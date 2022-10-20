Похищенный церковный колокол вернули в Венгрию из США спустя 21 год

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в своих соцсетях заявил, что украденный в 2001 году из венгерской церкви колокол был обнаружен в США и возвращен на родину.

Отмечается, что эта история начинается в Ястелеке, где из башни часовни Снежной Богородицы в сентябре 2001 года украли старый приходской колокол, отлитый еще в 1937 году. В тот момент расследование не привело к результатам, и прошло более двадцати лет, когда член местной венгерской общины американского штата Луизиана заметил в антикварном магазине колокол, украшенный знакомыми надписями, передает РИА «Новости».

Сийярто добавил, что впоследствии к расследованию подключились венгерские дипломаты и ФБР. Так, после двадцати одного года и нескольких тысяч километров, колокол вернулся в Венгрию.