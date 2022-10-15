Депутаты Госдумы помогли желающим выехать в регионы России жителям Херсонской области

Депутата Госдумы от «Единой России» оказали помощь и содействие желающим выехать жителям Херсонской области

Депутаты Государственной Думы возьмут на контроль индивидуальные обращения жителей Херсонской области и помогут тем, кто захочет выехать вместе с семьей и детьми в другие регионы России.

Председатель думского комитета по просвещению Ольга Казакова вместе с депутатом Госдумы Михаилом Шереметом в Скадовске пообщалась с педагогами и директорами школ. По словам Казаковой, много вопросов у людей бытовых, по дальнейшему трудоустройству. Интересует, что будет с их имуществом, которое оставляют здесь, особенно эта тема волнует пожилых жителей, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Все проговорили, дали людям уверенность, что мы их встретим. Россия своих не бросает. Часть вопросов решили на месте, часть взяли на карандаш и решим в ближайшее время», – отметила депутат.

Михаил Шеремет родился и вырос в Крыму, и временные трудности переходного периода, который сейчас преодолевают жители Херсонской области, ему знакомы. Как и варианты решения различных проблем, связанных с переездом.

«Объяснили людям алгоритмы, дорожные карты, как действовать в той или иной ситуации. Мы, крымчане, уже прошли этот непростой путь, и для нас жители Херсонской области родные. У нас одинаковый менталитет, общая история, культура. Мы им поможем», – отметил он.

На встрече с заместителем фракции «Единой России», руководителем херсонского отделения партии Игорем Кастюкевичем глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев озвучил вопрос, связанный с организацией вывоза детей на отдых. Он призвал оставлять с детьми педагогов, которые их сопровождают. Это нужно для спокойствия родителей.

Игорь Кастюкевич ответил, что займется проработкой данного вопроса. Также он подчеркнул, что со всеми, кто решит временно покинуть зону проведения специальной военной операции, власти будут прорабатывать индивидуально. Особенно, если речь идет о маломобильных жителях.

«Маломобильные жители или их родственники могут обратиться по телефону горячей линии +7 800 301 99 99 и заявить о желании уехать. Есть четкий алгоритм, каким образом это будет осуществляться. Кроме того, мы сейчас вывозим некоторых жителей, которым необходимо медицинское обследование», – поделился заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме.

Также Игорь Кастюкевич вместе с первым зампредом думского комитета по обороне Андреем Красовым и первым зампредом комитета по развитию гражданского общества Артемом Бичаевым провели встречи с жителями Новой Каховки. Город систематически подвергается обстрелам со стороны укронацистов. Так, и во время работы депутатов в городе, звучала сирена «воздушной тревоги».

Вопросы на встречах с парламентариями у людей возникали разные. Например, как вывезти бабушку, которой 85 лет. Или можно ли выехать на своем автомобиле отдельно от сформированных групп.

По словам депутата Бичева, по каждой ситуации работать придется индивидуально, необходим адресный подход.

Депутат Госдумы от Волгоградской области Андрей Гимбатов провел встречи с жителями в Чаплинке. Вместе с председателем сельской администрации обсудили с людьми возможные варианты выезда и детского отдыха. По словам местных властей, сегодня в поселке осталось порядка 30 % населения. Многие уехали на время и планируют вернуться в родной поселок.

«Разъяснили людям все детали по возможности выезда, в том числе и на отдых в Анапу, поговорили о насущных проблемах, понимание, как их решать, у нас есть, будем работать дальше», – рассказал депутат Госдумы Андрей Гимбатов.

Депутаты Госдумы заверили, что возьмут на контроль индивидуальные обращения жителей, поступившие в ходе встреч. А также окажут помощь тем, кто захочет выехать вместе с семьей и детьми в другие регионы России.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что правительство России поможет пожелавшим переехать жителям Херсонской области в другие регионы, обеспечит их бесплатным жильем и всем необходимым. Решение было принято в связи с обращением врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.