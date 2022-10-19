В ОП рассказали, как работает бренд «Город трудовой доблести»

В Общественной палате рассказали, как работает бренд «Город трудовой доблести»

На площадке Общественной палаты Российской Федерации состоялось итоговое мероприятие проекта «Города трудовой доблести: наша история – история трудовых подвигов». Флагманская тема – информационное продвижение бренда и проектов городов трудовой доблести. Идею некоммерческой организации «Агентство социальных технологий и коммуникаций» поддержали в Общественной палате Российской Федерации и Фонде «История Отечества».

«Города трудовой доблести это не просто статус, это технологии, новые возможности и форматы профориентации. Понимание того, что сделано и эффективно работает, что было сделано для Победы и будущего страны. Информация о городах трудовой доблести систематизируется, возникают новые партнерства, специалисты, которые занимаются этой темой в городах – люди из разных сфер, однозначно единомышленники. Вклад каждого, интеллектуальный, ресурсный, все в общую копилку важно», – отметила директор АНО АСТИК, председатель Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Елена Родионова.

Он также добавила, что «по сравнению с нашей прошлой встречей мы наблюдаем положительную динамику: информация о Городах трудовой доблести систематизируется как на уровне регионов, так и на федеральном уровне. Появились ответственные за продвижение бренда. Все мы понимаем, что делаем это не ради нашего прошлого, а ради будущего, ради возможностей развития для наших детей. Призываю вас не ждать встречи, а в режиме ежедневного общения подсказывать интересные технологии, которые можно распространить на другие регионы».

Родионова назвала проблематику, актуальную для городов трудовой доблести, среди которой системная интеграция темы трудовой доблести в образовательные программы в части региональных компонентов; сохранение «народности» этой инициативы; использование потенциала городов трудовой доблести в развитии туризма; вовлечение предприятий городов в работу по профориентации и продвижение региона; включение темы трудовой доблести в региональные грантовые конкурсы.

Председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по территориальному развитию и местному самоуправлению Андрей Максимов отметил, что «сегодня мы все чаще говорим о том, что от того, как воспринимается город, есть ли у него особенности, есть ли у него бренд, зависит, готовы ли люди жить в этом городе, готовы ли в него вкладывать деньги инвесторы.

«Аура» города влияет и на экономическую деятельность, и на ту поддержку, которую будет оказывать государство. У городов трудовой доблести есть особенный статус, который помогает по-другому восприниматься у людей, необходимо лишь заявить о том, что интересного есть в ваших городах. Ни в коем случае нельзя делать типовых ошибок - сводить этот бренд к материальным вещам, как, например, эмблемы, и зацикливаться на поиске чего-то универсального, какой-то одной вещи, которая характеризовала бы город. Необходимо продумать, что уникального и удивительного есть в вашем городе, что может отделить его ото всех других и показать его всему миру», – рассказал Максимов.

От участников встречи прозвучали предложения фокусировать внимание в городах трудовой доблести, рассказывать и пропагандировать реальные истории людей, живших и живущих в тыловых городах. В том числе и истории нынешних героев, ребят, которые участвуют в Специальной военной операции. Такое предложение высказала Кристина Юстус, депутат Барнаульской городской Думы.

Также активизировать детские инициативы в продвижении бренда «Город трудовой доблести» предложила Храмова Елена Александровна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ Школа № 53 в Самаре. А делать это обязательно нужно по принципу «равный-равному».

На мероприятии наградили и победителей онлайн марафона информационных проектов городов трудовой доблести.