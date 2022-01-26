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В Москве зафиксировали беспрецедентный рост заболеваемости COVID среди детей
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В Москве отмечается беспрецедентный рост заболеваемости коронавирусом среди детей, за две недели число заболевших выросло в 14 раз, сообщает депздрав столицы.
В сообщении ведомства говорится, что в российской столице фиксируют до 28 тыс. случаев коронавируса среди детей в неделю (ранее – 2 тыс. случаев в неделю), количество госпитализаций увеличилось в 10 раз – до 120 детей в сутки, передает ТАСС.
«Важно, что примерно половина госпитализируемых с COVID-19 детей – это переводы из других больниц, где они проходили плановое лечение по другим заболеваниям», – отмечается в сообщении.
Плановую госпитализацию в детские больницы закрыли на три недели «в целях снижения риска инфицирования наиболее уязвимых категорий детей», при этом изменения не распространяются на пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями, а также с другими состояниями, не допускающими промедления в оказании помощи, передает РИА «Новости».
Экстренная медицинская помощь будет оказываться в полном объеме без исключения всем детям.
«Просим горожан отнестись с пониманием к вынужденным мерам и рассчитываем, что уже скоро от них можно будет отказаться. Они направлены на то, чтобы обеспечить безопасность пациентов и справиться с новой волной пандемии коронавируса», – дополняется в сообщении.
Накануне в России госпитализировали 12 тыс. 837 человек с коронавирусом, выявили 67 809 случаев заболевания. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Эксперт: ВОЗ устарела и утратила свою изначальную функцию
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С руководством Всемирной организации здравоохранения может справиться любой человек, который обладает высшим образованием и способен на пресс-конференциях складывать слова в предложения, заявил газете ВЗГЛЯД глава экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов, комментируя предложение Исполкома ВОЗ остаться нынешнему главе организации на второй срок.
Исполнительный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предложил действующему главе организации Тедросу Аданому Гебрейесусу остаться на второй пятилетний срок, передает TACC. Однако окончательное решение будет принято в ходе тайного голосования на ассамблее в Женеве с 22 по 28 мая.
«Надо понимать, что ВОЗ – это совещательный орган. Главным вкладом организации тут является создание и поддержание Международной классификации болезней, необходимой чтобы врачи мира говорили на одном языке. Фактически – это группа чиновников-консультантов при ООН, они пишут рекомендации, которые, по большей части, сводятся к тому, что болеть очень плохо, а быть здоровым – хорошо, «устанавливают стандарты», как это сказано в их основополагающих документах», – говорит Кузнецов.
Дополнительной функцией ВОЗ является помощь самым бедным странам третьего мира, где государство не может выполнять санитарные и медицинские функции и делегирует их тому самому «мировому сообществу», продолжает собеседник. Но и тут ВОЗ не самостоятельна, она посредник между богатыми странами и получателями помощи. По мнению эксперта, это не «Врачи без границ» и не «Комитет красного креста», где люди заняты помощью на земле, это чиновники. Собственно, именно с пониманием этой функции и было связано назначение крупного чиновника из страны третьего мира на пост главы ВОЗ.
«Гебреисус – по профессии биолог, изучал малярию в своей Эфиопии, но карьеру сделал именно как администратор, а не как врач или ученый. В этом смысле с руководством ВОЗ может справиться как товарищ Тедрос, так и любой другой человек, который обладает высшим образованием и представительной внешностью, медицинско-биологическим вокабуляром и способен на пресс-конференциях складывать слова в предложения», – уверен собеседник.
Он подчеркивает, что руководить Всемирной организацией здравоохранения плохо просто невозможно в силу того, что это не исполнительный орган. ВОЗ дает рекомендации, а дальше государства сами решают, как им поступать в той или иной ситуации.
«Создание ВОЗ – это конец 40-х, это те годы, когда в ситуации холодной войны нужно было согласовывать какие-то общие вещи. То есть нужны были коммуникационные площадки для представителей разных блоков и политических систем, стран и культур. Кроме того, надо понимать, что в те годы врачу из Нью-Йорка и медику из Москвы связаться друг с другом было практически невозможно, поэтому распространение информации и обмен были крайне затруднены. И тогда эта функция полезно и эффективно исполнялась ВОЗ. Сейчас и она исчезла с развитием современных средств коммуникации», – объясняет Кузнецов.
Он рассказывает, что знает о появлении в пандемию чатов с участием тысяч докторов из разных стран всех континентов, где идет интенсивный обмен информацией об опыте лечения ковида. И это и есть – современное лицо медицины, а чиновников ВОЗ в этих чатах нет. Так что если 60-70 лет назад ВОЗ была действительно полезной организацией, сейчас ее время и ее форматы работы выглядят несовременными, считает собеседник.
По мнению эксперта, ВОЗ – устаревший орган, который приватизировали разного рода лоббисты для того, чтобы на уровне государств-участников продвигать свои какие-то идеи. Но надо понимать, что в конечном счете прислушается ли та или иная страна к рекомендациям ВОЗ – ее личное дело.
«Мы это очень хорошо увидели в пандемию: когда властям страны нужно сделать что-то непопулярное, они говорят, что это ВОЗ им сказала и они не могут не выполнить рекомендаций. А затем ВОЗ призывает не делать ревакцинацию, говоря, что надо обеспечить 100-процентную вакцинацию во всем мире, в ситуации, когда в Израиле людям вколоди уже 4 дозы, а во всей Африке – ни одной На что власти стран отвечают: «Кто вы такие? Мы вас не знаем, мы ничем ВОЗ не обязаны». В этом смысле ВОЗ удобная история для национальной бюрократии, которая позволяет какие-то непопулярные вещи сваливать на далеких женевских чиновников», – заключил Кузнецов.
Роспотребнадзор официально сократил карантин по COVID до семи дней
Минюст России зарегистрировал постановление Роспотребнадзора о сокращении сроков карантина по COVID с 14 до семи дней, оно вступило в силу, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
«Только что мне Анна Юрьевна (Попова, глава Роспотребнадзора) сообщила: постановление Роспотребнадзора о сокращении карантина с 14 дней до 7 зарегистрировано в Министерстве юстиции и, соответственно, вступает в силу», – передает ТАСС его слова.
Ранее первый замруководителя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга предложил для находящихся на карантине людей организовать бесплатные курсы дополнительного образования в онлайн-формате. Наибольший интерес у людей могут вызвать образовательные курсы в области искусства, кулинарии, ландшафтного дизайна.
Стала известна предрасположенная к «омикрону» группа людей
Любой человек, не болевший ранее COVID-19, предрасположен к заражению «омикроном», заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
Горелов сказал, что «любой человек, не встречавшийся с коронавирусной инфекцией, предрасположен к заболеванию «омикроном», передает РИА «Новости».
Он отметил, что опубликованные данные создают впечатление, будто пациенты переносят «омикрон» легче по сравнению с другими штаммами, но масштабы распространения инфекции более впечатляющие, поэтому число госпитализируемых пациентов вряд ли будет уменьшаться.
Ранее инфекционист предупредил, что доля детей среди заразившихся коронавирусом при появлении штамма «омикрон» возросла с 10-11 до 15%.
Напомним, доктор медицинских наук, врач-инфекционист, профессор Николай Малышев, комментируя газете ВЗГЛЯД взрывной рост числа госпитализаций детей с коронавирусной инфекцией, рассказал, что предыдущие штаммы имели мало возможности соединиться с рецепторами АСЕ, которых у детей очень мало, но «омикрон» смог добраться и до них.
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Мишустин заявил о росте заболеваемости COVID-19 в десятках регионов
В 48 российских регионах фиксируется рост госпитализаций людей с коронавирусной инфекцией, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
«Ситуация с коронавирусом остается крайне напряженной, в большинстве регионов наблюдается рост заболеваемости, что вызвано в первую очередь распространением нового штамма», – цитирует Мишустина ТАСС.
Он добавил, что в 48 регионах выросло число госпитализаций. Большая нагрузка ложится на амбулаторную сеть, врачей и медицинский персонал. Необходимо обеспечить медиков всем необходимым для работы, в том числе средствами индивидуальной защиты.
«В медицинских организациях должны быть необходимые лекарства», – подчеркнул глава правительства. Он напомнил, что средства на закупку этих средств выделены.
Для разгрузки регистратуры и разведения потоков пациентов в поликлиниках усилена горячая линия 122.
«В кол-центры привлекаются дополнительные сотрудники, в том числе с медицинской подготовкой. Это нужно, чтобы можно было быстрее дозвониться, получить консультацию, если надо – вызвать специалиста на дом», – подвел итог Мишустин.
Напомним, число госпитализаций пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки составило 12 тыс. 837.
За сутки в России госпитализировали 12,8 тыс. человек с коронавирусом
Число госпитализаций пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки составило 12 837, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.
«Количество госпитализаций составило 12 837 человек, на 115% больше по сравнению с 24 января», – говорится в сообщении оперативного штаба в Telegram.
Всего за сутки в стране выявили 67 809 случаев заболевания. Выписано в связи с выздоровлением 26 404 человека, за это же время подтверждена 681 смерть.
В Москве выявлено 18 935 случаев COVID, Санкт-Петербурге – 9722, в Московской области – 5769.
Накануне в России за сутки госпитализировали 5970 человек с коронавирусом. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Собянин спрогнозировал загрузку больниц Москвы при распространении «омикрона»
Штамм коронавируса «омикрон» продолжает вытеснять «дельту», поэтому, скорее всего, серьезной загрузки столичных больниц не будет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«В связи с тем, что «омикрон» продолжает вытеснить «дельту», мы думаем, что какой-то серьезной динамики, загрузки госпитального фонда, возможно, не будет», – сказал Собянин в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19, сообщает РИА «Новости».
Ранее в Кремле сообщили, что речи о локдауне в Москве на встрече президента России Владимира Путина и столичного мэра Сергея Собянина не шло, накопленный опыт позволяет этого избегать.
Детям в Петербурге запретили посещать концерты и зоопарки из-за COVID-19
Несовершеннолетним в Петербурге в связи с ухудшением эпидситуации запрещается с 28 января по 13 февраля посещение зоопарков, музеев, бассейнов, фитнес-центров, театров и концертных залов, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
«Запрещается посещение несовершеннолетними зоологических парков, музеев и организаций, осуществляющих выставочную деятельность, плавательных бассейнов, фитнес-центров, иных организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта (за исключением спортивной подготовки и профессионального спорта), театров, цирков, концертных залов, организаций, осуществляющих публичную демонстрацию фильмов, крытых ледовых катков, океанариумов, объектов, предназначенных для развлечения и досуга, аттракционов, а также спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий в качестве зрителей», – говорится в сообщении на сайте правительства.
Также запрещается проведение физкультурных и спортивных мероприятий с участием несовершеннолетних (за исключением спортивных мероприятий, включенных в календарные планы). Ограничения будут действовать с 28 января по 13 февраля.
Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов заявил о переходе Петербурга на мобилизационный режим из-за коронавируса.
До этого в комитете по здравоохранению Петербурга сообщали, что в городе резко увеличилось число госпитализаций детей с коронавирусом.
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Роспотребнадзор разъяснил рекомендации по тестированию сотрудников на COVID
Рекомендации Роспотребнадзора по организации тестирования сотрудников на коронавирусную инфекцию не являются обязательными, они носят рекомендательный характер и предназначены для методической помощи бизнесу, сообщила пресс-служба ведомства.
В ведомстве заявили, что рекомендации по тестированию «носят исключительно рекомендательный характер», они «предназначены для тех работодателей, кто хочет самостоятельно организовать тестирование сотрудников, и описывают наиболее оптимальные алгоритмы этой работы», передает РИА «Новости».
«Таким образом, документ предназначен только для методической помощи бизнесу, не является обязательным к исполнению», – добавили там.
Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на подготовленный Роспотребнадзором проект рекомендаций сообщила, что тестирование на коронавирус на работе якобы могут сделать регулярным, до двух раз в неделю для организаций, в которых работает менее 500 человек.
Напомним, премьер-министр Михаил Мишустин призывал работодателей по возможности перевести персонал на дистанционную работу и обеспечить вакцинацию сотрудников, работающих в офисах.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Кремль спросили о «приостановке» закупок «ЭпиВакКороны» Минздравом
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал в Минздрав и правительственный оперштаб вопрос о якобы приостановке ведомством закупок и поставок в регионы российской вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», о чем ранее сообщили СМИ.
Песков заявил, что «это не прерогатива Кремля». Он посоветовал не строить предположения и позвонить в Минздрав, задать соответствующий вопрос, передает РИА «Новости».
«Занимается этим оперативный штаб, возглавляемый (вице-премьером России Татьяной) Голиковой в правительстве, можно туда тоже обратиться», – добавил он
Ранее СМИ сообщили, что Минздрав якобы на время прекратил закупки и поставки вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Об этом, в частности, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на сотрудника одного из российских научных институтов.
При этом в Госдуме якобы уточнили, что в регионы препарат давно не поставляется.
Отмечается, что в большинство субъектов последние партии вакцины Минздрав поставил в конце ноября – начале декабря, при этом даты следующих поставок представителям региональных органов здравоохранения неизвестны.
«Запросов на выпуск этой вакцины в 2022 году ни со стороны Минздрава, ни со стороны дистрибутора – Национальной иммунобиологической компании («Нацимбио») «Ростеха» не поступало», – сообщает газета со ссылкой на представителя «Герофарма», контрактного производителя «ЭпиВакКороны» среди частных фармкомпаний.
При этом издание приводит слова представителя научного центра «Вектор», который заявил, что производство вакцины идет в соответствии с утвержденными планами, а выпущенные в конце 2021 года четыре серии «ЭпиВакКороны-Н» имеются на складах производителей.
«Во всех субъектах сформирован значительный запас всех антиковидных вакцин – его хватит, даже если темпы вакцинации вырастут в несколько раз», – пишет газета со ссылкой на представителя Минпромторга.
Отмечается, что выпуск препаратов осуществляется под заказы системы здравоохранения, при этом производители вакцин, в том числе «ЭпиВакКороны», «ЭпиВакКороны-Н» и «Ковивака», готовы к продолжению выпуска вакцин.
По словам представителя Минздрава, закупок препаратов «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» в последнее время не было, поскольку их остатки удовлетворяют имеющуюся потребность.
Согласно опросу 243 врачей России, который приводит издание, не менее 28% респондентов сообщили об отсутствии в их больницах «ЭпиВакКороны» и «ЭпиВакКороны-Н», а 48% указали, что они в наличии. При этом 83% врачей неизвестно о сроках будущих поставок. Более 70% медиков рассказали, что «ЭпиВакКорона» не пользуется спросом у пациентов.
Напомним, 3 декабря сообщалось, что более 1,2 млн доз «ЭпиВакКороны» направили в регионы России.
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Собянин назвал продолжительность роста заболеваемости COVID в Москве
Власти Москвы предполагают, что в рост заражения новой коронавирусной инфекцией продлится в столице еще две недели, сообщил мэр города Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом.
«Количество людей, которые находятся на ИВЛ, за последние две недели практически не увеличилось... Но очевидно, с учетом того опыта, который мы наблюдаем, что происходит по всему миру, то еще как минимум две недели будет продолжаться рост заболеваемости. Две недели роста заболеваемости от тех высоких цифр, которые мы уже имеем, конечно, это будет серьезное испытание на всю медицинскую систему, в первую очередь, поликлиническую», – цитирует его ТАСС.
Ранее Собянин заявил, что штамм коронавируса «омикрон» продолжает вытеснять «дельту», поэтому, скорее всего, серьезной загрузки столичных больниц не будет.
В «Векторе» разъяснили ситуацию с закупками «ЭпиВакКороны»
Получение очередного заказа Минздрава на производство вакцины «ЭпиВакКороны» ожидается в феврале 2022 года, препарат на сегодня есть в наличии в большинстве регионов России и активно применяется для иммунизации, заявили в ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора.
«В 2021 году контракт исполнен в полном объеме: произведено и введено в гражданский оборот 12 989 540 доз (6 494 770 комплектов) вакцины «ЭпиВакКорона». Получение очередного заказа министерства здравоохранения на производство вакцины «ЭпиВакКорона» ожидается в феврале 2022 года», – приводит ТАСС сообщение центра «Вектор».
«Вакцина «ЭпиВакКорона» на сегодняшний день есть в наличии в большинстве регионов России и активно применяется для иммунизации», – сообщили РИА «Новости» в ГНЦ «Вектор».
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал в Минздрав и правительственный оперштаб вопрос о якобы приостановке ведомством закупок и поставок в регионы российской вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона».
До этого СМИ сообщили, что Минздрав якобы на время прекратил закупки и поставки вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Об этом, в частности, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на сотрудника одного из российских научных институтов. При этом в Госдуме якобы уточнили, что в регионы препарат давно не поставляется.
Напомним, 3 декабря сообщалось, что более 1,2 млн доз «ЭпиВакКороны» направили в регионы России.
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Элтон Джон заразился коронавирусом
Британский певец Элтон Джон сообщил, что переносит запланированные в США концерты из-за COVID-19.
Певец сообщил, что «заразился» и «должен перенести на другие даты выступления в Далласе». Он отметил, что подобные вынужденные шаги «всегда доставляют большое разочарование». Элтон Джон извинился «перед теми, кому был причинен дискомфорт», отметив, что «хочет сберечь себя и свою команду». Он рассказал, что легко переносит заболевание: «К счастью, я полностью вакцинирован, сделал бустерную прививку. У меня слабые симптомы, поэтому я ожидаю, что смогу выступить в Арканзасе в предстоящие выходные», – передает ТАСС.
Названы сроки окончания исследования комплексной вакцины от COVID-19
Центр им. Н.Ф. Гамалеи к началу февраля планирует опубликовать конкретные данные по эффективности вакцины «Спутник V» против нового штамма коронавируса «омикрон», а к марту планирует завершить исследования комплексной вакцины от COVID-19, заявил замдиректора центра Денис Логунов.
«В настоящий момент мы проводим анализ эпидемической эффективности вакцины в отношении штамма «омикрон». К началу февраля у нас уже будут готовы конкретные цифры расчетные, <…> в плане реальных цифр», – приводит ТАСС слова Логунова.
Также центр им. Гамалеи планирует к марту завершить первую и вторую фазу клинических исследований комплексной вакцины против новой коронавирусной инфекции.
«В настоящий момент <…> мы приняли решение разрабатывать комплексный вакцинный препарат, и ближайший месяц – два, до марта месяца, я надеюсь, мы закончим клинические исследования первой – второй фазы, подтверждающие иммуногенность и безопасность», – заявил Логунов.
До этого Логунов сообщал, что ученые Центра им. Гамалеи рассматривают вариант создания поливалентной вакцины против новой коронавирусной инфекции на основе сразу нескольких штаммов вируса, например «дельты» и «омикрона».
Между тем, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» демонстрирует хорошую нейтрализацию омикрон-штамма.
Ранее препарат «Ковид-глобулин» от коронавируса на базе плазмы крови переболевших людей успешно прошел клинические испытания, и получил постоянное регистрационное удостоверение Минздрава.
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База данных с QR-кодами в даркнете оказалась недействительной
Опубликованная в даркнете база данных с QR-кодами недействительна, персональные данные пользователей в безопасности, сообщили Минцифры России и «Ростелеком».
Минцифры сообщило, что проводит проверку информации об утечке обезличенных данных из приложения «Госуслуги Стоп Коронавирус». Министерство отмечает, что угроз для безопасности личных данных вакцинированных или переболевших граждан нет, передает ТАСС.
Речь идет о «публично доступных обезличенных маскированных данных (первые буквы ФИО, дата рождения и четыре последние цифры паспорта)». Чтобы «воспользоваться QR-кодом с этими данными, необходимо предъявить удостоверение личности», передает РИА «Новости».
Как сообщает Ростелеком, «опубликованная в даркнете база данных приложения не является валидной», данные «были сгенерированы вне системы и не имеют отношения к действующей базе пользователей приложения».
После сообщений об утечке информации специалисты провели выборочную проверку QR-кодов и подтвердили их неработоспособность. В сгенерированной базе содержатся первые буквы ФИО, даты рождения и четыре последние цифры паспорта, такие данные не являются персональными, добавили в «Ростелекоме».
Результаты экспресс-тестов на COVID-19 жителей сел появятся на Госуслугах
Результаты экспресс-тестов на коронавирус жителей сельских и труднодоступных территорий в скором времени будут отражаться на портале госуслуг, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
По его словам, крайне важно поддерживать объемы тестирования на коронавирус на достаточном уровне и не допускать их снижения, передает ТАСС.
«Сейчас результаты ПЦР-тестов отображаются в личных кабинетах на портале государственных услуг. Для жителей села и труднодоступных территорий, где нет возможности быстро доставить материал для проведения ПЦР[-тестов], в ближайшее время в систему будут загружаться и данные экспресс-тестов», – сказал он, отметив, что соответствующее постановление кабмина подготовлено.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что с 1 декабря в у бригад скорой помощи в республике появились экспресс-тесты на коронавирус.
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