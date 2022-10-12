В Ростове-на-Дону открыли виртуальный концертный зал

Замгубернатора Ростовской области Гуськов сообщил об открытии в Ростове-на-Дону виртуального концертного зала

Виртуальный концертный зал, благодаря которому посетители смогут приобщиться к лучшим образцам академического музыкального искусства, открылся в Донской государственной публичной библиотеке в Ростове-на-Дону, сообщил первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

«Сегодня мы открываем новый виртуальный концертный зал, созданный в рамках национального проекта «Культура». Это событие имеет большое значение для развития культуры и внутреннего обогащения каждого из нас», – приводит его слова РИА «Новости».

Гуськов отметил, что зал оборудован профессиональным высокотехнологичным оборудованием, на закупку которого из федерального бюджета было выделено 2,5 млн рублей. Виртуальный зал позволяет слушать концерты известных российских коллективов и солистов в режиме онлайн и в записи.

Так, в рамках торжественного открытия зала в зрители увидели трансляцию юбилейного гала-концерта в честь 100-летия Московской филармонии, программа которого включает произведения классиков отечественной и зарубежной музыки в исполнении Российского национального молодежного симфонического оркестра под управлением Валерия Гергиева.

По данным правительства области, всего с 2019 по 2022 год финансирование по нацпроекту «Культура» в Ростовской области составило 680 млн рублей. За счет выделенных средств проводится ремонт домов культуры, приобретаются автоклубы, создаются модельные библиотеки. Только в текущем году материально-техническую базу обновили 20 школ искусств региона.

Напомним также, 10 октября в городе Ивантеевка в Московской области после модернизации открылась детская библиотека, она победила в конкурсе на создание модульных учреждений по национальному проекту «Культура».