Путин заявил о попытках помешать связям России и стран Центральной Азии

Президент России Владимир Путин заявил о попытках извне нарушить связи России и стран Центральной Азии

Извне осуществляются попытки помешать сотрудничеству России и стран Центральной Азии, заявил президент Владимир Путин на саммите «Россия-Центральная Азия».

Глава государства отметил, что Россия заинтересована в том, чтобы страны Центральной Азии подключились к российским программам импортозамещения, передает ТАСС.

Он пояснил, что к активизации взаимодействия подталкивает усложняющаяся ситуация в мире и регионе, поскольку происходят попытки нарушить тесное взаимодействие между государствами Центральной Азии и России в различных сферах. Путин призвал к скоординированным совместным шагам по наращиванию союзничества и стратегического партнерства, а также повышению устойчивости экономик.

Глава государства также подтвердил готовность России к укреплению многосторонней кооперации с со странами региона, в том числе к участию в создании новых производственно-сбытовых цепочек и обеспечению стабильного функционирования совместных предприятий, выстраиванию альтернативных логистических путей.

Россия, добавил президент, готова оказать содействие в восстановлении объединенной энергосистемы Центральной Азии. Также он отметил, что Россия и эти страны уходят в экономических отношениях от нецелесообразного участия западных операторов и компаний во взаиморасчетах.