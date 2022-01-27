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27 января, четверг | Последнее обновление — 17:49 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: МИД: НАТО отрабатывает применение ядерного оружия против России
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МИД: НАТО отрабатывает применение ядерного оружия против России
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НАТО отрабатывает использование ядерного оружия в отношении России с участием неядерных стран, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«Осуществляются совместные ядерные миссии натовцев, в рамках которых неядерные члены альянса привлекаются к тренировкам по отработке применения против нас американского ядерного оружия», – цитирует его ТАСС.
По его словам, уже в пяти «неядерных» государствах НАТО расположены около 200 американских ядерных авиабомб. Лавров также отметил, что члены Североатлантического альянса участвуют в совместном ядерном планировании.
Дипломат подчеркнул, что Москва настаивает, что ядерные миссии НАТО должны быть «незамедлительно прекращены».
Ранее в среду госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон передал России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности.
При этом в Вашингтоне решили не публиковать ответы на предложения Москвы и выразили надежду, что «Россия будет придерживаться такой же точки зрения».
В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
В свою очередь в Госдуме оценили ответ США как однозначно отрицательный.
Лавров предупреждал, что если предложения по безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство страны в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В Госдуме оценили ответ Запада на предложения России по безопасности
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Ответ Запада на предложения России по гарантиям безопасности надо признать однозначно отрицательным, заявил первый заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов.
«Ответ Запада надо признать однозначно отрицательным. Значит, скоро начнем узнавать российские ответы. Похоже, начнем с вооружения (самопровозглашенных) Донецкой и Луганской республик», – приводит слова парламентария РИА «Новости».
Кроме того, первый замглавы комитета ГД по международным делам Вячеслав Никонов, комментируя предложение НАТО возобновить работу представительств, отметил, что российскому представительству в НАТО много лет не давали работать, сейчас возобновлять нечего.
Ранее в среду госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В МИД России подтвердили, что получили от США письменный ответ по гарантиям безопасности. При этом в Вашингтоне решили не публиковать ответы на предложения Москвы по безопасности и выразили надежду, что «Россия будет придерживаться такой же точки зрения». Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Россия не будет публиковать ответ Соединенных Штатов по гарантиям безопасности, если со стороны Вашингтона поступит такая просьба, однако суть реакции американцев будет донесена до общественности.
До какой степени противостояния с Западом должна идти Россия, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО?
В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
Лавров предупреждал, что если предложения России по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
-
В декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. 1 декабря президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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В Совфеде объяснили, почему США не хотят афишировать ответ на предложения России
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«В США скоро выборы в Конгресс, и действующая администрация очень боится, что начинающийся диалог с Россией будет истолкован ее противниками как слабость», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее в Вашингтоне решили не публиковать ответы на предложения Москвы по безопасности и выразили надежду, что «Россия будет придерживаться такой же точки зрения».
«Пусть американцы предлагают нам не совсем то, что мы от них просим, но все-таки они обозначили некоторые направления, которые, с их точки зрения, могут удовлетворить Россию. В этом есть некая готовность к компромиссам», – отметил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
«Конечно, достичь взаимопонимания нелегко. Мы им говорим про неделимость безопасности, а они требуют, чтобы мы отвели свои войска от границы с Украиной. «В огороде бузина, а в Киеве дядька», как говорится. Но надо все-таки довести дело до конца, – уверен сенатор. – Как только дипломатические инструменты себя исчерпают – мы будем вынуждены применять другие методы. Американцы это хорошо понимают. Однако принцип неделимости безопасности для них словно кость в горле. Понятно, что они не собирались к нам идти с белым флагом. От них этого никто и не ждал. Но мы требуем, чтобы уже принятые когда-то решения соблюдались».
«А то, что они не хотят афишировать свой ответ, понятно, – считает Климов. – Скоро будут выборы в Конгресс, и действующая администрация очень боится, что начинающийся диалог с Россией по очень важным проблемам будет истолкован как слабость. Мнение о том, что Байден идет на поводу у Москвы, подхватят антироссийские круги в США и в странах НАТО, что существенно испортит показатели на парламентских выборах. Вспомните Трампа – сразу после встречи с Путиным его называли русским шпионом. А сейчас между нашими странами идут серьезные переговоры. Других причин я не вижу».
«Поэтому, на мой взгляд, команда Байдена предпочла темы поиска компромиссов с Россией если не засекретить, то по крайней мере вывести из публичного обсуждения. А для того, чтобы поддерживать ореол гегемона, которому все нипочем, устами Блинкена и других деятелей США они продолжают настаивать на тех идеологемах, которые провозглашались до начала российско-американских консультаций», – указал собеседник.
«Однако интереснее всего – поняли американцы или нет, что Россия не собирается ждать их выборов. У них это вообще старая песня. Каждые два года администрация говорит нам, что у них выборы – сначала президентские, потом парламентские. Эта песня про белого бычка звучит уже лет двадцать. И при этом они подтягивают военную инфраструктуру НАТО к границам России», – добавил Климов.
«А наши предложения по гарантиям безопасности не просто конкретны, они реалистичны. Мы же не предлагаем им распустить НАТО или закрыть военные базы. Мы предлагаем простые вещи, на которые представители США уже когда-то давали свое согласие. Но боязнь американской администрации потерять лицо – не перед Прибалтикой, Польшей или Украиной, а перед своими конкурентами внутри страны – очень большая проблема для них».
Ранее в среду госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В МИД России подтвердили, что получили от США письменный ответ по гарантиям безопасности. При этом в Вашингтоне решили не публиковать ответы на предложения Москвы по безопасности и выразили надежду, что «Россия будет придерживаться такой же точки зрения». Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Россия не будет публиковать ответ Соединенных Штатов по гарантиям безопасности, если со стороны Вашингтона поступит такая просьба, однако суть реакции американцев будет донесена до общественности.
В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель поддержал ответ Соединенных Штатов на предложения России. Он также призвал Москву приложить дипломатические усилия к разрешению разногласий с Киевом.
В свою очередь в Госдуме оценили ответ США как однозначно отрицательный. «Ответ Запада надо признать однозначно отрицательным. Значит, скоро начнем узнавать российские ответы. Похоже, начнем с вооружения (самопровозглашенных) Донецкой и Луганской республик», – заявил первый заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов. В то же время первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что ответ Соединенных Штатов на предложения России по безопасности говорит о том, что Вашингтон идет на прямую конфронтацию с Москвой и готов к глобальному противостоянию.
Позже газета The New York Times со ссылкой на чиновников, знакомых с документом, сообщила, что США в своих ответах на предложения России по гарантиям безопасности предложили возродить Договор о ликвидации ракет малой и средней дальности (ДРСМД), из которого США вышли в 2019 году.
«В документе также четко указывается, что Россия не будет иметь права вето в отношении присутствия ядерного оружия, войск или обычных вооружений в странах НАТО. Но он открывает двери для переговоров о взаимных ограничениях в отношении ядерного оружия малой и средней дальности, включая возрождение Договора о ядерных силах средней дальности», – говорится в материале. По словам собеседников издания, США и их союзники готовы обсудить взаимные ограничения размера и места проведения военных учений.
Ранее Лавров предупреждал, что если предложения России по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. 1 декабря президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года.
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Дробницкий: США катастрофически не хватает времени для начала переговоров с Россией
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«Ответ США Москве, вероятно, содержит просьбу перенести основные переговоры по гарантиям безопасности на ноябрь», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Дробницкий. Ранее в Госдуме назвали отрицательной реакцию Запада на требования России.
«Очевидно, что Белому дому катастрофически не хватает времени на формирование позиции в отношении российских требований по гарантиям безопасности. Поэтому недовольство Москвы, судя по сему, вызвало предложение американской стороны отсрочить переговоры», – пояснил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
Другая часть документа, по его словам, состоит из «абстрактных штампованных фраз о приверженности США миру, основанному на правде и справедливости, и тому подобного». «В просьбе же США не афишировать их ответ Москве нет ничего необычного, это привычное условие работы Белого дома. Особняком тут стоит решение Москвы опубликовать свои требования», – добавил эксперт.
Аналитик указал: у Белого дома несколько видов риторики на политическом рынке. По внутриамериканскому, внутризападному, азиатскому направлениям посылаются разные сигналы, различающиеся в оттенках. Поэтому, США предпочитают вести такие диалоги в закрытом режиме.
«А вот шаг России, опубликовавшей свои требования, является беспрецедентным. Беспрецедентным, но объяснимым – это было уместно в данной ситуации, в которую Москву завели ее западные визави», – отметил собеседник.
Такое решение России вызвало большой переполох в Вашингтоне, и американская сторона стала делать заявления о том, что дальнейшим переговорам публичность точно не поможет, напомнил Дробницкий.
«Кстати, в Белом доме нет командного монолита, поэтому самый большой вопрос к США – кто писал ответ? По словам Блинкена, итоговый вариант документа правил Байден, но кто выступал советником американского лидера? Рон Клейн или Джейк Салливан? Это влиятельные люди с разными взглядами на внешнюю политику, поэтому данный вопрос не праздный», – подчеркнул эксперт.
Ранее первый заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов заявил, что ответ Запада на предложения России по гарантиям безопасности надо признать однозначно отрицательным. «Значит, скоро начнем узнавать российские ответы. Похоже, начнем с вооружения (самопровозглашенных) Донецкой и Луганской республик», – приводит слова парламентария РИА «Новости».
Кроме того, парламентарий, комментируя предложение НАТО возобновить работу представительств, отметил, что российскому представительству в НАТО много лет не давали работать, сейчас возобновлять нечего.
В среду госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В МИД России подтвердили, что получили от США письменный ответ по гарантиям безопасности.
В Вашингтоне решили не публиковать ответы на предложения Москвы по безопасности и выразили надежду, что «Россия будет придерживаться такой же точки зрения».
Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Россия не будет публиковать ответ Соединенных Штатов по гарантиям безопасности, если со стороны Вашингтона поступит такая просьба, однако суть реакции американцев будет донесена до общественности.
В свою очередь, издание The New York Times со ссылкой на американских должностных лиц сообщила, что в ответах Вашингтона содержится инициатива о возрождении Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности (ДРСМД), из которого США вышли в 2019 году.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
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В Совфеде дали оценку ответу США на предложения России по безопасности
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Ответ Соединенных Штатов на предложения России по безопасности говорит о том, что Вашингтон идет на прямую конфронтацию с Москвой и готов к глобальному противостоянию, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
«Откровенно говоря, они идут на прямую конфронтацию», – приводит слова сенатора РИА «Новости». Как подчеркнул Джабаров, это ведет к глобальному противостоянию.
Комментируя слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс на фоне переговоров с Россией и «в надежде на деэскалацию» усиливает присутствие в регионах Балтийского и Черного моря, сенатор выразил мнение, что «Столтенберг абсолютно невменяем, он не понимает, что говорит». «Я думаю, его не надо серьезно воспринимать», – резюмировал Джабаров.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В МИД России подтвердили получение письменного ответа от США. При этом в Вашингтоне решили не публиковать ответ и выразили надежду, что «Россия будет придерживаться такой же точки зрения». Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Россия не будет публиковать ответ США, если от Вашингтона поступит такая просьба, однако суть реакции будет донесена до общественности.
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Кроме того, в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения России по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. 1 декабря президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Россия призвала ЕС не преувеличивать масштаб возможных санкций
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Масштаб возможных антироссийских санкций со стороны Запада не стоит преувеличивать, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия-24».
«Я бы тоже не преувеличивал [масштаб санкций против России со стороны ЕС], тем более заранее, тех мер, которые будут. Можно предположить их охват, но гадать, я думаю, не входит в наши привычки», – приводит ТАСС ответ дипломата на соответствующий вопрос.
Постпред России при ЕС выразил мнение, что в плане санкций терминология Запада «сползает на уровень Саддама Хусейна, говорящего о «матери всех битв и матери всех бомб». «Наиболее здравомыслящая часть западного и общественного мнения, и политической элиты убедились, что санкции не особенно действуют, не достигают цели и ставят в достаточно сложное положение их инициаторов», – заметил дипломат.
Накануне Госдеп пригрозил России падением экономики в случае «вторжения» на Украину. В тот же день стало известно, что Евросоюз может ввести меры против России в случае «кибератаки, кампании по дезинформации, ограничении поставок газа». Один из чиновников ЕС заявил, что Евросоюз работает над «пакетом мер» против России, который может включать ограничение на конвертирование валюты, помимо этого он рассматривает меры по экспортному контролю, по ограничению доступа к SWIFT, запреты на импорт и экспорт.
При этом несколько крупных стран Евросоюза попросили США о ряде исключений из возможных американских санкций против России, включая послабления для некоторых банков, сделок, связанных с энергетикой, и существующих контрактов.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он подчеркнул, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. «Мы ни на кого не нападали, всегда нападали на нас. Всегда те, кто это делал, получал по заслугам», – сказал глава российского внешнеполитического ведомства. Лавров выразил уверенность, что Запад очень хочет, чтобы на Украине произошла реальная провокация. Москва в свою очередь предложила ЕС разморозить треки переговоров по безопасности.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
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Стало известно о предложении США возродить договор ДРСМД
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Власти США в своих ответах на предложения России по гарантиям безопасности предложили возродить Договор о ликвидации ракет малой и средней дальности (ДРСМД), из которого США вышли в 2019 году при президенте Дональде Трампе, сообщила газета The New York Times со ссылкой на чиновников, знакомых с документом.
Газета пишет, что в документе «четко указывается, что Россия не будет иметь права вето в отношении присутствия ядерного оружия, войск или обычных вооружений в странах НАТО», передают «Ведомости».
При этом открываются двери «для переговоров о взаимных ограничениях в отношении ядерного оружия малой и средней дальности, включая возрождение Договора о ядерных силах средней дальности».
По словам собеседников издания, США и их союзники готовы обсудить взаимные ограничения размера и места проведения военных учений. Они, в частности, гарантировали бы, что учения будут проходить вдали от границ и их не будут считать стягиванием сил для вторжения.
При этом в декабре генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что мораторий на размещение ракет средней дальности в Европе, предложенный Москвой, в НАТО считают «недостойным доверия».
Газета ВЗГЛЯД писала о том, в чем США готовы уступить России по гарантиям безопасности.
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Лавров: США не ответили на вопрос о нерасширении НАТО
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США не дали ответ на самый главный вопрос по гарантиям безопасности – о нерасширении НАТО на восток, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров заявил, что «по главному вопросу в этом документе позитивной реакции нет», передает РИА «Новости».
«Главным вопросом является наша четкая позиция о недопустимости дальнейшего расширения НАТО на восток и размещения ударных вооружений, которые могут угрожать территории России», – напомнил он.
Ранее в среду госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон передал России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности.
При этом в Вашингтоне решили не публиковать ответы на предложения Москвы и выразили надежду, что «Россия будет придерживаться такой же точки зрения».
В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
В свою очередь в Госдуме оценили ответ США как однозначно отрицательный.
Лавров предупреждал, что если предложения по безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство страны в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
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В МИД подтвердили, что США передали письменный ответ по гарантиям безопасности
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Посол США Джон Салливан передал замглавы МИД России Александру Грушко письменный ответ Вашингтона по гарантиям безопасности, сообщили в дипведомстве.
«Грушко принял посла США в Москве Джона Салливана по его просьбе. В ходе встречи глава американской дипмиссии передал письменный ответ Администрации США на ранее представленный российской стороной проект двустороннего договора о гарантиях безопасности», – приводит сообщение МИД РИА «Новости».
Ранее СМИ сообщили, что Салливан привез в МИД ответ на предложения России по безопасности.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не будет публиковать ответ США по гарантиям безопасности, если со стороны Вашингтона поступит такая просьба, однако суть реакции американцев будет донесена до общественности.
До этого официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что у Министерства иностранных дел нет информации о том, что США якобы попросили Россию не публиковать их ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности.
Глава МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос о том, что будет в случае провала переговоров по гарантиям безопасности, подчеркнул, что российское руководство в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
Он заявил, что если предложения России по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент России Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Лавров также заявил, что Россия ожидает от Соединенных Штатов и НАТО письменных ответов по гарантиям безопасности.
В Минобороны Болгарии заявили, что не будут воевать на Украине
Министр обороны Болгарии Стефан Янев заявил, что ни один болгарский солдат не будет участвовать в военном конфликте на территории Украины или любой другой страны без одобрения парламента.
«Ни один болгарский солдат не примет участие в конфликте или операции на территории Украины или любой другой страны, без того чтобы это решение не было одобрено в Народном собрании», – передает РИА «Новости» со ссылкой на слова министра.
Также он заявил, что нет планов участвовать в военных операциях на территориях других страны. Но в Болгарии будет сформирован специальный батальон, который будет готов к различным сценариям.
В Софии прошло закрытое заседание совета министров, на котором обсуждался кризис в отношениях НАТО и России в связи с ситуацией вокруг Украины. Правительство объявило деэскалацию напряженности между НАТО и Россией приоритетом национальной стратегии.
Напомним, Киев и страны Запада считают, что Россия готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.
Генерал США призвал лишить Украину и Грузию права вступать в НАТО
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Соединенным Штатам следует пойти на уступку России, заверив Москву, что Украина и Грузия не станут членами НАТО, заявил американский генерал-лейтенант в отставке Дейл Дейли в статье для National Interest, подготовленной в соавторстве с военным консультантом Джеймсом Фаруэллом.
«Эти страны не имеют права сами вступать в НАТО, их членство возможно только по приглашению. Для интересов западной безопасности нет необходимости, чтобы они стали членами альянса. Западу не нужно делать им двусмысленные намеки, чтобы Россия почувствовала, что отношения с ними равносильны членству в блоке», – приводит слова американского генерала РИА «Новости».
В публикации говорится, что Украине следует пойти по пути Австрии, которая получила нейтральный статус после Второй Мировой войны. «Украина могла бы принять статус, аналогичный австрийскому. Австрия – демократия, которая сотрудничает со всеми сторонами и сохраняет свою независимость», – отмечается в статье. Такой статус бы не навредил Западу, а также устранил бы опасения России, заключили авторы статьи.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Североатлантический альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
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В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В декабре 2021 года президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Столтенберг: НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву стран на вступление в альянс
Генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе заявил о передаче письменного ответа России на ее предложения по гарантиям безопасности.
«Сегодня НАТО передало письменный ответ России на предложения по безопасности. Мы сделали это параллельно с США», – цитирует его ТАСС.
Также он заявил, что НАТО предлагает России восстановить миссии в Москве и Брюсселе. Помимо этого, Москве предложено вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
Генсек уточнил, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс.
Он заявил, что при необходимости за несколько дней будет развернут передовой отряд из пяти тысяч человек во главе с Францией в Черноморском регионе.
В декабре 2021 года МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
Напомним, Киев и страны Запада считают, что Россия готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.
СМИ: Посол США привез в МИД ответ на предложения России по безопасности
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Посол США в Москве Джон Салливан прибыл в МИД России, СМИ утверждают, что он привез письменный ответ Вашингтона на требования Москвы о гарантиях безопасности.
Как сообщает ТАСС, Салливан не стал комментировать цель своего приезда. Ранее телеканал CNN сообщил, что американская сторона намерена передать Москве письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности уже в среду.
В свою очередь «Коммерсант» утверждает, что Салливан вечером привез в МИД письменный ответ Вашингтона на требования Москвы о гарантиях безопасности.
О том, что США передали России ответ на предложения в сфере безопасности, передает и агентство Bloomberg. «Письменный ответ США России уже был доставлен», – сообщила в Twitter корреспондент агентства Дженнифер Джейкобс, передает РИА «Новости».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не будет публиковать ответ США по гарантиям безопасности, если со стороны Вашингтона поступит такая просьба, однако суть реакции американцев будет донесена до общественности.
До этого официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что у Министерства иностранных дел нет информации о том, что США якобы попросили Россию не публиковать их ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности.
Глава МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос о том, что будет в случае провала переговоров по гарантиям безопасности, подчеркнул, что российское руководство в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
Он заявил, что если предложения России по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент России Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Лавров также заявил, что Россия ожидает от Соединенных Штатов и НАТО письменных ответов по гарантиям безопасности.
Блинкен: Наши ответы РФ скоординированы с Украиной, союзниками и партнерами
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Американская сторона передала России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в Госдепартаменте.
Он рассказал, что Россия ранее передала в письменном виде США свои предложения. «На прошлой неделе я сказал министру иностранных дел (России Сергею) Лаврову, что Соединенные Штаты сделают то же самое. Сегодня посол (США в Москве Джон) Салливан в Москве передал письменный ответ (российской стороне)», – цитирует его ТАСС.
Он также рассказал, что США не будут публиковать ответы на предложения России по безопасности и ждут того же от Москвы.
«Мы не публикуем этот документ, поскольку считаем, что дипломатия имеет наилучшие шансы на успех, если мы создадим условия для конфиденциальных переговоров. Мы надеемся и ожидаем, что Россия будет придерживаться такой же точки зрения и серьезно отнесется к нашему предложению», – рассказал Блинкен.
Кроме того, США надеются, что предназначенные для отправки в Европу силы не придется задействовать. Блинкен подчеркнул, что Вашингтон считает, что дальнейшее развитие событий вокруг Украины будет зависеть от России.
Блинкен заявил, что ответ США на предложения России в сфере безопасности отражает озвученные позиции и предложения по областям, где Москва и Вашингтон могут найти точки соприкосновения. По его словам, США и Россия могут сотрудничать по ударным ракетным системам, прозрачности учений, контролю над вооружениями.
По его словам, переданные России ответы США на предложения по безопасности были подготовлены в тесной координации с Украиной и американскими союзниками в Европе.
«Наши ответы были полностью скоординированы с Украиной и нашими европейскими союзниками и партнерами, с которыми мы непрерывно консультируемся на протяжении нескольких недель», – сказал он.
Блинкен рассказал, что администрация США передала американскому Конгрессу направленные Вашингтоном Москве письменные ответы на российские предложения по гарантиям безопасности.
Ранее в МИД России подтвердили, что США передали письменный ответ по гарантиям безопасности.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не будет публиковать ответ США по гарантиям безопасности, если со стороны Вашингтона поступит такая просьба, однако суть реакции американцев будет донесена до общественности.
До этого официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что у Министерства иностранных дел нет информации о том, что США якобы попросили Россию не публиковать их ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности.
Глава МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос о том, что будет в случае провала переговоров по гарантиям безопасности, подчеркнул, что российское руководство в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
Он заявил, что если предложения России по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент России Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Лавров также заявил, что Россия ожидает от Соединенных Штатов и НАТО письменных ответов по гарантиям безопасности.
Премьер Финляндии подтвердила отсутствие намерения страны вступать в НАТО
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Правительство Финляндии не рассматривает возможность вступления страны в НАТО, но сохраняет за собой возможность сделать это в будущем, заявила премьер-министр республики Санна Марин.
Марин заявила, что страна, возможно, вступит в НАТО в будущем, если правительство так решит, но в данный момент эта возможность не обсуждается, передает ТАСС со ссылкой на газету El Pais.
«В последние годы мы очень сблизились с НАТО, и наша основная структура безопасности – это ЕС», – подчеркнула она.
Марин добавила, что принятые Москвой контрмеры в ответ на санкции Запада повлияли на Финляндию: «Тем не менее наши (с Россией) коммерческие отношения продолжаются. Важно, чтобы ЕС был сплочен, чтобы дать убедительный ответ, если Россия пойдет дальше со своей агрессией против Украины».
Ранее глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что страна не планирует вступать в НАТО. До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что если Швеция и Финляндия сами захотят вступить в НАТО, то альянс примет их очень быстро.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что те, кто хочет вступления Финляндии и Швеции в НАТО, не уважают суверенитет этих стран, в отличие от Москвы.
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В Германии заявили о невозможности игнорировать интересы России
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Россия слишком сильна, чтобы Запад мог игнорировать интересы Москвы, заявил немецкий политолог Йоханнес Варвик в беседе с RND.
«В этом тупике Запад должен построить мост для России. В мире реальной политики Россия слишком сильна и имеет слишком большой потенциал для разрушений и хаоса, чтобы Запад мог просто игнорировать ее интересы», – приводит мнение политолога РИА «Новости».
Как считает эксперт, Европа и США могут выйти из тупиковой ситуации во взаимоотношениях с Москвой, сделав первый шаг. При этом, по его мнению, для улучшения отношений сторонам необходим новый крупный дискуссионный формат.
«Своего рода новые Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ), наподобие тех, что проводились в начале 1970-х годов для преодоления конфликта между Востоком и Западом. После нескольких лет переговоров был заключен Хельсинкский заключительный акт», – заявил политолог. Как считает эксперт, этот процесс будет долгим, но «он того стоит».
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Североатлантический альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В декабре 2021 года президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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