Депутаты Госдумы от Челябинской области и Краснодарского края решили участвовать в СВО

Депутаты Госдумы от Челябинской области Колесников и от Краснодарского края Первышов решили участвовать в СВО

Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак сообщил, что депутаты Госдумы от Челябинской области Олег Колесников и от Краснодарского края Евгений Первышов пришли в военкоматы и подали заявления о добровольном участии в СВО.

В ближайшие дни их вместе с другими добровольцами и мобилизованными ждет подготовка на полигонах перед отправкой на фронт, сообщается на сайте партии.

«Число наших мобилизованных депутатов из региональных Заксобраний, городских и сельских советов идет на десятки», – сообщил Турчак.

Колесников подчеркнул, что для любого мужчины высший долг – это защита семьи, защита Родины.

«Мой дед воевал в Великую Отечественную войну, дошел до Берлина. Мой прадед – участник Первой мировой войны, георгиевский кавалер. Поэтому для меня большая честь быть плечом к плечу со всеми ребятами, которые сегодня защищают нашу Родину. Мы должны этого врага победить на поле боя. То, за что боролись наши деды, прадеды, с нацизмом, а сегодня мы имеем целое нацистское государство, то есть это недопустимо и неприемлемо», – рассказал он.

Он отметил, что во время службы проходил проходил подготовку в Елани – там была расположена Лисичанская дивизия.

«Я командир самоходной артиллерийской установки. Служил в Польше, участвовал во всех походах. Потом демобилизовался и уже потом учился четыре раза в Минобороны, получал звания офицеров, учился в академии Генштаба. Поэтому считаю, подготовился к тому, что будет сегодня происходить», – сказал депутат.

В свою очередь Первышов рассказал, что уже в ближайшие дни будет на военном полигоне в Ростовской области проходить специальную военную подготовку.

«Она потребуется для того, чтобы в дальнейшем убыть то расположение части, батальон, который будет определен Министерством обороны. У меня есть боевой опыт и думаю, что все навыки, которые я имею, нам 100% сегодня пригодятся для того, чтобы помочь нашим ребятам, призванным в Вооруженные силы, для скорейшего решения тех задач, которые поставил пред нами президент», – заключил он.

Напомним, ранее заявление на зачисление в ряды добровольцев СВО в военном комиссариате Москвы написали председатель комитета Госдумы по здравоохранению Дмитрий Хубезов, который координировал работу медиков-добровольцев в рамках гуманитарной миссии «Единой России», зампред комитета по экономической политике, секретарь Хакасского реготделения «Единой России» Сергей Сокол. В Челябинском военкомате – депутат Госдумы Олег Голиков. К настоящему время они прошли обучение и боевое слаживание и находятся в зоне СВО.

Также заявления о направлении в зону проведения СВО в военкоматах написали зампредседателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай и зампреда комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов.

Ранее заявления поступили также от замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Игоря Кастюкевича, зампреда комитета по обороне Дмитрия Саблина, а также ряда депутатов разного уровня.