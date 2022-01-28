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28 января, пятница | Последнее обновление — 11:14 | vz.ru
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Швеция запланировала строительство могильника ядерных отходов
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Правительство Швеции одобрило строительства могильника ядерных отходов, где отработанные топливные стержни АЭС Швеции будут храниться на глубине в 500 метров в скальной горной породе, сообщила министр по вопросам охраны окружающей среды и климата Швеции Анника Страндхелл.
Запланированный проект является результатом 40-летних исследований. Радиоактивный мусор с атомных электростанций может безопасно храниться в течение ста тысяч лет. «Тем самым мы продемонстрируем, что мы можем использовать ядерную энергию в качестве переходного звена для того, чтобы стать первой в мире индустриальной страной, которая откажется от ископаемых энергоносителей», – передает Deutsche Welle ее слова.
Как отмечает Reuters, запланированный в Швеции могильник ядерных отходов – результат исследований, которые велись на протяжении сорока лет. Отработанные топливные стержни и прочие радиоактивные отходы общим весом до 12 тыс. тонн будут погребены на глубине в пятьсот метров в скальной горной породе в окрестностях атомной электростанции «Форсмарк».
При это эксперты уверяют, что правительство в Стокгольме планирует отключить от сети последнюю шведскую АЭС в 2040-х годах. Примерно через 70 лет после этого, когда шахта будет заполнена, доступ к могильнику будет заблокирован бетонитом, чтобы не допустить проникновения туда воды. Это позволит надежно опечатать шахту на срок в 100 тыс. лет.
Напомним, в сентябре прошлого года в заливе Амбросиева в Карском море был обнаружен контейнер с атомным реактором подводной лодки К-19 на месте захоронения радиоактивных отходов.
Верка Сердючка спела песню про Бандеру на передаче для российского канала
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Певец Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, исполнил песню, прославляющую Степана Бандеру, в передаче, транслируемой на канале «Че» российского телевидения.
Андрей Данилко выступил на концерте юмористической телепередачи «Дизель-шоу», где вместе со своим творческим коллективом исполнил песню про идеолога украинского национализма, лидера «Организации украинских националистов»* (ОУН*-УПА* запрещена в России как экстремистская организация) Степана Бандеру.
Перед тем, как исполнить песню про Бандеру, Данилко выступил на сцене с парой хитов. После этого к нему выбежала девочка и вручила букет цветов. Артист решил спеть для ребенка еще одну песню и вместе со своей командой начал исполнять композицию «Батько наш Бандера».
Видео выступления опубликовала пресс-служба производителя телешоу «Дизель студио».
Юмористическая передача «Дизель-шоу» выходит на русском и украинском языках. Она транслируется на украинском телеканале ICTV, а с 8 февраля 2021 года ее стали показывать на российском канале «Че», принадлежащем холдингу «СТС-Медиа».
Ранее СМИ сообщали, что артист Алексей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, мог помешать Владимиру Зеленскому стать главой страны, если бы также выдвинул свою кандидатуру на выборы.
МИД: НАТО отрабатывает применение ядерного оружия против России
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НАТО отрабатывает использование ядерного оружия в отношении России с участием неядерных стран, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«Осуществляются совместные ядерные миссии натовцев, в рамках которых неядерные члены альянса привлекаются к тренировкам по отработке применения против нас американского ядерного оружия», – цитирует его ТАСС.
По его словам, уже в пяти «неядерных» государствах НАТО расположены около 200 американских ядерных авиабомб. Лавров также отметил, что члены Североатлантического альянса участвуют в совместном ядерном планировании.
Дипломат подчеркнул, что Москва настаивает, что ядерные миссии НАТО должны быть «незамедлительно прекращены».
Ранее в среду госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон передал России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности.
При этом в Вашингтоне решили не публиковать ответы на предложения Москвы и выразили надежду, что «Россия будет придерживаться такой же точки зрения».
В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
В свою очередь в Госдуме оценили ответ США как однозначно отрицательный.
Лавров предупреждал, что если предложения по безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов, прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство страны в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
Дробницкий: США катастрофически не хватает времени для начала переговоров с Россией
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«Ответ США Москве, вероятно, содержит просьбу перенести основные переговоры по гарантиям безопасности на ноябрь», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Дробницкий. Ранее в Госдуме назвали отрицательной реакцию Запада на требования России.
«Очевидно, что Белому дому катастрофически не хватает времени на формирование позиции в отношении российских требований по гарантиям безопасности. Поэтому недовольство Москвы, судя по сему, вызвало предложение американской стороны отсрочить переговоры», – пояснил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
Другая часть документа, по его словам, состоит из «абстрактных штампованных фраз о приверженности США миру, основанному на правде и справедливости, и тому подобного». «В просьбе же США не афишировать их ответ Москве нет ничего необычного, это привычное условие работы Белого дома. Особняком тут стоит решение Москвы опубликовать свои требования», – добавил эксперт.
Аналитик указал: у Белого дома несколько видов риторики на политическом рынке. По внутриамериканскому, внутризападному, азиатскому направлениям посылаются разные сигналы, различающиеся в оттенках. Поэтому, США предпочитают вести такие диалоги в закрытом режиме.
«А вот шаг России, опубликовавшей свои требования, является беспрецедентным. Беспрецедентным, но объяснимым – это было уместно в данной ситуации, в которую Москву завели ее западные визави», – отметил собеседник.
Такое решение России вызвало большой переполох в Вашингтоне, и американская сторона стала делать заявления о том, что дальнейшим переговорам публичность точно не поможет, напомнил Дробницкий.
«Кстати, в Белом доме нет командного монолита, поэтому самый большой вопрос к США – кто писал ответ? По словам Блинкена, итоговый вариант документа правил Байден, но кто выступал советником американского лидера? Рон Клейн или Джейк Салливан? Это влиятельные люди с разными взглядами на внешнюю политику, поэтому данный вопрос не праздный», – подчеркнул эксперт.
Ранее первый заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов заявил, что ответ Запада на предложения России по гарантиям безопасности надо признать однозначно отрицательным. «Значит, скоро начнем узнавать российские ответы. Похоже, начнем с вооружения (самопровозглашенных) Донецкой и Луганской республик», – приводит слова парламентария РИА «Новости».
Кроме того, парламентарий, комментируя предложение НАТО возобновить работу представительств, отметил, что российскому представительству в НАТО много лет не давали работать, сейчас возобновлять нечего.
В среду госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В МИД России подтвердили, что получили от США письменный ответ по гарантиям безопасности.
В Вашингтоне решили не публиковать ответы на предложения Москвы по безопасности и выразили надежду, что «Россия будет придерживаться такой же точки зрения».
Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Россия не будет публиковать ответ Соединенных Штатов по гарантиям безопасности, если со стороны Вашингтона поступит такая просьба, однако суть реакции американцев будет донесена до общественности.
В свою очередь, издание The New York Times со ссылкой на американских должностных лиц сообщила, что в ответах Вашингтона содержится инициатива о возрождении Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности (ДРСМД), из которого США вышли в 2019 году.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
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В Совфеде объяснили, почему США не хотят афишировать ответ на предложения России
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«В США скоро выборы в Конгресс, и действующая администрация очень боится, что начинающийся диалог с Россией будет истолкован ее противниками как слабость», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее в Вашингтоне решили не публиковать ответы на предложения Москвы по безопасности и выразили надежду, что «Россия будет придерживаться такой же точки зрения».
«Пусть американцы предлагают нам не совсем то, что мы от них просим, но все-таки они обозначили некоторые направления, которые, с их точки зрения, могут удовлетворить Россию. В этом есть некая готовность к компромиссам», – отметил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
«Конечно, достичь взаимопонимания нелегко. Мы им говорим про неделимость безопасности, а они требуют, чтобы мы отвели свои войска от границы с Украиной. «В огороде бузина, а в Киеве дядька», как говорится. Но надо все-таки довести дело до конца, – уверен сенатор. – Как только дипломатические инструменты себя исчерпают – мы будем вынуждены применять другие методы. Американцы это хорошо понимают. Однако принцип неделимости безопасности для них словно кость в горле. Понятно, что они не собирались к нам идти с белым флагом. От них этого никто и не ждал. Но мы требуем, чтобы уже принятые когда-то решения соблюдались».
«А то, что они не хотят афишировать свой ответ, понятно, – считает Климов. – Скоро будут выборы в Конгресс, и действующая администрация очень боится, что начинающийся диалог с Россией по очень важным проблемам будет истолкован как слабость. Мнение о том, что Байден идет на поводу у Москвы, подхватят антироссийские круги в США и в странах НАТО, что существенно испортит показатели на парламентских выборах. Вспомните Трампа – сразу после встречи с Путиным его называли русским шпионом. А сейчас между нашими странами идут серьезные переговоры. Других причин я не вижу».
«Поэтому, на мой взгляд, команда Байдена предпочла темы поиска компромиссов с Россией если не засекретить, то по крайней мере вывести из публичного обсуждения. А для того, чтобы поддерживать ореол гегемона, которому все нипочем, устами Блинкена и других деятелей США они продолжают настаивать на тех идеологемах, которые провозглашались до начала российско-американских консультаций», – указал собеседник.
«Однако интереснее всего – поняли американцы или нет, что Россия не собирается ждать их выборов. У них это вообще старая песня. Каждые два года администрация говорит нам, что у них выборы – сначала президентские, потом парламентские. Эта песня про белого бычка звучит уже лет двадцать. И при этом они подтягивают военную инфраструктуру НАТО к границам России», – добавил Климов.
«А наши предложения по гарантиям безопасности не просто конкретны, они реалистичны. Мы же не предлагаем им распустить НАТО или закрыть военные базы. Мы предлагаем простые вещи, на которые представители США уже когда-то давали свое согласие. Но боязнь американской администрации потерять лицо – не перед Прибалтикой, Польшей или Украиной, а перед своими конкурентами внутри страны – очень большая проблема для них».
Ранее в среду госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В МИД России подтвердили, что получили от США письменный ответ по гарантиям безопасности. При этом в Вашингтоне решили не публиковать ответы на предложения Москвы по безопасности и выразили надежду, что «Россия будет придерживаться такой же точки зрения». Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Россия не будет публиковать ответ Соединенных Штатов по гарантиям безопасности, если со стороны Вашингтона поступит такая просьба, однако суть реакции американцев будет донесена до общественности.
В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель поддержал ответ Соединенных Штатов на предложения России. Он также призвал Москву приложить дипломатические усилия к разрешению разногласий с Киевом.
В свою очередь в Госдуме оценили ответ США как однозначно отрицательный. «Ответ Запада надо признать однозначно отрицательным. Значит, скоро начнем узнавать российские ответы. Похоже, начнем с вооружения (самопровозглашенных) Донецкой и Луганской республик», – заявил первый заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов. В то же время первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что ответ Соединенных Штатов на предложения России по безопасности говорит о том, что Вашингтон идет на прямую конфронтацию с Москвой и готов к глобальному противостоянию.
Позже газета The New York Times со ссылкой на чиновников, знакомых с документом, сообщила, что США в своих ответах на предложения России по гарантиям безопасности предложили возродить Договор о ликвидации ракет малой и средней дальности (ДРСМД), из которого США вышли в 2019 году.
«В документе также четко указывается, что Россия не будет иметь права вето в отношении присутствия ядерного оружия, войск или обычных вооружений в странах НАТО. Но он открывает двери для переговоров о взаимных ограничениях в отношении ядерного оружия малой и средней дальности, включая возрождение Договора о ядерных силах средней дальности», – говорится в материале. По словам собеседников издания, США и их союзники готовы обсудить взаимные ограничения размера и места проведения военных учений.
Ранее Лавров предупреждал, что если предложения России по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. 1 декабря президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года.
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Рубль взлетел после заявления МИД России о неприемлемости войны с Украиной
На Московской бирже доллар и евро начали падать, а рубль активно растет после заявлений российского МИД о неприемлемости военных действий между Россией и Украиной.
Так, курс доллара составил 78,05 руб. в 15:55, что на 83 копейки ниже, чем незадолго до времени появления новостей о заявлении МИД. При этом евро стоил 87,08 руб., он подешевел на 94 копейки к этому моменту, пишет «Интерфакс».
Эксперты отметили, что рубль сильно ускорил темпы роста к доллару и евро днем в четверг после того, как МИД России сделал несколько важных заявлений относительно текущей внешнеполитической ситуации, и в первую очередь о неприемлемости военных действий странами.
Как подчеркнул заместитель директора департамента информации и печати российского МИД Алексей Зайцев, «уже неоднократно заявляли, что наша страна ни на кого нападать не собирается». Он подчеркнул, что «мы считаем неприемлемой даже мысль о войне между нашими народами». Зайцев выразил надежду, что на предстоящей встрече в нормандском формате через две недели в Берлине удастся найти развязки накопившихся проблем в украинском урегулировании и продвинуться вперед.
По его словам, заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможном наращивании сил на восточном фланге альянса не создают благоприятного фона для переговоров о гарантиях безопасности.
Ранее Зайцев объявил, что Россия всегда готова к эвакуации россиян с Украины из-за эскалации, но спецпланов нет.
Напомним, Украина призывает Запад занять жесткую и решительную позицию в диалоге с Россией и быть готовыми к безотлагательному внедрению «превентивного пакета» санкций. Киев считает, что нужно не наказывать Россию санкциями после гипотетического нападения, а ввести самые жесткие санкции уже сейчас, чтобы это нападение предотвратить.
Ранее Госдеп предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину, а также разрешил сделать это добровольно части персонала дипломатического представительства. Британия приняла аналогичное решение и начала эвакуировать часть сотрудников посольства в Киеве. Причиной названа угроза обострения ситуации.
Позднее стало известно, что НАТО усиливает свое присутствие в Восточной Европе в связи с ситуацией вокруг Украины. При этом глава МИД ФРГ Анналена Бербок призвала «не смешивать территорию НАТО с Украиной» при выборе мер реагирования на обострение ситуации в Восточной Европе.
В свою очередь глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС выяснит у госсекретаря США причину эвакуации американцев с Украины, при этом европейские дипломаты уезжать не собираются.
В субботу появились сообщения, что МИД Германии разрабатывает план по эвакуации семей сотрудников посольства на Украине на случай эскалации ситуации. Однако МИД Германии опроверг сообщение об эвакуации дипломатов и членов их семей с Украины.
Россия призвала Молдавию отказаться от спорных заявлений по Приднестровью
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Россия призывает руководство Молдавии отказаться от спорных заявлений о роли Москвы в приднестровском урегулировании, заявил заместитель директора информации и печати МИД России Алексей Зайцев.
Он рассказал, что Москва обратила внимание на слова молдавского президента Майи Санду. Зайцев отметил, что едва ли уместно говорить, что ключом к решению приднестровской проблемы является вопрос пребывания в регионе российских миротворцев, сообщает РИА «Новости».
«Призываем госпожу Санду и других молдавских партнеров отказаться от далеких от реальности исторических экскурсов и сосредоточиться на решении открытых вопросов российско-молдавских отношений, в том числе искусственно создаваемых Кишиневом проблем, и (сосредоточиться) на придании позитивной динамики процессу приднестровского урегулирования, включая возобновление диалога с Тирасполем по всем аспектам всеобъемлющего урегулирования», – заявил Зайцев.
Он добавил, что Россия готова к конструктивному, прагматичному сотрудничеству с Молдавией.
Ранее Санду заявила, что Россия направляла «своих людей» в Приднестровье, пытаясь помешать Молдавии обрести независимость.
Санду заявила, что «война в Приднестровье была попыткой остановить процесс обретения независимости» Молдавией. По ее словам, «этот процесс пытались остановить силы», которые не хотели, чтобы Молдавия «стала независима от СССР».
Расстрелявший сослуживцев на «Южмаше» украинский солдат задержан
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Военнослужащий национальной гвардии Украины, солдат срочной службы, который в городе Днепре открыл стрельбу по сослуживцам и убил пятерых человек, задержан, сообщило МВД Украины.
«Для задержания преступника в городе введена полицейская операция «Сирена». Кадровый отряд нацполиции и подразделений нацгвардии подняли по тревоге. Убийцу задержали в процессе оперативного следствия», – говорится в сообщении ведомства на Facebook.
Глава МВД Украины Денис Монастырский сообщил в Facebook, что Артем Рябчук будет нести строжайшую ответственность, предусмотренную законом.
Он распорядился сформировать комиссию, которая займется выяснением мотивов стрелявшего и обстоятельств, которые привели к тому, что 21-летний солдат начал стрелять по сослуживцам, хотя его готовили к защите родины. В частности, комиссия проверит, как он проходил медкомиссию и каково было его психическое состояние, когда он получил разрешение на ношение оружия.
В четверг солдат-срочник открыл огонь в караульном помещении на территории Южного машиностроительного завода (ЮМЗ) в украинском Днепре, в результате чего пять человек погибли, еще пятеро получили ранения. В Днепре ввели полицейскую операцию «Сирена».
Опубликовано фото упавшего на воду с американского авианосца истребителя F-35C
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Фотография F-35 Lightning II, потерпевшего аварию во время попытки совершить посадку на авианосец в Южно-Китайском море, появилась на Reddit, истребитель запечатлен плавающем в воде сразу после падения.
Как сообщает The Aviationist, предположительно, фото было сделано после падения истребителя, за мгновение до того, как самолет F-35 начал тонуть в водах Южно-Китайского моря. На фотографии изображен находящийся на поверхности моря F-35, его фонарь сброшен, катапультного кресла в кабине нет.
Издание отмечает, что не может подтвердить подлинность изображения.
Во вторник новейший американский истребитель F-35 Lightning II потерпел аварию, когда пытался совершить посадку на авианосец в Южно-Китайском море. Самолет не смог сесть на палубу авианосца ВМС США «Карл Винсон». В результате аварии пострадали семь моряков, трое из них доставлены в госпиталь на Филиппинах. Пилот «благополучно катапультировался и был спасен военным вертолетом».
В ноябре истребитель F-35 ВВС Великобритании потерпел крушение в Средиземном море при выполнении штатного полета с борта авианосца «Королева Елизавета». Год назад сообщалось, что в истребителе F-35 насчитали почти тысячу дефектов.
Стало известно о предложении США возродить договор ДРСМД
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Власти США в своих ответах на предложения России по гарантиям безопасности предложили возродить Договор о ликвидации ракет малой и средней дальности (ДРСМД), из которого США вышли в 2019 году при президенте Дональде Трампе, сообщила газета The New York Times со ссылкой на чиновников, знакомых с документом.
Газета пишет, что в документе «четко указывается, что Россия не будет иметь права вето в отношении присутствия ядерного оружия, войск или обычных вооружений в странах НАТО», передают «Ведомости».
При этом открываются двери «для переговоров о взаимных ограничениях в отношении ядерного оружия малой и средней дальности, включая возрождение Договора о ядерных силах средней дальности».
По словам собеседников издания, США и их союзники готовы обсудить взаимные ограничения размера и места проведения военных учений. Они, в частности, гарантировали бы, что учения будут проходить вдали от границ и их не будут считать стягиванием сил для вторжения.
При этом в декабре генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что мораторий на размещение ракет средней дальности в Европе, предложенный Москвой, в НАТО считают «недостойным доверия».
Газета ВЗГЛЯД писала о том, в чем США готовы уступить России по гарантиям безопасности.
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Вашингтон в ответе Москве обвинил Россию в нарушении суверенитета соседей
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Американский ответ на предложения России по гарантиям безопасности содержит указания на нарушение Москвой суверенитета соседей, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
«Я не буду вдаваться в точное содержание нашего документа или документа НАТО. Достаточно сказать, что в нашем документе крайне ясно обозначены обеспокоенности позицией России, включая нарушения суверенитета по отношению к ее соседям», – приводит слова Нуланд ТАСС.
Ранее в Кремле призвали дождаться реакции президента России Владимира Путина на ответ Соединенных Штатов на предложения Москвы по гарантиям безопасности. При этом в Кремле констатировали, что ответы Вашингтона дают не очень много поводов для оптимизма. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров указал, что США не дали ответ на самый главный вопрос по гарантиям безопасности – о нерасширении НАТО на восток.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Североатлантический альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
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В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В декабре 2021 года президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Лавров: США не ответили на вопрос о нерасширении НАТО
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США не дали ответ на самый главный вопрос по гарантиям безопасности – о нерасширении НАТО на восток, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров заявил, что «по главному вопросу в этом документе позитивной реакции нет», передает РИА «Новости».
«Главным вопросом является наша четкая позиция о недопустимости дальнейшего расширения НАТО на восток и размещения ударных вооружений, которые могут угрожать территории России», – напомнил он.
Ранее в среду госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон передал России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности.
При этом в Вашингтоне решили не публиковать ответы на предложения Москвы и выразили надежду, что «Россия будет придерживаться такой же точки зрения».
В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
В свою очередь в Госдуме оценили ответ США как однозначно отрицательный.
Лавров предупреждал, что если предложения по безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство страны в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
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Россия в СБ ООН потребовала немедленного вывода войск США из Сирии
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Россия требует немедленного вывода войск США из Сирии, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности всемирной организации.
«Проблемы остаются прежде всего там, где американцы создали правовой вакуум, там, где территория суверенного государства остается оккупирована иностранными войсками. Требуем немедленного вывода из Сирии всех иностранных сил, присутствующих там незаконно. С борьбой с терроризмом США явно не справляются даже в локальном, не говоря уже о мировом, масштабе», – приводит слова дипломата ТАСС.
«Мы крайне встревожены возможными неизбирательными ударами американских ВВС [по территории Сирии], после задействования которых уже не раз отмечались массовые жертвы среди гражданского населения», – сказал Полянский на заседании СБ ООН.
«Буквально на днях, 25 января, на открытых дебатах Совета Безопасности по тематике защиты гражданских лиц в выступлении постоянного представителя США прозвучали очень правильные тезисы: абсолютный императив соблюдения сторонами вооруженного конфликта норм международного гуманитарного права, растущая важность защиты мирного населения при боевых действиях в городе, констатация того, насколько легко боеприпасы взрывного действия могут убить большие группы гражданских лиц», – обратил внимание Полянский.
«Что мы видим в реальности – возвышенная риторика США в очередной раз радикально разошлась с их собственными действиями, – отметил он. – Так, в ходе операции по зачистке от боевиков ИГИЛ* («Исламское государство*» – запрещенная в России террористическая организация) тюрьмы «Синаа» и ее окрестностей – те самые боевые действия в условиях города – применялись авиация и бронетехника». По словам дипломата, подобное тяжелое вооружение использует боеприпасы взрывного действия.
Накануне Россия созвала заседание СБ ООН по ситуации в Сирии. Днем ранее постоянное представительство России при ООН обвинило Соединенные Штаты в поддержке боевиков в Идлибе, укреплении позиции террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в России), попытке проведения ребрендинга «идлибских головорезов» с целью выставить их как альтернативу законному правительству Сирии в Дамаске. Как подчеркнули российские дипломаты, американцы «без зазрения совести оккупируют весь северо-восток Сирии – нефтеносный район и «хлебную житницу». США «обворовывают» Сирию, «ежемесячно вывозя колоннами грузовиков добытую на северо-востоке Сирии нефть».
В августе 2021 года США уличили в переброске сторонников террористической группировки «Исламское государство*» (ИГ*, запрещена в России) на контролируемую ВС США базу в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии. Россия подчеркнула незаконность присутствия сил США в Сирии. В конце июля в российском внешнеполитическом ведомстве предложили Штатам «убрать свои небольшие следы» в Ираке, Ливии, Афганистане и Сирии.
Кинолог: Агрессивных бродячих собак можно отогнать при помощи колбасы и дезодоранта
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«Если вы видите на своем пути стаю собак, которая проявляет агрессию, ни в коем случае нельзя бежать. Также нельзя замахиваться на собак и пытаться их чем-то отогнать», – сказал газете ВЗГЛЯД кинолог Владимир Уражевский, комментируя участившиеся случаи нападения бродячих животных на людей.
«В последнее время в России участились трагичные случаи нападения бездомных собак на людей, включая маленьких детей. Поэтому самая главная превентивная мера, которую нужно соблюдать – не отпускать детей без сопровождения взрослых в школу, особенно если короткий маршрут пролегает через пустыри, промзоны и так далее», – считает кинолог, президент Союза кинологических ассоциаций России Владимир Уражевский.
«Но если все-таки случилось так, что человек видит на своем пути стаю собак, которая проявляет агрессию, то ни в коем случае нельзя бежать. Собаки могут изначально воспринять это как элемент игры, из-за чего может возникнуть игровая агрессия. Также нельзя замахиваться на собак и пытаться их чем-то отогнать. Такие действия собаки воспримут как нападение, – пояснил эксперт. – Наоборот, нужно остановиться и постараться найти убежище – ближайшее дерево или забор, и потихоньку пододвигаться к нему спиной. Если рядом есть люди, то необходимо позвать на помощь. Когда собаки видят приближение других людей, то, как правило, оставляют свою жертву в покое».
«Если у вас в руке есть что-то большое – сумка или зонт, то необходимо поднять это над головой. У собак очень плохое зрение, но хороший нюх, поэтому, когда они видят большой силуэт, то высока вероятность, что они не станут с вами связываться. Кроме того, зачастую у девушек в сумочке находятся аэрозольные баллончики – дезодорант или парфюм. Необходимо распылить их на собак. У них пропадет контакт с запахом жертвы, и они уйдут», – рассказывает кинолог.
При этом Уражевский счел неэффективной мерой защиты приложение на смартфоне с ультразвуком. «Это какой-то лайфхак из будущего, сначала нужно провести необходимые проверки эффективности. А в реальных условиях далеко не у каждого ребенка есть смартфон. Тем более, в экстремальной обстановке нужно еще суметь найти это приложение и включить», – пояснил собеседник.
«То же самое касается электрошокера. Во-первых, не знаю людей, которые бы постоянно носили его с собой. Во-вторых, чтобы использовать электрошокер, надо близко подойти к собаке и прислонить его, а это практически невозможно, – полагает кинолог. – Вообще если специально готовиться к нападению стаи бродячих собак, то при выходе из дома нужно костюм надевать, который невозможно прокусить и так далее».
«В качестве эффективного средства можно использовать специальный баллончик с перечным газом, отпугивающий собак. Это будет гораздо эффективнее и действует на гораздо большее расстояние, – пояснил Уражевский. – А самый простой и действенный способ защититься – это дать животным еду. Например, если вы идете из магазина, и у вас в сумке есть колбаса, хлеб или сосиски. Пока собаки будут разрывать пакет и поглощать еду, вы сможете ретироваться».
В четверг власти Магадана ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с повышенной агрессивностью бродячих собак. На официальном сайте городской администрации сложившаяся обстановка оценивается как критически опасная для жизни и здоровья людей. В среду управление Следственного комитета по Астраханской области возбудило уголовное дело после гибели 58-летнего мужчины из-за нападения бездомных собак. 22 января стая бродячих собак насмерть загрызла девочку в селе Домна в Забайкальском крае, когда ребенок возвращался домой из музыкальной школы.
Трагедии в Забайкалье предшествовало схожее событие в Якутске, где жертвой нападения собак стала 53-летняя Сардана Слепцова, доцент Северо-Восточного федерального университета. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этом инциденте – и о том, что еще до трагедии в Якутске пытались решить, как сделать, чтобы федеральный закон, защищающий бесхозных животных, в первую очередь обеспечил безопасность людей.
В Армении отметили рост эмиграции граждан в Россию
Гражданство России в 2021 году приняли свыше 46,9 тыс. граждан Армении, это рекордная цифра для последних лет. Всего за 2017-2021 годы российский паспорт получили почти 153,8 тыс. армян.
По отношению к численности постоянного населения Армении это составляет около 5,2%, передает портал NEWS.am.
Основные причины эмиграции – массовая безработица, а также низкий уровень доходов, не обеспечивающий даже минимальный уровень жизни. Также роль сыграла ощутимая инфляция (7,2% в 2021 году), особенно агроинфляция (11,2%).
Портал отмечает, что причиной также стали «тяжелые последствия 44-дневной войны в Арцахе (Нагорном Карабахе – прим. ВЗГЛЯД), последующая напряженная обстановка в стране, особенно в приграничных ее районах».
«Многие покидают родину из-за неопределенности в будущем страны, опасаясь за безопасность своих семей, особенно детей», – пишет издание.
Кроме того, адаптация в России не представляет сложности для жителей Армении, особенно с учетом, что большинство из них владеет русским языком.
Вместе с тем в Армении стареет население: по расчетам Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН, в 2021 году в республике число лиц старше 64 лет превысило 10% от общей численности населения (при планке в 7%). В перспективе эти факторы негативно скажутся на демографии Армении, ее социально-экономическом состоянии.
Ранее в МВД назвали число ставших гражданами России иностранцев: паспорт получили 667 тыс. 939 человек. Между тем глава МИД России Сергей Лавров предложил переселять потенциальных граждан России в Восточную Сибирь.
США пригрозили оставить «Северный поток – 2» «куском металла на дне»
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В случае «вторжения» России на Украину «Северный поток – 2» не будет продвигаться вперед и останется «куском металла на дне океана», заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
Как подчеркнула Нуланд, ответ Вашингтона на предложения Москвы по гарантиям безопасности был сформулирован по итогам «консультаций с отдельными странами, в том числе с Украиной, а также [членами] НАТО и партнерами по ОБСЕ», передает ТАСС.
«Как ранее на этой неделе заявлял президент [США Джо Байден], мы едины в том, что предпочитаем дипломатию. Но мы также едины в убеждении, что, если Россия отвергнет наш призыв к диалогу, последует быстрая и жесткая расплата», – заявила замглавы Госдепа.
«Мы продолжаем вести очень тесные и четкие переговоры с нашими германскими союзниками. И сегодня я хочу быть с вами откровенной: если Россия вторгнется на Украину, то так или иначе «Северный поток – 2» не будет продвигаться вперед», – заявила Нуланд.
«Как любит говорить [выступающий против трубопровода] сенатор [США Тед] Круз, – я не часто его цитирую, но, как он любит говорить, – в настоящее время это кусок металла на дне океана. Необходимо провести его испытание, сертифицировать, он должен получить одобрение регулирующих органов, и никакой газ не будет проходить через него, пока это не произойдет», – считает заместитель госсекретаря США по политическим делам.
Позже Нуланд в шутку поддержала идею использования «Северного потока – 2» для перекачки водки. «Водка – это было бы хорошо», – сообщила дипломат, комментируя реплику одного из журналистов, который сказал, что работа над «Северным потоком – 2» завершена и он готов к прокачке чего угодно – «газа, оливкового масла или водки».
Накануне глава МИД Германии Анналена Бербок допустила возможность введения санкций против «Северного потока – 2» в случае «вторжения» России на Украину. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой. Там также отметили, что некоторые страны Запада пытаются рассорить народы России и Украины и создать очаг нестабильности в Европе, осложняя отношения между странами ЕС и Москвой. Постпред России при ЕС Владимир Чижов призвал ЕС не преувеличивать масштаб возможных санкций.
В среду Госдеп пригрозил России падением экономики в случае «вторжения» на Украину. В тот же день стало известно, что Евросоюз может ввести меры против России в случае «кибератаки, кампании по дезинформации, ограничении поставок газа». Один из чиновников ЕС заявил, что Евросоюз работает над «пакетом мер» против России, который может включать ограничение на конвертирование валюты, помимо этого он рассматривает меры по экспортному контролю, по ограничению доступа к SWIFT, запреты на импорт и экспорт.
При этом несколько крупных стран Евросоюза попросили США о ряде исключений из возможных американских санкций против России, включая послабления для некоторых банков, сделок, связанных с энергетикой, и существующих контрактов.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он подчеркнул, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. «Мы ни на кого не нападали, всегда нападали на нас. Всегда те, кто это делал, получал по заслугам», – сказал глава российского внешнеполитического ведомства. Лавров выразил уверенность, что Запад очень хочет, чтобы на Украине произошла реальная провокация. Москва в свою очередь предложила ЕС разморозить треки переговоров по безопасности.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
При этом в начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом.
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