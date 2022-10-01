Россию не переизбрали в Совет ИКАО

России не удалось добиться переизбрания в качестве одного из членов Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters.

«Мы объявили об итогах голосования, которое состоялось сегодня утром», – сказали в пресс-службе организации.

Голосование по избранию стран в Совет ИКАО, в который входят 36 государств, проходит каждые три года. Члены избираются в три группы. В первой группе, помимо России, числятся 10 других государств: США, Великобритания, Япония, Китай, Франция, Канада, Австралия, Бразилия, Германия и Италия.

Исходя из нового перечня, переизбраться не удалось только России.

Международная организация гражданской авиации, являющаяся специализированным учреждением ООН, была создана в 1944 году для содействия безопасному и упорядоченному развитию международной гражданской авиации во всем мире.

При помощи ИКАО были созданы международные стандарты и правила, выполнение которых государствами необходимо для обеспечения безопасности полетов. Сейчас в ИКАО входят 193 государства.

Российская Федерация является членом ИКАО с 14 ноября 1970 года.