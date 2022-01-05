В плавучем ночном клубе в Ярославле начался пожар

Ночной клуб загорелся на дебаркадере у ярославского причала, с места эвакуировали несколько десятков человек, сообщил представитель экстренных служб.

«При проведении ремонтных работ в двухэтажном ночном клубе «Мед» на дебаркадере у причала на реке Которосль возник пожар на площади 500 квадратных метров», – сказал собеседник РИА «Новости».

По его словам, с места эвакуированы 25 человек, по предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.

Летом 2021 года житель Приморья поджог ночной клуб Приморском крае за то, что охранники не пустили его туда.