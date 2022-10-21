Минпросвещения заявило о росте спроса на изучение русского языка за рубежом

Минпросвещения: Спрос на изучение русского языка за рубежом вырос в два с половиной раза за последние пять лет

Спрос на изучение русского языка вырос в два с половиной раза за последние пять лет, существенный рост заметен в рамках взаимодействия с Турцией, сообщила пресс-служба Минпросвещения.

Как рассказали в пресс-службе, 5 ноября в Стамбуле пройдет первый международный форум экспертов из ведущих вузов России и Турции, которые занимаются преподаванием русского языка в качеств иностранного. В Минпросвещения добавили, что общие запросы на образовательные программы русского языка за рубежом возросли более чем в два с половиной раза за последние пять лет, существенный рост заметен также и в рамках взаимодействия с Турцией, передает РИА «Новости».

В ведомстве сообщили, что Международный форум в Стамбуле пройдет при поддержке Минпросвещения и направлен на обсуждение актуальных вопросов и тенденций в преподавании русского языка как иностранного и на демонстрацию методик, практик и инноваций.

Кроме того, в рамках форума пройдет выставка научно-методической литературы, проведен мастер-класс по освоению русской традиционной песни, а также участникам будет представлен регионально-стилистический обзор русской песенной традиции.

«Мы неизменно наблюдаем рост интереса к изучению русского языка среди иностранной аудитории. И сегодня одно из важных направлений – выстраивание общего образовательного пространства с российскими специалистами и их иностранными коллегами. Мы видим ряд стран, которые активно нацелены на укрепление сотрудничества в образовательной сфере с Россией и мы последовательно с ними взаимодействуем», – цитирует пресс-служба ведомства слова заместителя министра просвещения России Дениса Грибова.

Замглавы добавил, что важно создавать возможности для обмена наиболее эффективными методиками обучения и совместного решения возникающих вопросов в сфере преподавания.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров посетовал на нехватку средств на продвижение русского языка и русской культуры в мире.