Газпром заявил о готовности строить транспортные мощности на Черном море

Взгляд
12 октября, среда  |  Последнее обновление — 17:05  |  vz.ru
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Европа в борьбе за дешевый газ нашла себе новых врагов

Европу перестали устраивать любые поставщики газа Marcin Bielecki/EPA/ТАСС
Еще недавно только Россия и Газпром были виноваты во всех проблемах европейцев. Теперь в Евросоюзе зазвучали обвинения в адрес норвежского газа и даже «спасительного» американского СПГ. Европейцы явно готовят почву для того, чтобы дать себе право уничтожить существующую систему ценообразования, коммерческие контракты и в целом существующий энергорынок, чтобы самим стать монополистами и установить свои цены и правила.  Подробности...
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Почему арабы помогают России

Встреча двух лидеров прошла в теплой атмосфере Павел Бедняков/POOL/ТАСС
Не совсем обычный саммит состоялся 11 октября в Санкт Петербурге. Владимир Путин встречался с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном, а беседа затрагивала не только ситуацию на глобальных энергетических рынках. Речь шла в том числе и об Украине, но при чем здесь Арабские эмираты?  Подробности...
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«Людям легче». Как удары по Украине влияют на водителей на Крымском мосту

Движение по мосту после теракта удалось восстановить в кратчайшие сроки Константин Михальчевский/РИА Новости
Как живет Крымский мост через несколько суток после теракта? Насколько справляются с ситуацией спецслужбы, чиновники и волонтеры? Каким образом изменились процедуры досмотра, а главное – благодаря чему удалось так быстро восстановить движение по мосту? Все это на месте событий выяснял специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Евросоюз заморозит Сербию назло Венгрии

Виктор Орбан стал ангелом-хранителем для антизападных политиков на Балканах AP/TASS
Лидеры Сербии и Венгрии Александр Вучич и Виктор Орбан нашли способ обойти европейские санкции и продолжить закупки российской нефти. Однако у Евросоюза есть козырь в рукаве, чтобы реализовать свой шантаж до конца и отрезать Сербию от поставок черного золота из РФ, которое стране необходимо для выживания. Подробности...
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Киевский режим стал источником государственного терроризма

Властям оперативно удалось ликвидировать пожар и приступить к оценкам восстановительных работ Крымского моста Елена Якимова/ТАСС
Нанесен удар по знаменитому Крымскому мосту, связывающему полуостров с основной территорией России. Это ЧП уже называют террористическим актом, а Украина фактически признала свою за него ответственность. Иначе говоря, Киев сам приравнял себя к террористам, подрывающим гражданскую инфраструктуру. Подробности...
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Австрия осталась связным между ЕС и Россией

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Австрия не принадлежит к числу пророссийских стран, но на фоне других в ЕС смотрится вполне умеренно. Австрийцы стремятся играть роль главных переговорщиков с Россией. Поэтому стоит внимательно следить за австрийской политикой. Но не питать лишних иллюзий. Подробности...

Энергия заставляет дружить всех со всеми

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Общий электрический провод и общая труба сами по себе выстраивают пределы возможных конфликтов, сколь бы противоречивыми ни были интересы стран, объединенных энергетической инфраструктурой. Подробности...

Проблема инфляции для США даже серьезнее, чем проблема госдолга

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
Нет худа без добра – на фоне санкций по большому счету нам ставка ФРС и американский долг по барабану. Зарабатывать, тратить и инвестировать россиянам надо в рублях. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
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Как наказать нацистов Прибалтики

Киргизы разрушают «русское НАТО»

Лукашенко включился в спецоперацию

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Россия нанесла массированный ракетный удар по инфраструктуре Украины

В понедельник стало известно о массированном ракетном ударе по военной и гражданской инфраструктуре Украины. Наибольшее число прилетов высокоточных снарядов пришлось по объектам на территории Киевщины и Львовщины. Минобороны России сообщило, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены
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Россиянка Анна Кикина отправилась к МКС на корабле Crew Dragon

В среду россиянка Анна Кикина в составе интернационального экипажа отправилась к Международной космической станции (МКС) на американском корабле Crew Dragon. Пуск произошел с космодрома на мысе Канаверал. Это второй полет в рамках соглашения Роскосмоса и НАСА
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Оба газопровода «Северный поток» выведены из строя

На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» обнаружены три утечки газа. Европейские чиновники считают диверсию одной из наиболее вероятных причин повреждения. В Швеции сообщили о двух мощных взрывах в районах ЧП
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Примет ли армия Белоруссии непосредственное участие в спецоперации на Украине?
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Стоит ли в ответ на запрет на Украине российской музыки ввести аналогичные меры против украинской музыки в России?
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Когда вы ожидаете завершения специальной военной операции на Украине?
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    Главная тема


    Евросоюз заморозит Сербию назло Венгрии

    энергетический кризис


    Миллер заявил, что зимой будут замерзать целые города Европы

    Белоруссия


    Глава КГБ Белоруссии Тертель: Запад изучает возможность применить тактическое ядерное оружие

    слуга хозяина


    Байден посоветовал Зеленскому, как просить деньги

    Видео

    массированные ракетные удары


    Украина теряет электричество и американскую связь

    энергетический кризис


    Европа в борьбе за дешевый газ нашла себе новых врагов

    встреча с президентом ОАЭ


    Почему арабы помогают России

    Российский рынок


    Почему рухнули акции Газпрома

    настоящая история


    Как Россия сберегла свой ядерный щит

    наше дело правое


    Сергей Миркин: Время быть жесткими

    новая карта


    Игорь Караулов: Куда дальше двигать границу России

    «плохая» война


    Общественное мнение: Украина откатывается назад в каменный век

    на ваш взгляд


    Примет ли армия Белоруссии непосредственное участие в спецоперации на Украине?

    Газпром заявил о готовности строить транспортные мощности на Черном море

    Газпром заверил в технической готовности строить газотранспортные мощности на Черном море

    12 октября 2022, 16:08

    Текст: Александра Юдина

    Газпром технически готов строить газотранспортные мощности на Черном море и рассматривать создание площадки торговли газом на границе Турции и Евросоюза, заявил глава компании Алексей Миллер.

    По его словам, вопрос выбора торговой площадки для строительства хаба безусловно стоит рассматривать на границе Европейского союза и Турции, передает РИА «Новости».

    Ранее российский лидер Владимир Путин предложил переместить утраченный объем транзита по «Северным потокам» в регион Черного моря, создав таким образом в Турции «газовый хаб» для поставок в Европу.

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    Эксперты сравнили повреждение нефтепровода «Дружба» в Польше с подрывом «Северных потоков»
    Эксперт Митрахович: Повреждение «Дружбы» в Польше и подрыв «Северных потоков» могут быть связаны
    		    12 октября 2022, 13:34
    Фото: Александр Саверкин/ТАСС
    Текст: Алёна Задорожная

    Полякам выгодно, чтобы часть нефтепровода «Дружба» вышла из строя еще до официального отказа ЕС и Германии от закупки российской нефти. Они торопят европейцев принять это решение. К такому выводу в беседе с газетой ВЗГЛЯД пришли эксперты в сфере энергетики Игорь Юшков и Станислав Митрахович, комментируя утечки на участке нефтепровода «Дружба».

    «Польская сторона говорит, что авария на «Дружбе» – случайность. Но я бы не стал верить этому без неопровержимых доказательств», – сказал Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ.

    «Это может быть попыткой остановить прокачку нефти по трубе, чтобы подтолкнуть Германию к скорейшему разрыву отношений с Россией в сфере энергетики. И тут напрашивается аналогия с «Северными потоками». Это могут быть звенья одной цепи», – рассуждает собеседник.

    «Если же эта часть «Дружбы» будет выведена из строя, то останется другая ветка. Она идет через Украину и снабжает Чехию, Словакию и Венгрию. Но с учетом боевых действий на Украине, не исключаю, что и она может в какой-то момент дать сбой», – заметил Митрахович.

    «Это в большей степени история о том, как поляки пытаются склонить немцев к заключению долгосрочных контрактов на закупку сырья через Гданьск. Возможно, они хотят получать топливо через терминал, затем по трубе докачивать его до «Дружбы» и дальше отправлять в Германию», – сказал в свою очередь Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    «Проблема в том, что немцев слишком сильно торопят. Большая часть германских НПЗ способна в полной мере запитаться исключительно через «Дружбу». Их так построили еще в советские годы. И как будет решаться эта проблема, пока не понятно», – продолжает собеседник.

    Ранее компания PERN заявила о разгерметизации на трубопроводе польского участка нефтепровода «Дружба», через который нефть поступает в Германию. Отмечается, что поврежденная нитка практически сразу была отключена, вторая работает в пределах нормы, как и остальная инфраструктура компании.

    «Транснефть» тем временем получила уведомление PERN об утечке на трубопроводе, при этом сроки ликвидации повреждения польская компания обозначать не стала, передает «Интерфакс».

    Как заявил вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов, в данный момент прием нефти «с их стороны идет, соответственно, у них есть емкости, в которые они принимают».

    В свою очередь глава энергетической инфраструктуры Польши Матеуш Бергер не увидел оснований для предположений о том, что утечка на нефтепроводе «Дружба» была саботажем. Он заявил, что повреждение было «случайным», пишет Reuters.

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    Орбан попросил ЕС переработать санкции против России
    Премьер Венгрии Орбан призвал ЕС пересмотреть санкции против России из-за их неэффективности
    		    11 октября 2022, 18:14
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    Антироссийские санкции ЕС в энергетической сфере не имеют должной эффективности, их необходимо пересмотреть, заявил изданию Cicero премьер Венгрии Виктор Орбан.

    Он подчеркнул, что предлагает их не отменить, а переработать, сообщает «Интерфакс».

    Орбан считает, что ограничительные меры применяются «примитивным образом» и поэтому являются «катастрофическими». «Мы хотели перестать финансировать Россию, но по факту делаем это», – сказал он, имея в виду параллельный рост цен на энергоносители, передает ТАСС

    «В вопросах энергетики мы карлики, а Россия – великан», – отметил Орбан. 

    Он также сказал, что в энергетической сфере не в интересах Европы сменить зависимость от России на зависимость от США. По словам Орбана, для обретения независимости Европа нуждается в четырех или пяти поставщиках энергоресурсов.

    Кроме того, Орбан выступил за прекращение боевых действий на Украине. А также отметил, что на данный момент Запад сильно слаб, чего не было раньше. Он уточнил, что ни Индия, ни африканские страны не встали на сторону США против России, чего нельзя было представить ранее. В то же время, по мнению Орбана, соглашение о прекращении огня на Украине должны заключать США и Россия, поскольку Вашингтон оказывает различную поддержку Киеву.

    Ранее президент США Джо Байден заявил, что коллективный Запад намерен усиливать давление на Россию, в том числе за счет санкций, а также поддерживать Украину.  

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    Путин отказался поставлять энергоресурсы Западу в убыток
    Президент Путин отказался поставлять энергоресурсы Западу в убыток
    		    12 октября 2022, 14:48
    Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин заверил, что Россия не будет действовать вопреки здравому смыслу, поставляя энергоресурсы странам по установленным ими ценам.

    По его словам, таким образом страна за свой счет не начнет оплачивать чужое благополучие, передает РИА «Новости».

    Также президент отметил, что адресует это послание тем, кто вместо делового партнерства и рыночных механизмов предпочитает уловки и шантаж.

    Ранее президент России Владимир Путин назвал ЧП на «Северных потоках» актом международного терроризма. 

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    Боррель: Обман НАТО России – история и не оправдывает агрессию
    		    12 октября 2022, 13:56
    Фото: dpa/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Североатлантический альянс мог не выполнить некоторые обещания, которые дал России, признал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он при этом считает, что «это история» и «не оправдывает агрессию».

    Боррель, выступая в Фонде Карла Антверпенского в Мадриде, заявил, что его не устраивают в качестве оправданий или рассуждений те доводы, которые многие люди, в том числе, признался глава европейской дипломатии, и его друзья, «оправдывают агрессию» тем, что НАТО не выполнило обещания, которые давало России. «Это возможно. Это история», – приводит его слова ТАСС.

    Ничто из этого не оправдывает происходящее, утверждает Боррель. По его словам, обязательства ЕС перед Украиной многочисленные, «они варьируются от финансовых до военных и экономических, и так должно оставаться».

    Защищая Украину, Европа «обороняет саму себя», заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

    Боррель уточнил, что «до сих пор неясно, сколько может продлиться» единство ЕС в плане санкций в отношении России. По его версии, российские власти «также не верили, что Европа и США сохранят столь прочное трансатлантическое единство».

    Напомним, глава МИД Сергей Лавров рассказал, что Запад ранее прямо и достаточно грубо заявил российской стороне, что расширение НАТО и возможное участие в этом процессе Украины России не касается и она не должна лезть в эти вопросы. Лавров подчеркнул, что обещания, которые давались Советскому Союзу о нерасширении НАТО на восток, оказались враньем. Альянс расширялся с тех пор пять раз, напомнил глава МИД России. Кроме того, когда Украину стали втягивать в НАТО, российские власти предупредили, что это будет рассматриваться как прямая угроза Российской Федерации, отметил Лавров.

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    В Эстонии призвали Европу не бояться заявления России о «красных линиях» на Украине
    Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу призвал Европу не пугаться заявления российской стороны о «красных линиях» на Украине
    		    12 октября 2022, 11:45
    Фото: EPA/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Европейским союзникам Украины не стоит страшиться предупреждения российских политиков о «красных линиях» во время спецоперации на Украине, заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.

    По его словам, те движения, которые были нацелены для избежания эскалации привели «к войне, подобной геноциду». Рейнсалу теперь считает, что бояться больше нечего, вряд ли, по его мнению, может произойти что-то страшнее. Таким образом он призвал Европу действовать, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Си-эн-эн.

    Так, Рейнсалу заявил, что Западу необходимо усилить поддержку Украины в сфере безопасности, поставить средства противовоздушной обороны для защиты районов проживания гражданского населения, а также гражданской инфраструктуры.

    В Белом доме по итогам разговора президентов США и Украины в очередной раз сообщили, что Джо Байден заверил Владимира Зеленского в намерении продолжать оказывать военную помощь Киеву, включая поставки современных систем противовоздушной обороны.

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    Путин назвал ЧП на «Северных потоках» актом международного терроризма
    Президент Владимир Путин заявил, что ЧП на «Северных потоках» является актом международного терроризма
    		    12 октября 2022, 14:01
    Фото: Алексей Никольский/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Происшествие на «Северных потоках» является актом международного терроризма, в этом не осталось сомнений, заявил российский лидер Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя».

    По его словам, целью теракта стал подрыв энергобезопасности всего континента циничным образом – заблокировать источники дешевой энергии, чтобы лишить миллионы людей, а также промышленных потребителей газа, тепла, электроэнергии, других ресурсов и вынудить приобретать все это по завышенным ценам, передает РИА «Новости».

    Также Путин подчеркнул, что сама идея эксплуатации «Северных потоков» не несет никакой политической подоплеки. Поэтому, как отметил президент, судьбу этого коммерческого проекта должны решать совместно Россия и ее партнеры.

    При этом глава государства заверил, что страна готова поставлять и поставляет в полном объеме газ в рамках контрактов.

    Говоря о диверсии на «Северных потоках», российский лидер заявил, что за произошедшим стоит тот, кто стремится разорвать связи России и Европы.

    Согласно оценкам экспертов, убытки Европы от спотового ценообразования на газ в этом году превысят 300 млрд евро. Как отметил Путин, это составляет около 2% ВВП еврозоны.

    Напомним, теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу – «Северном потоке» и «Северном потоке – 2». По факту повреждения трубопроводов Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Позже президент России Владимир Путин обвинил Украину в попытке подрыва одного из участков газопровода «Турецкий поток», а также совершении трех терактов в отношении Курской АЭС.

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    Миллер заявил, что зимой будут замерзать целые города Европы
    Миллер заявил о вероятности того, что зимой будут замерзать целые города Европы
    		    12 октября 2022, 16:22
    Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
    Текст: Кристина Цыцура

    Глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что во время зимнего пика холодов могут замерзнуть целые города Европы.

    Он добавил, что зима в целом будет теплой, но будут несколько дней аномально холодных. За этот промежуток времени можно заморозить целые города, целые земли, передает его слова «Известия».

    Он добавил, что, согласно прогнозам, в марте в ПХГ Европы останется только 5% газа, а в Германии газа в хранилищах хватит лишь на 2–2,5 месяца. Кроме того, Миллер указал, что Газпром прогнозирует аномально холодную зиму для прохождения отопительного периода.

    «Вопрос со стороны европейских потребителей и европейских политиков формулируется таким образом: «Переживет ли Европа предстоящую зиму?» Ответ очень простой: «Гарантий никто никаких дать не может», – заявил Миллер.

    В среду президент России Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя» заявил, что власти Европы пытаются свалить на Россию свои ошибки, но она не виновата в том, что европейцы вынуждены запасаться на зиму дровами, как в Средневековье.

    Ранее глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол заявил, что Европа сможет пережить грядущую зиму без серьезных перебоев в поставках и отключений электричества благодаря запасам в хранилищах.

    В начале октября сообщалось, что отбор газа из подземных хранилищ в Евросоюзе впервые с начала апреля (с окончания отопительного сезона) превысил закачку – после опустошения ПХГ в Бельгии.

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    Сенатор Долгов заявил о соучастии Запада в теракте на Крымском мосту
    		    12 октября 2022, 14:14
    Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
    Текст: Дарья Волкова

    Поскольку страны Запада снабжают Украину оружием и разведанными, а также помогают Киеву переправлять взрывчатку на территорию России — они являются прямыми соучастниками террористической деятельности властей Украины. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов.

    «Данные, полученные нашими силовыми структурами, подтверждают, что на Украине у власти правит абсолютно террористический режим, который планомерно готовит теракты в отношении граждан России и объектов гражданской инфраструктуры на территории нашей страны. Также режим Зеленского занимается атомным терроризмом, обстреливая АЭС и совершая диверсии», – рассказал член Совета Федерации Константин Долгов.

    «Украинский режим по сути поставил себя в один ряд с ведущими международными террористическим организациями. В отношении таких организаций есть сложившаяся практика: никаких переговоров, только уничтожение. Список террористов у нас ведется и ответственность непременно их настигнет», – убежден собеседник.

    «Кроме того, Вашингтон и его европейские союзники по НАТО становятся соучастниками террористической деятельности Киева, поскольку поставляют им оружие, передают разведданные, оказывают финансовую и иную помощь, а также привлекают наемников», – отметил парламентарий.

    «Решение о выходе из «зерновой сделки», после вскрывшихся обстоятельств, будет принимать руководство нашей страны. Вместе с тем, очевидно, что Запад в лице США, ЕС и ООН не выполнили своих обязательств в рамках сделки», – пояснил Долгов. «Уверен, все эти обстоятельства будут учитываться нами в совокупности при определении дальнейшей судьбы стамбульских договоренностей», – добавил он.

    Ранее в Федеральной службе безопасности России сообщили, что теракт на Крымском мосту организовал руководитель военной разведки Украины Кирилл Буданов. Кроме того, ФСБ задержала восьмерых соучастников подготовки теракта, в том числе пятерых граждан России.

    В сообщении говорится, что взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом 22 тыс. 770 килограммов. В начале августа груз был отправлен из морского порта Одессы в болгарский Русе.

    В Россию взрывное устройство попало на грузинском грузовом автомобиле DAF 4 октября через российско-грузинскую границу в пункте пропуска «Верхний Ларс», а 6 октября груз был доставлен и разгружен на оптовой базе Армавира.

    По данным ФСБ, контроль за передвижением груза по всему маршруту и контакты с участниками осуществлял сотрудник ГУР МОУ, представлявшийся «Иваном Ивановичем», использовавший для координации как виртуальный анонимный номер, купленный в интернете, так и зарегистрированный на гражданина Украины жителя города Кременчуга Андрейченко Сергея Владимировича.

    Напомним, в результате теракта на Крымском мосту погибли четыре человека. Кроме того, ФСБ предотвратила готовившийся Украиной теракт в Московском регионе и на транспортном терминале в Брянске.

    Сенатор Андрей Климов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД заявил, что организатор теракта на Крымском мосту глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов должен быть ликвидирован. Климов также отметил, что установленный факт поставки оружия для совершения теракта на Крымском мосту из порта Одессы, является доказательством грубейшего нарушения «зерновой сделки».

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    Миллер усомнился в возможности скорого восстановления «Северных потоков»
    Глава Газпрома Миллер заявил, что восстановление «Северных потоков» может занять не один год

    12 октября 2022, 15:59

    Текст: Кристина Цыцура

    Восстановление повреждений газопроводов системы «Северный поток» может занять не один год, заявил глава Газпрома Алексей Миллер во время выступления на форуме «Российская энергетическая неделя».

    По его словам, проблема восстановления не столько даже технологическая, вопрос является политическим. Миллер добавил, что ЕС и Германия должны дать ответ о заинтересованности в том, чтобы эти нитки были восстановлены, а также дали гарантии дальнейшей безопасной эксплуатации этих ниток.

    «Есть вопросы санкционные, есть вопросы экономические, есть вопросы юридические. И только после решения всех этих вопросов можно приступать к технологическому восстановлению, восстановлению целостности подорванных газопроводов. Если давать временную оценку, то это – не один год. Это достаточно долгая история», – сказал он, передает ТАСС.

    Также он отметил, что нет ответа на вопрос, как и зачем восстанавливать «Северный поток», если турбины Siemens не работают.

    Напомним, теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу – «Северном потоке» и «Северном потоке – 2». 

    Коментарии (7)
    Песков объяснил подтекст заявления генсека НАТО по Украине
    Пресс-секретарь президента Песков: Столтенберг подтвердил, что НАТО воюет на стороне Украины

    12 октября 2022, 13:21

    Текст: Антон Никитин

    Слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что победа России на Украине станет поражением для Североатлантического альянса, подтверждают, что блок воюет на стороне Киева, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля утвердительно ответил на вопрос, можно ли считать слова Столтенберга подтверждением участия НАТО в конфликте на стороне Украины.

    На вопрос, будет ли в этой связи Москва предпринимать какие-то действия, Песков заметил, что Россия их «предпринимает, начиная с 24 февраля», передает ТАСС.

    Во вторник Столтенберг заявил, что победа России станет «большим поражением» как для Украины, так и для альянса, потому что «сделает мир более опасным», а страны НАТО – «более уязвимыми перед российской агрессией». Он также отметил, что альянс усилит и сохранит поддержку Украины, добавив, что «НАТО стоит с Украиной и будет стоять столько, сколько потребуется». При этом Столтенберг говорил, что Североатлантический альянс якобы не является стороной конфликта на Украине.

    Кроме того, Песков в среду прокомментировал заявление членов «Большой семерки» по итогам прошедшего во вторник заседания, в частности о том, что они настаивают на привлечении России к ответственности. Представитель Кремля отметил, что у G7 «есть постоянные устремления кого-то привлечь к ответственности». Песков выразил надежду, что «рано или поздно к ответственности они захотят привлечь киевский режим за те преступления, которые тот постоянно совершает», передает РИА «Новости».

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    Эрдоган намерен обсудить с Путиным посредничество по Украине
    Президент Турции Эрдоган обсудит с Владимиром Путиным в Астане посредничество по Украине

    11 октября 2022, 21:24

    Текст: Вера Басилая

    Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе переговоров с Владимиром Путиным в Астане намерен обсудить перспективы турецкого посредничества по Украине, заявил официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын в интервью 24Tv.

    Калын заявил, что Эрдоган обсудит с Путиным возможные шаги Турции и меры, которые можно предпринять для прекращения огня (на Украине). По словам представителя турецкого президента, существует очень много «подводных камней, ловушек и ям» для достижения прекращения огня на Украине, передает РИА «Новости».

    Он также отметил, что в ходе телефонных переговоров с Эрдоганом Путин заявлял о готовности к переговорам с Киевом при посредничестве Анкары.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил возможности встречи Путина и Эрдогана на полях Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.

    До этого колумнист газеты Milliyet Озай Шендир заявил, что Турция планирует организовать переговоры России, США, Франции, Германии и Британии по Украине, соответствующее предложение передано Вашингтону по дипломатическим каналам.

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    Путин анонсировал строительство газопровода «Сила Сибири – 2»
    Президент Владимир Путин объявил о планах строительства газопровода «Сила Сибири – 2» и его участка Союз-Восток

    12 октября 2022, 15:29

    Текст: Елизавета Шишкова

    В ближайшее время Россия начнет строить газопровод «Сила Сибири – 2» и его монгольский участок Союз – Восток, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме «Российская энергетическая неделя».

    Президент отметил, что Россия будет расширять географию своих поставок. Вскоре для этого будут определены ключевые объекты инфраструктуры. «Начнем их строительство, включая такие перспективные проекты, как «Сила Сибири – 2» и его монгольский участок Союз - Восток», – передает слова Путина ТАСС.

    В конце сентября на газопроводе «Сила Сибири» были завершены плановые работы, поставки российского газа в Китай возобновились.

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    Путин: Россия не виновата в возвращении Европы в Средневековье
    Путин заявил, что Россия не виновата в том, что Европа запасается на зиму дровами, как в Средневековье

    12 октября 2022, 15:07

    Текст: Кристина Цыцура

    Власти Европы пытаются свалить на Россию свои ошибки, но она не виновата в том, что европейцы вынуждены запасаться на зиму дровами, как в Средневековье, заявил президент России Владимир Путин, выступая на форуме «Российская энергетическая неделя».

    По его словам, за год счета европейцев за электроэнергию и газ выросли более чем в три раза. Население запасается дровами на зиму, но Россия здесь ни при чем, передает РИА «Новости».

    «Это результат даже не каких-то там действий в рамках специальной военной операции на Украине, в Донбассе. Совсем нет. Это результат ошибочной политики в области энергетики на протяжении целого ряда предыдущих лет», – подчеркнул глава российского государства.

    Также он указал на влияние роста стоимости энергоресурсов на европейские предприятия, которые вынуждены закрываться.

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    В Турции назвали возможным реализацию предложения о газовом хабе
    Минэнерго Турции сообщило о возможности реализовать предложение Путина о газовом хабе

    12 октября 2022, 15:37

    Текст: Кристина Цыцура

    Предложение президента России Владимира Путина о создании газового хаба в Турции можно реализовать, сказал министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез на Российской энергетической неделе.

    «Его возможно реализовать. Россия ранее уже реализовывала успешные инфраструктурные проекты», – передает ТАСС его слова.

    Путин ранее сказал, что утраченный объем транзита по «Северным потокам» Россия может переместить в регион Черного моря, создав в Турции «газовый хаб» для поставок в Европу. 

    Ранее президент Турции Тайип Эрдоган в ходе переговоров с Владимиром Путиным в Астане сказал, что намерен обсудить перспективы турецкого посредничества по Украине. 

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    Путин заявил, что Западу не надо отказываться от сотрудничества с Россией
    Президент Путин предложил Западу не отказываться от сотрудничества с Россией

    12 октября 2022, 14:31

    Текст: Кристина Цыцура

    Западу не нужно отказываться от сотрудничества с Россией, заявил президент Владимир Путин.

    Он добавил, что Россия продает по рыночным ценам – Запад может купить.

    «Мы готовы у вас покупать, вы же не продаете. Дефицит растет... Не надо отказываться от сотрудничества с Россией, вот и все», – передает РИА «Новости» объяснение Путина.

    Российский лидер заявил, что Москва готова поставлять энергоресурсы в Европу, в том числе нынешней осенью и зимой, он добавил, что теперь мяч на их стороне.

    «Ее (уцелевшей нитки «Северного потока») мощность – 27,5 млрд кубических метров в год, это порядка 8% всего импорта газа в Европу. Россия к началу этих поставок готова», – сказал Путин, предложив Европе открыть кран.

    Ранее президент России Владимир Путин назвал ЧП на «Северных потоках» актом международного терроризма. 

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