Мишустин оценил отечественные передовые разработки на выставке «Сделано в России»

Премьер-министр России Мишустин осмотрел отечественные передовые разработки на выставке «Сделано в России»

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин осмотрел образцы высокотехнологичной экспортной продукции из различных регионов России на выставке международного экспортного форума «Сделано в России».

Мишустину показали передовые технические средства реабилитации для людей с ограниченными возможностями здоровья: электрическую коляску-вездеход, способную ездить по лестницам, преодолевать значительный уклон. Представители компании рассказали о существующих проблемах, связанных с локализацией, и глава правительства поручил Минпромторгу проработать вопрос, а также обещал подумать о поддержке по линии Фонда развития промышленности, передает ТАСС.

Также премьеру рассказали о лаборатории биотехнических исследований, компания разработала 3D-биопринтер Fabion – первый в России программно-аппаратный комплекс оригинальной конструкции и дизайна, предназначенный для печати живых функциональных трехмерных тканевых и органных конструктов. Представители компании отметили, что используются именно отечественные разработки – на уровне как компонентов, так и программного обеспечения.

Мишустин указал на важность такого производства и соединении науки с прикладными решениями, в подобных инновациях эта задача как раз реализуется.

Международный экспортный форум «Сделано в России» – традиционная независимая международная площадка для выстраивания диалога бизнес-сообществ проходит 20–22 октября 2022 года в Москве.

В форуме принимают участие руководители российских и зарубежных компаний, федеральные и региональные органы исполнительной власти, российские банки, региональные центры поддержки экспорта, профильные ассоциации и объединения, деловые СМИ и ведущие эксперты.