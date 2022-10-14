Началась встреча лидеров стран СНГ с участием Путина

Заседание Совета глав государств СНГ с участием Путина началось в пятницу в Астане

Первая встреча проходит в узком составе, участие в ней принимают только сами лидеры, в том числе президент Владимир Путин.

Уточняется, что главными темами для обсуждения станут взаимодействия стран в политике, экономике, гуманитарной сфере, безопасности и торгово-инвестиционных отношений, передает ТАСС.

Планируется, что подзнее заседание лидеров государств СНГ пройдет в расширенном составе. После российский президент примет участие в саммите «Россия – Центральная Азия».

В данный момент в Астане встретились министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Так, участники встречи смогут принять решение о запуске работы Комиссии по правам человека СНГ. Также ожидается, что по итогу переговоров будет создана международная организация по поддержке и продвижению русского языка под эгидой СНГ.

Помимо прочего, участники встречи будут стремиться к договоренности о получении Содружеством статуса наблюдателя при ОДКБ.

Накануне глава российского государства присутствовал на шестом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане. Он принял участие в заседании Совета глав государств СНГ и в саммите «Россия – Центральная Азия». Также Путин провел ряд двусторонних и трехсторонних встреч, в том числе с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.