Космическая компания представила спутник на экспортном форуме «Сделано в России»

Компания «Спутникс» представила спутник дистанционного зондирования Земли на экспортном форуме «Сделано в России»

Компания «Спутникс» представила спутник, предназначенный для дистанционного зондирования Земли, на экспортном форуме «Сделано в России», сообщили в пресс-службе Sitronics Group, в которую входит компания.

Как рассказали в Sitronics Group, российская частная космическая компания «Спутникс» показала на международном экспортном форуме «Сделано в России» макет малого космического аппарата на платформе «Орбикрафт-про» для дистанционного зондирования Земли.

Платформа уже поставляется в другие страны, а также применяется для подготовки будущих инженеров. Масса аппарата составляет 8,5 кг, он оснащен камерой с разрешением 6,5 метров, передает ТАСС.

Аппарат может использоваться для обеспечения работы систем автоматической идентификации в гражданской авиации (ADS-B) и судоходстве (AIS), а также для приема данных от датчиков Интернета вещей (IoT) с тех территорий, где отсутствует покрытие мобильной сетью.

Ранее в России впервые для гражданского рынка началось производство загоризонтных станций связи «Гроза» с дальностью работы более 200 километров.