съемку благодаря подводному беспилотнику, который погрузился дно Балтийского моря
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Истребитель-бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом в Ейске почти сразу после взлета. В итоге возник крупный пожар, пострадало не менее 15 квартир. Авария произошла, по предварительным данным, из-за отказа двигателей
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость
Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Жителей обстрелянного ВСУ Шебекина перевезли в Старый Оскол
Губернатор Белгородской области Гладков: Часть жителей Шебекина отселили на одну из баз отдыха
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Власти Белгородской области временно отселили на одну из баз отдыха жителей потенциально опасных зон города Шебекина в Белгородской области, который в субботу подвергся обстрелу со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Как сообщил Гладков на своей официальной странице в сети «ВКонтакте», власти региона обошли все дома на потенциально опасных территориях и временно отселили согласившихся переехать жителей на одну из баз отдыха в Старом Осколе, передает ТАСС.
По его словам, в Шебекине в воскресенье не будут работать рынок и несколько магазинов, чтобы уменьшить концентрацию людей, находящихся в одном месте, также во время обстрелов будет перекрываться въезд в город.
«Все, что в наших силах, все, что в силах правоохранительных органов, мы все постараемся сделать для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье людей», – написал Гладков.
Напомним, в субботу Гладков сообщил, что двое мирных жителей погибли при обстреле со стороны Украины города Шебекино Белгородской области, 15 тыс. человек остались без электричества.
ВКС России уничтожили украинский самолет
Минобороны сообщило об уничтожении самолета ВСУ экипажем истребителя Су-30СМ
Во время выполнения полетного задания летчики-истребители Су-30СМ ВКС России обнаружили и уничтожили самолет ВСУ, сообщило Министерство обороны России.
По данным Минобороны, экипажи отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике украинских войск.
Во время выполнения полетного задания летчики-истребители Су-30СМ обнаружили и уничтожили самолет ВСУ, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВКС России в районе населенного пункта Перемога Николаевской области сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.
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Небензя отказался слушать постпреда Украины в Совбезе ООН
Постпред при ООН Василий Небензя не стал слушать выступление украинского коллеги Сергея Кислицы
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Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что не собирается слушать выступление украинского коллеги Сергея Кислицы, который позволил себе переход на личности в разговоре о российских дипломатах.
Уточняется, что Небензя в ходе заседания «заранее предупредил, что не планирует выслушивать «очередную порцию злобных тирад представителя украинского режима в стенах СБ», подчеркнув, что это действие по какой-то причине доставляет Кислице «странное и порочное удовольствие», передает РИА «Новости».
Также постпред напомнил о недавних оскорбительных комментариях Кислицы в адрес российских дипломатов в соцсетях.
Ранее Кислица зачитал призыв к России немедленно прекратить специальную военную операцию, перечислив поддержавшие заявление страны. Их оказалось 54 из 193 государств, которые входят в ООН.
Напомним, посольство России в США указывало, что утверждения Госдепа о якобы усиливающейся изоляции России не выдерживают критики и вызваны «воспаленным воображением» американских деятелей. Американский журнал National Interest в июле опубликовал статью под названием «Как Западу не удалось изолировать Россию».
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В США сообщили о появляющихся проблемах в отношениях с Украиной
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Интересы США и Украины перестали совпадать, так как Киев хочет продолжить военный конфликт с Россией, заявил обозреватель портала The American Conservative Патрик Бьюкенен.
Он отметил, что планы Зеленского контролировать любой ценой Крым и Донбасс приводят лишь к продолжению конфликта, а также сильнее втягивает в него США. Хотя исторически регионе не входит в интересы страны.
«Для нас главная проблема в нынешнем конфликте не в том, кто станет контролировать Крым и Донбасс, а в том, чтобы США не были втянуты в войну с Россией», – передает РИА «Новости» со ссылкой на статью.
Отмечается, что происходящее приведет к тому, что между США и Украиной пошатнутся отношения, поскольку разрушение отношений с Москвой не входит в планы Белого дома.
Ранее сообщалось, что конгрессмены США намерены до января 2023 года принять закон о выделении Украине новой военной помощи на сумму до 50 млрд долларов.
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Военкор сообщил о попытке ВСУ прорыва на Соледарском направлении
Военкор Лисицын: ВСУ потеряли личный состав и технику при попытке прорыва на Соледарском направлении
Как сообщил военный корреспондент Евгений Лисицын, вооруженные силы Украины предприняли попытку прорыва на Соледарском направлении.
В результате этого, Казачья артиллерия уничтожила технику и личный состав противника.
«Ведется бой», – сообщил он в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили цеха производящего ракеты «Нептун» украинского предприятия «Коммунар».
Экс-глава ЦРУ не исключил участия сил под руководство США в конфликте на Украине
Бывший директор ЦРУ Петреус не исключил участия сил под руководством США в конфликте на Украине
Экс-директор ЦРУ и экс-командующий силами США и НАТО в Афганистане Дэвид Петреус не исключил того, что многонациональный контингент под руководством США примет участие в конфликте на Украине.
Он добавил, что нападение на одного из членов альянса выступит для НАТО «красной линией», что повлечет за собой активное вмешательство с его стороны.
«США и другие страны могут отреагировать тем или иным образом, но как многонациональная сила под руководством США, а не как сила НАТО», – добавил Петреус в интервью изданию Express, передает РИА «Новости».
Ранее командир 101-й дивизии воздушно-десантных войск США, которую Вашингтон разместил в Европе на фоне обострения отношений между Россией и НАТО, заявил о готовности американских войск войти на Украину в случае военной эскалации или атаки на НАТО.
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В Кировоградской области Украины поразили важные энергообъекты
Важные энергетические объекты поражены в Кировоградской области Украины, сообщил глава областной администрации Андрей Райкович.
По его словам, ракетные удары наносились по важным энергетическим объектам в Кропивницком и Голованевском районах Кировоградской области, передает ТАСС.
Местных жителей и предпринимателей власти призывают ограничить потребление электроэнергии.
Ранее украинские СМИ сообщили о поражении объекта энергетической инфраструктуры в Одесской области.
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ВС России уничтожили цеха производящего ракеты «Нептун» украинского предприятия «Коммунар»
ВС России нанесли удар по производящим ракеты «Нептун» цехам оборонного предприятия «Коммунар» в Харькове
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Высокоточным оружием ВКС России в городе Харьков поражены цеха оборонного предприятия «Коммунар», на котором уничтожены головные части для украинских противокорабельных ракет «Нептун», производимые на данном предприятии, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По словам Конашенкова, ВКС России уничтожили высокоточным оружием цеха оборонного предприятия «Коммунар» в Харькове, где производились головные части для украинских противокорабельных ракет «Нептун».
Кроме того, в районе населенного пункта Алексеевка Днепропетровской области уничтожено нефтехранилище, на котором хранилось 56 тысяч тонн дизельного топлива для военной техники объединенной группировки войск ВСУ «Днепр», говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
Ранее, в субботу утром октября была совершена еще одна ракетная атака на энергетические объекты магистральных сетей западных регионов Украины. В «Укрэнерго» масштабы ударов по Украине сравнили с атаками, совершенными с 10 по 12 октября.
Сигналы воздушной тревоги звучали в Киевской, Черниговской, Полтавской, Сумской, Николаевской, Харьковской, Одесской областях.
Time: Россия хорошо знает главное уязвимое место Украины
Time: Созданная при СССР энергосистема стала главным уязвимом местом Украины, о котором хорошо осведомлена Россия
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Энергетическая отрасль стала главным уязвимым местом Украины, о котором хорошо осведомлена Россия, так как украинская энергосистема была создана во времена СССР, выразила мнение обозреватель издания Time Сиара Ньюджент.
Автор статьи напомнила, что благодаря советским инженерам бывшие союзные республики при СССР получили развитую и разветвленную сеть теплоснабжения, обеспечивающую города дешевым и универсальным отоплением, передает РИА «Новости».
Как отметил Ньюджент, спустя тридцать лет после обретения странами независимости, несмотря на серьезное ухудшение качества обслуживания в последние годы из-за недостаточных инвестиций, централизованное теплоснабжение по-прежнему составляет львиную долю выработки тепла в Эстонии, Литве и Словакии.
На Украине, по имеющимся у автора данным, по состоянию на 2021 год 53% городских домохозяйств полагались на централизованное теплоснабжение. Как считает Ньюджент, именно энергетическая отрасль стала ключевым уязвимым местом Украины, так как Москва обладает глубокими знаниями о тепловой системе, построенной в советскую эпоху.
Ранее в офисе Зеленского заявили о критической ситуации с энергетикой на Украине и посоветовали всем гражданам готовиться к отключениям теплоснабжения, электроэнергии и водоснабжения. Как отметил военный обозреватель Александр Хроленко, российские ракетные удары по энергосистеме Украины лишают Киев способностью управлять армией.
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Экс-командир теробороны Энергодара призвал отказаться от диверсий против мирных жителей
Экс-командир теробороны Энергодара призвал отказаться от диверсий против мирных людей
Один из бывших командиров теробороны города Энергодара Виталий Деменко добровольно решил передать данные на членов своей вооруженной группы российским силовикам, отказавшись от участия в диверсиях против мирных граждан.
По словам Деменко, его группа из 34 боевиков подчинялась главе теробороны города Ивану Романенко, который призвал устраивать диверсии.
«Две диверсии он пытался устроить, мы его отговаривали. Люди сказали ему, что не стоит этого делать, так как город освободили без выстрелов, ходят дети, никаких проблем нет», – передает РИА «Новости» со ссылкой на собеседника.
Чтобы избежать проблем и провокаций Деменко добровольно решил передать списки своей группы российским силовикам.
Также в ходе спецоперации был задержан еще один боевик теробороны Энергодара – Александр Халин, у которого нашли ручной пулемет РПК-74.
Ранее сообщалось, что боевики украинской территориальной обороны планировали теракт во время мирной пророссийской демонстрации в Энергодаре.
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Добровольцы отряда «Кубань» рассказали об обороне Красного Лимана
С добровольцами отряда «Кубань» – казаками Белореченского РКО Кубанского казачьего войска – с позывными «Влад», «Ник» и «Теска» встретился заместитель главного редактора газеты «Вольная Кубань» по вопросам казачества Сергей Капрелов. Военнослужащие рассказали о своем боевом опыте.
Из троих казаков только «Влад» имел опыт участия в СВО. «Ник» служил в Ракетных войсках стратегического назначения. «Теска» в учебке осваивал танковую технику, но затем его отправили в роту связи.
В зоне боевых действия казаки получили боекомплект, гранаты к подствольникам, ручные гранаты. Возле Красного Лимана выполняли задачи по ведению активной обороны, наблюдению, противодействию диверсионно-разведывательным группам противника, обеспечивали контроль блокпоста, прикрывавший танкоопасное направление.
«Как только мы заняли позицию площадью сто на сто метров, нас стала засыпать снарядами украинская артиллерия и минометы. В один из дней было больше ста прилетов. После того как обстрел заканчивался, мы выходили из подвала дома, где укрывалась часть взвода, быстро занимали окопы. И если украинские части шли в атаку, отбивали огнем», – вспоминает «Ник».
ВСУ потеряли во время штурма Краснолиманского района много солдат. Позже командование ВСУ вместо массовых атак перешли к действиям небольших диверсионных групп.
Также бойцы рассказали, как в поселке Диброво столкнулись с наемниками из Польши. Бой длился 30 минут.
Польские наемники Добровольческая рота в составе 43 человек удерживала более 8 км фронта. Еще один казак с позывным «Щука» сбил украинский дрон с помощью старого охотничьего ружья. Казаки рассказали, что несмотря на плохую связь передавали данные об украинских артиллерийских позициях.
Рассказали военнослужащие и о трофеях. Удалось собрать приличный арсенал НАТО из брошенных на поле боя автоматов, ручных противотанковых гранатометов, патронов и гранат.
«Влад», «Ник» и «Теска» сообщили, что после небольшого отдыха снова вернутся к бою.
ВСУ обстреляли Донецк и поселок Минеральное в ДНР из РСЗО «Град»
Представительство ДНР в СЦКК зафиксировало обстрел Донецка и Минерального из реактивной системы залпового огня «Град»
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Вооруженные силы Украины обстреляли город Донецк и поселок Минеральное в Донецкой Народной Республике из реактивной системы залпового огня «Град», сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Как сообщило представительство ДНР в СЦКК в своем Telegram-канале, в 06.39 украинские вооруженные формирования обстреляли Донецк из РСЗО «Град». Кроме того, в 06.34 и в 07.00 ВСУ нанесли удары по Минеральному из района населенного пункта Орловка, находящегося под контролем украинских войск.
Напомним, в воскресенье ночью ВСУ обстреляли город Золотое и поселок Новоайдар в Луганской Народной Республике из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Украинские силовики также обстреляли из РСЗО HIMARS город Сватово в ЛНР. Кроме того, ВСУ обстреляли Макеевку в ДНР из артиллерии натовского калибра 155 мм.
Украинский пленный рассказал о расстреле мирных жителей на «Азовстали»
Пленный старший сержант ВСУ Катранич рассказал об убийстве боевиками мирных жителей на «Азовстали»
Украинские боевики из «Азова»* (запрещенная в России террористическая организация) расстреливали собиравшихся выйти из подземелий «Азовстали» на поверхность мирных жителей и прикрывались удерживаемыми гражданскими от авиаударов, рассказали украинские военнопленные.
Пленный сержант националистического полка «Азов»* (запрещенная в России террористическая организация) Михаил Швец рассказал, что украинские боевики загоняли людей на «Азовсталь», чтобы меньше бомбили. Он также сообщил, что украинские военные прикрывались мирными жителями от обстрелов, гражданские боялись выйти с территории завода, передает РИА «Новости».
Другой военнопленный старший сержант Виталий Катранич подтвердил, что боевики «Азова»* (запрещенная в России террористическая организация) прикрывались мирными жителями, чтобы меньше бомбили, а также расстреливали мирных граждан, собиравшихся выйти из подземелий «Азовстали» на поверхность. Катранич сообщил, что при нем по приказу боевика из «Азова»* (запрещенная в России террористическая организация) расстреляли мужчину, который хотел выйти.
Ранее пленные боевики украинского националистического полка «Азов»* (запрещенная в России террористическая организация) признались в убийствах мирных жителей.
На Каховском водохранилище увеличили объемы сброса воды
Для снижения рисков ущерба в случае разрушения ГЭС на Каховском водохранилище увеличили объем сброса воды
На Каховском водохранилище увеличили объемы сброса воды, чтобы минимизировать ущерб из-за возможного разрушения ГЭС, сообщил в эфире «Соловьев Live» глава администрации Новокаховского городского округа Херсонской области Владимир Леонтьев.
Он отметил, что ГЭС продолжает работать, при этом три агрегата вышли из строя. В последнюю неделю было принято решение об увеличении сброса воды, чтобы в случае негативного развития событий количество воды, которое хлынет вниз по течению, было меньше, передает РИА «Новости».
Леонтьев добавил, что уровень воды ниже по течению вырос, открыты все шандоры (затворы), происходит предварительный сброс воды. Масштаб катастрофы в случае разрушения плотины гидроэлектростанции, по его словам, будет крайне серьезным.
Ранее Леонтьев заявил, что при обстрелах Каховской ГЭС киевский режим использует все имеющиеся в распоряжении ВСУ ракеты. Россияраспространила в Совете Безопасности ООН письмо с призывом предотвратить провокацию Киева и не допустить разрушение дамбы Каховской ГЭС.
Херсонские власти сообщили об отбитых атаках ВСУ
Власти Херсонской области сообщили об атаках ВСУ, отбитых российскими военными
Атаки противника в Херсоне отбиты, продолжается перемещение людей, сообщил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов.
Он написал в своем Telegram-канале, что ситуация в Херсоне стабильная, при этом «враг пытается прорваться, но отбит войсками Минобороны и Росгвардией». Все находится под контролем.
Также Стремоусов отметил, что людей продолжают вывозить с правового на левый берег Днепра. Им также предоставили возможность выезда в другие российские регионы на безопасное расстояние от боевых действий. По данным херсонских властей, ВСУ готовятся к контрнаступлению.
В ночь на субботу ВСУ предприняли новую попытку обстрела гражданской переправы в Херсоне близ Антоновского моста, однако российская система ПВО отразила удар.
Украинские войска обстреляли Макеевку из «натовской» артиллерии
Представительство ДНР в СЦКК зафиксировало обстрел Макеевки из артиллерии стандартного для НАТО калибра 155 мм
Вооруженные силы Украины в воскресенье ночью обстреляли город Макеевка в Донецкой Народной Республике из артиллерии стандартного для НАТО калибра 155 мм, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Как сообщило представительство ДНР в СЦКК в своем Telegram-канале, с 00.00 воскресенья украинские войска выпустили по городу не менее 16 артиллерийских снарядов калибра 155 мм, стандартного для стран НАТО. При этом обстрел Макеевки начался еще в субботу вечером.
Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила о приближении Запада к опасной черте прямого военного столкновения с Россией из-за Украины.
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