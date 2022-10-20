Похищенный церковный колокол вернули в Венгрию из США спустя 21 год

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20 октября, четверг | Последнее обновление — 02:22 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Воздушная тревога объявлена в Киеве
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Сегодня наша страна снова сражается. А у тех, кто формирует общественное мнение, появились гораздо большие возможности, чем когда-либо в прошлом. Но ведь и мы, народ России, уже не настолько информационно-девственны, как во времена перестройки.
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Когда люди полностью поглощены сегодняшней борьбой и сегодняшними тревогами, Церковь работает на долгую перспективу. Она собирает людей, склеивает разбитое, сшивает разорванное и делает это очень упорно, медленно и терпеливо.
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Политическое управление, государственное администрирование в ЕС полностью герметичный, закрытый от влияния снизу процесс, снабженный пятью уровнями защиты «от дурака».
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На фото – один из вариантов внешнего облика перспективного российского скоростного поезда. Компания РЖД предложила всем желающим проголосовать за то, какой из этих вариантов выглядит лучше всего
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В Швеции обнародовали подводные снимки с места ЧП на «Северном потоке». На кадрах виден ровный край трубы и деформированные металлические участки разрушенного газопровода. По информации шведской прессы, трещины на трубе имеют общую протяженность более 50 метров. Специалисты провели съемку благодаря подводному беспилотнику, который погрузился дно Балтийского моря
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Истребитель-бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом в Ейске почти сразу после взлета. В итоге возник крупный пожар, пострадало не менее 15 квартир. Авария произошла, по предварительным данным, из-за отказа двигателей
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость
Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Похищенный церковный колокол вернули в Венгрию из США спустя 21 год
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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в своих соцсетях заявил, что украденный в 2001 году из венгерской церкви колокол был обнаружен в США и возвращен на родину.
Отмечается, что эта история начинается в Ястелеке, где из башни часовни Снежной Богородицы в сентябре 2001 года украли старый приходской колокол, отлитый еще в 1937 году. В тот момент расследование не привело к результатам, и прошло более двадцати лет, когда член местной венгерской общины американского штата Луизиана заметил в антикварном магазине колокол, украшенный знакомыми надписями, передает РИА «Новости».
Сийярто добавил, что впоследствии к расследованию подключились венгерские дипломаты и ФБР. Так, после двадцати одного года и нескольких тысяч километров, колокол вернулся в Венгрию.
Блинкен призвал не оставлять мир без руководства США
Госсекретарь США Блинкен призвал не оставлять мир без руководства Соединенных Штатов
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Госсекретарь США Энтони Блинкен во время выступления в Стэнфордском университете заявил, что миру нельзя позволить остаться без руководства Соединенных Штатов.
Во время выступления в Стэнфордском университете Блинкен заявил, что, с точки зрения Соединенных Штатов, сейчас идет соревнование за форму того, что будет после следующего за новой холодной войной периода, чьи ценности найдут отражение в будущем, передает РИА «Новости».
При этом он выразил мнение, что мир сам себя не организует. По его словам, если США не смогут стать новым лидером, то место лидера займет кто-то другой, возможно, Китай, чьи ценности не полностью совпадают с интересами и ценностями Соединенных Штатов. Еще один вариант, по мнению Блинкена, заключается в том, что лидера не будет, и тогда получится вакуум, который, по словам главы Госдепа США, могут заполнить плохие вещи.
Напомним, в конце сентября президент России Владимир Путин объявил о начале слома гегемонии Запада. Позже конец гегемонии США предрекли также в Китае.
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Эксперт указал на вероятность появления «антизападного треугольника» Россия-Иран-Китай
Глава Совета по внешней и оборонной политике Лукьянов не исключил появления «антизападного треугольника» Россия-Иран-КНР
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Глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов не исключил вероятность появления «антизападного треугольника» в составе России, Ирана, Китая.
Как отметил глава Совета по внешней и оборонной политике в своем Telegram-канале «Россия в глобальной политике», некоторые отечественные стратеги давно грезили об антизападных конфигурациях в составе России, Ирана, Китая, а на Западе о таком развитии событий говорили как об опасности, однако до недавнего времени это представлялось фантазиями разной степени смелости.
По словам Лукьянова, отношения России и Ирана никогда не складывались гладко, вообразить такого рода сотрудничество в реальности было очень трудно, так как Россия, несмотря на критику западной политики, не рисковала выходить за санкционные рамки, что раздражало Иран.
Ситуация изменилась, когда произошел резкий и, вероятно, необратимый разрыв между Россией и Западом, структурный сдвиг, который повлек за собой изменения и в практических отношениях, считает глава Совета по внешней и оборонной политике.
При этом Лукьянов задался вопросом, когда же подтянется третий угол воображаемого прежде треугольника. Как отметил эксперт, степень международной поляризации растет столь стремительно, что он не стал бы исключать такое развитие событий.
Напомним, в конце сентября Россия, Иран и Китай решили провести совместные учения ВМС. В том же месяце президент РФ Владимир Путин объявил о начале слома гегемонии Запада. В середине сентября Путин выступил за скорейшее вступление Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), куда уже входят Россия, Индия, Китай, Пакистан, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Киргизия.
США и Украина пригрозили Ирану за якобы поставки боевых дронов России
Госдеп США совместно с киевскими властями пригрозил Ирану за якобы поставки беспилотников России
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В Белом доме заявили, что Иран, якобы поставляя России боевые беспилотники, нарушает резолюцию 2231 Совета Безопасности ООН.
Так, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила об имеющихся у США «всесторонних доказательствах» применения Россией иранского оружия против военных и гражданских целей на Украине. В этой связи США продолжат внедрять новые санкции против российско-иранской торговли вооружениями, передает Deutche Welle (внесено в список иноагентов).
Также Белом доме подчеркнули, что технологии, используемые при производстве иранских беспилотников, могут попасть под санкции США, предупредили в американском внешнеполитическом ведомстве. «Углубление альянса между Россией и Ираном – это то, что во всем мире, и особенно в регионе, должно восприниматься как серьезна угроза», – отметил представитель Госдепа.
Киев также присоединился к обвинениям США по отношению к Ирану. МИД Украины потребовал от Тегерана в немедленном порядке прекратить поставки оружия России. В ведомстве даже заявили, что в противном случае Тегеран понесет «самую суровую» ответственность «по преступлениям России против Украины», в том числе в рамках международных судебных процессов, пишет агентство «Анадолу».
«РФ продолжает совершать террористические акты против гражданского населения и критической инфраструктуры Украины, используя боевые беспилотники иранского производства. Предоставление оружия для ведения захватнической войны на Украине и убийства украинских граждан делает Иран соучастником преступления агрессии, военных преступлений и террористических актов России против Украины», – говорится в заявлении украинского дипведомства.
В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ. В Кремле сообщения о якобы поставках России иранских вооружений также называли вбросами.
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В Сенате США допустили возможность конфликта с Россией в Арктике
Американский сенатор Кинг назвал Арктику потенциальным центром конфликта с Россией
Глобальное потепление открывает новые маршруты в Арктике и превращает регион в потенциальный центр конфликта, в том числе с Россией, заявил американский сенатор Ангус Кинг в интервью CNN.
Сенатор задался вопросом, могут ли США открыть для себя Арктику и избежать при этом конфликта. В качестве примера он привел Средиземное море, где более тысячи лет шли войны, чтобы определить отношения между странами, передает РИА «Новости».
Кинг отметил, что изменение климата привело к «ажиотажу» вокруг Арктики из-за интереса мировых держав к неразведанным запасам энергоносителей и минералов, а также морским транспортным путям.
Сенатор предположил, что в Арктике возможен конфликт между Россией и США. Он указал на критическую важность региона для внешней политики Америки и ее национальной безопасности.
Напомним в сентябре в Пентагоне усомнились в стабильности и безопасности в Арктике.
Минюст США утверждает, что в Италии арестован сын красноярского губернатора Усса
В Германии и Италии арестовали россиян, которых в США обвинили в уходе от санкций
Двое граждан России арестованы в Германии и Италии, им предъявили обвинения в уходе от санкций, сейчас решается вопрос об их экстрадиции в США, сообщили в Минюсте США.
Отмечается, что один из обвиняемых якобы сын губернатора Красноярского края Артем Усс, арестован в Италии. Еще один из обвиняемых – Юрий Орехов – взят под стражу в Германии, передает РИА «Новости».
Всего США предъявили пяти гражданам России, двум нефтетрейдерам обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег.
Обвинения также предъявлены Светлане Кузургашевой, Тимофею Телегину и Сергею Тюлякову. По делу проходят Хуан Фернандо Серрано Понсе и Хуан Карлос Сото, которые являются посредниками в сделках с венесуэльской компанией PDVSA.
Ранее замглавы Минюста США Лиза Монако заявила, что на изъятой американскими властями яхте одного из российских бизнесменов предположительно нашли яйцо Фаберже.
Россия обвинила Украину и США в нарушении Будапештского меморандума
Замглавы департамента МИД России Воронцов обвинил Украину и США в нарушении Будапештского меморандума
Вашингтон и Киев своими действиями нарушили Будапештский меморандум, заявил заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов на заседании Первого комитета ГА ООН.
Как подчеркнул российский дипломат, договоренности 1994 года были подорваны дестабилизирующим курсом Вашингтона и его союзников на безудержное продвижение НАТО и военное освоение постсоветского пространства в ущерб фундаментальным интересам безопасности России, что в корне противоречит содержанию Будапештского пакета документов, где по сути выражается приверженность принципу равной и неделимой безопасности, передает ТАСС.
Замдиректора департамента МИД России по нераспространению и контролю над вооружениями подчеркнул, что Киев на протяжении многих лет не соблюдал Будапештский меморандум, в частности, те обязательства, которые предполагали противодействие росту агрессивного национализма и шовинизма. Более того, в Киеве открыто поощряли национализм, причем в его радикальных формах, подчеркнул российский дипломат.
Воронцов указал, что Россия неизменно и в полном объеме выполняет свои обязательства в отношении Украины по меморандуму не применять ядерное оружие и не угрожать его применением против неядерных государств.
В августе Москва назвала несостоятельными обвинения в адрес России в нарушении Будапештского меморандума, так как правовой фундамент этой политической декларации был подорван задолго до 2014 года.
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Венгрия раскритиковала создание в ЕС тренировочной миссии для Украины
Глава МИД Венгрии Сийярто: Венгрия не будет участвовать в создании тренировочной миссии для Украины
Главы МИД стран Евросоюза на встрече в Люксембурге приняли решение о начале тренировочной миссии для украинских военных, но Венгрия не считает это хорошей идеей и участвовать в ней не будет, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Как заявил Сийярто на пресс-конференции по итогам совещания, которая транслировалась в эфире венгерского телеканала М1, Венгрия не поддержала решение Евросоюза об обучающей миссии для ВСУ, передает ТАСС.
По его словам, Венгрия не будет участвовать в этой миссии, не будет отправлять инструкторов и не считает себя связанным этим решением, что находится в рамках закона Евросоюза. По словам Сийярто, Венгрия не считает, что это не ведет к эскалации конфликта или является хорошей идеей, поэтому не будет участвовать в создании миссии.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на саммите ЕС в Праге попросил лидеров стран сообщества создать тренировочные миссии для украинской армии.
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Байден заявил о планах США выйти на рекордные показатели по добыче нефти
Президент США Байден заявил о планах США выйти к 2023 году на рекордные показатели по добыче нефти
Администрация в Вашингтоне считает нужным наращивать добычу нефти в США, страна выйдет на рекордные показатели в этой сфере в 2023 году, сообщил президент США Джо Байден.
По словам Байдена, страна не прекратила и не замедлила добычу нефти. Сейчас добывается 12 млн баррелей нефти в сутки, а к концу 2022 года будет добывать на 1 млн баррелей в сутки больше.
«На самом деле мы выходим на рекордную добычу нефти в 2023 году», – передает ТАСС его слова.
Между тем Байден заявил, что США планируют возобновить закупку нефти для восполнения своего стратегического нефтяного резерва, когда цена за баррель опустится ниже 70 долларов.
Ранее сообщалось, что Байден может ввести ограничения на экспорт нефти для снижения стоимости бензина в стране.
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Байден прокомментировал введение военного положения в новых регионах России
Американский президент назвал «запугиванием» введение военного положения в новых регионах России
Президент США Джо Байден назвал введение военного положения в новых регионах России «запугиванием», которое якобы отражает «сложное положение» российского лидера Владимира Путина.
По его мнению, введение военного положения означает попытку запугать украинцев, передает РИА «Новости».
При этом заместитель главы пресс-службы госдепа Ведант Патель заявил, что решение российского руководства – «отчаянная тактика в попытке усилить контроль над этими территориями».
Однако он заявил, что Россию не ждут в этих регионах, и народ Украины «отвергает безрассудное и незаконное вторжение и силовой захват земли».
Ранее президент России Владимир Путин поручил ввести в приграничных с Украиной и новыми территориями регионах средний уровень реагирования. Согласно указу президента, средний уровень реагирования касается Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя.
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Стало известно о стремлении Белого дома избежать личной встречи Байдена и Путина
Politico: В Белом доме заявили о стремлении избежать личной встречи Байдена и Путина
Представители Белого дома принимают меры, чтобы не допустить встречи президента США Джо Байдена с его российским коллегой Владимиром Путиным на саммите Группы двадцати (G20) в Индонезии, сообщает Politico со ссылкой на источник.
Ранее Байден заявил, что пока не планирует встречу с Путиным, но это зависит от ситуации. В Белом доме заявили, что встреча глав стран не планируется и не прорабатывается, передает ТАСС.
Также источник издания подчеркнул, что никакой встречи не планируется и, вероятно, изменений в этих планах не произойдет. При этом чиновники Белого дома не хотят, чтобы лидеры пересеклись даже в коридорах и на групповом фото.
Но при этом нельзя исключать возможность присутствия Путина и Байдена на общем пленарном заседании в рамках G20.
Сам Путин говорил, что Россия поучаствует в саммите G20 в ноябре, но отмечал, что пока не знает, будет ли участвовать в нем лично.
Минторг США отозвал экспортные привилегии у «Уральских авиалиний»
Reuters: Министерство торговли США отозвало экспортные привилегии у авиакомпании «Уральские авиалинии»
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Министерство торговли Соединенных Штатов временно отозвало экспортные привилегии у российской авиакомпании «Уральские авиалинии», сообщило Reuters.
Как сообщается, Министерство торговли Соединенных Штатов обосновало принятое решение якобы имевшим место нарушением компанией экспортных ограничений против России. Как утверждается, ограничительные меры против компании введены на шесть месяцев и могут быть продлены. Решение Минторга США лишило «Уральские авиалинии» прав участвовать в сделках, подпадающих под действие американских правил экспортного регулирования, включая экспорт и реэкспорт из США, реэкспорт американской продукции из третьих стран, передает ТАСС.
Напомним, 24 июня Министерство торговли США отозвало экспортные привилегии у авиакомпаний России Nordwind Airlines, «Победа» и S7 Airlines. США также отозвали экспортные привилегии у «Авиастар-ТУ», «Азур эйр», «Аэрофлот», «Россия», «Ютэйр».
С 24 февраля Бюро промышленности и безопасности Минторга США усилило контроль в отношении товаров для авиации, направляемых в Россию, в результате любой самолет, выпущенный в США или в другом государстве с использованием более чем 25% компонентов американского производства, подлежит лицензированию, если предназначен для России.
Белый дом: США нацелены на диалог по обмену заключенными с Россией
В Белом доме заявили о нацеленности США на диалог по обмену заключенными с Россией
Вашингтон нацелен на то, чтобы переговоры с Россией об обмене заключенными завершились успешно, заявила на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
По словам официального представителя президента Джо Байдена, возвращение Бриттни Грайнера и Пола Уилана является приоритетом для администрации, передает ТАСС.
«Мы будем продолжать вести переговоры [с Россией] по нашим каналам [о перспективах обмена заключенными], пока это не превратится из приоритета в реальность», – подчеркнула Жан-Пьер.
Напомним, Россия и США обсуждают возможность очередного обмена заключенных. Вашингтон в результате обмена хочет получить двух своих граждан – Бритни Грайнер, получившую девять лет колонии за провоз наркотиков через Россию, а также Пола Уилана, приговоренного еще в 2020 году к 16 годам за шпионаж.
Маск решил добавить к Starlink опцию пожертвований
Американский бизнесмен Илон Маск решил добавить к Starlink опцию пожертвований
К системе спутниковой связи Starlink будет добавлена опция пожертвования, сообщил американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.
Об этом Маск сообщил на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) в ответ на комментарий одного из пользователей, который заявил о желании выделить средства, чтобы пожертвовать Starlink школам и больницам Уганды, передает РИА «Новости».
Starlink – это спутниковая сеть нового поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет по всему миру. Компания Маска SpaceX запустила на орбиту свыше 2,3 тыс. спутников Starlink. Отметим, что Украине передано порядка 20 тыс. терминалов Starlink.
Ранее глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник заявил, что Маск официально сохранил статус спонсора террористического украинского режима, причем себе в убыток.
Байден запланировал объявить об ограничении экспорта нефти
Reuters: Президент США Джо Байден собирается объявить об ограничении экспорта нефти
Президент США Джо Байдена может ввести ограничения на экспорт нефти для снижения стоимости бензина в стране, сообщает Reuters.
Как сообщили источники Reuters, Джо Байден может объявить об ограничении экспорта нефти в ходе своего выступления в среду, которое будет посвящено энергетической политике.
По словам собеседника агентства, у администрации Байдена осталось немного времени перед промежуточными выборами для попытки снижения цен на топливо, стоимость бензина по четыре доллара за галлон Белому дому не понравилась, пишет «Коммерсант».
Другой источник подчеркнул, что американские власти контактируют с нефтяными компаниями по вопросу продажи дополнительных объемов ресурса в 2023 финансовом году.
Также в Белом доме сообщили, что Минэнерго США выставит на продажу 15 млн баррелей нефти из стратегических запасов страны на поддержку энергетического рынка. Источники агентства Associated Press отметили, что в ходе своего обращения Джо Байден объявит о планах американского правительства пополнить стратегический резерв после решения ОПЕК+ сократить суточную добычу нефти. Предполагается, что Байден заявит, что правительство США пополнит стратегический резерв, когда цены на нефть будут ниже 67–72 за баррель.
Ранее президент США Джо Байден обвинил Россию и Саудовскую Аравию в росте цен на бензин. Байден сказал, что ему удалось снизить цену на бензин более чем на 1,6 доллара за галлон, но она постепенно повышается, также он заявил, что будут расти цены на рецептурные препараты, на здравоохранение и энергетику.
Напомним, в ОПЕК+ приняли решение о самом резком сокращении добычи нефти с начала пандемии коронавируса – на 2 млн баррелей в день. СМИ на Западе полагают, что такое решение свидетельствует о провале внешней политики США.
Рэпер Канье Уэст решил купить «соцсеть Трампа» Parler
Рэпер Канье Уэст договорился о покупке социальной сети Parler
Американский певец, рэпер Канье Уэст приобретет американскую социальную сеть Parler, принадлежащую компании Parlement Technologies, сообщается в пресс-релизе компании, опубликованном в понедельник.
В релизе компании говорится, что Канье Уэст заключил соглашение о покупке Parler, передает ТАСС.
По словам музыканта, в мире, в котором консервативные взгляды считаются спорными, мы должны обеспечить свое право на свободное самовыражение.
Parler считается альтернативой социальной сети Twitter и гаранта свободы слова в интернете. Как сообщает телеканал Би-би-си, соцсетью пользуются сторонники бывшего президента США Дональда Трампа, она получила скачок популярности после его поражения на выборах президента в 2020 году.
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