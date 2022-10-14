Биотехнолог: Коронавирус значительно ускоряет старение человека

Биотехнолог Илья Духовлинов: Даже в легкой форме COVID-19 значительно ускоряет старение

«Организм может быть сколь угодно омоложен в генетическом, метаболическом и гормональном плане, но, под действием вирусов – продолжительность жизни существенно сократиться», – заявил газете ВЗГЛЯД кандидат наук по специальности биохимия, биотехнолог Илья Духовлинов, подчеркивая, что даже при течении коронавируса в легкой форме, старение значительно ускоряется.

«Мы стали свидетелями целой череды открытый, каждое из которых «вот-вот» обещало нам «вечную молодость». Это и низкокалорийная диета, теломеры, коктейль Яманаки, глутатион, антиоксиданты, гормональная терапия, сенолитики, стволовые клетки и так далее. Вечной молодости не вышло. Да, возможно продление жизни на 20 %. В применении к человеку это даже статистически не доказано, а лишь предполагается, поскольку не прошло еще столько времени, что бы у нас сотня другая испытуемых дожила до 130 лет статистически достоверно. Имеются лишь предположения и анализы, говорящие о перспективах, при применении определенных технологий, сохранить крепость тела и ясный ум к 80–90 годам и позже», – говорит Духовлинов.

В настоящее время средняя продолжительность жизни в России составляет около 70 лет, продолжает ученый. Максимальный рекорд долголетия, который совсем недавно был официально зафиксирован в России – российская долгожительница Танзиля Бисембеева, которая скончалась на 125 году жизни.

Он назвал ряд технологий, которые разрабатываются именно в настоящее время или доступны уже сегодня. Среди них препараты NADH, которые показали достоверный результат омоложения у животных и человека. Также он приводит в пример генную терапию MGF (гены механического фактора роста), отмечая, что на данный момент проводятся клинические испытания и есть уже первые «многообещающие» результаты на людях. Еще один способ долголетия – пептид pNaKtide. И хоть его безопасность у человека пока не доказана, показан положительный эффект на животных. Кроме того, специалист упомянул о комбинации противоопухолевого средства дазатиниба и витаминного препарата группы Р кверцетина. Утверждается, что можно начать принимать в любое время, препараты есть на рынке.

Отдельного внимания, по его мнению, заслуживают две другие новейшие технологии – восстановление или замена стареющей ДНК и создание вакцины, вызывающей уничтожение постаревших клеток. Эти технологии привлекают фундаментальностью своего направления. Направление первой – изменить генетический код человека, корректировать его, создать абсолютно новый по своей химической природе генетический код (более стабильный и долговечный), кодирующий те же белки и РНК. Собеседник ее оценивает как очень смелую и блестящую мысль, поскольку это пусть к избавлению от всех вирусов и онкологических заболеваний.

«Вторая технология – вакцинация от старения. Привлекает свой массовостью, унификацией и наличием общего фундаментального принципа взаимоотношения старейших клеток и иммунитета», – рассказывает Духовлинов, подчеркивая, что иммунитет в старении играет важнейшую роль. «Это и уничтожение «дефектных» клеток, в том числе и состарившихся, и защита от различных инфекций. Организм может быть сколь угодно омоложен в генетическом, метаболическом и гормональном плане, но, под действием вирусов – продолжительность жизни существенно сократиться. Из примеров – COVID-19. Даже при течении болезни в легкой форме, старение значительно ускоряется. Это и снижение выработки АТФ, нарушение баланса нейромедиаторов («передатчики» сигналов от нервных клеток), что далее ведет к гормональным, неврологическим, кардиологическим заболеваниям», – предупреждает эксперт.

Если комплексно взглянуть на текущую проблему старения, то это не только химия, гены и вакцины, замечает ученый. Это и течение времени, и существование нашего тела в пространстве, и физические принципы устройства Вселенной. Старение – это ход времени, а с временем надо разбираться уже и квантовым физикам. Остановить старение – означает «замедлить время».

«Кардинальный прорыв в долголетии (когда жизнь продлевается не на уровне 20–30%, а в разы) возможен только при совместном применении генетического, метаболического, социального, вакцинного и квантовомеханического подходов», – заключил Духовлинов.

В феврале директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачева рассказала, что максимальная продолжительность жизни человека на сегодня составляет около 120 лет. Также она обратила внимание на то, что средняя продолжительность жизни стремительно растет, и эта тенденция продолжится.