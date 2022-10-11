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Депутат Госдумы опроверг сообщения о старте нового этапа мобилизации
Зампред Комитета Госдумы по обороне Швыткин заявил о неделимости частичной мобилизации на этапы и волны
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Заявления глав регионов и официальных лиц о «первом» и «втором» этапах частичной мобилизации не имеют под собой оснований, сообщил заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне Юрий Швыткин, комментируя появившиеся сообщения из Курской и Ростовской областей о выполнении «первого этапа» мобилизации.
«Никакие этапы мобилизации в соответствующем указе президента не предусмотрены. Соответственно, о том, что кто-то «выполнил первый этап» или «перешел ко второму этапу» говорить тоже не приходится. Идет частичная мобилизация. Это непрерывный процесс, и ни на какие этапы он не делится», – рассказал он «Парламентской газете».
По его словам, «существует лишь мобилизационный план для каждого региона». «Некоторые регионы его уже выполнили, другие, как Москва например, выполняют», — отметил он.
Telegram-канал «Война с фейками» также пояснил, что сообщения о том, что в Ростовской, Курской и других областях России начата вторая волна мобилизации является фейком. «Это очевидное искажение фактов, основанное где-то на непонимании сути процесса, а где то на хайпе ради получения новых подписчиков (например, в развлекательных каналах, куда под видом сенсации нередко публикуют фейки). Говорить о второй, третьей и прочих волнах мобилизации некорректно. Это все та же частичная мобилизация, указ о которой президент России подписал 21 сентября. Ее количественные показатели не поменялись, как и говорил ранее министр обороны Сергей Шойгу, будут мобилизованы 300 тысяч человек, это около 1% от общего мобилизационного резерва России», – говорится в сообщении.
Отмечается, что в некоторых регионах, после набора определенного количества мобилизованных, призывные мероприятия приостанавливаются, чтобы не перегружать военкоматы. После того, как группа призывников отправляется в учебные центры, призыв возобновляется. Некоторые губернаторы называют это второй волной, но это не так.
Кроме того, произошло уточнение количества призываемых в регионах, в первую очередь по параметрам военно-учетных специальностей. В связи с этим проводится корректировка и перераспределение параметров заданий между регионами, сообщил источник в Минобороны. Свою роль сыграло и предоставление отсрочек мобилизованным, а также наличие ошибочно мобилизованных – вместо них набирают других призывников, подходящих под критерии частичной мобилизации.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
Глава офиса Зеленского Ермак сообщил пранкерам Вовану и Лексусу условие переговоров с Россией
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Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили главе офиса президента Украины Андрею Ермаку и пообщались с ним якобы от лица экс-посла США в России Майкла Макфола. В разговоре с «Макфолом» Ермак рассказал, что Киев не будет ни о чем разговаривать с Москвой, пока русские войска не вернутся на линию 24 февраля.
По словам Ермака, сейчас Вашингтон поддерживает Киев на 70%, в то время как Лондон – на 100%. Британию и США глава офиса президента назвал основными партнерами Украины сегодня. Он выразил уверенность в том, что президент Джо Байден заинтересован в победе Киева, передает РИА «Новости».
Между тем личная встреча Зеленского и Байдена может сделать поддержку США Украины стопроцентной.
Ермак также рассказал о ситуации на фронте. «Мы потихонечку продвигаемся (в Херсонской области), тяжело, не хватает оружия, но мы идем. Все зависит от того, насколько вовремя мы будем получать оружие. Мы получаем много, но недостаточно», – сказал он. В числе необходимых вооружений он назвал пушки 155 калибра, артиллерия, снаряды 152, 122, системы ПВО.
При этом он подчеркнул, что у Киева нет никаких контактов с Москвой. «Мы не будем ни о чем разговаривать, пока русские войска не выйдут на линию 24 февраля. «Минска–3» не будет», – заявил Ермак.
Между тем ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что у ряда европейских стран заканчиваются собственные запасы боеприпасов и вооружений из-за поставок Украине. В связи с этим НАТО призывает оборонные компании нарастить производство.
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Миллиардер Мильнер отказался от российского гражданства
Миллиардер Юрий Мильнер сообщил о завершении процесса выхода из гражданства Российской Федерации
Входивший в топ-15 российского списка Forbes миллиардер Юрий Мильнер сообщил о завершении процесса выхода из гражданства Российской Федерации.
Мильнер сообщил в соцсети Twitter, что он и его семья летом официально завершили процесс выхода из российского гражданства. По его словам, они покинули Россию еще в 2014 году. Представитель Мильнера подтвердил эту информацию, сообщило сетевое издание forbes.ru.
Мильнер в этом году занял 15-е место в российском рейтинге Forbes, его состояние оценивалось в 7,3 млрд долларов. В сентябре 2017 года Forbes включил предпринимателя, сооснователя компании Mail.Ru Group и создателя международного инвестфонда DST Global Юрия Мильнера в топ-100 «величайших бизнес-умов современности».
Минобороны сообщило о продолжении массированного удара по объектам энергетики Украины
Минобороны сообщило о продолжении массированного удара высокоточным оружием по объектам энергетики Украины
ВС России продолжили наносить массированные удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам системы энергетики и военного управления Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Все назначенные объекты поражены, цель полностью достигнута, отчитался Конашенков, слова которого приводятся в Telegram-канале Минобороны России.
Ранее во вторник стало известно о взрывах, прогремевших в Кривом Роге, Николаевской и Запорожской областях. Утром украинское издание «Страна.ua» сообщила, что воздушную тревогу объявили в ряде областей Украины, она в том числе слышна и в Киеве.
Накануне ВС России нанесли мощный ракетный удар по объектам систем управления, связи и энергетики Украины.
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Euobserver: ЕС решил не считать Крым «аннексированным»
Euobserver: ЕС собирается договариваться с Россией по Украине, не упоминая Крым как «аннексированную территорию»
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ЕС собирается договариваться с Россией по Украине и больше не упоминает Крым как «аннексированную территорию», сообщает издание Euobserver, изучившее последний проект резолюции Генассамблеи ООН по вопросу России.
Отмечается, что в резолюции делают упор на «диалог, переговоры, посредничество и другие мирные средства по урегулированию конфликта на Украине», сообщает «Sputnik Казахстан» в своем Telegram-канале.
Кроме того, в новом варианте резолюции не идет речи о Крыме, в прежнем документе полуостров называли «аннексированным» Россией. Разработчиков проекта тревожит, что незападные страны не поддерживали предыдущие резолюции. Также они отмечают усталость многих западных стран от конфликта.
Голосование по новому проекту резолюции пройдет в среду.
Ранее резолюцию с осуждением действий России на Украине не поддержали девять членов Организации американских государств (ОАГ), включая Аргентину, Боливию, Бразилию, Мексику, Никарагуа.
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Разведка ЛНР заявила об упаднических настроениях в ВСУ после российских ракетных ударов
Офицер Народной милиции ЛНР Марочко: Разведчики фиксируют массовые упаднические настроения в рядах ВСУ
Разведка ЛНР фиксирует массовые упаднические настроения среди украинских военнослужащих в зоне боевых действий после нанесенных в понедельник ударов по критической инфраструктуре Украины, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
По словам Марочко, разведчики фиксируют массовые упаднические настроения в рядах ВСУ, находящихся на линии боевого соприкосновения, связывают с ракетными ударами ВС России, передает ТАСС.
По его словам, у всех украинских военных есть родственники, живущие в западных и центральных областях Украины, и сейчас к ним пришло осознание отсутствия тыла.
Напомним, в понедельник официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что 10 октября ВС России был нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем управления, связи и энергетики Украины.
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Командир спецназа «Ахмат» заявил о ликвидации более 50% состава ВСУ
Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: Вооруженные силы Украины потеряли более 50% личного состава
Украинская армия потеряла более 50% личного состава и техники, сообщил секретарь Совета безопасности Чечни, командир спецподразделений «Ахмат» Апты Алаудинов в интервью телеканалу «Россия 24».
По словам Алаудинова, ВСУ уже потеряли более 50% личного состава и техники. Командир спецназа «Ахмат» выразил мнение, что дальше противник будет вынужден отходить с тех участков, которые были им заняты за последний период времени, передает РИА «Новости».
Ранее секретарь Совбеза Чечни Апты Алаудинов, командующий спецназом «Ахмат» на луганском направлении в зоне специальной военной операции, оценил ежедневные потери украинских вооруженных сил по всей линии фронта более чем в 1 тысячу человек.
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Кремль предупредил о последствиях поставок Вашингтоном Украине систем ПВО
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что поставка США систем ПВО сделает конфликт болезненней для Украины
Поставка со стороны Вашингтона Киеву систем ПВО сделает конфликт дольше и болезненней для Украины, однако не отразится на целях Москвы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он отметил, что американская сторона официально заявила о планах поставок Киеву ПВО, однако это принесет негативные последствия Украине. При этом, заявил Песков, эти поставки не изменят целей России, передает РИА «Новости».
Песков отметил, что США де-факто уже изрядно залезли в конфликт. «По-русски это, извините, уши торчат, и их видно невооруженным глазом, поэтому де-факто США уже завязли в этом конфликте», – сказал представитель Кремля.
Военный эксперт Айтеч Бижев заявил газете ВЗГЛЯД, что США могут поставить Киеву системы ПВО уже через несколько недель.
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Эксперт: Россия поставила Украину на грань постоянного блэкаута
Эксперт Анпилогов: Россия поставила Украину на грань постоянного блэкаута
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Россия пока не наносила такие удары, которые подписали бы Украине смертный приговор с точки зрения энергетики. Но уже сейчас из-за вывода из строя нескольких объектов страна оказалась на грани постоянного блэкаута. Об этом в разговоре с газетой ВЗГЛЯД заявил эксперт в сфере энергетики Алексей Анпилогов, комментируя российские ракетные удары по объектам инфраструктуры Украины.
«Вчерашние и сегодняшние ракетные удары следуют в логике того, что сказал президент Владимир Путин. Мы наносим предупредительные удары. Это последняя черта. И если Киев не прекратит вести свою политику террора, то мы начнем целенаправленно и прицельно уничтожать всю энергетику государства. При этом противопоставить нам что-то Киев уже не сможет», – сказал Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание», эксперт в сфере атомной энергетики.
«Россия уже нанесла чувствительные удары по энергосистеме Украины. Было выведено из строя несколько киевских ТЭЦ. Это небольшие станции, но крайне важные, поскольку отвечают в том числе за подачу отопления в жилые дома», – продолжил собеседник.
«Повреждена Криворожская ТЭС, которая снабжала энергией юго-восток Украины. Производимая ею энергия приблизительно равнялась работе трех энергоблоков Запорожской АЭС, которая, к слову, также выпала из энергобаланса Украины. Судя по всему, серьезно пострадала Харьковская ТЭЦ-5, Бурштынская ТЭС, которая работала на экспорт. Также, вероятно, пострадала Ладыжинская ТЭС», – перечислил Анпилогов.
«И это мы еще не знаем полный перечень разрушенных объектов. Но судя по кадрам в Сети, на Киевской ТЭЦ-5 ракета попала в машинный зал. Это значит, что повреждены турбины. Произвести новые за пару дней просто невозможно. На это требуется время», – рассуждает собеседник.
«Все это означает, что Украина подошла к очень неприятной черте, когда один из последних экспортных товаров – электроэнергия – тоже закончился. Это связано с тем, что теперь у страны просто нет запаса мощностей, который возник на фоне массового оттока населения и остановки промышленности», – замечает эксперт.
Анпилогов добавил, что «сейчас объем макроэкономической западной помощи Украине равен довоенному бюджету страны». «То есть государство сегодня не собирает налоги. Режим существует исключительно на потоке гуманитарной помощи», – пояснил он.
«В случае если основное направление удара будет перенесено на подстанции 750кВ, то вывод из строя пяти-шести таких объектов приведет к полному разрушению энергосистемы Украины. Суть в том, что это очень удобные цели – открытые площадки размером 500 на 500 метров, где установлены трансформаторы. В каждом из них содержится с десяток тонн трансформаторного масла, а оно легко воспламеняемое и очень горючее», – описывает собеседник.
«И самое неприятное в том, что после выгорания трансформатор более не пригоден для использования или ремонта. Его надо будет заменять, а Украина сейчас не производит данное оборудование. Конечно, они могли бы попросить Запад о подобных поставках, тем более что в последнее время поставщиком трансформаторов был немецкий Siemens. Но даже перевозка такой техники – задача нетривиальная», – заключил Анпилогов.
Во вторник утром глава Винницкой области Сергей Борзов сообщил, что дроны-камикадзе атаковали Ладыжинскую ТЭС. По его словам, все службы пока работают. Вместе с тем после ракетных ударов России по энергетической инфраструктуре, которые состоялись накануне, страна заявила о намерении приостановить экспорт электроэнергии. Это необходимо для стабилизации собственной энергосистемы, заверили в министерстве энергетики Украины.
Кроме того, компания олигарха Ахметова ДТЭК ввела график отключения электроэнергии в Киеве. В частности, подача электричества будет недоступной для жителей столицы утром с 08:00 до 12:00 и вечером с 20:00 до полуночи. По всей территории Украины обесточенным остается 301 населенный пункт, сообщает местная ГС ЧС. Речь идет о городах в Киевской, Тернопольской, Львовской, Хмельницкой и Сумской областях.
Напомним, 10 октября по территории Украины прогремели серии взрывов. Они фиксировались как в столице, так и в других городах и районах, включая Одессу и Харьков. Министр обороны России Сергей Шойгу доложил российскому президенту Владимиру Путину о последствиях удара по объектам военного управления, связи и энергетики на Украине.
Президент Владимир Путин, выступая в понедельник на оперативном совещании Совбеза, подчеркнул, что «в случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерации».
Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, как Москва отбивает у Киева желание и дальше совершать теракты на территории нашей страны.
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Рогов сообщил о стремящихся приехать в Запорожье добровольцах из КНДР
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов рассказал о добровольцах из КНДР, стремящихся приехать в область
В Запорожскую область выразили желание приехать добровольцы из Северной Кореи, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов во время стрима «Антонимы с Антоном Красовским» в Rutube.
Рогов отметил, что будем КНДР больше поддерживать, потому что оттуда к нам рвутся добровольцы, чтобы поддерживать нас, передает ТАСС.
Он не уточнил, идет ли речь о людях, которые планируют принять участие в военных действиях или хотят помочь в восстановлении инфраструктуры региона.
Ранее сообщалось, что Северная Корея поддержала возвращение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, отметив, что уважает волю жителей, которые решили воссоединиться с РФ.
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Судья Арбитражного суда Москвы погиб при взрыве на Крымском мосту
ТАСС: При взрыве на Крымском мосту погиб судья Арбитражного суда Москва Сергей Маслов
Количество погибших в результате взрыва на Крымском мосту выросло до четырех человек, среди них судья Арбитражного суда Москвы Сергей Маслов, сообщил представитель экстренных служб.
Как сообщил источник ТАСС, количество погибших в результате взрыва на Крымском мосту выросло до четырех. Среди погибших оказался судья Арбитражного суда Москвы Сергей Владимирович Маслов. По словам источника, продолжается опознание тел погибших.
Ранее в пресс-службе СК сообщали, что три человека погибли в результате взрыва на Крымском мосту, из воды подняли тела женщины и мужчины.
Напомним, в субботу на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, в результате чего загорелись цистерны железнодорожного состава, следовавшего в Крым. Два автомобильных пролета частично обрушились.
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Власти Винницкой области Украины заявили об атаке дронов на Ладыжинскую ТЭС
Дроны-камикадзе атаковали Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области Украины, сообщил глава региона Сергей Борзов.
По его словам, все службы работают, передает РИА «Новости».
Ранее Путин проинформировал Совбез о расследовании ЧП на Крымском мосту, назвав его терактом.
Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину и членам Совета Безопасности России о результатах утреннего удара по объектам военного управления, связи и энергетики на Украине.
Зампред правительства Марат Хуснуллин сообщил, что повреждения опор Крымского моста планируется устранить до конца недели.
КГБ Белоруссии назвал сроки перелома в спецоперации на Украине
Председатель КГБ Белоруссии Тертель: Перелом в спецоперации на Украине может наступить в ноябре-феврале
Переломный момент в спецоперации на Украине может наступить в ноябре–феврале, заявил председатель Комитета госбезопасности Белоруссии Иван Тертель, информируя о складывающейся военно-политической обстановке в стране и за рубежом.
По его словам, если Россия качественно проведет мобилизацию и обеспечит свою армию передовым оружием, то спецоперация вступит в решающую фазу. По оценке Тертеля, в период ноября 2022 года до февраля 2023-го наступит переломный момент, передает ТАСС.
Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал, что разведка ЛНР фиксирует массовые упаднические настроения среди украинских военнослужащих в зоне боевых действий.
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Командир отряда ДНР: Запад поставляет оружие на Украину в пассажирских поездах
Командир ДНР Авидзба рассказал подробности доставки оружия Украине
Вооружение на территорию Украины попадает в пассажирских поездах, которые следуют из Польши, рассказал Герой ДНР полевой командир Ахра Авидзба.
По его словам, ударить по Польше нельзя, хотя везут оружие с территории республики. Вагоны цепляют к гражданскому составу. Примерно по два-три вагона, передает РИА «Новости» его слова, сказанные в эфире Первого канала.
Авидзба является участником боевых действий на востоке Украины с 2014 года. Он стал создателем интернационального отряда «Пятнашка» и его первым командиром. Участвовал в боях за Саур-Могилу, Иловайск, Марьинку, в районе Дебальцева и в донецком аэропорту.
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В России оценили обещание Байдена поставить Украине новые средства ПВО
Военный эксперт Кнутов: России придется всерьез заняться подавлением ПВО Украины
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Появление новых средств ПВО у Украины, конечно, скажется на работе нашей истребительной и бомбардировочной авиации, но каких-то очень серьезных препятствий ждать не стоит. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный эксперт Юрий Кнутов, комментируя обещание Джо Байдена поставить новые средства ПВО в интересах ВСУ.
«США могут поставить или уже поставили Украине американо-норвежские системы NASAMS, немцы обещали поставить комплексы IRIS. По характеристикам они в общем схожи, но американо-норвежские системы имеют больше ракет. И в том, и в другом случае ракеты самонаводящиеся. Пока не очень понятно, какого типа ракеты будут поставляться, их дальность варьируется от 40 до 120 километров. Есть определенные сложности в их применении, и многое зависит от того, где их будут размещать», – рассказал эксперт в области систем противовоздушной обороны Юрий Кнутов.
«Учитывая, что натовские системы не стыкуются с автоматизированной системой управления украинской ПВО, вероятнее всего, они будут размещаться автономно, со своими радиолокационными станциями. Систему сопряжения натовских систем с украинскими делать достаточно долго, минимум полгода, а то и дольше», – полагает собеседник.
«Возможно, американцы поставят Украине системы Patriot ранней модификации. Но у этих систем есть сложности с работой как по крылатым ракетам, так и по дронам. Поэтому поставка Patriot допустима, но все же маловероятна», – отметил эксперт.
«Любые новые виды средств ПВО Украины отчасти осложнят работу для нашей истребительной и бомбардировочной авиации. Вместе с тем мы чаще всего действуем, не входя в зону ПВО, поэтому серьезных изменений я здесь не предвижу. Конечно, они смогут работать и по нашим крылатым ракетам, поэтому ВС России нужно всерьез задуматься о подавлении украинских систем ПВО», – считает Кнутов.
Ранее американский президент Джо Байден в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским заверил, что Вашингтон намерен продолжить оказывать военную помощь Киеву, включая поставки современных систем противовоздушной обороны, говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.
Накануне советник главы МВД Украины Антон Геращенко призвал Запад увеличить поставки оружия Киеву на фоне опасений по поводу ответа России на теракт на Крымском мосту. В тот же день офицер военной разведки США Джозеф Донато предположил, что десятилетия американской деиндустриализации и тяжелое положение в оборонном секторе приведут предстоящей зимой к перебоям с поставками оружия из США на Украину.
Напомним, в понедельник утром были нанесены удары по критической инфраструктуре Киева и Киевской области, также взрывы произошли в Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове и Львовской области, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе, Ровенской и Полтавской областях.
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Взрывы прогремели в Одесской и Винницкой областях
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской и Винницкой областях
Во вторник утром приходят сообщения от украинских СМИ о взрывах в Одесской и Винницкой областях.
Глава Винницкого региона Сергей Борзов в своем Telegram-канале подтвердил, что на территории области фиксируются взрывы, работают все службы.
Ранее Борзов заявлял, что дроны-камикадзе атаковали Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области Украины.
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