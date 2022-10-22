Названо предположительное место газового хаба в Турции

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22 октября, суббота | Последнее обновление — 12:50 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В большинстве регионов Украины объявили новую воздушную тревогу
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Деятельность Лизаветы, Анналены, Урсулы, Борреля etc., несомненно, является порнографией, последствия которой будущим ремонтникам европейского дома придется очень долго расхлебывать.
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Для противостояния крайне изощренной форме неоколониализма – монополии мировой финансовой системы и эмиссии сверхвалюты в виде доллара США – требуется деколонизация на принципиально иной, опережающей технологии.
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Как бы странно это ни звучало, но каждый, например, российский гражданин, выезжающий на любую несуверенную территорию: в Евросоюз, или Грузию, или Таиланд, или еще в какую-нибудь американскую криптоколонию, может быть схвачен американскими спецслужбами.
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На фото – один из вариантов внешнего облика перспективного российского скоростного поезда. Компания РЖД предложила всем желающим проголосовать за то, какой из этих вариантов выглядит лучше всего
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В Швеции обнародовали подводные снимки с места ЧП на «Северном потоке». На кадрах виден ровный край трубы и деформированные металлические участки разрушенного газопровода. По информации шведской прессы, трещины на трубе имеют общую протяженность более 50 метров. Специалисты провели съемку благодаря подводному беспилотнику, который погрузился дно Балтийского моря
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Истребитель-бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом в Ейске почти сразу после взлета. В итоге возник крупный пожар, пострадало не менее 15 квартир. Авария произошла, по предварительным данным, из-за отказа двигателей
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость
Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Названо предположительное место газового хаба в Турции
Место газового хаба в Турции точно не определено, наиболее приемлемым при согласии сторон является регион Фракия
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Наиболее предпочтительным местом для создания газового хаба остается предложенная президентом Турции Тайипом Эрдоганом Фракия, стоимость проекта будет понятна после прояснения деталей.
По словам турецкого лидера, говорить о стоимости газового хаба в Турции рано, цена вопроса станет известна после прояснения всех деталей проекта, передает РИА «Новости».
При этом он уточнил, что в данный момент ведется оценка проектирования, строительства и маркетинга между Турцией и Россией по газовому хабу.
Как отметил источник издания в Анкаре, газовый хаб в Турции нужен прежде всего для энергобезопасности Европы.
«Европа сможет получать газ, у нее не будет проблем с энергобезопасностью. Говорилось о возможности подключения к проекту других источников, чтобы удовлетворить все возможные потребности, в случае если они вырастут. Это проект, где не будет проигравших. Это проект, рассчитанный на преодоление препятствий», – считает он.
Ранее Эрдоган заявил, что Европа сможет получать российский газ через Турцию.
Газета ВЗГЛЯД объясняла, как реализация проекта повлияет на экономическую ситуацию в мире.
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Песков: Истина по делу о диверсии на «Северных потоках» удивит многих в Европе
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Попытки России принять участие в расследовании диверсии на «Северных потоках» натыкаются на стену нежелания докопаться до истины, которая многих бы удивила в Германии, Швеции и Дании, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, Россия ведет весьма интенсивную работу по дипломатическим каналам с Швецией, ФРГ и Данией, но эта работа натыкается на стену нежелания вместе докопаться до истины, которая наверняка в этих европейских странах многих удивит, если она будет предана огласке и установлена, передает ТАСС.
«По возможным исполнителям наши соображения и наши предварительные предположения хорошо известны. Каких-то новых данных у нас в настоящий момент появиться не может, потому что мы лишены возможности принимать участие в расследовании этого акта саботажа, этой диверсии. Информацией с нами не делятся ни немцы, ни шведы, ни датчане», – подчеркнул представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что Кремль сожалеет, что процесс расследования инцидента проходит без взаимодействия с российскими экспертами, это дает возможность представителям европейских стран подгонять результаты расследований под удобную для Запада версию, основанную на вине России.
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Эксперт указал на военный смысл лишения Украины электричества
Военный обозреватель Хроленко заявил, что при лишении Украины электричества страна потеряет способность управления ВСУ
Российские ракетные удары лишают Украину электричества для того, чтобы Киев потерял способность управления и переброски сил украинской армии, заявил военный обозреватель Александр Хроленко.
Хроленко отметил, что российские ракетные удары или «десятидневный Армагеддон» привел к уничтожению 30% энергосистемы Украины», говорится в Telegram-канале «Sputnik Ближнее Зарубежье».
По его словам, все, что касается железнодорожных перевозок, разведки и связи, требует электроэнергии. Если цель будет достигнута, а она, скорее всего, будет достигнута, то Украина потеряет способность управления и переброски сил украинской армии, указал Хроленко.
Ранее в офисе Зеленского заявили о критической ситуации с энергетикой на Украине, там посоветовали всем украинцам готовиться к отключениям теплоснабжения, электроэнергии и водоснабжения.
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В Госдуме обозначили сроки окончания мобилизации
Депутат Госдумы Останина заявила, что число мобилизованных достигло 260 тыс. человек
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Число мобилизованных граждан России на сегодня 260 тысяч человек, на следующей неделе частичная мобилизация закончится, сообщила глава комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Нина Останина по итогам встречи с замминистра обороны РФ Николаем Панковым.
По словам Останиной, Панков сообщил, что уже мобилизовано 260 тысяч человек, осталось выполнить контрольную цифру мобилизации только на 14%, передает ТАСС.
Также она отметила, что мобилизация завершится на следующей неделе, это подтвердили замминистра, статс-секретарь министерства обороны Николай Панков и начальник мобилизационного отдела Евгений Бурдинский.
Она сказала, что в пятницу приняла участие в совещании с Панковым и Бурдинским, где обсуждались вопросы о предоставлении отсрочки многодетным родителям и семьям, в которых есть дети с инвалидностью.
Министерство обороны (МО) РФ примет решение об освобождении от отсрочки от призыва в рамках частичной мобилизации отцов двоих детей, срок беременности супруг которых составляет более 22 недель, пояснила Останина.
Также может рассчитывать на отсрочку отец одного ребенка, супруга которого беременна более 22 недель двойней.
«Здесь уже вступает в силу человеческий фактор, потому что в регионах возглавляют мобилизационные комиссии губернаторы. Если будет справка [о двойне] от наблюдающего врача-гинеколога, понятно, что это семья, где трое детей уже. Таких семей немного», – уточнила депутат.
Также Останина призвала в таких исключительных случаях обращаться в комитет Думы. «Немедленно сама обращусь и вмешаюсь», – добавила она.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что конкретная дата завершения частичной мобилизации в России пока не названа.
Также Песков заявил, что возможность призыва в армию женщин не обсуждается.
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Европа рассмотрит передачу российских активов Украине
Глава Евросовета Мишель призвал рассмотреть возможность использования замороженных активов России для помощи Украине
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Евросоюз должен рассмотреть возможность использования замороженных российских активов для помощи Украине, заявил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.
Мишель отметил, что ЕС должен относиться к замороженным активам России как к инструменту для реконструкции и помощи Украине, передает ТАСС.
Позднее канцлер Австрии Карл Нехаммер после саммита ЕС в Брюсселе заявил, что решение о передаче замороженных российских активов для помощи Украине должно приниматься в судебном порядке.
Ранее сообщалось, что Швейцария не поддерживает идею Владимира Зеленского о передаче замороженных российских активов, поскольку не считает это вариантом поддержки Украины.
В мае пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что решение использовать активы российских банков на Украине на нужды Киева было бы вопиющим, незаконным и требующим ответа, это будет фактически прямое воровство. В июне он, говоря о возможности передачи замороженных финансов России Киеву, отметил, что США и Европа, присвоив однажды то, что им не принадлежит, потеряют доверие собственников.
Кроме того, глава Минфина Дженнет Йеллен заявила, что американские законы не позволяют конфисковать в пользу Украины арестованное в связи с антироссийскими санкциями имущество.
Напомним, в мае глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил рассмотреть возможность использования замороженных российских валютных резервов для поддержки Украины.
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Командир дивизии США допустил ввод американских войск на Украину
CBS News: Командир дивизии США заявил о готовности американских войск войти на территорию Украины в случае эскалации
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Командир 101-й дивизии воздушно-десантных войск США, которую Вашингтон разместил в Европе на фоне обострения отношений между Россией и НАТО, заявил о готовности американских войск войти на Украину в случае военной эскалации или атаки на НАТО вопреки уверениям Белого дома, сообщил телеканал CBS News.
Как отмечается в публикации, 101-я воздушно-десантная дивизия армии США была размещена в Европе впервые почти за 80 лет на фоне обострения отношений между Россией и военным альянсом НАТО под руководством США, передает РИА «Новости».
В материале говорится, что командир «Кричащих орлов» несколько раз сообщил телеканалу, что они готовы к сражению уже ближайшей ночью и, хотя они прибыли для защиты территории НАТО, если возникнет военная эскалация или будет совершена атака на НАТО, то они полностью готовы пересечь границу и зайти на территорию Украины.
По имеющимся у телеканала сведениям, 101-я воздушно-десантная дивизия США «Кричащие орлы» представляет собой легкую пехотную группировку общей численностью 4,7 тыс. американских военнослужащих, размещенную на территории Румынии.
Напомним, в августе представительство США в НАТО сообщило, что перебросили в Европу в рамках усиления восточного фланга альянса военнослужащих элитной 101-й воздушно-десантной дивизии армии США, которая принимала участие во Второй мировой войне. В том же месяце профессор политологии Чикагского университета Джон Миршаймер в статье для журнала Foreign Affairs выразил мнение, что сложившаяся вокруг российской спецоперации на Украине ситуация может обернуться вмешательством в конфликт Соединенных Штатов.
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Трасс хотят лишить огромной премьерской пенсии
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Политики Британии и общественные деятели призывают лишить Лиз Трасс пожизненных выплат, которые полагаются как бывшему премьер-министру страны.
Лидер парламентской оппозиции Кир Стармер заявил, что Трасс должна отказаться от них, так как не заслужила, передает ТАСС со ссылкой на газету Guardian.
Отметим, что Трасс полагается выплата в размере 115 тыс. фунтов в год (128 тыс. долларов по текущему курсу).
«Она провела на посту 44 дня, она не заслужила этих денег и должна отказаться от них», – заявил Стармер.
С такими же заявления выступили глава партии «Либеральные демократы» Эд Дейви и руководитель британского профсоюза госслужащих Марк Сервотка.
«Тот факт, что Лиз Трасс может уйти с должности, по сути, получив премию в 115 тыс. фунтов, выглядит просто абсурдно», – заявил Сервотка.
Напомним, утром пятницы Трасс подала в отставку. На пост нового премьер-министра Великобритании претендует предшественник Трасс Борис Джонсон.
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Сын Фридмана назвал себя украинцем и попросил снять с него санкции
Единственный сын Фридмана назвал себя украинцем и попросил снять с него персональные санкции
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Сын миллиардера Михаила Фридмана Александр Ожельский в видеообращении на видеохостинге YouTube назвал себя украинцем и попросил Киев снять с себя «несправедливые» персональные санкции со стороны властей Украины.
Ожельский в видеообращении, опубликованном на личной странице в Instagram* (соцсеть заблокирована в России, принадлежит компании Meta*, которую суд в России признал экстремистской организацией и запретил), выразил удивление, что Киев не принял во внимание его отношение к специальной военной операции России на Украине. По словам Ожельского, он с первого дня выступает против спецоперации России и ходил на митинги в поддержку Украины в Лондоне. Сын Фридмана также завил, что сейчас живет в Дубае, покинул Россию 24 февраля и больше в Российскую Федерацию не возвращался и не планирует, хотя оставил там друзей и бизнес, сообщает Forbes.
Сын миллиардера назвал введение санкций со стороны Украины настолько несправедливым и нечестным, насколько это вообще возможно. Ожельский заявил, что считает себя украинцем, у него на Украине якобы есть родные и он привык туда ездить.
Напомним, 1 октября СНБО ввел санкции против российских предпринимателей Олега Дерипаски и Михаила Фридмана, а также украинских политиков Виктора Медведчука и Виктора Януковича.
В Венгрии назвали опасным заявление еврокомиссара о «поражении России»
Власти Венгрии прокомментировали заявление еврокомиссара о «поражении России»
Госсекретарь венгерского МИД по двусторонним отношениям Тамаш Менцер назвал опасным и провоенным высказывание еврокомиссара по внутренним делам Илвы Йоханссон об окончании кризиса вместе с поражением России.
Он добавил, что это заявление опасное, так как политик связал окончание кризиса с таким военным событием, о котором никто не знает, когда оно произойдет, если вообще случится.
«Я мог бы также сказать, что это провоенная позиция Брюсселя, которая продлевает войну и страдания. Это крайне опасно и неприемлемо», – написал Менцер в Facebook* (запрещенная в России как экстремистская соцсеть – прим. ВЗГЛЯД), передает РИА «Новости».
В Венгрии заявили, что хотят не более продолжительную войну, а немедленный мир, прекращение огня и начало диалога.
Ранее пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин всегда был открыт к переговорам по Украине.
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В МИД объяснили необходимость разговора министров обороны России и США
Дипломат Гаврилов: Вашингтон инициировал разговор министров обороны России и США для исключения рисков и случайностей
Состоявшийся по инициативе Вашингтона разговор министров обороны России и США Сергея Шойгу и Ллойда Остина был необходим для устранения недопонимания и исключения рисков, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Отвечая на вопрос о целях разговора Шойгу и Остина, Гаврилов в эфире телеканала «Россия-24» указал на необходимость устранить недопонимание между Россией и США, чтобы не было случайностей. По его словам, российская и американская стороны работали над предотвращением инцидентов на море, в воздушном пространстве над кораблями и в более глобальном – ядерном аспекте. Руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями отметил важность этих контактов и того, что американцы сделали первый шаг в этом направлении, передает ТАСС.
Ранее в пятницу в российском военном ведомстве сообщили, что Шойгу обсудил с Остином актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине. Накануне российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что отношения России и США находятся в крайне плохом состоянии, однако Москва и Вашингтон обречены на разговоры о стратегической стабильности.
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ВДВ России уничтожили батальон ВСУ с танками из Македонии и Словении
Воздушно-десантные войска России уничтожили батальон Вооруженных сил Украины на танках из Македонии и Словении
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Российские десантники уничтожили на криворожском направлении батальон украинских вооруженных формирований, укомплектованный танками Т-72 из Македонии и Словении в рамках программы помощи от стран НАТО, свидетельствуют видеокадры досмотра сожженной техники ВСУ на поле боя.
В результате успешной обороны на криворожском направлении одним из десантных подразделений российской армии был полностью уничтожен 1-й механизированный батальон 28-й отдельной механизированной бригады украинских военных вместе с танками Т-72, поставленных Украине по программе помощи от стран НАТО. Также на кадрах можно увидеть уничтоженные МТЛБ и БРДМ противника, передает РИА «Новости».
Накануне в Минобороны сообщали, что ВСУ пытались прорвать оборону российских войск на Николаево-Криворожском направлении в районе пунктов Новая Каменка – Червоный Яр Херсонской области, однако благодаря введенному танковому резерву российские войска уничтожили более 200 украинских военнослужащих, 14 танков, 16 бронемашин ВСУ.
Напомним, в начале августа Северная Македония передала Украине танки. Москва назвала большой ошибкой передачу Северной Македонией танков Т-72 Украине. О поставках танков на Украину Словенией в сентябре заявляла министр обороны Германии Кристина Ламбрехт.
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Украина ввела особый документ для возвращающихся из России граждан
Премьер-министр Украины Шмыгаль: Киев вводит специальные документы для граждан, возвращающихся из РФ
Правительство Украины решило ввести специальное удостоверение личности для граждан, которые желают вернуться на Украину из России, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
Шмыгаль в своем Telegram-канале написал, что правительство запускает документ-удостоверение личности на возвращение на Украину.
По его словам, такой документ могут получить члены семей украинских граждан, которых якобы «депортировали» в Россию. Для этого им нужно обратиться в Государственную миграционную службу Украины или в министерство реинтеграции, указал премьер, передает РИА «Новости».
Сколько сейчас таких граждан, есть ли они вообще, для каких целей вводится этот специальный документ, отличающий одних граждан от других, Шмыгаль не уточнил.
Ранее сообщалось, что украинское руководство на совещании согласовало проект закона об уголовной ответственности за получение паспорта российского гражданина.
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Шойгу обсудил ситуацию на Украине с министром обороны США
Минобороны: Шойгу обсудил ситуацию на Украине с министром обороны США Остином
Глава Минобороны России Сергей Шойгу обсудил с министром обороны США Ллойдом Остином актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине, сообщили в российском военном ведомстве.
По сообщению Минобороны, в пятницу прошли телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны США Ллойда Остина, в ходе которых обсуждалась ситуация на Украине и актуальные проблемы международной безопасности, передает ТАСС.
Ранее глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов обсудил с председателем КНШ ВС США Марком Милли ситуацию на Украине.
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Премьером Италии впервые стала женщина
Лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони представила президенту состав правительства
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По поручению президента Италии Серджо Маттареллы лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони представила состав нового правительства, сообщил генеральный секретарь президентской канцелярии Уго Дзампетти.
«Президент Серджо Маттарелла принял Джорджу Мелони и предложил ей сформировать правительство. Она приняла мандат и представила президенту состав министров», – передает ТАСС сообщение.
Церемония принесения присяги премьера состоится в президентском Квиринальском дворце. Новое итальянское правительство будет приведено к присяге 22 октября в 10:00 (11:00 мск).
Мелони стала первой женщиной-премьером в истории Италии.
По ее представлению, главой МВД станет префект Рима Маттео Пьянтедози. Министерство экономики и финансов Италии возглавит Джанкарло Джорджетти, ранее возглавлявший министерство экономического развития. Главой минобороны станет один из основателей «Братьев», бывший замглавы оборонного ведомства Гвидо Крозетто. Министерство экологического перехода, которое занимается вопросами энергетики, возглавит Паоло Дзангрилло. Главой МИД станет вице-президент партии «Вперед, Италия», бывший председатель Европарламента Антонио Таяни, он же занял пост вице-премьера.
Всего в состав правительства вошли 24 человека, из них девять получили должности министров без портфеля.
Напомним, правоцентристская коалиция на парламентских выборах набрала 44,3% в Сенате (верхней палате) и почти столько же в Палате депутатов (нижней палате парламента). Внутри коалиции лидером стала партия «Братья Италии» во главе с Джорджей Мелони, которая набрала 26%.
14 июля стало известно, что премьер-министр Марио Драги подает в отставку. Драги заявлял, что не видит своего правительства без участия движения «5 звезд».
В Херсонской области за сутки отбиты две попытки наступления ВСУ, уничтожено более 120 украинских военных
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За последние сутки на Николаево-Криворожском направлении российские войска сорвали две попытки наступления подразделений ВСУ в составе ротных тактических групп возле населенных пунктов Давыдов Брод и Сухой Ставок Херсонской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Предотвращены попытки ночного проникновения в тыловые районы до 20 диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Огнем российской артиллерии уничтожены более 120 украинских военнослужащих, шесть бронемашин, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
У населенного пункта Новая Каменка Херсонской области уничтожен ангар с украинской военной техникой иностранного производства, отчитались в Минобороны.
Подразделения ВСУ на Запорожском направлении пытались мелкими группами атаковать российские позиции в районе Времевского выступа. Однако все атаки были отражены, противник отброшен на исходные позиции. Ликвидировано не менее 40 украинских военнослужащих, два танка, три бронемашины, перечислили в Минобороны.
Ударами армейской авиации, ракетных войск и артиллерии в районах Дробышево ДНР и Нововознесенское Херсонской области поражены три пункта управления и 69 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 167 районах, подытожили в оборонном ведомстве.
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Компания «Укрэнерго» заявила об отключении света в Киевской области
Стало известно об отключении света в Киевской и нескольких других областей
Компания «Укрэнерго» сообщила о временных ограничениях потребления электроэнергии в ряде областей Украины.
Согласно сообщению в Telegram-канале компании, свет отключат в столице, а также Киевской, Черкасской, Черниговской и Житомирской областях.
Отмечается также, что свет пропал в Николаеве и Николаевской области.
При этом на энергообъектах Западной Украины слышны взрывы – в частности, в Ровенской, Волынской и Хмельницкой областях.
Ранее в офисе президента Украины заявили о критической ситуации с энергетикой. Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей столицы экономить электричество и воду.
До этого в одном из районов Киева после повреждения ТЭЦ пропали свет и вода. Кроме того, Владимир Зеленский призвал украинцев «сделать больше» для сокращения потребления электричества.
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