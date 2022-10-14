Путин призвал совершенствовать инструменты по мерам безопасности в Азии

Президент Владимир Путин заявил о необходимости улучшать инструменты доверия и безопасности в Азии

Необходимо совершенствовать уже существующие инструменты по мерам обеспечения безопасности в Азии, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.

Он отметил, что есть и другие инструменты, чтобы «сверить часы» по вопросам обеспечения безопасности, однако на сегодняшний день выясняется, что это не так.

Для этого, подчеркнул Путин, необходимы дополнительные инструменты для азиатского региона, передает ТАСС.

Между тем Путин добавил, что Россия сейчас все больше стала интересна Азии. Он отметил наращивание объемов торговли большими темпами. Также развиваются новые логистические цепочки, которые в значительной степени проходят по территории стран Азии. В то же время появились новые возможности с точки зрения кооперации и развития собственных компетенций.

Ранее Путин заявил о попытках, которые осуществляются извне, чтобы помешать сотрудничеству РФ и стран Центральной Азии.