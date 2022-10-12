Опрос: Более половины россиян справляются со стрессом с помощью видеоигр

Проведенный компанией VK опрос показал, что больше половины россиян справляются со стрессом с помощью видеоигр

Онлайн-опрос, в котором приняли участие 1,2 тыс. респондентов старше 18 лет по всей России, показал, что видеоигры являются действенным средством для борьбы со стрессом.

По информации игровой площадки VK Play, игры способствуют социализации геймеров, а 37% опрошенных игры помогают справляться со стрессом – окунуться в другую реальность и отвлечься от проблем. Почти четверти россиян нравится соревноваться с другими игроками, 16% – таким способом развивают воображение, а каждый десятый находит друзей, говорится в пресс-релизе компании VK.

Также опрошенные в большинстве заявили, что видеоигры положительно сказываются и на настроении пользователей. Так, преодолеть плохое настроение лучше всего помогают стратегии – так считают 27% респондентов, пазлы – 21% ответов и симуляторы – 20%. Также помогают экшн-игры, RPG и спортивные симуляторы – по 10% ответов.

При этом треть россиян считают видеоигры неотъемлемой частью социальной жизни. 30% опрошенных ощущают себя частью команды в игре, 18% – чувствуют связь с другими игроками, а 17% – проявляют лидерские качества.

Кроме того, респонденты опроса заявили, что видеоигры всесторонне развивают человека. Так, 30% россиян заявили, что игры развивают лидерские качества, 47% опрошенных благодаря играм прокачивают навыки критического мышления, а 43% чувствуют улучшение координации и моторных навыков. Видеоигры помогают развивать коммуникативные навыки: 23% опрошенных заметили, что за последние три года начали стали чаще заводить диалог с незнакомыми игроками.