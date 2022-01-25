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25 января, вторник | Последнее обновление — 11:55 | vz.ru
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За сутки в России госпитализировали 12,8 тыс. человек с коронавирусом
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Число госпитализаций пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки составило 12837, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.
«Количество госпитализаций составило 12 837 человек, на 115% больше по сравнению с 24 января», – говорится в сообщении оперативного штаба в Telegram.
Всего за сутки в стране выявили 67809 случаев заболевания. Выписано в связи с выздоровлением 26 404 человек, за это же время подтверждена 681 смерть.
В Москве выявлено 18935 случаев COVID, Санкт-Петербурге – 9722, в Московской области – 5769.
Накануне в России за сутки госпитализировали 5970 человек с коронавирусом. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Врачи рассказали об уникальном симптоме «омикрона»
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Врачи считают, что во время еды проявляется еще «один удивительный признак» у зараженных штаммом коронавируса «омикрон».
Признаками инфицирования омикроном считаются кашель, головная боль и выраженная утомляемость. Но, как отмечают специалисты, есть еще один неожиданный симптом, который становится заметен именно во время приема пищи.
Речь идет о дискомфорте в горле, специалисты называют его одним из ключевых признаков этого варианта коронавируса, пишет Delfi со ссылкой на MedikForum.ru.
«Большинство людей с положительным результатом теста отзываются, что их горло сухое, саднит и болит, а также ощущается особенно неприятное состояние при глотании», – говорят специалисты.
Побочные эффекты в горле сохраняются на протяжении нескольких дней. Зараженным коронавирусом больно глотать, что мешает нормальному приему пищи.
Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».
В Петербурге госпитализации детей с коронавирусом уже исчисляются сотнями
Число госпитализаций детей с коронавирусом резко увеличилось в Санкт-Петербурге с начала января, сообщили в городском комитете по здравоохранению.
«Если с 3 по 9 января всего было госпитализировано 93 ребенка с COVID-19, с 10 по 16 января – 126, то с 17 по 23 января – уже 246 детей», – передает сообщение ведомства «Фонтанка».
В ближайшее время детская больница им. Филатова вся будет перепрофилирована под прием детей с COVID-19 и подозрением на него. Также власти изучают вопрос об увеличении коек в Педиатрическом университете.
Напомним, число госпитализаций пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки составило 5970.
Инфекционист объяснил, почему дети тяжелее взрослых переносят заболевание «омикроном»
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Предыдущие штаммы имели мало возможности соединиться с рецепторами АСЕ, которых у детей очень мало. Но «омикрон» смог добраться и до них, заявил газете ВЗГЛЯД доктор медицинских наук, врач-инфекционист, профессор Николай Малышев, комментируя взрывной рост числа госпитализаций детей с коронавирусной инфекцией.
В Санкт-Петербурге резко увеличилось число госпитализации детей с COVID-19, они исчисляются сотнями. Об этом сообщил городской комитет по здравоохранению. Такая же статистика отмечается и в других городах России.
«Есть рецепторы ACE. В организме это своего рода причал, к которому пристают вирусы. Их у детей значительно меньше, чем у взрослых, поэтому предыдущие штаммы имели мало возможности соединиться с этими рецепторами. Но «омикрон» очень заразен, значительно превышает возможности других вирусов по инфекционности. Поэтому и до детей теперь добрался», – говорит Малышев.
Он подчеркивает, что ранее дети были практически неохваченной популяцией для COVID, а сейчас, когда у вируса появилось больше возможностей, он заражает всех без разбора. Однако большинство взрослых граждан уже прошли вакцинацию, ревакцинацию, переболели ранее другими штаммами. Их организм с коронавирусом знаком, потому в большинстве случаев заболевание переносится достаточно легко. Детский же организм изначально более слабый, нежели взрослый.
«Ну и за счет того, что дети не привиты, организм с вирусом не знаком, поэтому заболевших среди них больше, и болеют тяжелее. Их иммунитет не воспитан для сопротивления вирусу», – рассказывает инфекционист. Единственный выход уберечь детей от «омикрона», пока нет рекомендованной вакцины против коронавируса – это продолжать соблюдать всевозможные меры предосторожности, рекомендует врач.
Ранее стало известно, что НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи получил разрешение на клинические исследования вакцины от коронавируса для детей.
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Эксперт объяснил, за счет чего Россия избежала антиковидных погромов
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«Протесты сейчас идут по всей Европе, но в Брюсселе на них наложились давние проблемы города, и это вылилось в погромы», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Глеб Кузнецов. Ранее сообщалось, что манифестация против санитарных ограничений в столице Бельгии закончилась погромами в Европейском квартале.
«Я не вижу принципиальных отличий бельгийских протестов против вакцинных паспортов от выступлений в других европейских городах. Но Брюссель сам по себе проблемный, «разгоряченный» город, там множество мигрантов, обилие старых нерешенных вопросов. Все это обострило недовольство жителей создавшейся ситуацией», – сказал глава Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов.
Кроме того, напомнил эксперт, в тех странах, где сейчас идут бурные протесты, власти обещали, что пандемия закончится тогда, когда все будут вакцинированы. «В итоге в Европе вакцинированных больше, чем в России, а пандемия на спад не идет. Ограничения не снимаются. Поэтому люди обращаются к своим правительствам, с вопросом: «Как же так?», – пояснил политолог.
В России же нет таких протестов в том числе и потому, что QR-коды не стали обязательными на федеральном уровне, и у противников этой меры нет поводов для таких выступлений, добавил собеседник.
В воскресенье общеевропейская манифестация против санитарных ограничений в Брюсселе закончилась погромами в Европейском квартале. В акции, по данным полиции, приняли участие свыше 50 тыс. человек. Среди них жители Бельгии, Франции, ФРГ, Нидерландов, Испании, Италии, Польши, других стран ЕС, сообщили организаторы.
По данным полиции, пострадали до десяти человек, несколько десятков задержаны. Это уже пятая акция протеста в Брюсселе против санитарных ограничений с ноября 2021 года, при этом каждая из них сопровождалась беспорядками, передает ТАСС.
После завершения манифестации и митинга в парке Пятидесятилетия около Европейского квартала до 1 тыс. человек отказались расходиться и начали забрасывать полицейских петардами и бутылками.
Полиция ответила водометами и слезоточивым газом. После этого протестующие разбились на более мелкие группы и рассеялись по окрестным улицам, громя витрины магазинов и автомобили.
Полиции потребовалось около полутора часов, чтобы навести порядок. В центре города действовали спецподразделения, была замечена полицейская бронетехника, над городом барражировал вертолет.
Общеевропейская манифестация, разрешенная городскими властями, была организована неправительственной организацией EuropeansUnited («Объединенные европейцы»). В подготовке акции протеста также приняли участие до 500 различных неправительственных организаций и групп активистов.
Беглов заявил о переходе Петербурга на мобилизационный режим из-за коронавируса
В Петербурге резко осложнилась эпидемическая обстановка, необходим переход в мобилизационный режим, заявил глава города Александр Беглов.
«На прошлой неделе наш город обновил антирекорд по заболеваемости – более 9 тыс. инфицированных за сутки. Пятая волна коронавируса оказалась самой масштабной. Петербург переходит в мобилизационный режим. Это потребует от каждого из нас терпения, понимания, готовности работать в сложных условиях и особых усилий для сохранения здоровья – своего и своих близких», – заявил Беглов в эфире «Радио России», передает ТАСС.
По его словам, руководство города намерено изменить постановление о противодействию распространению коронавируса новыми «более строгими санитарными ограничениями».
Губернатор добавил, что впервые за все время пандемии город меняет систему оказания государственной медпомощи. С 24 января первичное звено будет мобилизовано на борьбу с коронавирусом, а плановая медпомощь ограничивается.
Ранее в комитете по здравоохранению Петербурга сообщали, что в городе резко увеличилось число госпитализаций детей с коронавирусом.
За сутки в России госпитализировали 5,9 тыс. человек с коронавирусом
Число госпитализаций пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки составило 5970, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.
«Количество госпитализаций составило 5970 человек, на 3,9% меньше по сравнению с 23 января», – говорится в сообщении оперативного штаба в Telegram.
Всего за сутки в стране выявили 65 109 случаев заболевания. Выписано в связи с выздоровлением 21 714 человек, за это же время подтверждено 655 смертей.
В Москве выявлено 19 509 случаев COVID, Санкт-Петербурге – 8413, в Московской области – 5980.
Накануне в России за сутки госпитализировали 6211 человек с коронавирусом, таким образом, число госпитализаций сократилось на 241.
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Стала известна предрасположенная к «омикрону» группа людей
Любой человек, не болевший ранее COVID-19, предрасположен к заражению «омикроном», заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
Горелов сказал, что «любой человек, не встречавшийся с коронавирусной инфекцией, предрасположен к заболеванию «омикроном», передает РИА «Новости».
Он отметил, что опубликованные данные создают впечатление, будто пациенты переносят «омикрон» легче по сравнению с другими штаммами, но масштабы распространения инфекции более впечатляющие, поэтому число госпитализируемых пациентов вряд ли будет уменьшаться.
Ранее инфекционист предупредил, что доля детей среди заразившихся коронавирусом при появлении штамма «омикрон» возросла с 10-11 до 15%.
Напомним, доктор медицинских наук, врач-инфекционист, профессор Николай Малышев, комментируя газете ВЗГЛЯД взрывной рост числа госпитализаций детей с коронавирусной инфекцией, рассказал, что предыдущие штаммы имели мало возможности соединиться с рецепторами АСЕ, которых у детей очень мало, но «омикрон» смог добраться и до них.
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Иммунолог рассказал о влиянии роста человека на распространение «омикрона»
Коронавирусом заражаются люди одного роста с заболевшим, поскольку выделяемый при дыхании аэрозоль с вирусом распространяется от пола до потолка, заявил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
«Рост влияет в том плане, что, если зараженный человек взрослый, он распространяет инфекцию с определенного уровня. То есть его нос и рот находятся на определенной высоте. И сначала будет как бы вот этот эшелон «загрязняться», где голова человека находится, а потом этот аэрозоль будет распределяться вверх и вниз», – цитирует «Москва 24» иммунолога.
Ранее британский эпидемиолог, профессор Тим Спектор назвал пять симптомов «омикрона» у вакцинированных от коронавируса. Речь идет о насморке, чихании, усталости, головной боли и боли в горле.
До этого глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия COVID-19 может завершиться в 2022 году, если будут приняты комплексные меры.
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Верховный шаман России счел «омикрон» «коварнее чумы»
Штамм коронавируса «омикрон» коварнее чумы, нужно защищаться от него всеми способами и обращаться к врачам при признаках болезни, заявил верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол.
«Эта болезнь очень коварна – больше, чем чума. Поэтому, дорогие жители, я прошу вас: как можно защищайтесь от этой заразы. Постарайтесь избегать места, где много людей. На близком расстоянии с людьми не разговаривайте и избегайте рукопожатий. Надо мыть лицо, руки и голову с мылом, носить правильно маски. <...> Если есть подозрение заражения, то немедля звоните врачам. В таком случае только врачи помогут», – написал шаман в своей странице «ВКонтакте».
Он посоветовал очищать жилища и места работы дымом артыша – можжевельника, использующегося при шаманских обрядах, и пожелал верующим здоровья.
«Вирус много раз превращался, менял названия, и трудноизлечимость этой заразы затрудняет наших ученых и врачей. Из-за этой заразы теряем людей, зараженный этим вирусом человек может заразить много людей», – написал шаман.
Глава кызыльской местной религиозной организации шаманов «Адыг-Ээрен» (по-русски – «Дух медведя») Кара-оол Допчун-оол был избран верховным шаманом России на первом всероссийском съезде шаманов, прошедшем в 2018 году в столице Тувы Кызыле.
Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге госпитализации детей с коронавирусом уже исчисляются сотнями.
До этого оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что число госпитализаций пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки составило 5970 случаев.
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Покупатель кинул в кассира сметаной после просьбы надеть маску
В Петербурге покупатель бросил банку сметаны в сторону кассира после того, как его попросили надеть маску, сообщил источник в силовых структурах.
«Возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ (Побои) в отношении мужчины, вступившего в конфликт с кассиром магазина в Выборгском районе», – сказал собеседник РИА «Новости».
Пострадавший сообщил, что инцидент произошел 19 января в магазине на Ярославском проспекте. Покупатель в ответ на просьбу надеть маску обматерил кассира и кинул в него банкой сметаны. Мужчина получил ссадины на шее и обратился в полицию.
В декабре в Москве мужчина открыл стрельбу в МФЦ «Рязанский». Он начал стрелять из-за конфликта после просьбы охранника надеть маску.
Погибли два человека, пострадали четверо, в том числе ребенок. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия.
СМИ выяснили, что стрелявший – бывший военный Сергей Глазов, он учился в институте криптографии, связи и информатики Академии ФСБ, до начала 2010 года служил в спецслужбах. У Глазова была командировка в Малайзию, якобы после которой он решил оставить службу.
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Врач рассказал о сокращении инкубационного периода коронавируса
Инкубационный период коронавирусной инфекции сократился до 1–3 дней, сообщил главный врач больницы имени Филатова (Москва) Валерий Вечорко.
«Инкубационный период сократился. Пациенты отмечают контакт с больными за 1–3 дня до повышения у них температуры тела (вместо привычных 5–7 дней при заражении дельта-штаммом)», – цитирует его слова Ura.ru.
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Накануне стало известно, что штамм «омикрон» новой коронавирусной инфекции не является более опасным, чем дельта-штамм, но быстрее распространяется в популяции.
В декабре сообщалось, что инкубационный период в случае заражения человека омикрон-штаммом коронавируса составляет пять суток.
В Кремле ответили на вопрос о возможном локдауне в России
Российское руководство не рассматривает возможность введения локдауна в связи с эпидемической ситуацией в стране, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Никакие локдауны никто не обсуждает. Мы видим динамику», – цитирует Пескова РИА «Новости».
По его словам, власти ориентируются на данные по числу госпитализаций.
«Это очень важные данные, они говорят о нагрузке на систему здравоохранения. Мы видим, что цифры растут, но это не приводит к пропорциональному росту количества госпитализаций, что свидетельствует о том, что этот штамм, действительно, переносится в форме, которая не приводит к повышенному количеству госпитализаций. А все остальные предположения – это, знаете, такое, от лукавого», – добавил он.
Ранее оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что число госпитализаций пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки составило 5970.
Накануне в России за сутки госпитализировали 6211 человек с коронавирусом, таким образом, число госпитализаций сократилось на 241.
В Москве усилили санитарные проверки в общественных местах из-за коронавируса
В Москве усилили проверки санитарных мер в ТЦ, магазинах, ресторанах, кафе, барах, ночных клубах и концертных залах, сообщил начальник Главконтроля Евгений Данчиков.
«В связи с распространением нового штамма «омикрон» мы наблюдаем значительный рост заболеваемости среди москвичей. Сейчас особенно важно неукоснительно соблюдать все установленные Роспотребнадзором требования. Проверки соблюдения масочного режима, социальной дистанции и других санитарных мер во всех общественных местах с посещением граждан, в том числе в торговых центрах, ночных клубах и на концертных площадках в Москве, не прекращались, но в связи со сложившейся ситуацией мы усилим контроль», – цитирует его ТАСС.
Кроме того, в столице работодателей выборочно проверят на соблюдение указа мэра об обязательном переводе на дистанционный формат работы не менее 30% сотрудников.
«Будет осуществляться выборочный контроль организаций на предмет соблюдения указа мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина о переводе сотрудников на удаленную работу», – рассказал Данчиков.
Ранее в Кремле сообщили, что речи о локдауне в Москве на встрече президента России Владимира Путина и столичного мэра Сергея Собянина не шло, накопленный опыт позволяет этого избегать.
Вакцинация подростков от COVID-19 началась в Подмосковье
Вакцинация подростков от новой коронавирусной инфекции препаратом «Спутник М» стартовала в Московской области, сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
«В Московской области стартовала вакцинация детей от новой коронавирусной инфекции. Она проводится препаратом «Спутник М», разработанным научным центром имени Гамалеи. Сделать прививку могут дети в возрасте от 12 до 17 лет», – говорится в сообщении на сайте минздрава области.
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По словам министра здравоохранения региона Светланы Стригунковой, Московская область получила первую партию вакцины – 1,8 тыс. комплектов доз, которые уже поставлены в пункты вакцинации детских поликлиник. Вакцинация детей проводится с письменного согласия родителей и только на добровольной основе. Перед прививкой ребенка осмотрит врач-педиатр и только после этого допустит к вакцинации.
«Спутник М» – двухкомпонентная вакцина, поэтому через три недели после первой прививки необходимо повторно посетить врача-педиатра для введения второго компонента. Противопоказания: аллергические реакции, симптомы ОРВИ, аутоиммунные заболевания, обострение хронических заболеваний.
Министерство здравоохранения России в ноябре 2021 года зарегистрировало вакцину от коронавируса «Спутник М», которая будет применяться для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно.
Ранее стало известно, что центр Гамалеи получил разрешение на клинические испытания детской вакцины от COVID.
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Центр Гамалеи получил разрешение на клинические испытания детской вакцины от COVID
НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи получил разрешение на клинические исследования вакцины от коронавируса для детей, следует из реестра разрешений на проведение клинических исследований.
«Цель клинического исследования: оценка безопасности, переносимости и иммуногенности лекарственного препарата «Гам-КОВИД-Вак М, комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2» у детей», – цитирует документ РИА «Новости».
В декабре Федеральная антимонопольная служба объявила о согласовании цены детской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник М», она будет ниже на 30% цены на «Спутник V». «Спутник М» близок по составу к «Спутнику V», но оптимизирован под возраст.
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