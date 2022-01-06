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Премьер Баварии осудил угрозы «зеленых» в адрес «Северного потока – 2»
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Политика вошедших в правительственную коалицию «зеленых» вредит Германии, заявил премьер земли Бавария Маркус Зедер.
По мнению Зедера, угрозы «зеленых» отказаться от использования «Северного потока – 2» «вредят прежде всего Германии». Он подчеркнул, что «Германия зависит от надежных поставок газа при сильном росте цен», передает ТАСС со ссылкой на dpa.
Зедер опасается «наивной и ненадежной внешней политики со стороны «зеленых», в частности, в отношениях с Россией. Он считает, что ситуация вокруг Украины серьезная, но «постоянно угрожать – это не решение», а новое правительство «говорит в два голоса».
Напомним, канцлер Олаф Шольц и глава МИД Германии Анналена Бербок выступили с прямо противоположных позиций по вопросу о судьбе газопровода «Северный поток – 2». Шольц заявил, что сертификация оператора «Северного потока – 2» никакого отношения к политике не имеет. Бербок же сказала, что «при нынешнем положении дел одобрить работу газопровода не представляется возможным». Однако позднее Бербок заявила, что достигла консенсуса с канцлером по теме «Северного потока – 2».
Украина объявила новые газопроводы ненужными
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Учитывая, что в 2021 году мощности газотранспортной системы Украины были использованы менее чем на 30%, необходимости в строительстве новых газопроводов в ЕС нет, заявил глава украинской компании «Оператор ГТС» Сергей Макогон.
Макогон сказал, что «уже имеющихся транзитных мощностей достаточно для обеспечения ЕС природным газом в необходимом объеме и нет никакой физической или экономической потребности в строительстве новых газопроводов». По его словам, «надежная и разветвленная ГТС Украины способна обеспечить транзит еще как минимум 100 млрд кубометров газа в европейском направлении», передает РИА «Новости».
Компания сообщила, что в 2021 году доставила в Европу 41,6 млрд кубометров газа – на 25% меньше, чем в 2020 году. При этом «объемы транспортировки газа из Европы на Украину за аналогичный период составили почти 2,6 млрд кубометров, что в шесть раз меньше по сравнению с 2020 годом». Макогон сообщил, что «экспорт газа, включая реэкспорт, составил 2,6 млрд кубометров природного газа»
Напомним, Макогон сообщил, что Газпром в начале нового года снизил транзит газа через Украину до почти двухлетнего минимума – 52,5 мдн кубометров в сутки при забронированных суточных объемах в 109,6 млн.
Политолог: Власти Казахстана не допустят перерастания протестов в революцию
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«Нынешние протесты в Казахстане – только повод, чтобы «оторвать» страну от России и Евразийского экономического союза», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Лепехин. В воскресенье в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за резкого роста цен на газ.
«Вся нынешняя новая казахская элита училась в западных вузах, по большей части – в британских. Поэтому, агентов влияния в Казахстане очень много. Их ничто не связывает с Россией, и они продвигают евроинтеграцию», – пояснил генеральный директор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин.
Эксперт также напомнил, что в Казахстане ряд СМИ на русском и казахском языках создают постановочные антироссийские ролики. «В целом, Казахстан «разыгрывается» Западом по украинскому сценарию. При этом, руководство страны вынуждено лавировать: с одной стороны они держат капиталы на Западе, с другой – Казахстану нужна Россия и ЕАЭС», – детализировал собеседник.
Лепехин считает, что в данной ситуации казахские власти не допустят революции, но будут вынуждены и впредь считаться как с евролиберальными кругами страны, так и с националистическими.
«Думаю, аналогичные протесты по какому бы то ни было поводу можно ждать в других тюркоязычных странах региона. Турция не зря постоянно рисует карты «Великого Турана» – уверен, что она тоже прикладывает усилия к нынешним протестам в Казахстане», – добавил аналитик.
В понедельник в Алматы перекрыли центральную площадь на фоне областных протестов из-за цен на газ, мобильный интернет в этом районе работает с перебоями, сообщили очевидцы.
В соцсетях очевидцы публикуют видеоролики, согласно которым по всему периметру в квадрате улиц Сатпаева, Назарбаева и Желтоксан выставлено полицейское оцепление в связи со стихийными митингами в Мангистауской области против повышения цен на сжиженный газ.
Сотрудники областной госадминистрации Мангистау разъяснили, что цена на газ регулируется рынком, то есть спросом и предложением, поэтому вопросы нужно решать посредством конструктивного диалога. Отмечается, что согласно закону «Об организации мирных собраний» действия собравшихся являются незаконными, передает Sputnik Казахстан.
Как сообщает Tengrinews.kz, в регионе по поручению главы государства была создана правительственная комиссия для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области, которая обещает пакет мер по урегулированию цены на сжиженный газ.
В свою очередь в отношении владельцев заправок начато расследование на предмет ценового сговора. При этом в правительстве заявляют, что уже сейчас принято решение о снижении стоимости газа с 120 до 85-90 тенге за литр. Также чиновники анонсировали «меры по правовой оценке произошедших событий, связанных с нарушением общественного порядка».
Напомним, 2 января в городе Жанаозен (в Мангистауской области) местные жители массово вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. По их словам, с 1 января цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге (0,27 доллара), протестующие требовали снизить ее до 60 тенге (0,13 доллара),
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству срочно проанализировать ситуацию в Жанаозене «с учетом экономической целесообразности, в правовом поле».
Стало известно о подготовке сделки России и Китая по «Силе Сибири – 2»
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Москве удалось договориться с Пекином о строительстве газопровода «Сила Сибири – 2», который позволит удвоить поставки российского трубопроводного газа в Китай и переиграть Европу, утверждает обозреватель Энтони Ашкенази в статье для британской Daily Express.
Автор статьи отметил, что Россия и Китай близки к заключению сделки о строительстве нового трубопровода, возможные поставки по которому эквивалентны тем объемам топлива, которые планировалось направить в европейские страны по «Северному потоку – 2», передает РИА «Новости».
«Соглашение удвоит экспорт в Китай, ежегодно будут транспортировать до 50 млрд кубометров природного газа по новому крупному газопроводу «Сила Сибири – 2». Это происходит в то время, когда остальная Европа переживает серьезный энергетический кризис», – обратил внимание Ашкенази.
Публицист уточнил, что Россия готова поставлять в Европу больше газа, однако сертификация «Северного потока – 2» приостановлена.
Напомним, в последний день минувшего года официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что власти КНР высоко оценили заявление президента России Владимира Путина о развитии российско-китайских отношений и испытывают позитивные ожидания по поводу сотрудничества с Россией в 2022 году. Ранее Путин заявил, что между Россией и Китаем сложились образцовые отношения, страны сотрудничают во многих областях.
В середине декабря президент России рассказал о подготовке технико-экономического обоснования по проекту газопровода из России в Китай через Монголию, который может стать продолжением российского трубопровода «Сила Сибири – 2». Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем России и Китаю нужен дублер «Силы Сибири».
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Экс-глава «Нафтогаза» предсказал новое воровство российского газа Украиной
Украина не сможет обойтись без существенных объемов импорта газа в первом квартале, заявил экс-глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.
«Оценки необходимого объема импорта колеблются от 2 до 3 млрд кубометров за указанный период, но уже сейчас очевидно следующее: главным фактором, который определит ситуацию на украинском рынке газа в 2022 году, станет размер ущерба, который мы как государство получим в первом квартале», – приводит его слова интернет-издания ZN.ua, передает РИА «Новости».
По словам Коболева, есть два варианта развития событий. Первый – государству придется изыскать от 2 до 6 млрд долларов в той или иной форме на поддержку крупнейшей государственной компании. Второй – «Нафтогаз» не сможет обеспечить достаточный импорт газа для покрытия суточных дефицитов в стране
Коболев отметил, что ущерб по итогам квартала при оптимистичном сценарии развития событий будет только финансовым, речь идет о сумме от 1,5 до 5,3 млрд долларов.
А по второму варианту неизбежен «отбор российского газа из транзитного потока, так как отключение украинских потребителей сейчас выглядит нереалистичным».
«Реакцию россиян на несанкционированный отбор (или, проще говоря, воровство) газа предсказать несложно: остановка транзита по территории Украины и немедленное расторжение действующего транзитного контракта, подписанного в декабре 2019 года», – считает он.
Также Коболев исключил вариант возобновления импорта газа напрямую из России этой зимой.
Ранее сообщалось, что Украина с 24 декабря вошла в зону исторического минимума по запасам газа в ПХГ – 14,37 млрд кубометров, это на 9,9 млрд кубометров ниже показателя прошлого года и уже на 1 млрд кубометров меньше, чем на начало закачки в апреле этого года.
Транзит российского газа через Украину в Словакию упал почти на 30%
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Транзит российского газа через Украину в Словакию резко снижается второй день, он упал почти на 30%, следует из данных словацкого оператора газотранспортной системы Eustream.
Прокачка российского газа через точку соединения Ужгород – Вельке Капушаны, пограничный пункт между Украиной и Словакией сократился с 49,5 млн кубометров (1 января) до 35,5 миллиона кубометров (2 января), снижение составило почти 30%, передает РИА «Новости».
31 декабря показатель достиг 83,8 миллиона кубометров, а в первый день 2022 года упал до минимального за два месяца значения, сократившись почти на 40%
При этом транзит российского газа в Словакию в ноябре колебался в диапазоне 42,7-94,5 млн кубометров в сутки, а в декабре – 69,1-90,2 млн кубометров.
Снижение поставок происходит на фоне того, что Газпром почти две недели не бронирует мощности трубопровода «Ямал – Европа» для транзита газа через Польшу в Германию.
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Медведчук назвал способ преодолеть энергокризис на Украине
Украине необходимо вместе с Евросоюзом и Россией создать газовый консорциум для бесперебойного транзита голубого топлива из России, сообщил глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Виктор Медведчук.
По его словам, чтобы сохранить газотранспортную систему (ГТС) Украины и предотвратить катастрофу в энергетике, украинским властям необходимо прекратить «политические спекуляции» на теме газа и действовать в интересах граждан, сообщается на сайте политсилы.
Медведчук подчеркнул, что для бесперебойных поставок газа по «реальной цене, без переплат европейским посредникам» следует начать переговоры о поставках российского голубого топлива.
Как отметили в пресс-службе политсилы, необходим «как можно более оперативный старт переговоров» о сохранении транзита топлива из РФ в Европу через территорию Украины.
«Ради бесперебойной прокачки российского голубого топлива по украинской трубе (это позволило бы сохранить газотранспортную систему Украины и обеспечить ей будущее) нужно предметно подойти к теме создания трехстороннего газотранспортного консорциума, разговоры о котором ведутся уже многие годы. Консорциума с участием, помимо Украины, с одной стороны Российской Федерации, которая способна выступить гарантом и обеспечить бесперебойную прокачку голубого топлива через территорию Украины, и с другой стороны Европейского союза, в котором находятся потребители транзитируемого через Украину российского газа», – сказал Медведчука.
Ранее сообщалось, что подземные хранилища (ПХГ) Украины заполнены на 43% меньше, чем на аналогичную дату годом ранее, запасы природного газа по состоянию на 1 января составляют 13,517 млрд кубометров.
Бывший министр внутренних дел Украины генерал-полковник Анатолий Могилев заявил об ужасных перспективах для своей страны из-за ошибок Киева. Могилев напомнил в эфире телеканала UkrLive, что высоких цен на газ в государстве закрывают большое количество хлебопекарен, предприятий металлургии и химии. Это, в свою очередь, провоцирует рост безработицы.
Пушков назвал условие прекращения транзита российского газа через Украину
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Воровство российского газа приведет к расторжению контракта с Россией и концу транзита голубого топлива через территорию Украины, заявил сенатор Алексей Пушков.
«Интересный прогноз: Украине придется воровать российский газ, предсказал экс-глава «Нафтогаза» Коболев, а это приведет к расторжению контракта с Россией и концу украинского транзита», – подчеркнул Пушков в своем телеграм-канале.
Накануне экс-глава «Нафтогаза» Андрей Коболев предсказал новое воровство российского газа Украиной, выразив мнение, что «отключение украинских потребителей сейчас выглядит нереалистичным». «Реакцию россиян на несанкционированный отбор (или, проще говоря, воровство) газа предсказать несложно: остановка транзита по территории Украины и немедленное расторжение действующего транзитного контракта, подписанного в декабре 2019 года», – считает Коболев.
Напомним, к концу декабря минувшего года запасы газа в подземных хранилищах Украины снизились до исторического минимума для этого времени года.
Митингующие в Казахстане не стали расходиться и потребовали встречи с президентом
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Протестующие в казахстанском Актау, к которым вышли представители правительства страны с обещанием снизить цены на газ, решили не расходиться, сообщают информационные агентства.
Митинг на площади в Актау продолжился, демонстранты потребовали, чтобы к ним прибыл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает «Интерфакс».
Ранее сообщалось, что правительство Казахстана согласилось снизить стоимость газа для потребителей до 50 тенге за литр.
Накануне в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. Президент республики Касым-Жомарт Токаев поручил правительству в оперативном порядке рассмотреть ситуацию в городе Жанаозене Мангистауской области, где жители требовали снизить цену на сжиженный газ. В соцсетях опубликованы кадры с собравшимися в центре Жанаозеня горожанами, которые требуют снизить стоимость газа со 120 тенге (0,27 доллара) до 60 (0,13 доллара).
Во вторник география протестов в Казахстане из-за повышения цен на сжиженный газ расширилась.
Политолог Владимир Лепехин в комментарии газете ВЗГЛЯД выразил мнение, что «нынешние протесты в Казахстане – только повод, чтобы «оторвать» страну от России и Евразийского экономического союза».
Протестующие в Казахстане попытались ворваться в здание областной администрации
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В Сети опубликовали видеозаписи с беспорядками в Казахстане из-за роста цен на газ, в роликах агрессивно настроенные толпы кричат и прорываются в здание акимата (аналог областной администрации) села Магнистау в Мангистауской области.
В части роликов зафиксировано, как к зданию акимата подходят люди в специальном обмундировании со щитами, а также проходит выгрузка ящиков, пишет местная газета «Лада».
Также издание сообщило, что в городе Актау из-за беспорядков на время закроют два торговых центра – «Актау» и «Ардагер». Также вечером во вторник в местных соцсетях сообщили о закрытии крупных продуктовых магазинов.
Между тем в аэропорту Актау начали задерживаться рейсы, по данным газеты, это происходит из-за нехватки персонала. Аэропорт якобы будет закрыт до 8.00 по местному времени 5 января, представители воздушной гавани пока не комментируют ситуацию.
Ранее сообщалось, что правительство Казахстана согласилось снизить стоимость газа для потребителей до 50 тенге за литр. Митингующие решили не расходиться после этого. Президент страны Касым-Жомарт Токаев попросил демонстрантов не поддаваться призывам «деструктивных лиц», которые «заинтересованы в подрыве стабильности и единства» страны.
Накануне в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. Токаев поручил правительству в оперативном порядке рассмотреть ситуацию в городе Жанаозене Мангистауской области, где жители требовали снизить цену на сжиженный газ. В соцсетях опубликованы кадры, на которых горожане собрались в центре Жанаозеня с требованием снизить стоимость газа со 120 (0,27 доллара) до 60 (0,13 доллара) тенге.
Во вторник география протестов в Казахстане из-за повышения цен на сжиженный газ расширилась.
Политолог Владимир Лепехин в комментарии газете ВЗГЛЯД выразил мнение, что «нынешние протесты в Казахстане – только повод, чтобы «оторвать» страну от России и Евразийского экономического союза».
Цена на газ в Европе вновь превысила 1000 долларов
Стоимость фьючерсов на газ в Европе после падения накануне ниже 800 долларов за тысячу кубометров вновь превышает 1000 долларов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Цена февральских фьючерсов на открытии торгов составила 1028,2 доллара. По состоянию на 10.18 мск цены составили 1000 долларов, что на 7,5% выше расчетной цены накануне – почти 940 долларов, передает РИА «Новости».
В последний день декабря сообщалось, что фьючерсы на газ в Европе дешевеют в пятницу, днем цены падали ниже 800 долларов за 1 тыс. кубометров впервые с 10 ноября.
СМИ: В Казахстане начали блокировать мессенджеры Telegram и WhatsApp
Казахстанские власти ограничили доступ к ключевым ресурсам в Сети – мессенджерам Telegram, WhatsApp, сообщают местные СМИ.
Telegram, WhatsApp и Signal были заблокированы около 22.00 по местному времени, пишет издание «Vласть».
Блокировка прошла на фоне протестов против роста цен на газ.
Между тем оператор Beeline подтвердил перебои с мобильным интернетом в Казахстане по «независящим от компании причинам», передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что правительство Казахстана согласилось снизить стоимость газа для потребителей до 50 тенге за литр. Митингующие решили не расходиться после этого. Президент страны Касым-Жомарт Токаев попросил демонстрантов не поддаваться призывам «деструктивных лиц», которые «заинтересованы в подрыве стабильности и единства» страны.
Накануне в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. Токаев поручил правительству в оперативном порядке рассмотреть ситуацию в городе Жанаозене Мангистауской области, где жители требовали снизить цену на сжиженный газ. В соцсетях опубликованы кадры, на которых горожане собрались в центре Жанаозеня с требованием снизить стоимость газа со 120 (0,27 доллара) до 60 (0,13 доллара) тенге.
Во вторник география протестов в Казахстане из-за повышения цен на сжиженный газ расширилась.
Политолог Владимир Лепехин в комментарии газете ВЗГЛЯД выразил мнение, что «Нынешние протесты в Казахстане – только повод, чтобы «оторвать» страну от России и Евразийского экономического союза».
Токаев заявил, что власть в Казахстане не падет
Гражданам Казахстана необходимо быть благоразумнее, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев, он подчеркнул, что действующее руководство государства «не падет».
«Дорогие соотечественники, вновь обращаюсь к вам. Проявите благоразумие и не поддавайтесь на провокации изнутри и извне, эйфории митинговщины и вседозволенности. Призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются абсолютно незаконными. Это преступление, за которым может последовать наказание. Власть не падет», – цитирует Токаева ТАСС.
Ранее сообщалось, что правительство Казахстана согласилось снизить стоимость газа для потребителей до 50 тенге за литр. Митингующие решили не расходиться после этого. Президент страны Касым-Жомарт Токаев попросил демонстрантов не поддаваться призывам «деструктивных лиц», которые «заинтересованы в подрыве стабильности и единства» страны.
Между тем в Казахстане начались сбои в работе самых популярных в стране мессенджеров.
Накануне в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. Токаев поручил правительству в оперативном порядке рассмотреть ситуацию в городе Жанаозене Мангистауской области, где жители требовали снизить цену на сжиженный газ. В соцсетях опубликованы кадры, на которых горожане собрались в центре Жанаозеня с требованием снизить стоимость газа со 120 (0,27 доллара) до 60 (0,13 доллара) тенге.
Во вторник география протестов в Казахстане из-за повышения цен на сжиженный газ расширилась.
Правительство Казахстана пообещало протестующим снизить цены на газ
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Стоимость газа для потребителей в Казахстане упадет до 50 тенге за литр, согласно требованиям участников митингов, сообщают СМИ.
Решение правительства о снижении цены на газ зачитал вице-премьер страны Ералы Тугжанов, сообщает «Sputnik Кыргызстан» в своем телеграм-канале.
Накануне в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. Президент республики Касым-Жомарт Токаев поручил правительству в оперативном порядке рассмотреть ситуацию в городе Жанаозене Мангистауской области, где жители требовали снизить цену на сжиженный газ. В соцсетях опубликованы кадры, на которых горожане собрались в центре Жанаозеня с требованием снизить стоимость газа со 120 тенге (0,27 доллара) до 60 (0,13 доллара).
Во вторник география протестов в Казахстане из-за повышения цен на сжиженный газ расширилась.
Политолог Владимир Лепехин в комментарии газете ВЗГЛЯД выразил мнение, что «Нынешние протесты в Казахстане – только повод, чтобы «оторвать» страну от России и Евразийского экономического союза».
В Киеве заявили о снижении Газпромом транзита газа через Украину
Газпром в начале нового года снизил транзит газа через Украину до почти двухлетнего минимума – 52,5 мдн кубометров в сутки при забронированных суточных объемах в 109,6 млн, заявил во вторник глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
«Третьего января 2022 года транзит природного газа из России уменьшился до 52,5 млн кубометров в сутки при забронированных объемах в 109,6 млн кубометров в сутки. Ожидается, что сегодня, 4 января, падение транзита продолжится, ведь номинации по состоянию на начало газовых суток составляют около 50,5 млн кубометров в сутки. Это будет самый низкий уровень транзита начиная с конца января 2020 года», – написал Макогон на своей странице в соцсети Facebook.
Он также отметил, что Газпром не информирует о причинах уменьшения транзита.
Ранее директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что Киев поднял вопрос о продлении контракта на транзит газа через Украину, хотя нынешний контракт будет действовать еще три года.
Боррель решил не обсуждать «Северный поток – 2» в Киеве
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что не намерен в ходе визита в Киев обсуждать газопровод «Северный поток – 2».
«Вопрос о «Северном потоке – 2» теперь находится в руках германского регулятора», – сказал он в интервью Польскому агентству печати, передает ТАСС.
Так Боррель ответил на вопрос о том, намерен ли он затрагивать на переговорах в Киеве «Северный поток – 2».
Ранее в российском МИД не исключили, что из-за США процесс сертификации «Северного потока – 2» может затянуться на «многие месяцы», «это может и до лета продлиться». В прошлую среду глава Газпрома Алексей Миллер Газпром сообщил президенту России Владимиру Путину, что компания завершила заполнение газом второй нитки «Северного потока – 2», обе нитки газопровода находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации.