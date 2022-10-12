В Вашингтоне обстреляли служебный автомобиль посольства Азербайджана

МИД Азербайджана: В Вашингтоне обстреляли служебный автомобиль посольства

Служебный автомобиль посольства Азербайджана в США обстрелян в Вашингтоне, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.

По сообщению пресс-службы, в ночь с 10 на 11 октября неизвестные обстреляли служебный автомобиль посольства Азербайджана в Вашингтоне. Дипмиссия сообщила о происшествии силовым структурам США и предоставило им записи с камер наружного наблюдения, передает ТАСС.

По сообщению МИД, в связи со случившимся временного поверенного в делах США в стране вызвали в МИД, где выразили серьезное беспокойство и недовольство, а также потребовали обеспечить безопасность дипмиссии Азербайджана.

В МИД отметили, что акты вандализма, совершенные против посольств Азербайджана м «систематический характер» нападений радикально настроенных членов армянских общин «вызывают серьезное беспокойство».

В дипломатическом ведомстве добавили, что следствие по делу о нападении на диппредставительства будут находиться на контроле у внешнеполитического ведомства Азербайджана, передает РИА «Новости».

Напомним, в августе в МИД Азербайджана сообщили, что в посольство Азербайджана в Великобритании ворвались члены радикальной религиозной группы «Союз слуг Махди», созданная выходцами из Кувейта, которые сейчас живут в Лондоне. Радикалы ворвались в здание, «подняли на крыльце религиозные флаги и скандировали религиозные лозунги», «сотрудники посольства не пострадали».