В Крыму призвали четыре региона Украины задуматься о вхождении в состав России

Глава крымского парламента Константиновпредложил четырем регионам Украины задуматься о присоединении к России

Николаевской, Одесской, Днепропетровской и Харьковской областям стоит задуматься о подготовке к проведению референдумов о вхождении в состав России, так как их освобождение неизбежно, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Глава крымского парламента счел неизбежным освобождение Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Харьковской областей Украины, и заявил, что им необходимо подумать о референдуме о вхождении в состав России, необходимо проработать только сроки, передает РИА «Новости».

Константинов также отметил, что следующими в очереди по присоединению к России будут Сумы, Полтава и Чернигов.

Он убежден, что при соответствующих обстоятельствах они выберут Россию вместо той «шайки, которая дорвалась до власти незаконным путем и использует территорию страны, ее народ в своих целях, уничтожает страну, превращая ее в какой-то преступный анклав».

«Мы поможем восстановить эти территории Украины. Нужно только время», – подчеркнул глава парламента.

Также глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Западу, который развязал конфликт на Украине, следует попробовать понять Россию, ее историю и характер русского народа и его менталитет.

По его словам, именно это непонимание привело к нынешнему конфликту на Украине.

Он назвал правильным и своевременным решением введение военного положения в новых российских регионах. «Идут боевые действия, где-то со средней интенсивностью, где-то – более активные, как, например, на Херсонщине. Конечно, такая юридическая форма позволяет правильно организовывать процессы, которые связаны с проведением специальной операции, включая гуманитарные, производственные и другие», – подчеркнул Константинов.

Напомним, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы, на которых местные жители поддержали возвращение этих регионов в состав России. 5 октября президент России Владимир Путин утвердил принятие ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России и поручил опубликовать обновленную Конституцию с поправками о новых регионах.

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