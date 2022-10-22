Названо предположительное место газового хаба в Турции

Место газового хаба в Турции точно не определено, наиболее приемлемым при согласии сторон является регион Фракия

Наиболее предпочтительным местом для создания газового хаба остается предложенная президентом Турции Тайипом Эрдоганом Фракия, стоимость проекта будет понятна после прояснения деталей.

По словам турецкого лидера, говорить о стоимости газового хаба в Турции рано, цена вопроса станет известна после прояснения всех деталей проекта, передает РИА «Новости».

При этом он уточнил, что в данный момент ведется оценка проектирования, строительства и маркетинга между Турцией и Россией по газовому хабу.

Как отметил источник издания в Анкаре, газовый хаб в Турции нужен прежде всего для энергобезопасности Европы.

«Европа сможет получать газ, у нее не будет проблем с энергобезопасностью. Говорилось о возможности подключения к проекту других источников, чтобы удовлетворить все возможные потребности, в случае если они вырастут. Это проект, где не будет проигравших. Это проект, рассчитанный на преодоление препятствий», – считает он.

Ранее Эрдоган заявил, что Европа сможет получать российский газ через Турцию.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, как реализация проекта повлияет на экономическую ситуацию в мире.

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