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Яйца подорожали на Украине после воссоединения Херсонской области с Россией
Украинский министр Сольский и «Союз птицеводов Украины» объяснили рост цен на куриные яйца российской спецоперацией
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Производители заявили, что очередной скачок цен на куриные яйца на Украине объясняется воссоединением Херсонской области с Россией. Министр аграрной политики Украины Николай Сольский связал рост цен с российской спецоперацией.
Стоимость десятка куриных яиц на Украине сейчас стоит как минимум 80 гривен (135 рублей). Сольский заявил, что это произошло, поскольку некоторые птицефабрики прекратили работу из-за российской спецоперации, а те, что работать продолжили, не спешили расширять производство. Министр заверил, что вскоре ситуация должна нормализоваться.
При этом «Союз птицеводов Украины» указал, что одним из крупнейших производителем яиц на Украине был комплекс «Чернобаевский». «Чернобаевский» расположен в Херсонской области, которая сейчас вновь является частью России, а не Украины, передает РИА «Новости».
Глава российского государства Владимир Путин утвердил возвращение территорий ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России 5 октября. Эти регионы были официально включены в перечень субъектов Российской Федерации в Конституции России.
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Сын фигуранта дела о теракте на Крымском мосту пожаловался на «подставу»
Сын фигуранта дела о теракте на Крымском мосту Максим Соломко назвал ситуацию с отцом подставой и бредятиной
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Максим Соломко считает, что ситуация, в которой оказался его отец Роман Соломко – фигурант дела о теракте на Крымском мосту – является «подставой».
Максим Соломко объяснил, по какой причине его отец, житель Херсона, ездил в Грузию. По версии Соломко, поездка нужна была, чтобы оплатить услуги таможенного брокера и задекларировать груз, передает РИА «Новости».
«Он должен был там оставить деньги, мы оставили официально свои документы от фирм… Мы все официально подали, мы официально себе на фирму все это везли… Это же подстава! У меня просто слов нет от всей этой ситуации», – сказал Максим Соломко, также сообщив, что его отец «уехал в Крым числа 8–9-го». По его словам, «мало кто верит, что он замешан», это «такая бредятина».
В коттедже Романа Соломко сейчас делают ремонт. Коттедж расположен недалеко от пятиэтажки, где находится квартира, принадлежащая его жене Ирине. Прораб сообщил, что последний раз видел хозяина дома 10 октября: «Он ездит капельницы себе ставить в больнице, он утром в понедельник поехал себе капельницу ставить. Не знаю, что за болезнь у него, я в это не лезу». После прораб общался на тему ремонта с женой Соломко.
«Максимум, что я знаю, что он ездил в Крым договаривался, чтобы привезти отсюда зерно туда, оттуда товар сюда… Они туда зерно отвезли, поменялись на товар, товар сюда привезли… Пиво (возили из Крыма), сухарики, чипсы. Сейчас должны косить подсолнух, чтобы семечки на Крым везти», – рассказал прораб.
Некоторые соседи назвали Романа Соломко приветливым и занятым, его часто видели, когда он говорил по телефону. Один из соседей подчеркнул, что Романа Соломко – «фермер, бизнесмен, постоянно в разъездах, фермер же дома не сидит». По словам жены соседа, Соломко был не очень общительным с ними, а после того как случился конфликт по вопросу размежевания участка, когда Соломко построил гараж на участке, общение прекратилось.
Жена Соломко – начальник в объединении совладельцев многоквартирного дома. Житель пятиэтажки, где находится ее квартира, сообщил, что «она то в коттедже, то в квартире, ее все знают». «Вообще, у нас дом, где живут глухонемые в основном», – сказал он.
Напомним, в ФСБ России сообщили, что теракт организовал глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. Задержаны восемь соучастников подготовки теракта. Взрывное устройство спрятали в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на паллетах. В августе груз из Одессы прибыл в болгарский Русе, затем его направили в Грузию, потом – в Армению. Для переправки груза были привлечены граждане Украины Михаил Цюркало, Денис Ковач, Роман Соломко, граждане Грузии Сандро Иносаридзе, брокер по имени Леван и гражданин Армении Терчанян Артур.
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Командир «Ахмата» оценил ежедневные потери ВСУ
Командир спецподразделения «Ахмат» Алаудинов: Потери ВСУ по всей линии фронта составляют около 500 человек в день
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Уровень потерь Вооруженных сил Украины по всей линии фронта составляет около 500 человек в день, сообщил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» секретарь Совета безопасности Чеченской Республики, командир спецподразделения «Ахмат» Апты Алаудинов.
По словам Алаудинова, в 100-километровой зоне ответственности «Ахмата» противник теряет более 100 человек в день, не считая вооружения, техники и оснащения. Он добавил, что по всей линии фронта можно однозначно говорить о потерях ВСУ до 500 человек, передает ТАСС.
Алаудинов добавил, что ВСУ массово бросают тела своих погибших на поле боя и не отчитываются об их количестве, потому что в противном случае народ начнет осознавать реальные масштабы ежедневных потерь украинских сил.
Ранее один из бойцов ЧВК «Вагнер» рассказал, что семьям, родным, близким и сослуживцам военнослужащих ВСУ не сообщают о потерях, их записывают без вести пропавшими, чтобы не платить компенсации за погибших.
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Китай призвал своих граждан покинуть Украину
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Китайским гражданам, которые находятся на Украине, нужно повысить меры предосторожности и эвакуироваться, заявили МИД Китая и китайское посольство на Украине.
Такая рекомендация дана в связи с напряженной ситуацией в сфере безопасности на Украине. Посольство обещало помочь в организации эвакуации людей, нуждающихся в этом, передает РИА «Новости» со ссылкой на Global Times.
Украинский блогер и политик Анатолий Шарий, комментируя данную информацию, заявил в Telegram, что «колоссальные перегруппировки и сосредоточения новых сил вкупе с запущенным Россией новым военным спутником говорят об одном» – в ближайшие две недели «будет то, что впоследствии в учебниках истории назовут «переломом в войне 2022 года».
Напомним, в начале недели Россия обрушила на Украину несколько волн ракетных ударов. Удары наносились преимущественно по объектам энергетической инфраструктуры. В последующие дни российские войска продолжили наносить ракетные удары по Украине.
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ВС России сорвали попытку наступления войск Украины на Купянском направлении
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На Купянском направлении ВС России сорвали попытку наступления войск Украины, уничтожено до 50 украинских военных, сообщили в Минобороны России.
Как сообщается в Telegram-канале Минобороны, на Купянском направлении в результате упреждающего огневого поражения российской артиллерии сорвана попытка наступления 92-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Берестовое Харьковской области. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин и три пикапа с крупнокалиберными пулеметами.
Кроме того, в районе населенного пункта Загрызово Харьковской области уничтожены три американские гаубицы М777. В районе населенного пункта Двуречная Харьковской области уничтожена наведенная ВСУ переправа через реку Оскол для выдвижения резервов, подвоза боеприпасов и материальных средств.
На Краснолиманском направлении ударами ракетных войск и артиллерии пресечены попытки противника форсировать реку Жеребец в районах населенных пунктов Стельмаховка, Макеевка Луганской народной республики и Ямполовка Донецкой народной республики.
На Запорожском направлении в районе населенного пункта Времевка Донецкой народной республики российские войска продолжали уничтожать противника на занимаемых рубежах и овладели господствующими высотами в районе населенного пункта Нескучное Донецкой народной республики. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, один танк и три боевых машины пехоты.
Кроме того, ударами российских беспилотных летательных аппаратов уничтожены четыре радиолокационные станции артиллерийской разведки ВСУ «Зоопарк» и станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.
Ранее сообщалось, что российская артиллерия и разведка работают над выявлением и уничтожением противника на севере ЛНР, где украинские подразделения группируются для возможного удара на линии Сватово – Кременная.
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В МИД Украины заявили о стремлении князя Владимира привести Киев в ЕС
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Министерство иностранных дел Украины заявило в Twitter, что еще князь Владимир в 10 веке решил, что Киев должен вступить в Евросоюз.
Ведомство написало, что Украина и Европа всегда были друзьями, в 988 году князь Владимир обратил Киевскую Русь в христианство и решил, что Киеву нужно вступить в ЕС, передает РИА «Новости».
В МИД Украины подчеркнули, что как и прежде Украина живет с этой идеей и защищает Европу от России.
Ранее Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз. В Кремле заявили, что будут относиться к этому вопросу с повышенным вниманием.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что сюжет о «древних украх», которые выкопали Черное море, как оказалось, не просто затасканный анекдот. На Украине существует целый разряд соответствующей литературы, которая замаскирована под серьезные исторические исследования, а на самом деле является дешевой фантазией.
Также историк Федор Гайда рассказал газете ВЗГЛЯД о реальном, а не придуманном современными киевскими политиками, происхождении слов «Украина» и «украинец», и объяснил, как возникла фальшивая концепция «Украины-Руси».
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В «Азове» велели убивать на «Азовстали» желавших сдаться
Сержант «Азова» Швец сообщил о «зеленом свете» на казнь желавших сдаться на «Азовстали» украинских солдат
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Находившиеся на «Азовстали» в Мариуполе украинские командиры приказали расстреливать солдат, которые хотели сдаться или сбежать, сообщили пленные из украинского националистического полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).
Сержант полка Михаил Швец рассказал: «Азовсталь»... если кто-то хочет там сбежать или сдаться, давали зеленый (свет), так сказать, на расстрел». По его совам, боец с позывным Дэнсон хотел бросить оружие и сбежать, так как был из Мариуполя. Швец сообщил, что Дэнсону пригрозили расстрелом. Солдат предупредили: «Если свалишь, то тебе пуля». Данную информацию подтвердил и старший сержант Виталий Катранич: «Командир мне сказал: «Кто будет выходить – их расстреливать как дезертиров», – передает РИА «Новости».
Боевики также сообщили, что убивали мирных жителей. Швец рассказал, что стрелял по мирному жителю во время перестрелки. По его версии, во время боя с российскими военными выбежал «гражданский с белой повязкой». «Я не увидел, что это гражданский, просто на рефлексе стрельнул в него один выстрел. На следственном комитете все признал», – сказал он.
Другой член «Азова» (запрещен в России) Ренат Алиев сообщил, что в начало апреля в Мариуполе «случайно в ходе боя» убил четверых гражданских из снайперской винтовки Драгунова. По его версии, он «заметил движение, но не распознал, противник это или нет», жертвами оказались гражданские.
Также пленные сообщили, что видели, как украинский танк обстреливал жилые дома и как украинский националист расстрелял в магазине пожилого человека. Кроме того, националист с позывным Фриц застрелил пленного россиянина, а в ответ на возмущение мирных жителей убил двоих из них.
В мае территорию комбината «Азовсталь» полностью взяли под контроль российские силы. Комбинат был полностью освобожден от боевиков нацформирования «Азов» (признано экстремистским и запрещено в России) и морпехов 36-й бригады вооруженных сил Украины.
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Гладков выразил соболезнования семьям жертв теракта в Белгородской области
Всем пострадавшим в результате теракта, совершенного на полигоне в Белгородской области, оказывается помощь, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Гладков сообщил в Telegram, что на территории одной из воинских частей совершен теракт, в результате которого погибли и ранены «многие военнослужащие». Он заверил, что у региона есть лекарства, врачи и «все необходимое» для помощи пострадавшим.
Губернатор выразил соболезнования семьям погибших. «Мы с вами. Все, что зависит от нас, мы поможем тем, кто сейчас находится в наших больницах», – сказал он. По словам Гладкова, жителей Белгородской области среди раненых и погибших нет.
Напомним, в результате теракта погибли 11 человек, 15 человек пострадали. Террористы, как сообщило Минобороны – граждане «одной из стран СНГ». Они открыли огонь из стрелкового оружия, когда проходило занятие по огневой подготовке с добровольцами. В результате ответного огня были уничтожены оба террориста.
В Херсонской области объяснили смысл выезда мирных жителей в другие регионы
Замглавы администрации Херсонской области Стремоусов рассказал о целях выезда мирных жителей
Жители правобережной части Херсонской области оставляют населенные пункты, чтобы дать возможность военным зачистить территорию от ВСУ и перейти в наступление, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
По словам Стремоусова, жители, правобережной части области начали покидать свои дома, чтобы ВС России имели возможность зачистить территорию, занятую ВСУ и перейти в наступление, передает РИА «Новости».
По его словам, уезжают в первую очередь люди с детьми, Россия предоставила им возможность не жить под постоянными обстрелами и сменить обстановку.
Ранее врио губернатора региона Владимир Сальдо обратился к российскому правительству с просьбой помочь с организацией выезда мирных жителей в приграничные регионы России, так как ВСУ ежедневно наносят удары по области. При этом он отметил, что строгой рекомендации жителям покинуть Херсонскую область нет.
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ВС России нанесли удары по объектам энергетики Украины
Минобороны: ВС России нанесли удары по объектам энергетики Украины
Вооруженные силы России нанесли очередные удары по объектам энергетики Украины, цели ударов были достигнуты, сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что в течение суток ВС России наносили удары высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины, говорится в Telegram-канале Минобороны.
В ведомстве добавили, что все назначенные объекты были поражены.
Также утверждается, что российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия поразили за сутки три украинских пункта управления, уничтожили пять складов боеприпасов.
В понедельник Россия нанесла по энергетическим инфраструктурным объектам в разных регионах Украины несколько волн ракетных ударов. Ракетные удары продолжились и в последующие дни. Вечером в пятницу сообщалось, что нанесен удар по Никополю в Днепропетровской области.
Ракета HIMARS попала в здание администрации Донецка
Мэр Донецка Кулемзин: По администрации Донецка попала ракета HIMARS ВСУ
Одна из ракет из установки HIMARS, выпущенных украинскими войсками по Ворошиловскому району Донецка, предположительно, попала в здание городской администрации, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
По словам Кулемзина, Ворошиловский район Донецка обстреляли тремя ракетами HIMARS из Курахово, одна из ракет попала в здание администрации Донецка, передает РИА «Новости». Он добавил, что под обстрелами находятся большинство районов Донецка.
Как сообщил штаб территориальной обороны ДНР, при обстреле городской администрации Донецка по ул. Артема были ранены мужчина и женщина, которых доставили в Республиканский травматологический центр.
Ранее в воскресенье сообщалось, что ВСУ обстреляли Донецк из артиллерии натовского калибра 155 мм, один снаряд разорвался рядом со зданием городской администрации.
Российские войска отразили попытку наступления ВСУ у Сватово и Кременной
В районах городов Сватово и Кременная вооруженные силы Украины предприняли попытку наступления, но российские войска уничтожили около 90% украинской группировки, сообщил источник в силовых структурах ЛНР.
Источник ТАСС рассказал, что российская сторона отразила все попытки массированного наступления ВСУ в направлениях Сватово и Кременной. По словам источника, «полностью разбито» около 85–90% колонн наступавших.
При этом источник полагает, что в ближайшие дни вооруженные силы Украины намерены снова предпринять попытку прорвать линию фронта. «Ближайшие дни будут непростыми на этих направлениях», – сказал он.
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Гладков сообщил о пострадавших в результате обстрела Белгорода ВСУ
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух раненых в результате обстрела Белгорода
Два человека, по предварительной информации, получили ранения в результате обстрела Белгорода со стороны Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что над городом прозвучало минимум 16 взрывов, у зданий дрожали стекла.
По сообщению Гладкова в Telegram-канале, город подвергся обстрелу, сейчас губернатор объезжает территорию района и самого Белгорода. По информации Гладкова, ранены два человека.
Ранее сообщалось, что над Белгородом начала работать система противовоздушной обороны. На нефтебазе в Белгороде начался пожар после обстрела со стороны Украины.
Число пострадавших при обстреле в Белгороде увеличилось до трех
Глава Белгородской области Гладков: В результате обстрела в Белгороде в одной семье пострадали три человека
Количество пострадавших в результате обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) увеличилось до трех, все они из одной семьи, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По словам Гладкова, в результате обстрела ВСУ Белгорода в одной семье двое мужчин получили осколочные ранения и были доставлены в больницу, а женщине оказали помощь на месте, передает ТАСС.
Ранее в воскресенье Гладков сообщил о двух пострадавших в результате обстрела Белгорода украинскими войсками.
В Киеве слышны взрывы
Агентство ТСН: В столице Украины слышны взрывы
Взрывы слышны в Киеве в воскресенье, сообщило украинское агентство ТСН.
Как передает ТАСС, других подробностей TCH не приводит, в Telegram-канале телеканала сообщается также о подлете боевых дронов к Винницкой области.
Ранее в воскресенье в Киеве объявили воздушную тревогу.
Сигналы воздушной тревоги звучат на Украине
«Страна.ua»: В Киеве, Киевской, Полтавской и Черкасской областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в столице Украины, городе Киеве, Киевской области, а также в Черкасской и Полтавской областях, сообщает украинское издание «Страна.ua».
Как сообщила «Страна.ua», сигналы воздушной тревоги звучат в Полтавской, Черкасской и Киевской областях, а также в Киеве, передает РИА «Новости».
Ранее МИД Китая призвал своих граждан покинуть территорию Украины.