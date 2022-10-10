Путин дал оценку выборам губернаторов

Путин на встрече с избранными в сентябре губернаторами заявил об открытости и честности выборов

Избирательная кампания прошла открыто, конкурентно и честно, заявил президент России Владимир Путин на встрече с избранными в сентябре губернаторами.

Путин заявил на встрече с избранными губернаторами, что избирательная кампания прошла открыто, конкурентно, честно, без скандалов и резонансных снятий кандидатов, передает РИА «Новости».

Президент отметил «высокие убедительные результаты». «Это говорит о том, что граждане вам доверяют, связывают с вами свои надежды на развитие регионов, на решение волнующих всех проблем», – добавил президент.

Путин призвал губернаторов даже в жестких условиях санкционных ограничений обеспечить выполнение всех социальных обязательств и добиться роста экономики.

«Минимизировать необходимо возможные потери, а в идеале уже в ближайшей и среднесрочной перспективе добиться роста региональных экономик – для этого есть все возможности, все предпосылки», – отметил Путин.

Также он отметил, что санкции требуют консолидации и сплоченности общества, в том числе помощи новым регионам России.

Он отметил, что регионы собирают гуманитарные грузы, берут шефство над населёнными пунктами или целыми районами.

«Хочу поблагодарить всех, кто участвует в этой работе. Уверен, наши сограждане чувствуют такую нужную им поддержку», – сказал Путин.

С 9 по 11 сентября проходили выборы 15 высших должностных лиц субъектов РФ , 14 прямых выборов, в Адыгее – путем голосования в парламенте), а также депутатов законодательных собраний, органов местного самоуправления.