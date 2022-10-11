Париж предостерег Европу от доминирования американского газа

Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр предупредил Европу об опасности в условиях доминирования американского газа

Европе нельзя попадать под американское «господство», поскольку она все больше и больше становится зависимой от американского СПГ, выразил мнение министр финансов Франции Брюно Ле Мэр.

По информации издания, Париж стремится не допустить, чтобы конфликт на Украине привел к американскому экономическому господству, таким образом обвинив США в резком росте цен на СПГ, которые воспользовались ситуацией на Украине.

По словам Ле Мэра, Париж не согласится на те условия, в которых США продает свой СПГ в четыре раза дороже, чем он продает его своим компаниям.

Министр призвал уравновесить экономические отношения по энергетическому вопросу.

Тем временем европейской экономике уже напророчили «возвращение в Средневековье».

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