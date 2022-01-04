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Токаев попросил митингующих не следовать призывам «деструктивных лиц»
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев попросил демонстрантов не поддаваться призывам «деструктивных лиц», которые «заинтересованы в подрыве стабильности и единства» страны.
«Обращаюсь с просьбой к демонстрантам не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве стабильности и единства нашего общества. Другие требования социально-экономического характера будут рассмотрены отдельно, в т.ч. в ходе завтрашнего рабочего совещания в столице», – написал Токаев в своем Twitter.
Также он подтвердил, что правительство решило снизить в Мангистауской области цену за сжиженный газ до 50 тенге за литр.
Ранее сообщалось, что правительство Казахстана согласилось снизить стоимость газа для потребителей до 50 тенге за литр. Митингующие решили не расходиться после этого.
Накануне в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. Президент республики Касым-Жомарт Токаев поручил правительству в оперативном порядке рассмотреть ситуацию в городе Жанаозене Мангистауской области, где жители требовали снизить цену на сжиженный газ. В соцсетях опубликованы кадры, на которых горожане собрались в центре Жанаозеня с требованием снизить стоимость газа со 120 (0,27 доллара) до 60 (0,13 доллара) тенге.
Во вторник география протестов в Казахстане из-за повышения цен на сжиженный газ расширилась.
Политолог Владимир Лепехин в комментарии газете ВЗГЛЯД выразил мнение, что «Нынешние протесты в Казахстане – только повод, чтобы «оторвать» страну от России и Евразийского экономического союза».
Стало известно о подготовке сделки России и Китая по «Силе Сибири – 2»
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Москве удалось договориться с Пекином о строительстве газопровода «Сила Сибири – 2», который позволит удвоить поставки российского трубопроводного газа в Китай и переиграть Европу, утверждает обозреватель Энтони Ашкенази в статье для британской Daily Express.
Автор статьи отметил, что Россия и Китай близки к заключению сделки о строительстве нового трубопровода, возможные поставки по которому эквивалентны тем объемам топлива, которые планировалось направить в европейские страны по «Северному потоку – 2», передает РИА «Новости».
«Соглашение удвоит экспорт в Китай, ежегодно будут транспортировать до 50 млрд кубометров природного газа по новому крупному газопроводу «Сила Сибири – 2». Это происходит в то время, когда остальная Европа переживает серьезный энергетический кризис», – обратил внимание Ашкенази.
Публицист уточнил, что Россия готова поставлять в Европу больше газа, однако сертификация «Северного потока – 2» приостановлена.
Напомним, в последний день минувшего года официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что власти КНР высоко оценили заявление президента России Владимира Путина о развитии российско-китайских отношений и испытывают позитивные ожидания по поводу сотрудничества с Россией в 2022 году. Ранее Путин заявил, что между Россией и Китаем сложились образцовые отношения, страны сотрудничают во многих областях.
В середине декабря президент России рассказал о подготовке технико-экономического обоснования по проекту газопровода из России в Китай через Монголию, который может стать продолжением российского трубопровода «Сила Сибири – 2». Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем России и Китаю нужен дублер «Силы Сибири».
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Политолог: Власти Казахстана не допустят перерастания протестов в революцию
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«Нынешние протесты в Казахстане – только повод, чтобы «оторвать» страну от России и Евразийского экономического союза», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Лепехин. В воскресенье в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за резкого роста цен на газ.
«Вся нынешняя новая казахская элита училась в западных вузах, по большей части – в британских. Поэтому, агентов влияния в Казахстане очень много. Их ничто не связывает с Россией, и они продвигают евроинтеграцию», – пояснил генеральный директор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин.
Эксперт также напомнил, что в Казахстане ряд СМИ на русском и казахском языках создают постановочные антироссийские ролики. «В целом, Казахстан «разыгрывается» Западом по украинскому сценарию. При этом, руководство страны вынуждено лавировать: с одной стороны они держат капиталы на Западе, с другой – Казахстану нужна Россия и ЕАЭС», – детализировал собеседник.
Лепехин считает, что в данной ситуации казахские власти не допустят революции, но будут вынуждены и впредь считаться как с евролиберальными кругами страны, так и с националистическими.
«Думаю, аналогичные протесты по какому бы то ни было поводу можно ждать в других тюркоязычных странах региона. Турция не зря постоянно рисует карты «Великого Турана» – уверен, что она тоже прикладывает усилия к нынешним протестам в Казахстане», – добавил аналитик.
В понедельник в Алматы перекрыли центральную площадь на фоне областных протестов из-за цен на газ, мобильный интернет в этом районе работает с перебоями, сообщили очевидцы.
В соцсетях очевидцы публикуют видеоролики, согласно которым по всему периметру в квадрате улиц Сатпаева, Назарбаева и Желтоксан выставлено полицейское оцепление в связи со стихийными митингами в Мангистауской области против повышения цен на сжиженный газ.
Сотрудники областной госадминистрации Мангистау разъяснили, что цена на газ регулируется рынком, то есть спросом и предложением, поэтому вопросы нужно решать посредством конструктивного диалога. Отмечается, что согласно закону «Об организации мирных собраний» действия собравшихся являются незаконными, передает Sputnik Казахстан.
Как сообщает Tengrinews.kz, в регионе по поручению главы государства была создана правительственная комиссия для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области, которая обещает пакет мер по урегулированию цены на сжиженный газ.
В свою очередь в отношении владельцев заправок начато расследование на предмет ценового сговора. При этом в правительстве заявляют, что уже сейчас принято решение о снижении стоимости газа с 120 до 85-90 тенге за литр. Также чиновники анонсировали «меры по правовой оценке произошедших событий, связанных с нарушением общественного порядка».
Напомним, 2 января в городе Жанаозен (в Мангистауской области) местные жители массово вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. По их словам, с 1 января цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге (0,27 доллара), протестующие требовали снизить ее до 60 тенге (0,13 доллара),
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству срочно проанализировать ситуацию в Жанаозене «с учетом экономической целесообразности, в правовом поле».
Транзит российского газа в Словакию через Украину резко снизился
Прокачка российского газа через территорию Украины в направлении Словакии 1 января 2022 года упала до низкого уровня впервые за два месяца, следует из данных словацкого газотранспортного оператора Eustream.
Речь идет о пограничном пункте Велке Капушаны, там транзит газа сократился с 84 млн до 49 млн кубометров, что является минимальным показателем со 2 ноября, передает РИА «Новости».
Поставки газа снижаются наряду с тем, что Газпром с 20 декабря не бронирует мощности газопровода «Ямал – Европа» для транзита газа через Польшу.
Ранее представитель компании Сергей Куприянов заявлял о ее готовности поставлять топливо по долгосрочным контрактам и дешевле спота. Сейчас компания не использует маршрут «Ямал – Европа», так как некоторые клиенты, например Франция и Германия, полностью выбрали все годовые контрактные объемы, заявок на поставку газа нет.
Газотранспортная система Украины наряду с газопроводом «Ямал – Европа» и «Северным потоком» составляет один из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа в ЕС.
Напомним, сейчас подземные хранилища (ПХГ) Украины заполнены на 43% меньше, чем на аналогичную дату годом ранее, запасы природного газа по состоянию на 1 января составляют 13,517 млрд кубометров.
Экс-глава «Нафтогаза» предсказал новое воровство российского газа Украиной
Украина не сможет обойтись без существенных объемов импорта газа в первом квартале, заявил экс-глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.
«Оценки необходимого объема импорта колеблются от 2 до 3 млрд кубометров за указанный период, но уже сейчас очевидно следующее: главным фактором, который определит ситуацию на украинском рынке газа в 2022 году, станет размер ущерба, который мы как государство получим в первом квартале», – приводит его слова интернет-издания ZN.ua, передает РИА «Новости».
По словам Коболева, есть два варианта развития событий. Первый – государству придется изыскать от 2 до 6 млрд долларов в той или иной форме на поддержку крупнейшей государственной компании. Второй – «Нафтогаз» не сможет обеспечить достаточный импорт газа для покрытия суточных дефицитов в стране
Коболев отметил, что ущерб по итогам квартала при оптимистичном сценарии развития событий будет только финансовым, речь идет о сумме от 1,5 до 5,3 млрд долларов.
А по второму варианту неизбежен «отбор российского газа из транзитного потока, так как отключение украинских потребителей сейчас выглядит нереалистичным».
«Реакцию россиян на несанкционированный отбор (или, проще говоря, воровство) газа предсказать несложно: остановка транзита по территории Украины и немедленное расторжение действующего транзитного контракта, подписанного в декабре 2019 года», – считает он.
Также Коболев исключил вариант возобновления импорта газа напрямую из России этой зимой.
Ранее сообщалось, что Украина с 24 декабря вошла в зону исторического минимума по запасам газа в ПХГ – 14,37 млрд кубометров, это на 9,9 млрд кубометров ниже показателя прошлого года и уже на 1 млрд кубометров меньше, чем на начало закачки в апреле этого года.
Транзит российского газа через Украину в Словакию упал почти на 30%
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Транзит российского газа через Украину в Словакию резко снижается второй день, он упал почти на 30%, следует из данных словацкого оператора газотранспортной системы Eustream.
Прокачка российского газа через точку соединения Ужгород – Вельке Капушаны, пограничный пункт между Украиной и Словакией сократился с 49,5 млн кубометров (1 января) до 35,5 миллиона кубометров (2 января), снижение составило почти 30%, передает РИА «Новости».
31 декабря показатель достиг 83,8 миллиона кубометров, а в первый день 2022 года упал до минимального за два месяца значения, сократившись почти на 40%
При этом транзит российского газа в Словакию в ноябре колебался в диапазоне 42,7-94,5 млн кубометров в сутки, а в декабре – 69,1-90,2 млн кубометров.
Снижение поставок происходит на фоне того, что Газпром почти две недели не бронирует мощности трубопровода «Ямал – Европа» для транзита газа через Польшу в Германию.
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Медведчук назвал способ преодолеть энергокризис на Украине
Украине необходимо вместе с Евросоюзом и Россией создать газовый консорциум для бесперебойного транзита голубого топлива из России, сообщил глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Виктор Медведчук.
По его словам, чтобы сохранить газотранспортную систему (ГТС) Украины и предотвратить катастрофу в энергетике, украинским властям необходимо прекратить «политические спекуляции» на теме газа и действовать в интересах граждан, сообщается на сайте политсилы.
Медведчук подчеркнул, что для бесперебойных поставок газа по «реальной цене, без переплат европейским посредникам» следует начать переговоры о поставках российского голубого топлива.
Как отметили в пресс-службе политсилы, необходим «как можно более оперативный старт переговоров» о сохранении транзита топлива из РФ в Европу через территорию Украины.
«Ради бесперебойной прокачки российского голубого топлива по украинской трубе (это позволило бы сохранить газотранспортную систему Украины и обеспечить ей будущее) нужно предметно подойти к теме создания трехстороннего газотранспортного консорциума, разговоры о котором ведутся уже многие годы. Консорциума с участием, помимо Украины, с одной стороны Российской Федерации, которая способна выступить гарантом и обеспечить бесперебойную прокачку голубого топлива через территорию Украины, и с другой стороны Европейского союза, в котором находятся потребители транзитируемого через Украину российского газа», – сказал Медведчука.
Ранее сообщалось, что подземные хранилища (ПХГ) Украины заполнены на 43% меньше, чем на аналогичную дату годом ранее, запасы природного газа по состоянию на 1 января составляют 13,517 млрд кубометров.
Бывший министр внутренних дел Украины генерал-полковник Анатолий Могилев заявил об ужасных перспективах для своей страны из-за ошибок Киева. Могилев напомнил в эфире телеканала UkrLive, что высоких цен на газ в государстве закрывают большое количество хлебопекарен, предприятий металлургии и химии. Это, в свою очередь, провоцирует рост безработицы.
Пушков назвал условие прекращения транзита российского газа через Украину
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Воровство российского газа приведет к расторжению контракта с Россией и концу транзита голубого топлива через территорию Украины, заявил сенатор Алексей Пушков.
«Интересный прогноз: Украине придется воровать российский газ, предсказал экс-глава «Нафтогаза» Коболев, а это приведет к расторжению контракта с Россией и концу украинского транзита», – подчеркнул Пушков в своем телеграм-канале.
Накануне экс-глава «Нафтогаза» Андрей Коболев предсказал новое воровство российского газа Украиной, выразив мнение, что «отключение украинских потребителей сейчас выглядит нереалистичным». «Реакцию россиян на несанкционированный отбор (или, проще говоря, воровство) газа предсказать несложно: остановка транзита по территории Украины и немедленное расторжение действующего транзитного контракта, подписанного в декабре 2019 года», – считает Коболев.
Напомним, к концу декабря минувшего года запасы газа в подземных хранилищах Украины снизились до исторического минимума для этого времени года.
Цена на газ в Европе вновь превысила 1000 долларов
Стоимость фьючерсов на газ в Европе после падения накануне ниже 800 долларов за тысячу кубометров вновь превышает 1000 долларов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Цена февральских фьючерсов на открытии торгов составила 1028,2 доллара. По состоянию на 10.18 мск цены составили 1000 долларов, что на 7,5% выше расчетной цены накануне – почти 940 долларов, передает РИА «Новости».
В последний день декабря сообщалось, что фьючерсы на газ в Европе дешевеют в пятницу, днем цены падали ниже 800 долларов за 1 тыс. кубометров впервые с 10 ноября.
В Газпроме рассказали о рекордах за 2021 год
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По итогам 2021 года Газпром увеличил экспорт в дальнее зарубежье на 5,8 млрд кубометров, до 185,1 млрд кубометров, что стало четвертым результатом в истории компании, заявил глава Газпрома Алексей Миллер.
«Прирост добычи Газпрома покрыл львиную долю роста мирового потребления газа в 2021 году. По предварительной информации, на российский рынок из газотранспортной системы Газпром поставил 257,8 млрд кубометров газа. Это максимальный уровень с 2013 года. Рост по сравнению с 2020 годом – на 31,9 млрд кубометров газа», – сообщил в публикации Миллер.
За рубеж экспортировали 185,1 млрд кубометров газа – на 5,8 млрд кубометров больше, чем в 2020 году.
«Результат 2021 года занял четвертую строчку среди исторических рекордов компании. Отмечу, что закупку российского трубопроводного газа нарастили 15 стран. Самый большой прирост обеспечили его крупнейшие потребители – Германия (+10,5%), Турция (+63%), Италия (+20,3%)», – рассказал глава компании.
Он также отметил роль газопроводов «Северный поток» и «Турецкий поток». По словам Миллера, важной особенностью 2021 года стала реализация проекта по строительству газпровода «Северный поток – 2», мощность которого составляет 55 млрд кубометров.
«Растет экспорт газа по газопроводу «Сила Сибири» в КНР. На протяжении 2021 года мы регулярно поставляли газ в Китай с превышением контрактных обязательств. С 1 января 2022 года Газпром вышел на новый уровень поставок, как это и предусмотрено долгосрочным двусторонним договором купли-продажи газа», – отметил руководитель.
Также был перевыполнен план по реализации газификации регионов России. Удалось построить около 2,7 тыс. км газопроводов. К газу теперь могут подключиться жители 342 населенных пунктов по всей стране.
«По итогам 2021 года мы ожидаем максимальный за всю историю Газпрома финансовый результат. А это значит, что дивиденды также будут абсолютно рекордными», – подытожил Миллер.
В Киеве заявили о снижении Газпромом транзита газа через Украину
Газпром в начале нового года снизил транзит газа через Украину до почти двухлетнего минимума – 52,5 мдн кубометров в сутки при забронированных суточных объемах в 109,6 млн, заявил во вторник глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
«Третьего января 2022 года транзит природного газа из России уменьшился до 52,5 млн кубометров в сутки при забронированных объемах в 109,6 млн кубометров в сутки. Ожидается, что сегодня, 4 января, падение транзита продолжится, ведь номинации по состоянию на начало газовых суток составляют около 50,5 млн кубометров в сутки. Это будет самый низкий уровень транзита начиная с конца января 2020 года», – написал Макогон на своей странице в соцсети Facebook.
Он также отметил, что Газпром не информирует о причинах уменьшения транзита.
Ранее директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что Киев поднял вопрос о продлении контракта на транзит газа через Украину, хотя нынешний контракт будет действовать еще три года.
Газпром не стал бронировать мощности «Ямала – Европы»
Газпром в очередной раз не забронировал мощности для транзита природного газа через Польшу по газопроводу «Ямал – Европа», свидетельствуют данные дополнительной сессии аукциона на площадке GSA Platform.
Для бронирования в ходе регулярной сессии было доступно 69,8 млн кубометров в точке входа в польский участок магистрали – один из основных для Газпрома при поставках в Европу, передает РИА «Новости».
Напомним, накануне Газпром также не стал бронировать мощности ни на регулярной, ни на дополнительной сессии. Предложение остается невостребованным с 20 декабря. При этом реверсные поставки газа по газопроводу из Германии в Польшу выросли в четыре раза. Президент России Владимир Путин пояснял, что Газпром не бронирует мощности газопровода «Ямал – Европа», потому что отсутствуют заявки со стороны европейских потребителей.
Митингующие в Казахстане не стали расходиться и потребовали встречи с президентом
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Протестующие в казахстанском Актау, к которым вышли представители правительства страны с обещанием снизить цены на газ, решили не расходиться, сообщают информационные агентства.
Митинг на площади в Актау продолжился, демонстранты потребовали, чтобы к ним прибыл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает «Интерфакс».
Ранее сообщалось, что правительство Казахстана согласилось снизить стоимость газа для потребителей до 50 тенге за литр.
Накануне в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. Президент республики Касым-Жомарт Токаев поручил правительству в оперативном порядке рассмотреть ситуацию в городе Жанаозене Мангистауской области, где жители требовали снизить цену на сжиженный газ. В соцсетях опубликованы кадры, на которых горожане собрались в центре Жанаозеня с требованием снизить стоимость газа со 120 (0,27 доллара) до 60 (0,13 доллара) тенге.
Во вторник география протестов в Казахстане из-за повышения цен на сжиженный газ расширилась.
Политолог Владимир Лепехин в комментарии газете ВЗГЛЯД выразил мнение, что «Нынешние протесты в Казахстане – только повод, чтобы «оторвать» страну от России и Евразийского экономического союза».
Правительство Казахстана пообещало протестующим снизить цены на газ
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Стоимость газа для потребителей в Казахстане упадет до 50 тенге за литр, согласно требованиям участников митингов, сообщают СМИ.
Решение правительства о снижении цены на газ зачитал вице-премьер страны Ералы Тугжанов, сообщает «Sputnik Кыргызстан» в своем телеграм-канале.
Накануне в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. Президент республики Касым-Жомарт Токаев поручил правительству в оперативном порядке рассмотреть ситуацию в городе Жанаозене Мангистауской области, где жители требовали снизить цену на сжиженный газ. В соцсетях опубликованы кадры, на которых горожане собрались в центре Жанаозеня с требованием снизить стоимость газа со 120 тенге (0,27 доллара) до 60 (0,13 доллара).
Во вторник география протестов в Казахстане из-за повышения цен на сжиженный газ расширилась.
Политолог Владимир Лепехин в комментарии газете ВЗГЛЯД выразил мнение, что «Нынешние протесты в Казахстане – только повод, чтобы «оторвать» страну от России и Евразийского экономического союза».
В Казахстане объяснили рост цен на сжиженный газ
Министерство энергетики Казахстана прокомментировало рост цен на сжиженный газ, объяснив его стоимость реализацией через электронные торги.
Президент республики Касым-Жомарт Токаев ранее поручил изучить ситуацию в городе Жанаозене Мангистауской области, где люди требовали снижение цены на сжиженный газ. В центре Жанаозеня горожане требовали снизить стоимость газа со 120 (0,27 доллара) до 60 (0,13 доллара) тенге.
В ведомстве добавили, что с 1 января 2022 года в стране осуществлен полный переход торгов сжиженным нефтяным газом через товарные биржи.
«Переход на электронную торговлю позволит сбалансировать цену на сжиженный нефтяной газ на основе спроса и предложения, что позволит привлечь инвестиции в создание новых производственных мощностей. Кроме того, рыночные механизмы положительно влияют на развитие конкуренции, сокращают влияние на рынок непродуктивных посредников, создают благоприятные условия для развития малого и среднего бизнеса», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Ранее сообщалось, что в Алматы перекрыли центральную площадь на фоне областных протестов из-за цен на газ.
В соцсетях очевидцы публикуют видеоролики, согласно которым по всему периметру в квадрате улиц Сатпаева, Назарбаева и Желтоксан выставлено полицейское оцепление в связи со стихийными митингами в Мангистауской области против повышения цен на сжиженный газ.
Цены фьючерсов на газ в Европе почти достигли отметки в 1000 долларов
Цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию первых в 2022 году торгов подобрались к отметке в 1000 долларов за тыс. кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Стоимость ближайших, февральских, контрактов на открытии сессии составила 817 долларов, что близко к расчетной цене пятницы (821,9 доллара). Далее на протяжении трех часов фьючерсы дешевели, котировки опускались до 771,2 доллара, передает РИА «Новости».
Примерно в 13.00 мск цены на газ снова начали расти. Максимум составил 987,3 доллара, а цена закрытия – 982,6 доллара. В последний день декабря котировки опустились ниже 800 долларов впервые с 10 ноября.
Стоимость газа коррекционно снижается после того, как 21 декабря она достигла исторического максимума в 2190,4 доллара.
В последний день декабря сообщалось, что фьючерсы на газ в Европе дешевеют в пятницу, днем цены падали ниже 800 долларов за 1 тыс. кубометров впервые с 10 ноября.